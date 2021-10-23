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Гордон: Закон об олигархах - это закон против СМИ и свободы слова. ВИДЕО

У власти есть все рычаги для снижения влияния олигархов, а отдельный закон об олигархах придуман, чтобы бороться со СМИ, которые им принадлежат,

"Сейчас проект закона, который принят, об олигархах. Вы что, думаете, они хотят бороться с олигархами? Нет. Они хотят бороться со средствами массовой информации, которые принадлежат олигархам. Потому что бороться с олигархами на самом деле просто. Во-первых, у вас есть для этого все рычаги, куча организаций, которые могут бороться, плюс Антимонопольный комитет, Конституция и законы", - заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ.

Основатель интернет-издания "Гордон" добавил, что устранить влияние крупного бизнес на политику и экономику нужно путем борьбы с коррупцией во власти, а не гонениями за телеканалами.

"А вообще бороться с олигархами власти просто. Забейте двери своих кабинетов, чтобы туда не ходили олигархи, не общайтесь с ними, и зашейте свои карманы, чтобы олигархи туда бабки вам не давали на подкуп в том числе депутатов. Потому что когда депутаты говорят, что им платят 30-50, а одному человеку даже 70 тысяч долларов в месяц, то я хочу спросить, откуда эти деньги. Вам их олигархи дают на подкуп ваших же депутатов? Или что происходит на самом деле?", - добавил Дмитрий Гордон.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об олигархах.
Голосование вызвало критику Европейского сообщества из-за нарушения закона и регламента. Оппозиционные фракции обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь руководство профильного комитета и председательствующего на заседании Руслана Стефанчука к уголовной ответственности.

Сам проект закона спровоцировал волну критики в отношении Украины из-за наступлений на свободу слова и демократию.

Автор: 

свобода слова (1170) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+26
Сначала эта гнида помогает Зеле и его холуям прийти к власти, а потом пишет подобные посты

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23.10.2021 14:51
+24
Ну если уже Го#дон начал Бубочку топить то дела там совсем херня, даже шашлык не помог
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23.10.2021 14:53
+22
я очень жду новости с видео вчерашнего общения шефира
особенно окончание. когда он напрочь завис после вопроса главреда "собирается ли зеленский вернуть все деньги из офшоров и заплатить с них налоги". звуковая карта перегорела сразу. портом перегрелся процессор. только глаза по монитору бегали без звука.

я его когда вчера слушал я не мог понять одного - как он вообще может быть продюсером? он даже то что ему написали прочитать связно не смог.

да. откровение года! "95 квартал является крупнейшим(!!!!) налогоплательщиком в медийном пространстве Украины". начали смеяться даже зрители
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23.10.2021 14:57
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Сначала эта гнида помогает Зеле и его холуям прийти к власти, а потом пишет подобные посты

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23.10.2021 14:51 Ответить
Ну если уже Го#дон начал Бубочку топить то дела там совсем херня, даже шашлык не помог
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23.10.2021 14:53 Ответить
Гордон - друг татарина. С канала "Украина 24" не вылазит. Так что не удивительно.
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23.10.2021 14:57 Ответить
То його з татаріном проблеми! А ми чекаємо Україну без ахмєток, лисих гондонів та простого зеленого сміття!
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23.10.2021 17:07 Ответить
"Шо твориться, я не знаю"
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23.10.2021 14:55 Ответить
А как дысал, как дысал
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23.10.2021 14:57 Ответить
я очень жду новости с видео вчерашнего общения шефира
особенно окончание. когда он напрочь завис после вопроса главреда "собирается ли зеленский вернуть все деньги из офшоров и заплатить с них налоги". звуковая карта перегорела сразу. портом перегрелся процессор. только глаза по монитору бегали без звука.

я его когда вчера слушал я не мог понять одного - как он вообще может быть продюсером? он даже то что ему написали прочитать связно не смог.

да. откровение года! "95 квартал является крупнейшим(!!!!) налогоплательщиком в медийном пространстве Украины". начали смеяться даже зрители
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23.10.2021 14:57 Ответить
Ні, я до цього моменту не витримав - вимкнув. Взагалі не дивлюся це ще з часів Пороха. Вмикнув на компі у фоновому режимі, чекав на батл Бутусов-Подоляк.
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23.10.2021 15:04 Ответить
Все говорить о том, что Шефир вчера под наркотой был
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23.10.2021 15:46 Ответить
Мозг Шефира после вопроса про офшоры
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23.10.2021 16:38 Ответить
Тошнотворный Дима вместе со своей бацман идёт лесом.
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23.10.2021 15:00 Ответить
найдите в ютубе видео вчерашней передачи у шустрика. оно реально того стоит
потом гляньте влащенко 21.10.21 и голованова 20.10.21
я не любитель украина 24 но последние две недели шоу просто загляденье. как там полоскают зеленых бацилл. любо дорого глянуть. причем все.
тандем верещук+смаглюк две бабы яги это отдельное шоу тупоголовиков.
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23.10.2021 15:02 Ответить
Саме тому їх не випускають із загону на ефіри)
Краще мовчати і хай всі думають, що ти дурень, ніж розкрити рота та розвіяти останні сумніви)
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23.10.2021 15:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jXmXudWszcA https://www.youtube.com/watch?v=jXmXudWszcA
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23.10.2021 15:27 Ответить
Та він взагалі з суфлера говорив. Це така феєрія))) "крістально чєстний чєлавєк"))
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23.10.2021 15:29 Ответить
Воно таке хитке у своїх поглядах...
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23.10.2021 15:02 Ответить
Але тут він правий. антиолігархічний закон не має на меті боротьбу. Водночас, передбачає посилення контролю за ЗМІ з боку президента. А Гордон? Ну хоче жити.
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23.10.2021 15:11 Ответить
Правий. Але він це говорить допоки не отримає персональних гарантій безпеки. Надалі казатиме протилежне.
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23.10.2021 15:12 Ответить
Ну то ми про це одразу дізнаємось!
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23.10.2021 15:17 Ответить
Та вже було неодноразово.
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23.10.2021 15:19 Ответить
Стосовно Зелі?
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23.10.2021 15:21 Ответить
Стосовно різних випадків.
Двулічний тип.
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23.10.2021 15:23 Ответить
В нього цілий гардероб облич. Та коли він вдягає нове, це сигнал, що в певних колах відбувається зміна настроїв. А такі флюгери як він, шукають нового вітру. І на старий зважати будуть щодалі менше.
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23.10.2021 15:36 Ответить
Поки не сторгувались.
Як думаєте, можна вважати його журналістом ?
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23.10.2021 15:40 Ответить
Ніт. Він флюгер.
Ну така суспільна функція.)
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23.10.2021 15:45 Ответить
д.Гондон - всегда был гондоном. Не верю ему - потому что он хочет жрать хлеб с маслом при любой власти. ****.
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23.10.2021 15:03 Ответить
Йди краще продавай пірамідки разом зі своїм с-мішком
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23.10.2021 15:03 Ответить
Гондон, чому твої адвокати затримують розглядання справи про твій тупий та відвертий звіздьож?
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23.10.2021 15:09 Ответить
Сраколизи ЗЕ помаленьку стають сракогризами ЗЕ.
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23.10.2021 15:13 Ответить
"Нет более жестокого палача чем вчерашний поклонник.... Он выплёскивает на бывшего кумира не только презрение и ненависть но и свою обиду за несбывшиеся надежды...."
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23.10.2021 17:52 Ответить
Гордон работает на канале Ахметова,поэтому подобные заявления характерны для прислужников олигарха.
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23.10.2021 15:16 Ответить
Видимо, вы поклонник телеканала Коломойского ...... к счастью , для свободы Слова Украины, большинство каналов находятся в собственности ,.олигархов,, , как и в США .....
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23.10.2021 15:21 Ответить
" к счастью , для свободы Слова Украины, большинство каналов находятся в собственности ,.олигархов " - очень показательное как промывание мозгов украинцам маскируют под свободу слова.Украина не США олигархи в Украине - паразиты,кровопийци для украинцев
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23.10.2021 16:12 Ответить
Многие обратили внимание, как Гордон подло оскорбил Порошенко , но Шустер промолчал.
Кстати, Гордон - преданный Зеленскому человек, что не удивляет - Гордон частый гость российских телеканалов, в частности, на канале Скабеевой ... скользкий тип.
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23.10.2021 15:16 Ответить
гондон, что и говорить
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23.10.2021 18:27 Ответить
шашлыком отравился)
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23.10.2021 15:33 Ответить
Тю, а шо такое? Зебил уже стал хуже Пороха?
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23.10.2021 15:37 Ответить
К этому прохиндею наверно очередь из олигархов с деньгами выстроилась. Как никак самый пропиаренный журналист Украины.
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23.10.2021 15:39 Ответить
Го#дон опомнись, если разные бени и ахметы перестанут платить твоему хазяина, то и кусочка мяса от шашлыка тебе не достанется! Забыл, за чей счёт существуешь, неподкупный ты наш?
PS: го#дон, а зЕлох что, разве не олигарх???
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23.10.2021 15:59 Ответить
Гордон и Зе - близнецы, оба сделали карьеру, благодаря пиару ...
Оба ненавидят Порошенко, который сломал ,,русский мир,, и ограничил их заработки в России...
Оба, в 2014 сидели на диване и ждали, чья возьмет......
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23.10.2021 16:06 Ответить
...а когда выйдет закон об олигархах*,наверное когда Свободы слова не будет, нужно ещё подождать
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23.10.2021 16:10 Ответить
это просто праздник, какой то.
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23.10.2021 16:12 Ответить
Якщо Ахмєтов не захоче тонути у ЗЕгівні разом зі справами БЄні у США , а захоче мати бізнес з Заходом й США (теж саме й Пінчук) - то вові дуже швидко наступить оте, куди він послав МВФ у своєму фільмі про Слугу Народу,,, Спостерігаймо , давно вже пишу, за каналами олігархів ,,,
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23.10.2021 16:21 Ответить
Дуже шкода, але одному Пороху з 5 -им та ПРЯМИМ , та з Еспресо (але Княжицький це теж ЄС) , ЗЕмерзоту не завалити,. 73 впертим відсоткам українців потрібні маніпулятори типу Савіка ... Свобода Слова Пінчука ... НАЖАЛЬ... вибори почнуться знову з яйцями олігархів у кошиках різних Притул . Але все ж краще так ,ніж МОНО-ЗЕ-БЄ-МАФІЯ
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23.10.2021 16:39 Ответить
это просто праздник какой то, пиши исчо, мы паржем.
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23.10.2021 17:47 Ответить
Регионал, прислужник олигархов и вообще мутный тип. Совсем недавно в интервью Лещенко называл Ахметова олигархом, а теперь говорит, что он "инвестор". Это ж сколько вечнозелёных Ахметов "инвестировал" в Гордона, что тот так переобуться на лету, а теперь с его эфиров не вылазит? Хотя Гордону не привыкать. Из рыга "превратился" в "патриота" и в "агента СБУ по разоблачению рашистских терров".
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23.10.2021 16:54 Ответить
Гордон тоже на бабки кинулся.Он и на Петю гнал по-видимому,что тот ему не листал.Народ,снимаем розовые очки.Гордон продажная шкура,а не патриот.
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23.10.2021 16:59 Ответить
рижа мразь йому тут башляє... І не йому одному.
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23.10.2021 17:17 Ответить
Не нужно бороться с прессой. Просто заставить заполнять декларацию о доходах
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23.10.2021 17:30 Ответить
Скільки Гордона шашликами не годуй а він однаково на рейтинги дивиться.
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23.10.2021 18:46 Ответить
****** гордония, таки не може взагали определитися, закритя ********** каналив, називае порушеня свободи слова
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23.10.2021 19:35 Ответить
 
 