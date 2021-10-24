На киевский ресторан, объявивший себя "местом свободных людей", составили протокол за нарушение карантина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве 23 октября оштрафовали ресторан Nebos, который не соблюдал коронавирусные ограничения. В частности, персонал работал без медицинских масок, а посетителей не обязывали соблюдать социальную дистанцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По данным Госпродпотребслужбы, в заведение пришли представители ведомства, а также правоохранители. Проверка установила, что в Nebos люди находятся без масок, помещение регулярно не убирают, у посетителей и персонала не измеряют температуру и т. п.





Как следствие, полиция составила протокол по ч. 1 ст. 43-3 Кодекса об административных правонарушениях. Владельцев заведения могут оштрафовать на 17-170 тысяч гривен, окончательное решение должен установить суд.

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Nebos повесил на двери табличку, о которой написал в Facebook: "Место свободных людей. Недавно на дверях нашего заведения появилась очень важная табличка. Она нужна для того, чтобы все наши люди поняли, что это место для них. Нам не важно, есть у вас маска или нет, вакцинировались или нет - мы всегда открыты для людей, которые берут ответственность за свое здоровье. Ведь именно это право есть у каждого свободного человека. Поэтому любим, и всегда открыты для вас".

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22 октября заведение сообщило в соцсетях, что получило "сотни сообщений со словами поддержки", и предложило владельцам бизнесов обращаться к ним, чтобы получить консультацию. Вероятно, речь шла о том, как юридически отстаивать право не соблюдать коронавирусные ограничения.

Совладелица Nebos Ирина Богданович прокомментировала ситуацию со штрафом заведения. По ее словам, проверили заведение после звонка от депутата "Свободы" (вероятно, речь идет о депутатах Киевского городского совета), а работники Госпродпотребслужбы и полиции ушли без подписанного протокола.

"Они [Госпродпотребслужба и полиция] нарушали права, а мы их не нарушали", - подытожила Богданович, которая на момент ситуации с Nebos находилась в Турции с семьей, но теперь, говорит, возвращается в Киев.

Отметим, что во время локдауна в Киеве в январе 2021 года Nebos придерживался коронавирусных ограничений и принимал заказы только на вынос.

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