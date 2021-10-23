Гордон: Закон об олигархах - это закон против СМИ и свободы слова. ВИДЕО
У власти есть все рычаги для снижения влияния олигархов, а отдельный закон об олигархах придуман, чтобы бороться со СМИ, которые им принадлежат,
"Сейчас проект закона, который принят, об олигархах. Вы что, думаете, они хотят бороться с олигархами? Нет. Они хотят бороться со средствами массовой информации, которые принадлежат олигархам. Потому что бороться с олигархами на самом деле просто. Во-первых, у вас есть для этого все рычаги, куча организаций, которые могут бороться, плюс Антимонопольный комитет, Конституция и законы", - заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ.
Основатель интернет-издания "Гордон" добавил, что устранить влияние крупного бизнес на политику и экономику нужно путем борьбы с коррупцией во власти, а не гонениями за телеканалами.
"А вообще бороться с олигархами власти просто. Забейте двери своих кабинетов, чтобы туда не ходили олигархи, не общайтесь с ними, и зашейте свои карманы, чтобы олигархи туда бабки вам не давали на подкуп в том числе депутатов. Потому что когда депутаты говорят, что им платят 30-50, а одному человеку даже 70 тысяч долларов в месяц, то я хочу спросить, откуда эти деньги. Вам их олигархи дают на подкуп ваших же депутатов? Или что происходит на самом деле?", - добавил Дмитрий Гордон.
Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об олигархах.
Голосование вызвало критику Европейского сообщества из-за нарушения закона и регламента. Оппозиционные фракции обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь руководство профильного комитета и председательствующего на заседании Руслана Стефанчука к уголовной ответственности.
Сам проект закона спровоцировал волну критики в отношении Украины из-за наступлений на свободу слова и демократию.
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особенно окончание. когда он напрочь завис после вопроса главреда "собирается ли зеленский вернуть все деньги из офшоров и заплатить с них налоги". звуковая карта перегорела сразу. портом перегрелся процессор. только глаза по монитору бегали без звука.
я его когда вчера слушал я не мог понять одного - как он вообще может быть продюсером? он даже то что ему написали прочитать связно не смог.
да. откровение года! "95 квартал является крупнейшим(!!!!) налогоплательщиком в медийном пространстве Украины". начали смеяться даже зрители
потом гляньте влащенко 21.10.21 и голованова 20.10.21
я не любитель украина 24 но последние две недели шоу просто загляденье. как там полоскают зеленых бацилл. любо дорого глянуть. причем все.
тандем верещук+смаглюк две бабы яги это отдельное шоу тупоголовиков.
Краще мовчати і хай всі думають, що ти дурень, ніж розкрити рота та розвіяти останні сумніви)
Двулічний тип.
Як думаєте, можна вважати його журналістом ?
Ну така суспільна функція.)
Кстати, Гордон - преданный Зеленскому человек, что не удивляет - Гордон частый гость российских телеканалов, в частности, на канале Скабеевой ... скользкий тип.
PS: го#дон, а зЕлох что, разве не олигарх???
Оба ненавидят Порошенко, который сломал ,,русский мир,, и ограничил их заработки в России...
Оба, в 2014 сидели на диване и ждали, чья возьмет......