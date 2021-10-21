С украинцев будут взымать налог с расходов, если они не смогут объяснить происхождение денег на покупку, - "слуга народа" Гетманцев. ВИДЕО

С украинцев будут взымать налоги с расходов, если они не смогут объяснить, откуда у них деньги на покупку. Кабинет Министров уже нарабатывает законопроект о косвенных виды налогообложения.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил председатель налогового комитета Верховной Рады, "слуга народа" Данил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Гетманцева, государство будет интересоваться, откуда гражданин взял деньги на дорогостоящее приобретение - квартиру или автомобиль. Если официальные доходы ниже суммы покупки, то будут взыскивать налог с разницы.

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