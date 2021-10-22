Если бы ОП пытался давать указания, на какие эфиры ходить, мы бы ему дали жесткий ответ, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО
Глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия заявил, что нардепам монобольшинства не дают указания, на какие каналы ходить.
Об этом Арахамия заявил в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.
"Я сам не знаю, на какие эфиры пойду, потому что у меня времени в обрез. У меня времени на свое эфирное время нет, а указания - тем более. Они сами ходят", - сказал Арахамия.
По словам главы фракции "Слуга народа", у политсилы есть пул людей, которые хотят медийными, так называемые "пул спикеров".
"Время от времени для них делают мастер-классы, приглашаем тренеров по ораторскому искусству. Пытаемся им дать навыки. А так, чтобы мы регулировали кто и куда идет... мы таким не занимаемся. Можем помогать в каких-нибудь вещах, когда наша пресс-служба имеет приглашение, говорят "предоставьте депутата "Слуги народа" и тогда мы можем сделать рассылку. Кто хочет, завтра такая передача, можно пойти и поговорить на тему энергетики. Не нужно же брать человека из гуманитарного комитета, чтобы он шел на энергетику, он будет просто непрофессионально выглядеть", - объяснил Арахамия.
Нардеп подчеркнул, что в политсиле не цензурируют походы нардепов на телеэфиры.
"Я когда увидел волну про цензуру, не понимаю, сколько грязи льется на партию власти... Возможно я раньше не замечал. Ежедневно какие-то скандалы и т.д. Точно не выглядит так, что кто-то кому-то закрывает рот. Каждый день открываешь СМИ и там десять разных скандалов и т.д", - сказал парламентарий.
По его словам, если бы Офис Президента пытался давать указания, то ему бы жестко ответили.
"Даже если бы он пытался давать (указания. - Ред.) мы бы ему дали жесткий ответ. Какую? Не нужно лезть в дела нашей фракции", - подытожил Арахамия.
Как сообщалось, 20 октября "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента. Согласно обнародованной информации, ОП выдвигает журналистам условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" в эфире.
После этого о давлении Банковой заявила Редакция "Свободы слова Савика Шустера".
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клоуны
А всего лишь выдающийся, да и только!
Что, съел?
Выдающийся, да и только!
И вы не по заслугам именуетесь почетным святым.
Вы отшельник, подвижник, но не святой.
Спасибо зебилам за эту бородатую абхазскую беженку-обезьяну и за его "тренинги" для зепутангов... Зебилы-терпилы, где тарифный майдан?
мозгисодержание черепной коробки зе-шоблы (зеленая оболочка и сквозняк))))
Просто, справжній ІКАР! Капєц...
@sergiy_taran
КМІСу, який перший зафіксував падіння рейтингу Зеленського, зламали сайт, а самим соціологам написали лист із погрозами. Атака на КМІС - це все одно, що атакувати лікаря за те, що він тобі діагностував хворобу.
Стефанчук-большой змей ну и конечно главный наркоман страны.