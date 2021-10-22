РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13313 посетителей онлайн
Новости Видео
6 593 57

Верещук пояснила, запрещают ли "слугам" ходить на ТВ: "У нас есть люди, которые координируют эфиры". ВИДЕО

Народный депутат Ирина Верещук уверила, что фракция "Слуга народа" не занимается цензурой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эксклюзивном комментарии изданию.

Читайте также: Хватить жевать сопли. Украинскому народу безразлично, каким был регламент. Ему нужен результат, - "слуга народа" Верещук. ВИДЕО

"... У нас в партии есть координационный центр, координирующий наши эфиры. Бывает так, что депутат, который чувствует себя сильным и компетентным, хочет ходить на эфиры, где выглядит совсем слабо, представляя позицию фракции, и имея свою личную позицию, которая отличаетс от позиции фракции, пытается выдать ее как позицию фракции. А потом наинается, как говорят, дискоммуникейшн - мы не понимаем, что от нас хотят, или фракция не может объяснить, почему такая позиция депутата, а во фракции - другая.

Поэтому было решено, чтобы у нас была определенная стратегия. Что есть спикер, например, от Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны - в данном случае это я - и то, что я говорю должно быть проверено экспертизой и отвечать действительности. Ведь я не являюсь внефракционным депутатом, а представляю позицию фракции. Либо же я говорю, что эта позиция является субъективно моей", - сказала она.

По словам Верещук, если какие-то депутаты не попадают в эфир, то это только потому что в данном случае они не являются олицетворением всей фракции. В качестве примера Верещук привела пример Людмилы Буймистер, которая работает в Комитете по вопросам экономического развития, но является специалистам по вопросам энергетики и часто комментирует вопрос энергетики. 

Также Верещук уверила, что во фракции приняли во внимание заявление журналистов "Суспильного" и уверила, что произошедшее - недоработка со стороны "Слуги народа".

"Если что-то случилось и тебя не поняли, то это твои проблемы, а не тех, кто тебя не понял", - подытожила она.

При этом Верещук сказала, что о цензуре речь не идет и призналась, что иногда сама не ходит на эфиры, зная, что там будут присутствовать люди, которые "не умеют себя вести и превращают в балаган любую дискуссию".

ВР (29273) Слуга народа (2634) Верещук Ирина (505)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+27
так ты же курица позавчера вечером орала как подорваная вместе с василевской-смаглю "нас никто не координирует! куда хотим - туда ходим!"
показать весь комментарий
22.10.2021 14:00
+19
Аааа)))эта дегенератка признала,что координируют...какой то наплыв чистосердечных признаний от зекрыс
показать весь комментарий
22.10.2021 14:03
+17
У нее память рыбки гуппи. Поступило новое ЦУ, и оно заместило в мозгу старое.
показать весь комментарий
22.10.2021 14:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хай краще розкаже як вона по російських теле помийках шлялась.
показать весь комментарий
22.10.2021 14:00 Ответить
можете собі уявити її міністром оборони? взагалі то в цирку все можливо ))) але...????
те...недолуге літаюче на парасолі, яка закріплена на крані... це вже достатньо для моєї уяви)))
міністр оборони у воюючій Державі повинен бути військовий.... а не язикакта хфеська ...
показать весь комментарий
23.10.2021 18:45 Ответить
ні
показать весь комментарий
23.10.2021 19:36 Ответить
так ты же курица позавчера вечером орала как подорваная вместе с василевской-смаглю "нас никто не координирует! куда хотим - туда ходим!"
показать весь комментарий
22.10.2021 14:00 Ответить
ого ты загнул! уже двое суток прошло, откуда она там помнит, что чесала позавчера?
показать весь комментарий
22.10.2021 14:06 Ответить
У нее память рыбки гуппи. Поступило новое ЦУ, и оно заместило в мозгу старое.
показать весь комментарий
22.10.2021 14:11 Ответить
Синхронизировалась со своими тупорылыми избирателями.Полная гармония идиотизма.
показать весь комментарий
22.10.2021 14:49 Ответить
У неї і "мізки" тієї ж рибки.
показать весь комментарий
23.10.2021 01:00 Ответить
У нее память рыбки гуппи.
отнюдь, это у зеленого лохотрата такая рыбкина память, поэтому "слуги" этим и пользуются.
показать весь комментарий
23.10.2021 13:08 Ответить
"Прямо кошкі коториє ходят самі па сєбє"
показать весь комментарий
22.10.2021 14:16 Ответить
В данном случае данная кошка ходит ПОД себя.
показать весь комментарий
22.10.2021 14:20 Ответить
Мирослава Барчук запросила президента на «державне телебачення»

Ведуча чекає у студії «Зворотного відліку» і народних депутатів від «Слуги народу». За її словами, це їхній обов'язок ходити на ефіри.

📍 Більш детально про це тут: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstv.detector.media%2Fspilnota%2Fread%2F6891%2F&h=AT1vpqlNpuEJKeVhA721iq1k9DorW1vEF6s1XZQNikciPnT7CFrcvQ1Njyf3M6Os1iQFqRb_5LyVhqwNjTSs9u5MlhvUO0Y0HCq7C2-cBz-1yaqUHs2LidvtPRe16-btK9HCNGBogORgNG5GhCCj5w6b16wiJG0aHY02t5K2o7dsmbI3f7k https://stv.detector.media/spilnota/read/6891/
показать весь комментарий
22.10.2021 14:47 Ответить
У нас в партии есть координационный центр, координирующий наши эфиры (запрещающий и разрешающий)
показать весь комментарий
22.10.2021 14:01 Ответить
Не свисти верещи.
показать весь комментарий
22.10.2021 14:02 Ответить
Як Вм смієте так про майбутню міністерку оборони?!)))
показать весь комментарий
22.10.2021 14:19 Ответить
Видимо деньги решают все в этой зелёной группе, даже мораль и собственное достоинство, которых у большинства напрочь и не было. Как же жалко они выглядят.
показать весь комментарий
22.10.2021 14:03 Ответить
Аааа)))эта дегенератка признала,что координируют...какой то наплыв чистосердечных признаний от зекрыс
показать весь комментарий
22.10.2021 14:03 Ответить
они даже сами не понимают что лепечут... как корова третьякова... абы мукнуть
показать весь комментарий
23.10.2021 18:47 Ответить
Ви пригадайте початок цих недоумків!
Чи хламідія, чи той же Разумков, чи ще хтось (ну не пам'ятаю який сорт лайна те говорив) у 2019-му казали про те, що з усіх депутан від "СН" будуть вибрані люди для комунікації зі ЗМІ, громадськими організаціями та т.ін...
Але щось пішло не так і повилізали ті ж хламідії, безуглі, колі-катлєти і ось такі сосни-меріпопінси...
д'Єрмак недопрацьовує - при Богдані таких зашкварів було набагато менше
показать весь комментарий
22.10.2021 14:04 Ответить
точно . они не запрещают они координируют . вы не понимаете это совсем другое
показать весь комментарий
22.10.2021 14:07 Ответить
Ага, " другое" , как в фильме:
"- Ах ты..... ***** ты крашена!

- Почему же крашеная, это мой натуральный цвет!..."
показать весь комментарий
23.10.2021 17:45 Ответить
Как же эта тварь хочет быть министром Обороны! Как она вылизывает Зе анус. что он уже в парашу сходить не может.
показать весь комментарий
22.10.2021 14:08 Ответить
Таран, звісно не подарунок, але якщо на його місце "прилетить" ця дама з зонтиком, то це буде "жіноча хвороба" Армії.
показать весь комментарий
22.10.2021 14:35 Ответить
зашквар за зашкваром
показать весь комментарий
22.10.2021 14:09 Ответить
Божечки ж мої, дитино, якаж ти тупа... тупа й чорнорота.
показать весь комментарий
22.10.2021 14:10 Ответить
мери в попинс опять не там зонтик открыла
показать весь комментарий
22.10.2021 14:11 Ответить
наставление «слуга народа участвуя в ток-шоу должен иметь вид лихой и придурковатый »
показать весь комментарий
22.10.2021 14:12 Ответить
от Верещалки такое услышать
" не ходит на эфиры, зная, что там будут присутствовать люди, которые "не умеют себя вести и превращают в балаган любую дискуссию"
показать весь комментарий
22.10.2021 14:13 Ответить
Верипопинс видимо не вкурсе что вчера "Найвеличніший" расказывал за демократию и полную свободу действий депутатов в плане хождений на эфиры ток шоу.
зебилы, толкните кто то эту ватницу, что нельзя чесать в разрез партии про цензуру во фракции)
Сначала сказать что есть люди которые решают кому куда ходить или нет. Что собсно и говорит о цензуре. Потом заявить что это не цензура)
У нас привыкли говорить часто "по фрейду", но в случае с монобольшинством и правительством впору вводить новый мат, очень оскорбительный - "позеленому". Пример: Вася, почему работа выполнена так ху..во по зеленому. И по аналогии.
показать весь комментарий
22.10.2021 14:14 Ответить
тупая овца
показать весь комментарий
22.10.2021 14:20 Ответить
Хотел под пост подобрать фото зеленой мартышки. Думал, будет смешно. Потом посмотрел на этих забавных зверюшек и понял, что они стоят на гораздо более высоком уровне развития, чем верещучки с агрохимиями. Где-то на Аляске однажды выбрали мэром кота. Лет десять царював. Так вот мне было бы не так досадно, если бы у нас президентом оказалась реальная зеленая мартышка, а не вот это вот все.
показать весь комментарий
22.10.2021 14:21 Ответить
Скоро придёт время, когда эта залётная в Киев Ирка-дырка Жопинс-Верещащая будет давать пояснения следователям СБУ на Аскольдовом переулке.
показать весь комментарий
22.10.2021 14:22 Ответить
запросіть координатором Ганьку Герман
вона вам ідейно близька і володіє питанням "від і до", так як є автором схеми ідеологічного розподілення депутатиків по ефірам
показать весь комментарий
22.10.2021 14:22 Ответить
Анке хоронить уже некого,все равно гадит Украине тварь престарелая
показать весь комментарий
23.10.2021 02:09 Ответить
Чергова п....болка. Звикли в ефірах влаштовувати звіринець.
показать весь комментарий
22.10.2021 14:24 Ответить
Мне кажется, что Аню Герман, Ленку Бондаренко, Нату Королевскую... и эту черноротую кто-то клепал под копирку !
показать весь комментарий
22.10.2021 14:26 Ответить
"Что есть спикер, например, от Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны - в данном случае это я - и то, что я говорю должно быть проверено экспертизой и отвечать действительности."
О чем эта курица мелет? экспертиза нужна только ей, причем психиатрическая.
показать весь комментарий
22.10.2021 14:28 Ответить
а маряна безумна - вже не спікер?
показать весь комментарий
22.10.2021 15:11 Ответить
Куди! Бери вище! Вона зараз має особисте звання - "головний штатний тріполог" ...
показать весь комментарий
22.10.2021 15:20 Ответить
Та не дивуйтеся, вона і на Байдена "наїзджала", бо не бачила корупції в Україні, тепер не бачить ніяких цензур на телеканалах.
показать весь комментарий
22.10.2021 14:32 Ответить
"У нас есть люди, которые координируют эфиры".

Вот так вот одним предложение пересрала все потуги Слуг Наркомана, рассказывающих, что никто никому ничего не диктует и не указывает.
показать весь комментарий
22.10.2021 15:01 Ответить
"У нас в партии есть координационный центр, координирующий наши эфиры" (с) - вона навмисне не уточнила, що той центр знаходиться в офісі, і керує ним Єрмак з Подоляком
показать весь комментарий
22.10.2021 15:08 Ответить
Тварі. Коли цих зе.слуг сцяними тряпками вже поженуть?
показать весь комментарий
22.10.2021 16:32 Ответить
Кончита, как всегда, снова спалила Дерьмака и гусячу какакушку. Это же какой кадровый голод у зеленных, если они идиотов продвигают. Может прощу ей зонтик в зад?
показать весь комментарий
22.10.2021 16:57 Ответить
Ефіри, ботів, хакерські атаки, координована з Банкової партія мразєй.
показать весь комментарий
22.10.2021 17:00 Ответить
Роман Донік




Дивлюся, завісили все офлайн рекламою державного телеканалу "Дом'. Нагадаю. Майже два рочки цей канал пиляв наші гроші. Бюджет близько мільйона гривень в день. Мовлення було тільки на ютубі. Кількість переглядів - плюс мінус, як кількість родичів ведучих. Майже 600 млн освоїли.
показать весь комментарий
22.10.2021 17:26 Ответить
верещук може лише верещати.
показать весь комментарий
22.10.2021 17:39 Ответить
Зонтик з ... вже достала, чи ще вилітуєш, пані міністр оборони?
показать весь комментарий
22.10.2021 19:09 Ответить
"Слугам",які ходять на ефіри окремо доплачують...Це вже бухгалтерія,яка вимагає чіткості і конкретності...Не можна платити сьогодні одному,завтра другому,позавтра третьому...Це вносить роздрай в бухгалтерію і тим,хто її веде теж хочеться менше роботи і більше стабільності...Тому і посилають на ефіри одних і тих же дебілів,і ця бюрократія суттєво впливає на рейтинг "слуг"...Вони то розуміють,але бюрократія,як і корупція - непереборна...
показать весь комментарий
23.10.2021 12:59 Ответить
Машка Захарова?
показать весь комментарий
23.10.2021 13:25 Ответить
Эта мерзкая тварь, которая разворовала в Рава-Руська все земли, реветься в кресло главы минобороны, предупреждаю зеленую падаль, которая временно засела на Банковой, если эта падаль дорвется до кресла, то убежать у вас уже не будет шансов, армия сама вас уничтожит, и украинцы это будут только приветствовать, зеленая падаль, если тебе хоть немного дорога жизнь, запомни, эта падаль в кресле министра обороны, будет твоим концом!
показать весь комментарий
23.10.2021 16:51 Ответить
оспади... кто еще не квакнул из жаб???
чем больше оправданий тем крепче уверенность что врете...
показать весь комментарий
23.10.2021 18:40 Ответить
Хабалка базарная в фоворе у зелёного поца
показать весь комментарий
23.10.2021 20:57 Ответить
Це ця кончена, що літала з парасолькою
показать весь комментарий
23.10.2021 21:13 Ответить
😄так це вона !
показать весь комментарий
23.10.2021 22:58 Ответить
ПоПкінс дати Парасольку і ганяти туда сюда туда сюда. може би щось у її голові сконцентрувалось. А так вона може усе - завалити розвалити і нажитись. Такі у деЗентерії штики.
показать весь комментарий
24.10.2021 14:57 Ответить
 
 