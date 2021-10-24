"Централизованное распространение дезинформации": Бутусов о давлении советника главы ОП на СМИ и "темниках". ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал о замалчивании офшорного скандала в СМИ и о собственном опыте "темников" со стороны советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка.

Об этом главред Цензор.НЕТ рассказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Он в частности отметил, что ни один крупный телеканал, принадлежащий кому-либо из олигархов, не рассказал, что одной из центральной фигур в офшорном расследовании Pandora Papers был президент Владимир Зеленский.

"В новостях этого нет. "Детектор медиа" провело официальный мониторинг. Он есть на всех сайтах. Можно легко посмотреть. И ничего, никакой загадки нет. Случайно это может быть? Можно ли такое совпадение предусмотреть Нет", - отметил Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюк о давлении ОП на "UA: Перший": "Это сознательная, последовательная и циничная стратегия людей с фамилиями Ермак, Подоляк и Зеленский"

Кроме этого, говоря о свободе слова, журналист вспомнил эпизод годичной давности, когда он сообщил об утечке информации из Офиса президента и срыве спецоперации по "вагнеровцам". По словам журналиста, представители президента целый год называли неправдивой его информацию.

"Давайте вспомним, Офис президента после моей статьи вместо каких-либо расследований, вместо оценки действий каких-либо правоохранительных органов. Заявил сразу, это распространял господин Подоляк, который здесь стоит и рассказывает о свободе слова. Что это "Комсомольскую правду" Бутусов переписывает. Что это российские источники, и никакой спецоперации не было. Ничего не было. И здесь в студии у вас 18 сентября 2020 председатель Офиса президента Андрей Ермак сказал, я дословно цитирую, то что он сказал здесь у вас в студии, просто откровенно ввел в заблуждение украинское общество. Он сказал: вся информация, которую распространил Бутусов - это выдумка с первого до последнего слова. Этот темник разгонял Офис президента, все его спикеры, господин Подоляк целый год", - отметил Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента

Он подчеркнул, что через год после этого, в сентябре, председатель следственной комиссии Верховной Рады Марьяна Безуглая, "Слуга народа", на официальной пресс-конференции признала, что, во-первых, спецоперация была и что это "не выдумка с первого до последнего слова", а также, что спецоперацию проводило главное управление разведки Министерства обороны Украины, и что она действительно была провалена.

"Но посмотрите, как освещается этот скандал в наших средствах массовой информации, на основных телеканалах. За целый год, пока Безуглая не начала выступать, давали такую позицию власти: ничего не было, все это российская пропаганда. Распространялась ложь. Это были "темники". Это очевидно, что были "темники". Централизованное распространение дезинформации. И у меня простой вопрос для тех 32%, кто думает, что Зеленский является гарантом свободы слова. Скажите, пожалуйста, а почему же господин Зеленский ни разу не дал какое-либо детальное интервью по тем фактам, которые я рассказал. Этот же вопрос национальной безопасности. Очень важно. Почему?", - обратился Бутусов.

Журналист предложил сделать интервью с Зеленским по "вагнергейту", что было бы подтверждением приверженности Зеленского и его Офиса принципам свободы слова. На это Михаил Подоляк ответил следующее: "Что касается истории раскрученной, легендарной в исполнении, Юрий, вашей да? "Вагнергейт", да? На самом деле и Президент неоднократно уже об этой истории говорил. И на самом деле инициативно эта история действительно первично, пожалуйста, вы посмотрите хронологию, появилась в российских изданиях, на белорусском телевидении появились первые репортажи об этой истории. И мы на них уже давали ответы. В том числе, если вы захотите дополнительные ответы получить на данный вопрос, да? И была создана ТСК с депутатами и так далее. Хотите? Дайте, пожалуйста, официальный запрос к нам. Мы ответим еще раз на все вопросы, касающиеся данной темы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 90% всех реакций на странице советника главы ОП Подоляка в Facebook принадлежат фейковым аккаунтам, - СМИ