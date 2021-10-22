Граждане ЕС приезжают в Россию, чтобы сделать прививку Спутником, а там покупают справку, что привиты Pfizer, - Путин. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин заявил, что жители европейских стран приезжают в РФ, чтобы привиться российской вакциной от коронавируса Sputnik V, а потом в своих странах покупают поддельные справки о вакцинации.

Видео выступления Путина опубликовал в Telegram телеканал Дождь, информирует Цензор.НЕТ.

"Приезжают граждане европейских стран, делают здесь у нас прививку Спутником, а там справку покупают, что они привиты Пфайзером. Ну, потому что... Ну да. Серьезно! Это причем врачи говорят, из европейских стран. Вот. Ну считают, что все-таки Спутник более надежный, более безопасный", – рассказал Путин.

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