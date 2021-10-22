Верещук пояснила, запрещают ли "слугам" ходить на ТВ: "У нас есть люди, которые координируют эфиры". ВИДЕО
Народный депутат Ирина Верещук уверила, что фракция "Слуга народа" не занимается цензурой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эксклюзивном комментарии изданию.
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"... У нас в партии есть координационный центр, координирующий наши эфиры. Бывает так, что депутат, который чувствует себя сильным и компетентным, хочет ходить на эфиры, где выглядит совсем слабо, представляя позицию фракции, и имея свою личную позицию, которая отличаетс от позиции фракции, пытается выдать ее как позицию фракции. А потом наинается, как говорят, дискоммуникейшн - мы не понимаем, что от нас хотят, или фракция не может объяснить, почему такая позиция депутата, а во фракции - другая.
Поэтому было решено, чтобы у нас была определенная стратегия. Что есть спикер, например, от Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны - в данном случае это я - и то, что я говорю должно быть проверено экспертизой и отвечать действительности. Ведь я не являюсь внефракционным депутатом, а представляю позицию фракции. Либо же я говорю, что эта позиция является субъективно моей", - сказала она.
По словам Верещук, если какие-то депутаты не попадают в эфир, то это только потому что в данном случае они не являются олицетворением всей фракции. В качестве примера Верещук привела пример Людмилы Буймистер, которая работает в Комитете по вопросам экономического развития, но является специалистам по вопросам энергетики и часто комментирует вопрос энергетики.
Также Верещук уверила, что во фракции приняли во внимание заявление журналистов "Суспильного" и уверила, что произошедшее - недоработка со стороны "Слуги народа".
"Если что-то случилось и тебя не поняли, то это твои проблемы, а не тех, кто тебя не понял", - подытожила она.
При этом Верещук сказала, что о цензуре речь не идет и призналась, что иногда сама не ходит на эфиры, зная, что там будут присутствовать люди, которые "не умеют себя вести и превращают в балаган любую дискуссию".
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те...недолуге літаюче на парасолі, яка закріплена на крані... це вже достатньо для моєї уяви)))
міністр оборони у воюючій Державі повинен бути військовий.... а не язикакта хфеська ...
отнюдь, это у зеленого лохотрата такая рыбкина память, поэтому "слуги" этим и пользуются.
Ведуча чекає у студії «Зворотного відліку» і народних депутатів від «Слуги народу». За її словами, це їхній обов'язок ходити на ефіри.
📍 Більш детально про це тут: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstv.detector.media%2Fspilnota%2Fread%2F6891%2F&h=AT1vpqlNpuEJKeVhA721iq1k9DorW1vEF6s1XZQNikciPnT7CFrcvQ1Njyf3M6Os1iQFqRb_5LyVhqwNjTSs9u5MlhvUO0Y0HCq7C2-cBz-1yaqUHs2LidvtPRe16-btK9HCNGBogORgNG5GhCCj5w6b16wiJG0aHY02t5K2o7dsmbI3f7k https://stv.detector.media/spilnota/read/6891/
свистиверещи.
Чи хламідія, чи той же Разумков, чи ще хтось (ну не пам'ятаю який сорт лайна те говорив) у 2019-му казали про те, що з усіх депутан від "СН" будуть вибрані люди для комунікації зі ЗМІ, громадськими організаціями та т.ін...
Але щось пішло не так і повилізали ті ж хламідії, безуглі, колі-катлєти і ось такі сосни-меріпопінси...
д'Єрмак недопрацьовує - при Богдані таких зашкварів було набагато менше
"- Ах ты..... ***** ты крашена!
- Почему же крашеная, это мой натуральный цвет!..."
" не ходит на эфиры, зная, что там будут присутствовать люди, которые "не умеют себя вести и превращают в балаган любую дискуссию"
зебилы, толкните кто то эту ватницу, что нельзя чесать в разрез партии про цензуру во фракции)
Сначала сказать что есть люди которые решают кому куда ходить или нет. Что собсно и говорит о цензуре. Потом заявить что это не цензура)
У нас привыкли говорить часто "по фрейду", но в случае с монобольшинством и правительством впору вводить новый мат, очень оскорбительный - "позеленому". Пример: Вася, почему работа выполнена так
ху..вопо зеленому. И по аналогии.
вона вам ідейно близька і володіє питанням "від і до", так як є автором схеми ідеологічного розподілення депутатиків по ефірам
О чем эта курица мелет? экспертиза нужна только ей, причем психиатрическая.
Вот так вот одним предложение пересрала все потуги Слуг Наркомана, рассказывающих, что никто никому ничего не диктует и не указывает.
Дивлюся, завісили все офлайн рекламою державного телеканалу "Дом'. Нагадаю. Майже два рочки цей канал пиляв наші гроші. Бюджет близько мільйона гривень в день. Мовлення було тільки на ютубі. Кількість переглядів - плюс мінус, як кількість родичів ведучих. Майже 600 млн освоїли.
чем больше оправданий тем крепче уверенность что врете...