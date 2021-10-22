ОП на нас не влияет, "слугам народа" невозможно давать указания, какие каналы можно посещать, а какие - нет, - Тищенко. ВИДЕО

Информация о том, что "слугам народа" запрещают ходить на эфиры определенных телеканалов не соответствует действительности.

Об этом в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко.

По словам парламентария, он таких разговоров не слышал.

"Все, кто хочет, может приходить, если приглашают, на любые эфиры, на любые телеканалы", - сказал Тищенко.

Он добавил, что руководство фракции не запрещало посещение каких-либо эфиров.

"Я как замглавы фракции никогда таких указаний не давал. Знаю, что и Давид Арахамия, и Александр Корниенко таких указаний не дают. Офис Президента на нас не влияет, потому что мы другая ветвь власти. Мы народные депутаты, ну кто на нас может влиять? Мы поддерживаем президента в его движении, в его любом направлении. Но давать нам прямые указания чего-то не делать невозможно", - сказал Тищенко.

Как сообщалось, 20 октября "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента. Согласно обнародованной информации, ОП выдвигает журналистам условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" в эфире.

После этого о давлении Банковой заявила Редакция "Свободы слова Савика Шустера".

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