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ОП на нас не влияет, "слугам народа" невозможно давать указания, какие каналы можно посещать, а какие - нет, - Тищенко. ВИДЕО

Информация о том, что "слугам народа" запрещают ходить на эфиры определенных телеканалов не соответствует действительности.

Об этом в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко.

По словам парламентария, он таких разговоров не слышал.

"Все, кто хочет, может приходить, если приглашают, на любые эфиры, на любые телеканалы", - сказал Тищенко.

Он добавил, что руководство фракции не запрещало посещение каких-либо эфиров.

"Я как замглавы фракции никогда таких указаний не давал. Знаю, что и Давид Арахамия, и Александр Корниенко таких указаний не дают. Офис Президента на нас не влияет, потому что мы другая ветвь власти. Мы народные депутаты, ну кто на нас может влиять? Мы поддерживаем президента в его движении, в его любом направлении. Но давать нам прямые указания чего-то не делать невозможно", - сказал Тищенко.

Как сообщалось, 20 октября "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента. Согласно обнародованной информации, ОП выдвигает журналистам условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" в эфире.

После этого о давлении Банковой заявила Редакция "Свободы слова Савика Шустера".

Читайте: "ЕС" требует от ОП прекратить давление на СМИ, не позволим вернуться во времена Януковича, - Ирина Геращенко

Автор: 

Зеленский Владимир (20772) цензура (1337) телевидение (900) Слуга народа (2634) Офис Президента (1803) Тищенко Николай (337)


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Топ комментарии
+19
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22.10.2021 16:57
+16
Верим Коле Трясогузке, ну
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22.10.2021 16:56
+11
Это тело уже вчера врало про рейтинг, который постоянно растет. Бандюк Коля Оболоньский и есть бандюк. думать это не его.
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22.10.2021 16:58
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Верим Коле Трясогузке, ну
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22.10.2021 16:56 Ответить
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22.10.2021 16:57 Ответить
Это тело уже вчера врало про рейтинг, который постоянно растет. Бандюк Коля Оболоньский и есть бандюк. думать это не его.
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22.10.2021 16:58 Ответить
та да,гонору у трёх сотен еврейцев через край...тока царю леониду нэ кажить..
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22.10.2021 16:58 Ответить
В наше время верить никому нельзя. Только Тищенко можно. Просто лицо у него "честное".
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22.10.2021 17:00 Ответить
"Хто на депутатив можэ вплываты?".. Это сразу в цитаты дня, Коля-котлета в своём сказочном репертуаре. Интересно как он сделал свой бизнес и вообще дожил до такого возраста?
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22.10.2021 17:00 Ответить
Задайте в гугле поиск "Коля оболонский" и все узнаете.
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22.10.2021 17:03 Ответить
Эта котлета стала главным ньюсмейкером? Да еще и зам.главы фракции? Боже, кого зебилоиды выбрали во власть?
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22.10.2021 17:01 Ответить
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22.10.2021 17:01 Ответить
говорящая gОПа заговорила о своей девственности
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22.10.2021 17:02 Ответить
Только что. Звонок на мобилу на Киевстар. Номер не знакомый. Спрашиваю :"Вам чего". Ответ "Служба Безопасности. Банка "Аваль". Я ему тоже "поверил". Как и Тищенко. Ну и ... Дальше дело техники. Таких матов в свою сторону давно не слыхал.
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22.10.2021 17:04 Ответить
обожаю с ними побазарить за жизнь..
особенно,когда хотят вручить 300 к от совета директоров или просят атрибуты карты..
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22.10.2021 17:34 Ответить
https://youtu.be/OyVRRhqlL6A
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22.10.2021 17:05 Ответить
Петиція: Запросити Алека Болдвіна на зйомки наступного сезону "Слуги народу".
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22.10.2021 17:05 Ответить
Болдуин конечно ***********, но у нас другая проблема -"Слуга иудейского народу"
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22.10.2021 17:15 Ответить
Президент недавно открыто признался в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, а перед этим в госизмене, а тут какое-то несчастное давление на СМИ, пффф...
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22.10.2021 17:07 Ответить
звиздун коля-котлета )))
///
Нардепу от партии «Слуга народа» Тищенко не заметил роста цен на продукты питания.
Николай Тищенко сегодня несколько озадачил журналистов, отвечая на вопрос о стоимости продуктов питания. Об этом сообщает собкор в ВР Украины.
Так, Тищенко сообщил, что покупает продукты на одном из самых дорогих рынков столицы, Бессарабском. Выбирает продукты и делает покупки самостоятельно.
Журналисты были удивлены, узнав, что на Бессарабском рынке, в самом центре столицы, стоимость килограмма гречки составляет всего 12 грн за килограмм, в то самое время, когда по всей Украине гречка на протяжении последних двух лет стоит не менее 40 грн за килограмм.
Ещё больше удивила журналистов стоимость сала, которую озвучил народный депутат. Оказывается, отборной кусок свинины стартует от 50 грн и заканчивается на отметине в 100 грн за килограмм. При том, что по всей Украине стоимость этого уже для многих элитного и недоступного продукта питания давно начинается с отметки 150-200 грн за килограмм.
Николай также рассказал, что «последний раз покупал говядину по цене от 50 до 70 грн за килограмм». Видимо это было очень давно, поскольку цена говядины в Украине уже минимум год стартует от 200-250 грн за килограмм.
Николай Тищенко убеждён, что стремительный рост цен на продукты питания, который так сильно беспокоит большую часть украинского общества - это миф, поскольку сам народный депутат продолжает покупать продукты по весьма приемлемым ценам... двухлетней давности.
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22.10.2021 17:08 Ответить
Пусть Котлета лучше расскажет как ГринПоц не влиял на "слуг олигарха" в Трускавце ! Или он бросил все государственные дела и примчался в Трускавец чтобы потусить под диджея Агрохимия ?
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22.10.2021 17:11 Ответить
Кто ещё не высрался из сцук урода?)))
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22.10.2021 17:17 Ответить
Та щось вони один поперед одного на цю тему вискакують, видно групова діарея. Недарма Серлещ розпочав.
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22.10.2021 20:00 Ответить
Коля-Котлета та АраХАМ-удія це такі особи яким треба вірити
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22.10.2021 17:41 Ответить
ого им пригорает... пол партии за 2 дня комментируют тот простой факт, что ими управляют из ОП. Вроде это тайна была какаято
И все как по нотам говорят примерно одно и тоже) и брешут же... все... ну брешут же)
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22.10.2021 18:06 Ответить
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22.10.2021 18:12 Ответить
Коля,ти свою чесну пику бачив?...
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22.10.2021 18:56 Ответить
Це ж яка мерзота себе у керівництво фракції пропхало. Гомосексуалист котлета тепер заступник голови фракції, керівник обласної організації. Уявіть собі, яка гидота звичайні СН (слуги недоумка).
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22.10.2021 19:03 Ответить
Пора Цензору создавать раздел "ПОЛИТПРИКОЛЫ". И помещать туда тищенков, арахамий, корниенок, верещак и прочее, и прочее, и прочее зеленое...
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22.10.2021 19:15 Ответить
рука зеленого проктолога шевелила губы говорящего который был в эстазе от своей речи но не мог понят как ему щекотят гланды через анал табу
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22.10.2021 20:45 Ответить
Навіщо його з психушки випустили ?????????????????
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23.10.2021 00:06 Ответить
 
 