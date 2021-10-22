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Если бы ОП пытался давать указания, на какие эфиры ходить, мы бы ему дали жесткий ответ, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия заявил, что нардепам монобольшинства не дают указания, на какие каналы ходить.

Об этом Арахамия заявил в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Я сам не знаю, на какие эфиры пойду, потому что у меня времени в обрез. У меня времени на свое эфирное время нет, а указания - тем более. Они сами ходят", - сказал Арахамия.

По словам главы фракции "Слуга народа", у политсилы есть пул людей, которые хотят медийными, так называемые "пул спикеров".

"Время от времени для них делают мастер-классы, приглашаем тренеров по ораторскому искусству. Пытаемся им дать навыки. А так, чтобы мы регулировали кто и куда идет... мы таким не занимаемся. Можем помогать в каких-нибудь вещах, когда наша пресс-служба имеет приглашение, говорят "предоставьте депутата "Слуги народа" и тогда мы можем сделать рассылку. Кто хочет, завтра такая передача, можно пойти и поговорить на тему энергетики. Не нужно же брать человека из гуманитарного комитета, чтобы он шел на энергетику, он будет просто непрофессионально выглядеть", - объяснил Арахамия.

Читайте также: "Слуги народа" не обсуждали вопрос запрета посещения телеэфиров, каждый имеет право выбора, - Кравчук

Нардеп подчеркнул, что в политсиле не цензурируют походы нардепов на телеэфиры.

"Я когда увидел волну про цензуру, не понимаю, сколько грязи льется на партию власти... Возможно я раньше не замечал. Ежедневно какие-то скандалы и т.д. Точно не выглядит так, что кто-то кому-то закрывает рот. Каждый день открываешь СМИ и там десять разных скандалов и т.д", - сказал парламентарий.

По его словам, если бы Офис Президента пытался давать указания, то ему бы жестко ответили.

"Даже если бы он пытался давать (указания. - Ред.) мы бы ему дали жесткий ответ. Какую? Не нужно лезть в дела нашей фракции", - подытожил Арахамия.

Как сообщалось, 20 октября "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента. Согласно обнародованной информации, ОП выдвигает журналистам условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" в эфире.

После этого о давлении Банковой заявила Редакция "Свободы слова Савика Шустера".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ОП на нас не влияет, "слугам народа" невозможно давать указания, какие каналы можно посещать, а какие - нет, - Тищенко. ВИДЕО

Автор: 

цензура (1337) телевидение (900) Арахамия Давид (990) Слуга народа (2634)


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Топ комментарии
+30
может он хотел сказать жесткий конверт
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22.10.2021 17:37
+30
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22.10.2021 17:39
+29
Слишком много этой хламидии на цензоре.
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22.10.2021 17:38
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может он хотел сказать жесткий конверт
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22.10.2021 17:37 Ответить
Хотел сказать "Так точно, "папа". Чего извольте -с?
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22.10.2021 18:00 Ответить
"жесткий ответ" слуг урода звучит примерно так "- чего-с изволите-с?"
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22.10.2021 18:02 Ответить
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22.10.2021 17:37 Ответить
Слишком много этой хламидии на цензоре.
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22.10.2021 17:38 Ответить
"Дабы дурь каждого зевыборця видна была" (с)
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22.10.2021 17:56 Ответить
Велика доза сильнодіючого антибіотика і воздєржаніє допоможе
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22.10.2021 19:09 Ответить
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22.10.2021 19:10 Ответить
послали бы своего духовного лидера? верю...
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22.10.2021 17:38 Ответить
Жёсткий ответ от мягкого зелёного дерьма
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22.10.2021 17:44 Ответить
Человек с бульвара капуцина угрожать изволит?
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22.10.2021 17:39 Ответить
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22.10.2021 17:39 Ответить
дали жесткий атвєт
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22.10.2021 17:41 Ответить
И не говорите... И шо это мавпочку понесло... Бачу предвыборная началась... Слуги урода пытаются распылиться в технические депутаты(Лерос и иже), шобы пормочь уроду сохранить самих себя, бо его рейтинг ушел в дупу.
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22.10.2021 17:46 Ответить
Від сміху впав під стіл, це ж треба дати таку фейєричну "жорстку" з душком відповідь.
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22.10.2021 20:06 Ответить
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22.10.2021 20:21 Ответить
Браун жжет! Что они там курят?
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22.10.2021 17:41 Ответить
что у него во рту? как-то вяло плямкает, жмакает...
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22.10.2021 17:43 Ответить
Пытается разговаривать, не вынимая Бенин орган со рта. Это надо еще уметь.
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22.10.2021 18:02 Ответить
кому? эфиру?
клоуны
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22.10.2021 17:44 Ответить
Шо воно меле 🥴
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22.10.2021 17:45 Ответить
Арахамия Ермаку ? жесткий ответ ? ага . а по морде получить не боится от смотрящего за Вовочкой ?
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22.10.2021 17:45 Ответить
врёт, конечно.
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22.10.2021 17:50 Ответить
и даже как-то не убедительно))) не старается )))
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23.10.2021 12:51 Ответить
''Если бы ОП пытался давать указания, на какие эфиры ходить, мы бы ему дали жесткий ответ.''- сказав Корічнєвий Арахамія і сердито топнув ногою. Ще й забінтованим пальчиком так ну-ну-ну.
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22.10.2021 17:52 Ответить
оно не понимает,шо древние укры просто взяли паузу и рано чы пизно таки постучат в печень любому клоуну...
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22.10.2021 17:53 Ответить
И вы вовсе не величайший из королей!

А всего лишь выдающийся, да и только!

Что, съел?

Выдающийся, да и только!

И вы не по заслугам именуетесь почетным святым.

Вы отшельник, подвижник, но не святой.
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22.10.2021 17:54 Ответить
Номинант месяца
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22.10.2021 17:54 Ответить
приглашаем тренеров по ораторскому искусству. Пытаемся им дать навыки.
Спасибо зебилам за эту бородатую абхазскую беженку-обезьяну и за его "тренинги" для зепутангов... Зебилы-терпилы, где тарифный майдан?
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22.10.2021 17:55 Ответить
Какой холокост, Игореша? Ты хоть знаешь что такое холокост? Или вам, рабссиянам, все слова отличные от "фашизм" вызывают рашонацистскую истерику?
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22.10.2021 18:14 Ответить
Хламідія, чи труси, чи хрестик, чи вольнодумство, чи "лінія партії", без якої ви й погидить не можете?
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22.10.2021 17:55 Ответить
Что этот дьорганый уродец вообще в Украине делает?! Оно ж дебильное! Кэпка-аэродром на твою заросшую харю и *********** торговать на кацабский базар! Капэць! Охренело оно в натуре!
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22.10.2021 17:57 Ответить
А жосткий отвєт, це, типу, в жосткій позі б дали?
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22.10.2021 17:59 Ответить
мы бы дали ему жосткий какаиновый атвет
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22.10.2021 18:02 Ответить
К примеру бы, насрали ему в штаны?
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22.10.2021 18:13 Ответить
навряд (себе скорее)))) но будут гордиться своей смелостью )))
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23.10.2021 12:52 Ответить
Гляньте на него люди добрые-честное открытое лицо базарного валютного кидалы.
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22.10.2021 18:17 Ответить
Странно, что Арахамия считает своих земляков дурачками ...
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22.10.2021 18:19 Ответить
та да,вернуть клоуна в сочи,хай дома напёрстки крутит...
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22.10.2021 18:30 Ответить
Как то яростно эта шайка друзей Вовы Зеленского бросились оправдываться, что никто им не запрещает ходить на эфиры... И как то сильно показательно, сильно дружно, сильно хором. Как будто получили команду из ОП. Реально - на воре и шапка горит...
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22.10.2021 18:31 Ответить
Та не шапки, а пердаки!
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22.10.2021 20:08 Ответить
Фотка идиота на фоне зельоных преЗЕрвативов.
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22.10.2021 18:48 Ответить
мозги содержание черепной коробки зе-шоблы (зеленая оболочка и сквозняк))))
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23.10.2021 12:53 Ответить
https://bykvu.com/ua/show/prodovzhennja-fleshmobu-batko-nash-bandera-procishin-zrobiv-parodiju-na-zelenskogo/
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22.10.2021 19:00 Ответить
Обизяна Браун обделалась.
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22.10.2021 19:06 Ответить
По его словам, если бы Офис Президента пытался давать указания, то ему[Єрмаку?] бы жестко ответили. Источник:
Просто, справжній ІКАР! Капєц...
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22.10.2021 19:17 Ответить
ікар-тасс...
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22.10.2021 19:20 Ответить
Ікар-атас
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22.10.2021 19:24 Ответить
також в тему...
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22.10.2021 19:27 Ответить
Агрохимия, так претензия была в том, что вы присылаете не экспертов (хотя, о чём это я?), а балаболов, после тренингов "по ораторскому искусству". Хотя и там успехи так себе.
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22.10.2021 19:33 Ответить
Що? І ти, хламілія, хочеш вилетіти? Давай, ****, на фірташевому джеті, і подалі
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22.10.2021 19:48 Ответить
Ара-Хам - ПНХ! Вот же падло!
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22.10.2021 20:03 Ответить
На словах ты Лев Толстой, а на деле *уй простой (C)
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22.10.2021 20:29 Ответить
Як дупа може дати жорстку відповідь???
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22.10.2021 21:10 Ответить
"Время от времени для них делают мастер-классы, приглашаем тренеров по ораторскому искусству. (а тренеры небось рашистские,по заявке Ермака??? )
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22.10.2021 21:15 Ответить
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22.10.2021 21:17 Ответить
Сергій Таран / Sergiy Taran


@sergiy_taran



КМІСу, який перший зафіксував падіння рейтингу Зеленського, зламали сайт, а самим соціологам написали лист із погрозами. Атака на КМІС - це все одно, що атакувати лікаря за те, що він тобі діагностував хворобу.
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22.10.2021 21:18 Ответить
Ну и рожи у зелёных главарей, что Арахамий, что Корниенко-сосновый,
Стефанчук-большой змей ну и конечно главный наркоман страны.
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23.10.2021 01:03 Ответить
Брехло! "Зеленым соплям" нет доверия!
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23.10.2021 14:30 Ответить
Хламидия-это красиво!
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23.10.2021 14:32 Ответить
Интересно, Ара Хамия, а ты с рождения так разговариваешь, или под Зелю стал косить, когда стал слугой урода?
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23.10.2021 17:35 Ответить
Арахамия - безграмотный, бесцеремонный, невоспитанный тип.
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23.10.2021 21:47 Ответить
ай да горный козолюб... хот я бы побрился...
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23.10.2021 22:01 Ответить
Беспринципная, бессовестная, наглая харя смотрит тупо на вас.
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24.10.2021 06:05 Ответить
А чого біля нього повітряні кульки ?
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24.10.2021 22:18 Ответить
 
 