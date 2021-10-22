Проект "Без цензуры": Кива - на выход? Как Левочкин воюет с Медведчуком и использует "проффесора" Илью. ВИДЕО

Как так случилось, что Илью Киву, этого любимца Медведчука исключили из ОПЗЖ? Не исключили? Что вообще происходит и кто не может поделить Киву, как бы дико это ни звучало?

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Сначала Кива заявлял, что представители ОПЗЖ Юрий Бойко и Сергей Левочкин "добились его исключения из партии". Но впоследствии в политсиле это опровергли. Да и сам Кива как будто написал, что он " в строю"…

Так что происходит? И при чем здесь "серый кардинал" Сергей Левочкин?