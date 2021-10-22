Если бы ОП пытался давать указания, на какие эфиры ходить, мы бы ему дали жесткий ответ, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия заявил, что нардепам монобольшинства не дают указания, на какие каналы ходить.

Об этом Арахамия заявил в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Я сам не знаю, на какие эфиры пойду, потому что у меня времени в обрез. У меня времени на свое эфирное время нет, а указания - тем более. Они сами ходят", - сказал Арахамия.

По словам главы фракции "Слуга народа", у политсилы есть пул людей, которые хотят медийными, так называемые "пул спикеров".

"Время от времени для них делают мастер-классы, приглашаем тренеров по ораторскому искусству. Пытаемся им дать навыки. А так, чтобы мы регулировали кто и куда идет... мы таким не занимаемся. Можем помогать в каких-нибудь вещах, когда наша пресс-служба имеет приглашение, говорят "предоставьте депутата "Слуги народа" и тогда мы можем сделать рассылку. Кто хочет, завтра такая передача, можно пойти и поговорить на тему энергетики. Не нужно же брать человека из гуманитарного комитета, чтобы он шел на энергетику, он будет просто непрофессионально выглядеть", - объяснил Арахамия.

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Нардеп подчеркнул, что в политсиле не цензурируют походы нардепов на телеэфиры.

"Я когда увидел волну про цензуру, не понимаю, сколько грязи льется на партию власти... Возможно я раньше не замечал. Ежедневно какие-то скандалы и т.д. Точно не выглядит так, что кто-то кому-то закрывает рот. Каждый день открываешь СМИ и там десять разных скандалов и т.д", - сказал парламентарий.

По его словам, если бы Офис Президента пытался давать указания, то ему бы жестко ответили.

"Даже если бы он пытался давать (указания. - Ред.) мы бы ему дали жесткий ответ. Какую? Не нужно лезть в дела нашей фракции", - подытожил Арахамия.

Как сообщалось, 20 октября "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента. Согласно обнародованной информации, ОП выдвигает журналистам условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" в эфире.

После этого о давлении Банковой заявила Редакция "Свободы слова Савика Шустера".

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