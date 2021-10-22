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Проект "Без цензуры": Кива - на выход? Как Левочкин воюет с Медведчуком и использует "проффесора" Илью. ВИДЕО

Как так случилось, что Илью Киву, этого любимца Медведчука исключили из ОПЗЖ? Не исключили? Что вообще происходит и кто не может поделить Киву, как бы дико это ни звучало?

Смотрите в свежем выпуске "Без цензуры" от Богдана Буткевича!

Сначала Кива заявлял, что представители ОПЗЖ Юрий Бойко и Сергей Левочкин "добились его исключения из партии". Но впоследствии в политсиле это опровергли. Да и сам Кива как будто написал, что он " в строю"…

Так что происходит? И при чем здесь "серый кардинал" Сергей Левочкин?

Автор: 

Бойко Юрий (950) Левочкин Сергей (556) Кива Илья (398) Оппозиционная платформа - За жизнь (453) Буткевич Богдан (433)


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Клоунов было немало в нашей чудесной политике за 30 лет, каждый депутатский созыв - свои сказочные персонажи. Другое дело ЗАЧЕМ всё это избирателю, для чего он голосует за них, что он хочет увидеть, услышать и тем более какие дела?
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22.10.2021 17:07 Ответить
черти кремлёвские могут и усыпить проФФесора киву для подъёма рейтинга лехаим...
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22.10.2021 17:07 Ответить
Та хай вони одне одному хоч горла перегризуть. І чим скоріш, тім краще.
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22.10.2021 17:17 Ответить
приймуть срану кiву в "cоциально блiзкхую" слуху нарота не прападати же "цiнним кадрам"
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22.10.2021 17:29 Ответить
Ильку нужно с Надькой обьединяться, в ее партыю вступать, корма у нее ого какая)), Илько наш там, при ее обработке круглосуточной, выдыхаться враз начнет, не до политики совсем станет, понты уляжутся и спесь краснокоричневая исчезнет)))....
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22.10.2021 18:35 Ответить
Видимо, Кива конкурирует с Гордоном, кого , из них ,чаще приглашает Скабеева на свою передачу.
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23.10.2021 16:15 Ответить
 
 