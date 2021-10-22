ОП на нас не влияет, "слугам народа" невозможно давать указания, какие каналы можно посещать, а какие - нет, - Тищенко. ВИДЕО
Информация о том, что "слугам народа" запрещают ходить на эфиры определенных телеканалов не соответствует действительности.
Об этом в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко.
По словам парламентария, он таких разговоров не слышал.
"Все, кто хочет, может приходить, если приглашают, на любые эфиры, на любые телеканалы", - сказал Тищенко.
Он добавил, что руководство фракции не запрещало посещение каких-либо эфиров.
"Я как замглавы фракции никогда таких указаний не давал. Знаю, что и Давид Арахамия, и Александр Корниенко таких указаний не дают. Офис Президента на нас не влияет, потому что мы другая ветвь власти. Мы народные депутаты, ну кто на нас может влиять? Мы поддерживаем президента в его движении, в его любом направлении. Но давать нам прямые указания чего-то не делать невозможно", - сказал Тищенко.
Как сообщалось, 20 октября "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента. Согласно обнародованной информации, ОП выдвигает журналистам условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" в эфире.
После этого о давлении Банковой заявила Редакция "Свободы слова Савика Шустера".
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особенно,когда хотят вручить 300 к от совета директоров или просят атрибуты карты..
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Нардепу от партии «Слуга народа» Тищенко не заметил роста цен на продукты питания.
Николай Тищенко сегодня несколько озадачил журналистов, отвечая на вопрос о стоимости продуктов питания. Об этом сообщает собкор в ВР Украины.
Так, Тищенко сообщил, что покупает продукты на одном из самых дорогих рынков столицы, Бессарабском. Выбирает продукты и делает покупки самостоятельно.
Журналисты были удивлены, узнав, что на Бессарабском рынке, в самом центре столицы, стоимость килограмма гречки составляет всего 12 грн за килограмм, в то самое время, когда по всей Украине гречка на протяжении последних двух лет стоит не менее 40 грн за килограмм.
Ещё больше удивила журналистов стоимость сала, которую озвучил народный депутат. Оказывается, отборной кусок свинины стартует от 50 грн и заканчивается на отметине в 100 грн за килограмм. При том, что по всей Украине стоимость этого уже для многих элитного и недоступного продукта питания давно начинается с отметки 150-200 грн за килограмм.
Николай также рассказал, что «последний раз покупал говядину по цене от 50 до 70 грн за килограмм». Видимо это было очень давно, поскольку цена говядины в Украине уже минимум год стартует от 200-250 грн за килограмм.
Николай Тищенко убеждён, что стремительный рост цен на продукты питания, который так сильно беспокоит большую часть украинского общества - это миф, поскольку сам народный депутат продолжает покупать продукты по весьма приемлемым ценам... двухлетней давности.
И все как по нотам говорят примерно одно и тоже) и брешут же... все... ну брешут же)