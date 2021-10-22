"О, як люблю тебе - ти спалена Москва", - актеры юмористического шоу "Наші без Раші" спели патриотическую песню. ВИДЕО
Актеры юмористического шоу "Наші без Раші" Илья Клим и Роман Гапачило спели патриотическую песню о сгоревшей Москве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, песню спел Клим, который в новом выпуске шоу пародировал украинского музыканта и основателя партии "Голос" Святослава Вакарчука. В этом выпуске именно Вакарчук стал главным объектом для шуток от львовского юмористического дуэта.
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резидент України Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки та оборони.
Апарат РНБО у https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/22/7311301/ коментарі «Українській правді» повідомив, що засідання відбудеться в Офісі президента у п'ятницю, 22 жовтня.
«Президент Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 22 жовтня 2021 року о 16.30 в м. Київ засідання РНБО України», - повідомили у Радбезі.
Зазначається, що всі члени РНБО поінформовані про дату, час та місце проведення засідання. Які саме питання будуть розглянуті на засіданні, не повідомляється.
Щас вторая серия готовиться. Притула!!!!
Он будет забирать голоса патриотов у партии Пороха, а двигать будут скорее всего от Рината Разумкова, от Бени Зелю. И вуаля, снова свой договорняк и полная рада мышей на зп у "уважаемых бизнесменов".
Никто ни с кем не ссорился) но народ, да. Народ Славика перестал уважать как только понял, что Славик людей гавном считает.
но если б тебя, жаба московская пустили б с ваших болот в нашу прекрасную страну, посмотреть например ходу ветеранов на "День Незалежности" то бы им (тех кого нет и до слез) смог сам расказать что они несуществующее пустое место)))) а там і відспівали б одразу)
Москва сгорела вся дотла.
Пожар на площади на Красной,
И труп сгоревшего Ху?ла.
Никто не выжил - все сгорели,
Правители, народ - дурак,
И у стены кремлевской трупы
Горели ох?енно так.
Горел Лавров и люди в МИДе,
Шойгу, десантники, менты,
А с неба - Яроша визитки,
Летят для большей красоты…..
Припев:
Ху?ло, по ком звонят твои колокола?
Ху?ло, почем звонят твои колокола?
Бом-бом-бом и ла-ла-ла……
https://youtu.be/jtBUxcVkVMo Impaled Nazarene (Фінляндія) - The Return Of The Nuclear Gods
Атака ядерного армагедону
Фалічні смертоносні ракети
Боєголовки готові нанести удар
Криваве ядерне небо
Палаючі горизонти
Навколо хаос
Небо рветься, ти розумієш
Настав час померти нахій
Палаючі горизонти
Навколо хаос
Небо рветься, ти розумієш
Нарешті настав час!
Це повернення ядерних богів
Мегатонний удар тобі в гризло
Це гнів ядерних богів
Грибні хмари над кривавим небом
Смертельні радіоактивні опади
Агонія, горе і біль
Сплатіть ціну ідіотизму
Єдиний вихід - ядерна війна
Палаючі горизонти
Навколо хаос
Небо рветься, ти розумієш
Нарешті настав час!
Це повернення ядерних богів
Мегатонний удар тобі в гризло
Це гнів ядерних богів
Грибні хмари над кривавим небом
Відчуйте ненависть ядерних богів
Ви, лайно, дохніть як мухи
Відчуйте силу ядерних богів
Йо**ні слимаки, просто здохніть
Це повернення ядерних богів
Мегатонний удар тобі в гризло
Це гнів ядерних богів
Грибні хмари над кривавим небом
Чудовий рінгтон для наших телефонів, ватникам рве дупи навпіл і мозок виносить…
https://ukrmir.info/gorila-ploshha-krasna/
Закачати рінгтон цієї пісні для ваших смартфонів http://ukrmir.info/wp-content/uploads/2018/07/Moskva-gorit.mp3 за посиланням >>>
В кого підтримує - рінгтон для смартфонів - m4r http://ukrmir.info/wp-content/uploads/2018/07/moskva%20palaye.m4r посилання >>>
https://twitter.com/i/status/1451624891048939526