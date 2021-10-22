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Граждане ЕС приезжают в Россию, чтобы сделать прививку Спутником, а там покупают справку, что привиты Pfizer, - Путин. ВИДЕО
Президент России Владимир Путин заявил, что жители европейских стран приезжают в РФ, чтобы привиться российской вакциной от коронавируса Sputnik V, а потом в своих странах покупают поддельные справки о вакцинации.
Видео выступления Путина опубликовал в Telegram телеканал Дождь, информирует Цензор.НЕТ.
"Приезжают граждане европейских стран, делают здесь у нас прививку Спутником, а там справку покупают, что они привиты Пфайзером. Ну, потому что... Ну да. Серьезно! Это причем врачи говорят, из европейских стран. Вот. Ну считают, что все-таки Спутник более надежный, более безопасный", – рассказал Путин.
Топ комментарии
+93 Eight Wonder #490997
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+70 Small Jerboa
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+64 Ned Stark
показать весь комментарий22.10.2021 01:18 Ссылка
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Все уже посмеялись нал тем, что в Россию приезжают иностранцы, чтобы уколоться Спутником, а потом у себя справки покупают. Но не все обратили на последнюю фразу Путина: "врачи рассказывают". Я даже знаю, какие врачи - психиатры. Стараются не волновать пациента.