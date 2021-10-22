Украинский комментатор Лукьяненко в прямом эфире назвал РФ агрессором и оккупантом во время матча Лиги Европы "Спартак"-"Лестер": "Искренне желаю поражения российской команде". ВИДЕО
Украинский комментатор Сергей Лукьяненко в прямом эфире назвал Россию агрессором и оккупантом во время матча Лиги Европы "Спартак"-"Лестер".
Как сообщает Цензор.НЕТ, Лукьяненко пожелал проиграша российской команде и напомнил о погибших в российско-украинской войне.
"Приветствую вас в Москве. В столице страны-агессора, страны-оккупанта, страны, которая аннексировала украинский полуостров и которая начала войну на востоке Украинц. К сожалению, эта война уже забрала более 13 тысяч жизней. Искренне желаю поражения "Спартаку" в матче с "Лестером". Спорт не может прославлять Россию - страну, которая не может мирно жить со своими соседями. как комментатор я постараюсь непредвзято и нейтрально работать на этом поединке", - именно с таких слов начал свою работу в прямом эфире Лукьяненко.
Встреча между "Спартаком" и "Лестером", прошедшая в Москве на "Открытие Банк Арене", завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей четыре мяча забил Патсон Дака. У хозяев дубль оформил Александр Соболев, также отличился Джордан Ларссон.
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УСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!
Или Лукьяненко в прямом эфире Рашка24 это сделал?
А коли ярі фанати когось з цих двох гонять біса і займаються не критикою по ділах, а вже відвертими маніпуляціями та брехнею - я вступаю у дискусію, щоб розвінчати брехню, а не щоб захистити Порошенка/Зеленського.
А перед голосуванням назівав Зелю "котом-у -мішку", від якого не зрозуміло чого чекати, що аж ніяк не є агітацією за Зелю.
"Просто два роки тому ти цього не заперечував"
Ти брешеш і сам знаєш, що брешеш. 2 роки тому я так само, як і зараз писав, що голосував у першому турі за Гриценко, а другому - викреслив обох. Більш того - я не просто це писав - я це навіть особисто тобі писав. Але ж соєвий пропагандон не буде собою, якщо не оббреше опонента, так, пропагандоне?
І ні, меня немає чого стидатися - бо ж чудово знаю, за кого я голосував і що я писав. І звісно ми з тобою обидва знаємо, що ти брешеш, а я пишу правду.
Бо єдине що я писав тут колись із приводу мого голосування у 2019му: 1й тур - Гриценко, другий - викреслив обох, парламентські - Голос. Ти ж - тупо брехло, що свідомо ******** опонентів. Мабуть ти таки кацап - бо такий саме брехливий.
Щодо ж патріотизму - справжнього, а не брехливо-показного - як самі ти як нібито "патріот" допомогаєш нашій країні? Зрозуміло, що ти, "патріот" липовий, не воював і не волонтерив, але хоч копієчку на потребу наших захисників виділяєш окрім віськового збору, що збирається з ісіх платників податків? Чи весь твій "патріотизм" лише у тому, що ти брешеш на форумах?
На відміну від вас, дешевок, нормальні люди собі кумирів не заводять.
Відповімо твоєю ж монетою.
Всі знають, що ти тут жопу рвав ще за Януковича, був проти майдану, виступав з закликами "пуцін ввєді"і потім агітував за міністра уряду Азарова лишень тому, що знав, що він зільлє Майдан на тормозах, а теперь працюєш на нього разом з іншими продажними і такими саме брехливими пропагандонами, обхзезуючи всіх, хто не згоден у його "ізбранності" і "масіанстві" у тому, що вони "малороси" і іншому лайні.
Я до таких як ти брехунів ставлюся з презирством, бо ви є лайно.
А пробачатися маєш ти за своє оббрехування, побрехунчику. Мені немає за що вибачатися.
А давай. Знайди хоч один мій пост не з критикою Рошенкі - бо такі пости, звісно були, а із закликом голосувати за Зелю чи СН, чи з інфою про те, що я нібито за Зелю чи СН голосував. Якщо знайдеш - я буду публічно вибачатись весь рік.
Тільки з посиланням, бо як ви, брехуни, вмієте малювати у фотошопі - я в курсі.
PS Мені от просто цікаво - чи стане тобі совісті вибачитись, коли знайдеш, що я тут писав правду, а ти- брехав.
"Просто я не люблю брехні і брехунів."
Брехун не любить брехні і брехунів? То ти себе мабуть ненавидиш, бо набрехав ти тут на мене з 3 короба.
А правда - вона за мною і ти не знайдеш тут на форумі жодного мого посту, де я закликав би голосувати за Зелю чи писав би, що гоосував за Зелю чи за СН - бо мені не було жодного сенсу писати про себе те, чого не було. Бо я й 2,5 роки тому писав те саме, що й зараз - я не збираюсь обирати серед 2х купок гівна - Рошенкі та Зелі.
а не такое говно как его тезка и однофамилец
А так ...великі сумніви..
И тут с тоской вспоминаешь нашего главнокомандующего клована......, который боится всего......., вруна...., который со своим крярталом разоряют страну......
P.S
P.S. Зєля - ***#ЛО.....
Шановний пане Сергію.
Не журіться зовсім: можете спокійно коментувати матчі москалів УПЕРЕДЖЕНО.
Нема жодних проблем.
Хунта ставить лайк !