"Дождались, когда жареный петух за ж#пу клюнет": давки в очереди на вакцинацию в Мариуполе. ВИДЕО

В Мариуполе после введения жестких ограничений люди начали штурмовать пункты вакцинации чтобы заполучить прививку.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие видео публикуются в соцсетях и в СМИ.

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В комментариях под видео многие отмечают, что вакцинация стартовала еще в апреле, однако много людей только во время резкого роста заболеваемости коронавирусом и накануне ввода жестких ограничений пошли прививаться.

"Я просто в шоке! Бедные мед работники!!! Люди ау, вакцинация началась ещё с апреля! И все время говорили, это обязательно, идите, делайте, нет, все же были самые умные. Я в шоке! Вы сами виноваты в этой ситуации", "Я так вчера пыталась пробиться, час простояла, с кем-то поругалась и сбежала, потому что в такой толпе становится реально плохо", "Очень хр***во, что нет предварительной записи или электронной очереди(", "Дождались, когда жареный петух за жопу клюнет, готовы теперь задавиться, с апреля не могли часик выкроить", — написали пользователи в комментариях под видео.

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