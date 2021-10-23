Гордон: Закон об олигархах - это закон против СМИ и свободы слова. ВИДЕО

У власти есть все рычаги для снижения влияния олигархов, а отдельный закон об олигархах придуман, чтобы бороться со СМИ, которые им принадлежат,

"Сейчас проект закона, который принят, об олигархах. Вы что, думаете, они хотят бороться с олигархами? Нет. Они хотят бороться со средствами массовой информации, которые принадлежат олигархам. Потому что бороться с олигархами на самом деле просто. Во-первых, у вас есть для этого все рычаги, куча организаций, которые могут бороться, плюс Антимонопольный комитет, Конституция и законы", - заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ.

Основатель интернет-издания "Гордон" добавил, что устранить влияние крупного бизнес на политику и экономику нужно путем борьбы с коррупцией во власти, а не гонениями за телеканалами.

"А вообще бороться с олигархами власти просто. Забейте двери своих кабинетов, чтобы туда не ходили олигархи, не общайтесь с ними, и зашейте свои карманы, чтобы олигархи туда бабки вам не давали на подкуп в том числе депутатов. Потому что когда депутаты говорят, что им платят 30-50, а одному человеку даже 70 тысяч долларов в месяц, то я хочу спросить, откуда эти деньги. Вам их олигархи дают на подкуп ваших же депутатов? Или что происходит на самом деле?", - добавил Дмитрий Гордон.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об олигархах.

Голосование вызвало критику Европейского сообщества из-за нарушения закона и регламента. Оппозиционные фракции обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь руководство профильного комитета и председательствующего на заседании Руслана Стефанчука к уголовной ответственности.

Сам проект закона спровоцировал волну критики в отношении Украины из-за наступлений на свободу слова и демократию.