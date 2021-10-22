Украинский комментатор Лукьяненко в прямом эфире назвал РФ агрессором и оккупантом во время матча Лиги Европы "Спартак"-"Лестер": "Искренне желаю поражения российской команде". ВИДЕО

Украинский комментатор Сергей Лукьяненко в прямом эфире назвал Россию агрессором и оккупантом во время матча Лиги Европы "Спартак"-"Лестер".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лукьяненко пожелал проиграша российской команде и напомнил о погибших в российско-украинской войне.

"Приветствую вас в Москве. В столице страны-агессора, страны-оккупанта, страны, которая аннексировала украинский полуостров и которая начала войну на востоке Украинц. К сожалению, эта война уже забрала более 13 тысяч жизней. Искренне желаю поражения "Спартаку" в матче с "Лестером". Спорт не может прославлять Россию - страну, которая не может мирно жить со своими соседями. как комментатор я постараюсь непредвзято и нейтрально работать на этом поединке", - именно с таких слов начал свою работу в прямом эфире Лукьяненко.

Встреча между "Спартаком" и "Лестером", прошедшая в Москве на "Открытие Банк Арене", завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей четыре мяча забил Патсон Дака. У хозяев дубль оформил Александр Соболев, также отличился Джордан Ларссон.

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