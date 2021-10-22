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Граждане ЕС приезжают в Россию, чтобы сделать прививку Спутником, а там покупают справку, что привиты Pfizer, - Путин. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин заявил, что жители европейских стран приезжают в РФ, чтобы привиться российской вакциной от коронавируса Sputnik V, а потом в своих странах покупают поддельные справки о вакцинации.

Видео выступления Путина опубликовал в Telegram телеканал Дождь, информирует Цензор.НЕТ.

"Приезжают граждане европейских стран, делают здесь у нас прививку Спутником, а там справку покупают, что они привиты Пфайзером. Ну, потому что... Ну да. Серьезно! Это причем врачи говорят, из европейских стран. Вот. Ну считают, что все-таки Спутник более надежный, более безопасный", – рассказал Путин.

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Автор: 

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Топ комментарии
+93
Забыл таблетки выпить, старый маразматик, рассказывает свои коматозные сны.
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22.10.2021 01:19
+70
Это КРУЧЕ чем спич Тищенко о РОСТЕ рейтинга Зеленского!
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22.10.2021 01:30
+64
І саме тому в Британії, де колють Пфайзер, зараз щодня від ковіду помирає 50-100 людей, а у москалів - 1000...
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22.10.2021 01:18
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Верю! Вот теперь верю. Только где я вас спрашиваю санитары?
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22.10.2021 21:24 Ответить
Сказочный *******!
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22.10.2021 21:51 Ответить
Идиот!
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22.10.2021 21:57 Ответить
ой дурак
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22.10.2021 22:33 Ответить
Хотів би я бачити тих лікарів на Заході які продають довідки на щеплення)))) дідо думає що усюди як у расєї...)))))))))
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22.10.2021 22:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xJo1YvNI6EQ Путин объясняет про курс доллара и рубля
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22.10.2021 22:56 Ответить
РепортАЖ из 6-ОЙ палаты, после того как ***** привился Спутником

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22.10.2021 23:13 Ответить
Такие сказочки проканали бы при Иване Грозном, но не во времена когда даже у холодильников и унитазов есть вай фай и интернет. На какое же быдло рассчитана эта маразматическая белиберда, ведь даже на нее кто-то ведётся.
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22.10.2021 23:33 Ответить
такі байки проканають тільки на росії)))
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22.10.2021 23:40 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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22.10.2021 23:56 Ответить
А чого ви люди дивуютесь? Вас реально ще дмвують вислови шизонутого ***** та єжє с нім ? Ще вбитий рашисстами Немцов казав про ***** що "Он ё#нутый, вы понимаете, просто ё#нутый". Мене вже давно не дивують новини з країни шизофреніків-рф.
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23.10.2021 01:59 Ответить
Виртуозный "Полет над гнездом кукушки". Которая окончательно улетела.
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23.10.2021 13:54 Ответить
- Кто этот мощный старик?... (c)
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23.10.2021 15:19 Ответить
У ***** 3,14головий
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23.10.2021 18:22 Ответить
https://www.facebook.com/sergejtalk?__cft__[0]=AZWWhTUueE06dnxkcphHKZs8usefqjJ5YSJuMELIzGltyVI_iTirxiJ9XN1QLmzNFSGPk7kEJzUMo5V7RJnismAvBd6393xKHFexmUJPvasoO-PHqcCexCM5Sr73ulSY4FZAxexSNApqeCtHzjpn9w83bKEYWUAtz2cdvhv5d6_Nvg&__tn__=-UC%2CP-R Andris F. Paraudzins

Все уже посмеялись нал тем, что в Россию приезжают иностранцы, чтобы уколоться Спутником, а потом у себя справки покупают. Но не все обратили на последнюю фразу Путина: "врачи рассказывают". Я даже знаю, какие врачи - психиатры. Стараются не волновать пациента.

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23.10.2021 17:09 Ответить
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24.10.2021 20:14 Ответить
Не граждане, а совкодрочеры с промытыми мозгами. А граждане РФ едут за тысячу евро в ЕС и колят там Pfaizer . Дед как всегда вешает лапшу для лохов😂😂😂
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23.12.2021 13:39 Ответить
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23.12.2021 15:43 Ответить
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