Верещук пояснила, запрещают ли "слугам" ходить на ТВ: "У нас есть люди, которые координируют эфиры". ВИДЕО

Народный депутат Ирина Верещук уверила, что фракция "Слуга народа" не занимается цензурой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эксклюзивном комментарии изданию.

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"... У нас в партии есть координационный центр, координирующий наши эфиры. Бывает так, что депутат, который чувствует себя сильным и компетентным, хочет ходить на эфиры, где выглядит совсем слабо, представляя позицию фракции, и имея свою личную позицию, которая отличаетс от позиции фракции, пытается выдать ее как позицию фракции. А потом наинается, как говорят, дискоммуникейшн - мы не понимаем, что от нас хотят, или фракция не может объяснить, почему такая позиция депутата, а во фракции - другая.

Поэтому было решено, чтобы у нас была определенная стратегия. Что есть спикер, например, от Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны - в данном случае это я - и то, что я говорю должно быть проверено экспертизой и отвечать действительности. Ведь я не являюсь внефракционным депутатом, а представляю позицию фракции. Либо же я говорю, что эта позиция является субъективно моей", - сказала она.

По словам Верещук, если какие-то депутаты не попадают в эфир, то это только потому что в данном случае они не являются олицетворением всей фракции. В качестве примера Верещук привела пример Людмилы Буймистер, которая работает в Комитете по вопросам экономического развития, но является специалистам по вопросам энергетики и часто комментирует вопрос энергетики.

Также Верещук уверила, что во фракции приняли во внимание заявление журналистов "Суспильного" и уверила, что произошедшее - недоработка со стороны "Слуги народа".

"Если что-то случилось и тебя не поняли, то это твои проблемы, а не тех, кто тебя не понял", - подытожила она.

При этом Верещук сказала, что о цензуре речь не идет и призналась, что иногда сама не ходит на эфиры, зная, что там будут присутствовать люди, которые "не умеют себя вести и превращают в балаган любую дискуссию".