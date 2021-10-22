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"О, як люблю тебе - ти спалена Москва", - актеры юмористического шоу "Наші без Раші" спели патриотическую песню. ВИДЕО

Актеры юмористического шоу "Наші без Раші" Илья Клим и Роман Гапачило спели патриотическую песню о сгоревшей Москве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, песню спел Клим, который в новом выпуске шоу пародировал украинского музыканта и основателя партии "Голос" Святослава Вакарчука. В этом выпуске именно Вакарчук стал главным объектом для шуток от львовского юмористического дуэта.

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Автор: 

москва (3089) пожар (5969) россия (96057) юмор (2007)


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Топ комментарии
+36
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22.10.2021 13:18
+35
SUPER!!!
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22.10.2021 13:15
+25
Вчера приснился сон прекрасный -

Москва сгорела вся дотла.

Пожар на площади на Красной,

И труп сгоревшего Ху?ла.

Никто не выжил - все сгорели,

Правители, народ - дурак,

И у стены кремлевской трупы

Горели ох?енно так.

Горел Лавров и люди в МИДе,

Шойгу, десантники, менты,

А с неба - Яроша визитки,

Летят для большей красоты…..

Припев:

Ху?ло, по ком звонят твои колокола?

Ху?ло, почем звонят твои колокола?

Бом-бом-бом и ла-ла-ла……
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22.10.2021 13:45
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SUPER!!!
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22.10.2021 13:15 Ответить
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22.10.2021 13:18 Ответить
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22.10.2021 13:18 Ответить
шуууухєррр!

резидент України Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки та оборони.

Апарат РНБО у https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/22/7311301/ коментарі «Українській правді» повідомив, що засідання відбудеться в Офісі президента у п'ятницю, 22 жовтня.

«Президент Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 22 жовтня 2021 року о 16.30 в м. Київ засідання РНБО України», - повідомили у Радбезі.

Зазначається, що всі члени РНБО поінформовані про дату, час та місце проведення засідання. Які саме питання будуть розглянуті на засіданні, не повідомляється.
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22.10.2021 13:25 Ответить
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22.10.2021 14:01 Ответить
Шнур спел лучше и фильм "Миссия Невыпонима" со взорванным нафиг кремлем с путлером!
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22.10.2021 13:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0********** https://www.youtube.com/watch?v=0**********
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22.10.2021 13:25 Ответить
Плачу, дякую.
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22.10.2021 13:50 Ответить
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22.10.2021 14:00 Ответить
Не стоило Вакарчуку ссориться с одним олигархом. Совсем превратили его в посмешище.
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22.10.2021 13:26 Ответить
ВЕЛИКОЛЕПНО!!!!!!!!
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22.10.2021 13:30 Ответить
Он сам себя превратил в посмешище, от жадности и тупости!!!!!
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22.10.2021 13:31 Ответить
почему ссориться? его наняли побыть лицом партии на выборы, что бы отжать у ЕС голоса на патриотической части электората. Он справился - развернулся и ушел дальше заниматься творчеством. Гонорар видимо получил ибо даже не кашляет в сторону.
Щас вторая серия готовиться. Притула!!!!
Он будет забирать голоса патриотов у партии Пороха, а двигать будут скорее всего от Рината Разумкова, от Бени Зелю. И вуаля, снова свой договорняк и полная рада мышей на зп у "уважаемых бизнесменов".
Никто ни с кем не ссорился) но народ, да. Народ Славика перестал уважать как только понял, что Славик людей гавном считает.
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22.10.2021 13:40 Ответить
"отжать у ЕС голоса на патриотической части электората." - )))))) до слез))). Отжать то, чего нет)))))
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22.10.2021 14:16 Ответить
Ныне если не ошибаюсь у ЕС 26 депутатов в сесионном зале. У голоса было 20 до раскола с Прытулой. Тоесть у Пороха в Раде могло быть +- 45 депутатов. По сути голос декларирует схожие ценности с ЕС, но вертит ими Фиала (или вертел) и 10 депутатов отколосись и голосуют за "свое родное бабло в конвертах" в унисон со слугами за все за что заплатят)
но если б тебя, жаба московская пустили б с ваших болот в нашу прекрасную страну, посмотреть например ходу ветеранов на "День Незалежности" то бы им (тех кого нет и до слез) смог сам расказать что они несуществующее пустое место)))) а там і відспівали б одразу)
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22.10.2021 14:39 Ответить
Да я в курсе. Все кто против олигархов во власти - жабы московские и т.д.
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22.10.2021 17:17 Ответить
Вакарчук - такое же продажное ничтожество, как и гундосый клоун в роли главнокомандующего воюющей страны....
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22.10.2021 14:03 Ответить
Тим не менш, Українську землю на продаж, одностайно виставили "слуги", "ПЕСи" і "голос".
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22.10.2021 14:30 Ответить
Так ты просто не продавай! Или ты их тех кто за мешок зерна привык дурить владельце этой земли?
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23.10.2021 07:13 Ответить
Теперь торт "Наполеон" оформляют в виде обгоревшего деревянного кремля.
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22.10.2021 13:30 Ответить
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22.10.2021 13:39 Ответить
Вчера приснился сон прекрасный -

Москва сгорела вся дотла.

Пожар на площади на Красной,

И труп сгоревшего Ху?ла.

Никто не выжил - все сгорели,

Правители, народ - дурак,

И у стены кремлевской трупы

Горели ох?енно так.

Горел Лавров и люди в МИДе,

Шойгу, десантники, менты,

А с неба - Яроша визитки,

Летят для большей красоты…..

Припев:

Ху?ло, по ком звонят твои колокола?

Ху?ло, почем звонят твои колокола?

Бом-бом-бом и ла-ла-ла……
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22.10.2021 13:45 Ответить
Душевно!
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22.10.2021 13:51 Ответить
Гениально!!!!
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22.10.2021 13:53 Ответить
Забирає , аж, торкає.
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23.10.2021 00:50 Ответить
А добре спарадіював! Дуже схоже. Та й слова наче бальзам до рани
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22.10.2021 13:49 Ответить
Аплодирую стоя!!!!

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22.10.2021 13:52 Ответить
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22.10.2021 14:29 Ответить

https://youtu.be/jtBUxcVkVMo Impaled Nazarene (Фінляндія) - The Return Of The Nuclear Gods

Атака ядерного армагедону
Фалічні смертоносні ракети
Боєголовки готові нанести удар
Криваве ядерне небо

Палаючі горизонти
Навколо хаос
Небо рветься, ти розумієш
Настав час померти нахій

Палаючі горизонти
Навколо хаос
Небо рветься, ти розумієш
Нарешті настав час!
Це повернення ядерних богів
Мегатонний удар тобі в гризло
Це гнів ядерних богів
Грибні хмари над кривавим небом

Смертельні радіоактивні опади
Агонія, горе і біль
Сплатіть ціну ідіотизму
Єдиний вихід - ядерна війна

Палаючі горизонти
Навколо хаос
Небо рветься, ти розумієш
Нарешті настав час!
Це повернення ядерних богів
Мегатонний удар тобі в гризло
Це гнів ядерних богів
Грибні хмари над кривавим небом
Відчуйте ненависть ядерних богів
Ви, лайно, дохніть як мухи
Відчуйте силу ядерних богів
Йо**ні слимаки, просто здохніть
Це повернення ядерних богів
Мегатонний удар тобі в гризло
Це гнів ядерних богів
Грибні хмари над кривавим небом
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22.10.2021 17:17 Ответить
там сегодня с кремлёвской стены один каменный зубец от ветра оторвался и упал.
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22.10.2021 14:37 Ответить
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22.10.2021 14:45 Ответить
Хан Гирей, решил проучить своего строптивого раба, который даже посягнув на титул якобы Царя. И в 1571 году войска Крымского Хана двинулись форсированным маршем прямо к Москве, чтобы наказать вассала-данника половца Ивана IV Грозного за неповиновение. 24 мая, Хан подступил к Москве... и он велел зажечь предместья. Когда ужасные лапотные московиты готовились к битве, их деревянные дома и хижины вспыхнули в десятках разных местах. Небо омрачилось дымом; поднялся вихрь, и через несколько минут огненное, бурное море разлилось из конца в конец огромного города помойки с ужасным шумом и ревом. В три часа не стало Москвы; ни посадов, ни Китая-города; уцелел один построенный монголами каменный Кремль, где в церкви Успения Богоматери сидел сатанинский митрополит Кирилл с кацапскою святынею и с казною(!!!); Арбатский любимый дворец Иоаннов разрушился. Московитов погибло невероятное множество почти все; более ста двадцати тысяч воинов, это кроме жен, детей и жителей сельских, бежавших в Москву от неприятеля; а всех свыше восьмисот тысяч лапотной нечисти. Главный Воевода, Князь Бельский, задохнулся прячась в погребе на своем дворе... Давлет-Гирей... привел в Тавриду более ста тысяч пленников жутких лапотных московитов кацапов...
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22.10.2021 15:07 Ответить
Иван Грозный был не половцем, а по материнской линии Глинских, прямым потомком хана Мамая. И Кремль построили не монголы, а нанятые генуэзцы. А в остальном вполне сказано хорошо.
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22.10.2021 17:32 Ответить
Хлопці, дякую за спалені сьогодні "робочі органи - пердаки" Скобеєвої, Кісельова, Соловьйова та інших кремлівських пропагандонів.
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22.10.2021 16:03 Ответить
Ну от, патріоти, знову засмутили бубочкунелоха.
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22.10.2021 16:40 Ответить


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22.10.2021 17:07 Ответить
Нужно запускать на Тикток
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22.10.2021 21:46 Ответить
Ця пісня повністю: https://www.youtube.com/watch?v=trdItw1gnr8

Чудовий рінгтон для наших телефонів, ватникам рве дупи навпіл і мозок виносить…

https://ukrmir.info/gorila-ploshha-krasna/

Закачати рінгтон цієї пісні для ваших смартфонів http://ukrmir.info/wp-content/uploads/2018/07/Moskva-gorit.mp3 за посиланням >>>

В кого підтримує - рінгтон для смартфонів - m4r http://ukrmir.info/wp-content/uploads/2018/07/moskva%20palaye.m4r посилання >>>
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22.10.2021 21:54 Ответить
Молодець !
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23.10.2021 02:50 Ответить
реакция кацапов

https://twitter.com/i/status/1451624891048939526
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23.10.2021 03:02 Ответить
Ну а як будем зиму палити ви і ще не заспівали?; От холода))) да ну я забув Европа буде нас гріти продумані, чи може поїдете дров у лис візьмете))))) обрадую і там улиси не роздають там штрафи.?!!!!!
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23.10.2021 12:00 Ответить
 
 