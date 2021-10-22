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Украинский комментатор Лукьяненко в прямом эфире назвал РФ агрессором и оккупантом во время матча Лиги Европы "Спартак"-"Лестер": "Искренне желаю поражения российской команде". ВИДЕО

Украинский комментатор Сергей Лукьяненко в прямом эфире назвал Россию агрессором и оккупантом во время матча Лиги Европы "Спартак"-"Лестер".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лукьяненко пожелал проиграша российской команде и напомнил о погибших в российско-украинской войне.

"Приветствую вас в Москве. В столице страны-агессора, страны-оккупанта, страны, которая аннексировала украинский полуостров и которая начала войну на востоке Украинц. К сожалению, эта война уже забрала более 13 тысяч жизней. Искренне желаю поражения "Спартаку" в матче с "Лестером". Спорт не может прославлять Россию - страну, которая не может мирно жить со своими соседями. как комментатор я постараюсь непредвзято и нейтрально работать на этом поединке", - именно с таких слов начал свою работу в прямом эфире Лукьяненко.

Встреча между "Спартаком" и "Лестером", прошедшая в Москве на "Открытие Банк Арене", завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей четыре мяча забил Патсон Дака. У хозяев дубль оформил Александр Соболев, также отличился Джордан Ларссон.

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россия (96057) футбол (3587)


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Топ комментарии
+66
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22.10.2021 10:16
+65
Цей ВЧИНОК набуває ще більшої ваги, якщо взяти до уваги, що після цього Лук'яненку дорога в мордор буде закрита. Як для коментатора, так і як для громадянина. І не лише безпосередньо у мордор, але й у країни-сателіти мордора. Тому Лук' яненко заслуговує поваги, як людина, що має цілком усвідмлену громадянську позицію українського патріота. Лорак, ауууу!
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22.10.2021 10:22
+56
Молодець!!!!!!!
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22.10.2021 10:17
Комментировать
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22.10.2021 10:16 Ответить
КРАСАВА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
УСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!
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22.10.2021 10:25 Ответить
Браво
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22.10.2021 10:17 Ответить
Молодець!!!!!!!
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22.10.2021 10:17 Ответить
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22.10.2021 10:18 Ответить
Им бы ещё прямо - где два в одном 🙂
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22.10.2021 12:15 Ответить
В отличие от Президента.
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22.10.2021 10:18 Ответить
а шо не так ?
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22.10.2021 10:18 Ответить
Чому не так? Все так. Чесно назвав річ її іменем.
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22.10.2021 10:46 Ответить
Просто красень!
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22.10.2021 10:20 Ответить
Тююю, на "Прямом" и "Пятом" по десять раз в день называют Рашку агрессором и что?
Или Лукьяненко в прямом эфире Рашка24 это сделал?
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22.10.2021 10:21 Ответить
В центре параши, а не за сотни км
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22.10.2021 10:51 Ответить
Цей ВЧИНОК набуває ще більшої ваги, якщо взяти до уваги, що після цього Лук'яненку дорога в мордор буде закрита. Як для коментатора, так і як для громадянина. І не лише безпосередньо у мордор, але й у країни-сателіти мордора. Тому Лук' яненко заслуговує поваги, як людина, що має цілком усвідмлену громадянську позицію українського патріота. Лорак, ауууу!
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22.10.2021 10:22 Ответить
Лук'яненко - Людина, а Лорак - дерево, не потрібно їх порівнювати....
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22.10.2021 14:14 Ответить
Контрольне питання: а Зєлєнского і Порошенка можна порівнювати? 😉
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22.10.2021 14:17 Ответить
Так ці 2 якраз дуже схожі.
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22.10.2021 14:28 Ответить
Ти тепер за Порошенка теж жопу рвеш, як і за Зєлєнского? 😮
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22.10.2021 16:31 Ответить
Та ні, до тебе ніяк не може дійти, що я за жодного з них ніколи не "рвав жопу". Я критикував Порошенка, коли було за що критикувати і хвалив, коли було за що хвалити, так само я ставлюся і до Зеленського, тобто - по можливості - неупереджено.
А коли ярі фанати когось з цих двох гонять біса і займаються не критикою по ділах, а вже відвертими маніпуляціями та брехнею - я вступаю у дискусію, щоб розвінчати брехню, а не щоб захистити Порошенка/Зеленського.
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22.10.2021 19:21 Ответить
Не звізди! Тут кожен старожили Цензора підтвердить, що ти рвав жопу за Зєлєнского. І голосував за нього. Просто два роки тому ти цього не заперечував. 😊
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22.10.2021 21:59 Ответить
Ну тут ти просто тупо брешеш, бо я ніколи не рвав за Зелю жопу і, звісно, не голосував за нього.
А перед голосуванням назівав Зелю "котом-у -мішку", від якого не зрозуміло чого чекати, що аж ніяк не є агітацією за Зелю.

"Просто два роки тому ти цього не заперечував"

Ти брешеш і сам знаєш, що брешеш. 2 роки тому я так само, як і зараз писав, що голосував у першому турі за Гриценко, а другому - викреслив обох. Більш того - я не просто це писав - я це навіть особисто тобі писав. Але ж соєвий пропагандон не буде собою, якщо не оббреше опонента, так, пропагандоне?
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23.10.2021 16:26 Ответить
😁😁😁Яке ж ти брехливе зелене собача!!! Повторю, щавсідники Цензора добре знають, хто ти такий! А те, що тобі соромно за свій вибір - то добре! Це ломка після наркотика популізму! Можливо, ще одужаєш? 😉
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24.10.2021 12:41 Ответить
Брехливе тут тільки ти, пропагандоне. І звісно, як типовому пропагандону, правда тобі не цікава - твої фантазії тобі цю правду заміняють цілком.

І ні, меня немає чого стидатися - бо ж чудово знаю, за кого я голосував і що я писав. І звісно ми з тобою обидва знаємо, що ти брешеш, а я пишу правду.
Бо єдине що я писав тут колись із приводу мого голосування у 2019му: 1й тур - Гриценко, другий - викреслив обох, парламентські - Голос. Ти ж - тупо брехло, що свідомо ******** опонентів. Мабуть ти таки кацап - бо такий саме брехливий.
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24.10.2021 13:29 Ответить
Бла-бла-бла - зелена собачка Тієрре! 😁 Ти мам пишеш, щ я - твій опонент. Отже, якщо я - порохоботів за твоєю, то опонент для мее - зебіл, якщо я - патріот, то мій опонент - прдажна тушка. 😁Логічно? Чи для тебе - ні? Нічого, скор Подоляк платити вам, зеботам перестане. От тоді соромно буде взагалі безкиштвниюо! От тоді справді буде і образливо, і боляче! 😁
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24.10.2021 14:01 Ответить
Те, що тобі не буває соромно за свою брехню - я вже зрозумів. І ти не патріот, а брехун і штатний пропагандон - це геть різні речі.
Щодо ж патріотизму - справжнього, а не брехливо-показного - як самі ти як нібито "патріот" допомогаєш нашій країні? Зрозуміло, що ти, "патріот" липовий, не воював і не волонтерив, але хоч копієчку на потребу наших захисників виділяєш окрім віськового збору, що збирається з ісіх платників податків? Чи весь твій "патріотизм" лише у тому, що ти брешеш на форумах?
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24.10.2021 14:47 Ответить
Не лести собі, Тієре. 😁Ти - жалюгідний, як і твій зелений кумир, якого ти зрікаєшся. 😊
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24.10.2021 17:15 Ответить
Ну тобто - ні в чому ти свій патріотизм не проявив, жодним чином ти не допоміг армії і країні. Ти не патріот, ти просто жалюгідна брехлива пропагандонська дешевка, що працює на соєвого олігарха і ******** будь-кого, для кого він не кумир.

На відміну від вас, дешевок, нормальні люди собі кумирів не заводять.
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24.10.2021 21:32 Ответить
Не лести собі! 😁 Всі знають, хто ти такий, особливо на Цензорі і головне - рідтверджують це. Що стосується війни на сході. Перший раз я, лейтенант запасу у воєнкоматі Шевченківського району міста Львова був у березні 1914 року. До речі, тоді твій таємний кумир янукевич з Лєбєдєвим запустили процес ліквідації воєнкоматів. Було декілька працівників і величезні черги. От хіба тобі, малоросу і любителю популізму це знати ні до чого. Ці речі е маютьнічкого стосунку до твого малоросійчького нутра. Ти відповідай за себе і свою діяльність зеленого бота-агітатора. Коли скажеш "товариство, вибачте засранця", тоді будеш запитувати інших хто і що робив. 😊
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25.10.2021 07:15 Ответить
О, брехливе гівно пішло далі брехати. Хто тобі повірить після всього цього возу брехні, який ти тут викатив, залайканий своїм напарником і колегою-пропагандоном, з яким ви з однієї кімнати строчите?

Відповімо твоєю ж монетою.
Всі знають, що ти тут жопу рвав ще за Януковича, був проти майдану, виступав з закликами "пуцін ввєді"і потім агітував за міністра уряду Азарова лишень тому, що знав, що він зільлє Майдан на тормозах, а теперь працюєш на нього разом з іншими продажними і такими саме брехливими пропагандонами, обхзезуючи всіх, хто не згоден у його "ізбранності" і "масіанстві" у тому, що вони "малороси" і іншому лайні.
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25.10.2021 12:43 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Ото всі і бачать, що ти не лише зелебоб, а й брехл несусвітнє! Бо мав би вже визначитись, чи я за Майдан, чи за януковоча, і сам же мене обізвав порохоботом. 😁 А ти морально не зрілий. Замість того, щоб сказати:"товариство, пробачте засранця! Тягнув за Зєлєнскім, повівся на Голобородька! Епер усвідомив, каюся!" дививсь, товариство і побачило б. 😊
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25.10.2021 16:55 Ответить
Ми обидва знаєм, що правда за мною, а ти є типове пропагандонське брехло - і це головне.
Я до таких як ти брехунів ставлюся з презирством, бо ви є лайно.

А пробачатися маєш ти за своє оббрехування, побрехунчику. Мені немає за що вибачатися.
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25.10.2021 17:06 Ответить
Ти справді не усвідомлює, що є брехуном? Чи вже не пам'ятаєш, що писав два роки тому? Я не полінуюся, і у найближчу неділю витягну твої "перли" на світ Божий, щоб тикнути носом у твої "переконання"😁
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25.10.2021 17:10 Ответить
"Я не полінуюся, і у найближчу неділю витягну твої "перли" на світ Божий, щоб тикнути носом у твої "переконання"😁"

А давай. Знайди хоч один мій пост не з критикою Рошенкі - бо такі пости, звісно були, а із закликом голосувати за Зелю чи СН, чи з інфою про те, що я нібито за Зелю чи СН голосував. Якщо знайдеш - я буду публічно вибачатись весь рік.
Тільки з посиланням, бо як ви, брехуни, вмієте малювати у фотошопі - я в курсі.

PS Мені от просто цікаво - чи стане тобі совісті вибачитись, коли знайдеш, що я тут писав правду, а ти- брехав.
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25.10.2021 17:23 Ответить
Одним словом, ти таки пішов у глухий відказ! 😁😁 Добре!
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25.10.2021 19:11 Ответить
Одним словом - я знаю, за кого я і коли голосував. А ти - явно заплутався у своїх фантазіях і своїй брехні.
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25.10.2021 23:52 Ответить
🤣🤣🤣Звичайно, знаєш! А от людям правду сказати - соромився. Ще й ************! 😁
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26.10.2021 07:33 Ответить
Так, я знаю, а ти - ні. Хоча я тобі писав щодо Гриценко-викреслив обох і Голос, але твої фантазії тобі дорожчі за інформацію. Тож чекаю доказів.
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27.10.2021 00:27 Ответить
І так, дякую за визнання, що мене "всі знають" з вашої пропагандонської братії - видно, що я сильно вашому відділку допік, розвінчуючи ваші брехливу пропаганду.
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25.10.2021 12:48 Ответить
🤣🤣🤣🤣 Ти допік лише дружині, коли її вмовляв за Зєлєнского і слуг голосувати. Не лести собі, любитель халяви! Просто я не люблю брехні і брехунів. А ще не люблю фарбований лисів. 😁Допік він! 😊Фууу, яке гидке!
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25.10.2021 13:26 Ответить
Та ні, брехунчику - це ж твої слова " Всі знають, хто ти такий". І як ти тут на лайно сходиш, намагаючись мене оббрехати - ще раз доводить те, як я вашу брехливу пропагандонську братію допік.

"Просто я не люблю брехні і брехунів."

Брехун не любить брехні і брехунів? То ти себе мабуть ненавидиш, бо набрехав ти тут на мене з 3 короба.
А правда - вона за мною і ти не знайдеш тут на форумі жодного мого посту, де я закликав би голосувати за Зелю чи писав би, що гоосував за Зелю чи за СН - бо мені не було жодного сенсу писати про себе те, чого не було. Бо я й 2,5 роки тому писав те саме, що й зараз - я не збираюсь обирати серед 2х купок гівна - Рошенкі та Зелі.
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25.10.2021 17:13 Ответить
Я подтверждаю. И другие на 100% подтвердят.
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24.10.2021 18:22 Ответить
Чудовий приклад для переляканих. Браво Лук,яненко!!
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22.10.2021 10:22 Ответить
все чин-чинарям сделано, не во время матча а еще до начала высказал свою позицию. Респект. Сам матч был интересный канеш, не нудятина Барса - Динамо. 7 голов однако. Москалі програли , что тоже подняло настрій)
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22.10.2021 10:24 Ответить
Ось ще б пісня про ***** на стадіоні прозвучала .
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22.10.2021 10:25 Ответить
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22.10.2021 10:25 Ответить
Лукьяненко - красава!
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22.10.2021 10:26 Ответить
парень осознаёт что может и скорее понесёт за этот поступок ответственность.почёт ему и уважение-Человеку с гражданской позицией
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22.10.2021 10:27 Ответить
Красава. Був би я коментатором - теж би так сказав!
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22.10.2021 10:27 Ответить
Моя повага. Нажаль говнокомандуючий сикло
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22.10.2021 10:28 Ответить
Ну і що .Он Байден заявив .що ********** вбивця і ручкається з ним.
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22.10.2021 10:32 Ответить
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22.10.2021 11:07 Ответить
Я о твоем сыкле а не о Байдене,мутнорылое зеленое чмо лгбт или как там тебя
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22.10.2021 13:27 Ответить
Сергей Лукъяненко здорового человека
а не такое говно как его тезка и однофамилец
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22.10.2021 10:29 Ответить
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22.10.2021 10:29 Ответить
Приємно чути таке в день 300-річчя Рашістської імперії.
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22.10.2021 10:33 Ответить
Я тоже называю РФ агрессором. И тоже болел за Лестер. И поражением "Бардака" в Мацкве удовлетворен
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22.10.2021 10:34 Ответить
Молодец Лукьяненко. Достойный пример для алчного лживого криворогого клоуна, возомнившего себя политиком (владычицей морской), у которого вся страна "на посылках"...
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22.10.2021 10:34 Ответить
Підтримуємо Лук'яненко!!!!
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22.10.2021 10:34 Ответить
Потрібно бути вельми мужньою людиною, щоби у логові ***** заявити,що його недоімперія є агресором і вбивцею. Ну-у-у,тепер скабака енд ко здуріють зовсім (потрібно буде подивитись кацапські ТВ канали,насолодитись гавканням їхніх пропагандонів). Респект Лук"яненку і ще ресспект за те, що "наворочив" улусцям поразку!
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22.10.2021 10:42 Ответить
Один только вопрос. Он для украинских зрителей комментировал матч с командой страны-агессора, страны-оккупанта?
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22.10.2021 10:43 Ответить
Нет, для россиян
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22.10.2021 10:44 Ответить
вранье. за копейки на мегого
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23.10.2021 10:35 Ответить
Можливо....., якби цих 73% були, як цей коментатор... то з України може і б вийшла нормальна країна...
А так ...великі сумніви..
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22.10.2021 10:43 Ответить
Сильно! Без страха! Молодец! До слез!

И тут с тоской вспоминаешь нашего главнокомандующего клована......, который боится всего......., вруна...., который со своим крярталом разоряют страну......
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22.10.2021 10:49 Ответить
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22.10.2021 10:49 Ответить
як бачимо для поваги та слави не потрібно багато,просто,як говорить Роман Цимбалюк,потрібно речі називати своїми іминами
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22.10.2021 10:51 Ответить
да, это вам не "на эмоциях" фоткаться с кацапскими майорами.
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22.10.2021 11:03 Ответить
Росії 22 жовтня спалахнула пожежа на заводі з виробництва пороху "Еластик", що у Рязанській області. Внаслідок пожежі загинули щонайменше 7 осіб, ще 9 - зникли безвісти.
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22.10.2021 11:11 Ответить
А Єнот навіть і не помітив.
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22.10.2021 11:36 Ответить
Сергей Лукьяненко TOП!!!!!!

P.S
P.S. Зєля - ***#ЛО.....
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22.10.2021 11:35 Ответить
Молодчина. Треба називати речі своїми іменами
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22.10.2021 11:35 Ответить
что тут скажешь..... СЛОВА МУЖЧИНЫ!!!!!!!
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22.10.2021 13:20 Ответить
НАТО - это оборонительный Альянс.
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22.10.2021 19:17 Ответить
КРАСАВА
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22.10.2021 20:24 Ответить
Правильний коментатор.

Шановний пане Сергію.
Не журіться зовсім: можете спокійно коментувати матчі москалів УПЕРЕДЖЕНО.

Нема жодних проблем.
Хунта ставить лайк !
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23.10.2021 02:56 Ответить
Так тримати! А не спорт поза політикою, музика поза політикою, бізнес поза політикою...
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23.10.2021 09:59 Ответить
 
 