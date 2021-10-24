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"Централизованное распространение дезинформации": Бутусов о давлении советника главы ОП на СМИ и "темниках". ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал о замалчивании офшорного скандала в СМИ и о собственном опыте "темников" со стороны советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка.

Об этом главред Цензор.НЕТ рассказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Он в частности отметил, что ни один крупный телеканал, принадлежащий кому-либо из олигархов, не рассказал, что одной из центральной фигур в офшорном расследовании Pandora Papers был президент Владимир Зеленский.

"В новостях этого нет. "Детектор медиа" провело официальный мониторинг. Он есть на всех сайтах. Можно легко посмотреть. И ничего, никакой загадки нет. Случайно это может быть? Можно ли такое совпадение предусмотреть Нет", - отметил Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюк о давлении ОП на "UA: Перший": "Это сознательная, последовательная и циничная стратегия людей с фамилиями Ермак, Подоляк и Зеленский"

Кроме этого, говоря о свободе слова, журналист вспомнил эпизод годичной давности, когда он сообщил об утечке информации из Офиса президента и срыве спецоперации по "вагнеровцам". По словам журналиста, представители президента целый год называли неправдивой его информацию.

"Давайте вспомним, Офис президента после моей статьи вместо каких-либо расследований, вместо оценки действий каких-либо правоохранительных органов. Заявил сразу, это распространял господин Подоляк, который здесь стоит и рассказывает о свободе слова. Что это "Комсомольскую правду" Бутусов переписывает. Что это российские источники, и никакой спецоперации не было. Ничего не было. И здесь в студии у вас 18 сентября 2020 председатель Офиса президента Андрей Ермак сказал, я дословно цитирую, то что он сказал здесь у вас в студии, просто откровенно ввел в заблуждение украинское общество. Он сказал: вся информация, которую распространил Бутусов - это выдумка с первого до последнего слова. Этот темник разгонял Офис президента, все его спикеры, господин Подоляк целый год", - отметил Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента

Он подчеркнул, что через год после этого, в сентябре, председатель следственной комиссии Верховной Рады Марьяна Безуглая, "Слуга народа", на официальной пресс-конференции признала, что, во-первых, спецоперация была и что это "не выдумка с первого до последнего слова", а также, что спецоперацию проводило главное управление разведки Министерства обороны Украины, и что она действительно была провалена.

"Но посмотрите, как освещается этот скандал в наших средствах массовой информации, на основных телеканалах. За целый год, пока Безуглая не начала выступать, давали такую позицию власти: ничего не было, все это российская пропаганда. Распространялась ложь. Это были "темники". Это очевидно, что были "темники". Централизованное распространение дезинформации. И у меня простой вопрос для тех 32%, кто думает, что Зеленский является гарантом свободы слова. Скажите, пожалуйста, а почему же господин Зеленский ни разу не дал какое-либо детальное интервью по тем фактам, которые я рассказал. Этот же вопрос национальной безопасности. Очень важно. Почему?", - обратился Бутусов.

Журналист предложил сделать интервью с Зеленским по "вагнергейту", что было бы подтверждением приверженности Зеленского и его Офиса принципам свободы слова. На это Михаил Подоляк ответил следующее: "Что касается истории раскрученной, легендарной в исполнении, Юрий, вашей да? "Вагнергейт", да? На самом деле и Президент неоднократно уже об этой истории говорил. И на самом деле инициативно эта история действительно первично, пожалуйста, вы посмотрите хронологию, появилась в российских изданиях, на белорусском телевидении появились первые репортажи об этой истории. И мы на них уже давали ответы. В том числе, если вы захотите дополнительные ответы получить на данный вопрос, да? И была создана ТСК с депутатами и так далее. Хотите? Дайте, пожалуйста, официальный запрос к нам. Мы ответим еще раз на все вопросы, касающиеся данной темы".  

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 90% всех реакций на странице советника главы ОП Подоляка в Facebook принадлежат фейковым аккаунтам, - СМИ

Автор: 

цензура (1337) Шустер Савик (681) Бутусов Юрий (4382) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+48
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24.10.2021 13:04 Ответить
+27
С меня хватило шефира и его фразы про кварталь как самый большой плательщик налогоф в медиа бизнесе
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24.10.2021 13:34 Ответить
+26
Что тут удивительного, олигархи вкладывают в медиа десятки миллионов долларов не для того же чтобы свободу слова развивать, а для контроля за общественным сознанием. Олигархов устраивает ЗЕ, поэтому замалчивание идет, все закономерно.
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24.10.2021 13:11 Ответить
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24.10.2021 13:04 Ответить
Оглотелый антисемитизм с незашитыми карманами и грязным ртом.Демагогия чистой воды...В ООН надо обращаться.
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24.10.2021 13:06 Ответить
Не, в ООН не надо. А вот в "Спортлото " - в самый раз!
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25.10.2021 08:24 Ответить
У ОПи темникгейт. Не проходить і дня щоб клоун щось не відчубучив.
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24.10.2021 13:07 Ответить
та він там не один такий талановитий на зашквари і відчибучки )))
******* підбиралась під лідера (я правильно написав це слово?)))), на хайпі, куражу і паприкольно (і саме головне - абинеПорох).... тому там настільки все нереально і по-дурному... що навіть вже не смішно... а небезпечно і навіть лячно....шапіто ж не вгамується само поки в нього є шанувальники, поціновувачі і упороті корисні ідіёти...
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24.10.2021 13:32 Ответить
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24.10.2021 13:08 Ответить
там надо всю передачу смотреть
это просто песня была как зеленых размазывали
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24.10.2021 13:09 Ответить
"Размазывали"...Ось і повна і беззаперечна відповідь і Бутусову і всім, хто зараз випорожнюється тут на форумі.Де ж ви були,коли Шустера просто закрили?Невже це зробив самий демократичний рятівник України?
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24.10.2021 15:28 Ответить
Це зробив самий вмілий ляльковод баба Бєня.
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24.10.2021 15:35 Ответить
у тебя амнезия и тебе надо рассказать как и почему сбежал шустрик?
рассказать как он повелся на песни бени и пришел на его канал где беня его загнал в долги потому что шустрый идиот который привык жить на широкую ногу и брал бабло наперед а потом свалил с канала не выставив все эфиры? или рассказать как шустрик чтобы не платить по долгам бабло со студии своей новой 3С выводил на запад пряча от бени и рассказывая что он гол как сокол? и его за жепу взяла налоговая потому что он не платил налоги. рассказать с чего началась его первая передача после феерического возвращения гдле он сам рассказал эту историю а потом ему в эфир позвонил беня и они устроили ругань в прямом эфире кто на кого и за что подаст в суд?
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24.10.2021 18:57 Ответить
на, послушай и посмотри ту саму первую после возвращения "правдоруба" в Украину передачу
https://www.youtube.com/watch?v=sWNJ4w71dGM
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24.10.2021 21:33 Ответить
а теперь давай еще раз расскажи про несчастного шустера которого "закрыл" клятый порошенко
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24.10.2021 21:42 Ответить
Что тут удивительного, олигархи вкладывают в медиа десятки миллионов долларов не для того же чтобы свободу слова развивать, а для контроля за общественным сознанием. Олигархов устраивает ЗЕ, поэтому замалчивание идет, все закономерно.
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24.10.2021 13:11 Ответить
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24.10.2021 13:12 Ответить
Глазки бегали,мордяка брехуна конченого и вранье,передергивание,шантаж.Вот такие помщники у писеграя.
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24.10.2021 13:21 Ответить
Народная мудрость - рыба гниет с головы ! Каков поп , таков приход ! Членограй ещё узнаёт , что Украина не его рф »какая разница» , где он продолжает регулярно платить налоги и коммуналку ! Пусть мразина не думает , что ВСЕ ЛОХИ ! Даже те , кто привёл его , начинают прозревать
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24.10.2021 16:36 Ответить
Главное,чтоб прозрели к следующим выборам,но...можно и раньше
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25.10.2021 10:38 Ответить
на вихідні зашкварів слуг уродів наркомана і від самого клоуна не трапилось. Цей - спишемо на п'ятницю, тим більше, він завершився о 23:45 в п'ятницю, 22 жовтня.
А в понеділок - буде новий зашківар!
Хоча, і сьогодні, в неділю, ще не вечір...
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24.10.2021 13:23 Ответить
С меня хватило шефира и его фразы про кварталь как самый большой плательщик налогоф в медиа бизнесе
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24.10.2021 13:34 Ответить
Всю шпану ОП с их главарем Зе, под суд, но уже сейчас эту банду можно, и нужно выносить.
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24.10.2021 13:26 Ответить
руки чешуться ? Почеши между большими пальцами ног.
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24.10.2021 20:05 Ответить
"Заламували руки та забрали ключі від військових катерів "Кентавр": що ДБР робило в Одесі

https://www.youtube.com/watch?v=pbYl9g5ggt0

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24.10.2021 13:30 Ответить
такая цензура, прям 37й год.
на любом канале говорят, кто хочет и что хотят.
а если не говорят, значит, никому не интересно.
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24.10.2021 13:39 Ответить
Говорят,что хотят,пишут,что хотят, а вас не удивляет ,что о проколах зели мало пишут,совпадение？🤔не думаю
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24.10.2021 13:53 Ответить
на любом канале говорят, в интернетах пишут, кто хочет и что хотят.
а если не говорят, и не пишут, значит, никому не интересно.
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24.10.2021 13:57 Ответить
Чому ти ще не в бані, син кацапської свині?
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24.10.2021 13:56 Ответить
прекрасное самовнушение ты, как всегда, само себе лишь о себе написало "Чому ти ще не в бані, син кацапсько ї свині?"
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24.10.2021 13:58 Ответить
Іди геть, кацап.
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25.10.2021 12:23 Ответить
Уже там !
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24.10.2021 16:43 Ответить
Бутусову - респект. И, просьба, не опускайтесь до дискуссий с какими-то падаляками, арахамиями, безухими и прочими.
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24.10.2021 13:44 Ответить
И штопанными резиновыми изделиями
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24.10.2021 16:44 Ответить
А хто буде цю мразоту виводити на чисту воду? Ми з Вами? Так нас у єфір телеканалів не пустять, а Бутусов розітер їх пикою по власному лайну. Юрій, бажаю наснаги, дави "зелені гусяки".
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24.10.2021 21:39 Ответить
про А. і Г. згоден,але ,що не так сказав Бутусов?
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24.10.2021 14:50 Ответить
вони, 73/43%зебіли, вважають , що Бутусов став порохоботом
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24.10.2021 15:25 Ответить
Шось у цьому цікаве є, наприклад вследствии "их гризни всеобщей между собой," до влади привели зеленського, і якщо так буде і далі .то ніякого українського президента країна не побаче= тому усі хто має здлровий глузд обєднуємось(звісно тимчасово) заради України, Слава УКраїні!
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25.10.2021 08:13 Ответить
фермаршалпросто мелко плавает, с его умищем давно бы сидел на месте подлюка и калякал бы всякие темники, а щас тока, панмаешь, просиживает свой талант на пятой точке
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24.10.2021 15:31 Ответить
Це просто абзац, подолЯК! Гидко навіть слухати це лайно!
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24.10.2021 15:37 Ответить
Правильно буде ПАДАЛЬ ляк - 🤮🤮🤮🤮
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24.10.2021 16:47 Ответить
Подоляк пішов окружним шляхом (це я про його відповідь на запитання Бутусова). Ну-ну, Міша, за язика тебе ніхто не тягнув.
"Если мудрость к михуилу так и не пришла, значит он не в её вкусе."
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24.10.2021 15:50 Ответить
закриття медведчуківських каналів дезінформації, намагання у більш-менш законний спосіб очистити ефірний простір від гібридної свободи слова... Зеленський - не ідеальний, але він ефективніший за всіх попередніх!
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24.10.2021 16:04 Ответить
"Закрытые" каналы имели мизерную аудиторию. А Интер, а НАШ, а недоарест Медведчука, а псевдоборьба с контрабандой, а провалы в энергосфере, а провал вакцинации?..
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24.10.2021 16:16 Ответить
А самое главное зеМРАЗЬ РАБОТАЕТ НА ТЕРРОРИСТОВ ПУТЛЕРА - освободил «вагнеровцев» ценных свидетелей для Гааги , убийц украинских граждан , подарил жизнь ЦЕМАХУ , убил лично своей трусостью Героя Журавля , деньги выведенные в офшоры и украденные каламоем за 2,5г не соизволил вернуть в Украину 🤑 Не освободил и пол метра захваченной территории , спонсирует на 60 000 000 через мецгера своего кума террористов
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24.10.2021 16:58 Ответить
Старе гасло єзуїтів "Мета виправдовує засоби". Але ж ні! Для закриття каналів Медведчука, як і для боротьби з контрабандою, було багато інших, законних засобів!
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24.10.2021 16:24 Ответить
"очистити ефірний простір від гібридної свободи слова..." - вже було, в часи Кучми-Медведчука.
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24.10.2021 16:22 Ответить
Темник:
1. Никакой спецоперации не было.
2. Спецоперация была, но украинцы в ней не участвовали.
3. Украинцы в ней участвовали, но неофициально, в отпуске.

Мож Буба с пыней хочет встретиться просто чтобы поучиться? А то пункты все знакомые. И первых два уже озвучены.
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24.10.2021 16:33 Ответить
"Централізоване поширення ДЕЗІНФОРМАЦІЇ"(з використанням адмінресурсу оп-ою моє) чітко, точно, лаконічно і прямо в око ВСІЙ припізденській раті..
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24.10.2021 17:12 Ответить
Юрій, велика Вам подяка, за фахову роботу журналіста.
А шавка подоляк перший, хто буде давати покази на зєрмака....
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24.10.2021 21:13 Ответить
Бутусов є громадянином України. Згідно Закону України "Про звернення громадян", звернення до органів влади може бути письмовим або усним. Гнилий Подоляк пропонує Юрію звернутись зі зверненн'ям. Бутусов вже оголосив свої вимоги, а у "хренового танцюриста" Подоляка завдання дотягти до кінця программи і втікти, забувши про це усне звернення. Яка ж Зевлада жалюгідна.
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24.10.2021 21:31 Ответить
ТZE
На встрече 19.10.2021 г. министр обороны США Ллойд Остин кратко проинформировал Зеленского о ситуации с утечкой данных по поводу обстоятельств и подробностей разговора United States National Cyber Director США Криса Игниса с украинскими официальными лицами.
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24.10.2021 22:11 Ответить
Подляк жеж не забороняє гаваріть???
Поки що...
Чи вам цього мало???
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25.10.2021 00:21 Ответить
После этих слов задумался: а сколько еще интересных фактов было похоронено под слова властей "это российская пропаганда", начиная с 13-го года?
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25.10.2021 08:12 Ответить
подоляка давал советы яныку помнится, как янык закончил?, все помнят?!, надеюсь и зе_никчемность, его нянька ермак-Козырь и вся козыревская ОПа сядет в тюрьму, ибо место в Ростове уже занято.
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25.10.2021 10:34 Ответить
Ермак, Подоляк, Арестович.... все как на подбор в своей наглости .
Ну и команду подобрал себе Зеленский....
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25.10.2021 11:24 Ответить
Порошенко врал под пафосом войны и мер сдерживания, сейчас же эти Зелюди - несут какуюто безответственную хамскую пургу, просто поток слов-из-рота: вчера офшоры плохо, сегодня - хорошо, завтра офшоры это не офшоры, или у меня хорошо, а у тебя плохо или еще какойто бред в стиле два паспорте нельзя, а три можно. Уже невозможно смотреть на этих Зелюдей, разве что в оптический прицел
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25.10.2021 13:43 Ответить
 
 