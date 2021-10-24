"Дождались, когда жареный петух за ж#пу клюнет": давки в очереди на вакцинацию в Мариуполе. ВИДЕО
В Мариуполе после введения жестких ограничений люди начали штурмовать пункты вакцинации чтобы заполучить прививку.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие видео публикуются в соцсетях и в СМИ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": 94,2% украинцев, госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе, не были вакцинированы, - Минздрав
В комментариях под видео многие отмечают, что вакцинация стартовала еще в апреле, однако много людей только во время резкого роста заболеваемости коронавирусом и накануне ввода жестких ограничений пошли прививаться.
"Я просто в шоке! Бедные мед работники!!! Люди ау, вакцинация началась ещё с апреля! И все время говорили, это обязательно, идите, делайте, нет, все же были самые умные. Я в шоке! Вы сами виноваты в этой ситуации", "Я так вчера пыталась пробиться, час простояла, с кем-то поругалась и сбежала, потому что в такой толпе становится реально плохо", "Очень хр***во, что нет предварительной записи или электронной очереди(", "Дождались, когда жареный петух за жопу клюнет, готовы теперь задавиться, с апреля не могли часик выкроить", — написали пользователи в комментариях под видео.
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Что тебе делать можешь у себя на кухне решать, а если выходишь к людям, одевайся пожалуйста, а не ходи с голой задницей, потому что тебе так нравится. То же самое с вакцинацией, не хочешь вакцинироваться - сиди дома.
Если бы, они сделали рабочую вакцину (которая 100%) работает, было все иначе. Но нет, в схему всунули маркетинг, а потом все упаковали в аппликуху и подали. Вот вам кушайте, гарантий никаких. Пусть бы уже по 2косаря за вакцину просили, так бы эффект в полной мере ощущался. А в бесплатный да еще и рабочий сыр в мышеловке, я не верю. 1 раз уколешься ы до конца жизни будешь "ихний"
А отношение вы имеете к римскому праву, т.к. оно послужило основой современным правовым системам, по крайней мере европейским. У кацапских совков конечно свой взгляд на права и обязанности, но то отдельный подвид гомо сапиенсов.
принуждать отщепенцев - каких таких отщепенцев?
и что значит - принуждать?
Одни зовут пукина, другие способствуют распространению опасного заболевания, третьи пытаются украсть и присвоить все, до чего их рученки могут дотянуться. В общем, способствуют хаосу и росту энтропии.
2. Принуждать - это создавать стимулы для индивидов и групп индивидов методом кнута и пряника, выполнять общепринятые нормы сосуществования для целей общественного блага.
Скільки пройшло з того моменту як пішли репортажі про те як вмирають китайці на вулицях? 23 місяці. 1 рік і 11 місяців. І лише зараз почало доходити. І то не до всіх.
nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=8289
Лучше позже, чем никогда.
а подіяло те, що у червоних зонах на роботу без щеплення не допускають самі власники бізнесів, бо їх бізнеси зачиняють, коли персонал 100%-во не щеплений..
это чё за бизнесы такие? Школа?
Дай Б-же, щоб такого бидла ставало з кожним роком все менше в Українi.
Зачем мы обижаем рускосноязычных - и прочий набор кацапского бреда, стандартный, как армейская аптечка.
После поминок по СССР выяснилось, что есть всего четыре постсоветские республики, в которых статус русских не изменился вообще - ни на политическом уровне, ни на бытовом. Это Украина, Беларусь, Молдова, Грузия. Отчасти еще Армения и, исчезающе (в силу религиозного отличия), Азербайджан. В остальных новосотворенных государствах к русским отнеслись довольно неоднозначно - от корректной гражданской дискриминации не желающих ассимилироваться совков, как в странах Балтии, до полного гуро-шоу с отжимом имущества и кишками, намотанными на забор, как в республиках Средней Азии.
Из этих четырех рашн-толерантных (заметь, православных!) республик кацапской агрессии подверглись три, наиболее лояльные к русским, вплоть до полного смешения и утраты этнических различий. Остальные республики от российской помощи не пострадали, чтобы там ни творили над косноязычными.
Например, из-за гипотетической передачи Севастопольской базы американцам Россия организовала агрессию. Насчет американской базы Манас - даже не квакнули. Ну так, вяло побычили, были посланы ***** - и пошли туда, куда велено. Что бы кацапы ни говорили бодрым голосом в телевизоре, реальную угрозу от надуманной они отличают очень хорошо.
Как видишь, агрессию свою Россия направляет только в те стороны, где, предположительно, не ожидается сопротивления. Рассчитывая на растерянность автохтонов, не предполагавших такой подлянки от вчерашнего «брата» и неумение национально-коренных отличать разнородных сограждан по критерию «русский - нерусский», ни внешне, ни по языку, ни по образу жизни, и резать прямо их на месте по этому критерию.
Зато рассчитывают на умение убивать у своих носителей «русского мира», инвазированных в чужой организм. На поддержку своей «пятой колонны». Но не абы якой колонны, а только той, которая имеет политическое влияние в стране - и, как понятно даже дебилу, не репрессируется никоим образом - раз уж она имеет весомую группу в парламенте, грядку миллиардеров и даже косноязычного (явно угнетаемого дидом Квасолей) президента.
Иначе бы «пятая колонна» сидела тихо, как мышь под метлой. Понимая, шо вежливые прибалты ее просто депортируют. А фашистская, но чистая Рига всяко лучше духовной, та засраной Калуги. А вот в Точкистоне ее за такую общественную самодеятельность тупо забьют кетменями по головам прямо на улицах. Или в древнем узбекском стиле вырежут в постелях за одну ночь, о дате которой будут знать все, кроме самих кацапов - причем еще вечером будут им улыбаться и приглашать на свадьбу дочери. Поэтому мутить надо там, где риск реальной угрозы минимален, а недостающую угрозу легко добрешет до критической массы кацапский телевизор.
Однако в случае с Украиной ошибочка вышла, как говаривал Глеб Жеглов. Предполагаемая «пятая колонна» разложилась, начитавшись Шевченка и Подервьянського, насмотревшись «Альфа» в украинском переводе, наслушавшись Вакарчука и ТНМК и насмотревшись малюнков художницы Гапчинской. А больше всего она разложилась из-за того, что забыла, что она представитель «Народа-Багоносца», потому что в Украине ее никогда никогда не отличали от щирых и свидомых, не щемили, и Бога у себя мы носили вместе, как один народ.
После того, как кацапы разыграли привычную мнагахадовачку, сработавшую в Приднестровье и Осетии, оказалось, что Украина не распалась ожидаемо по национальной линии на украинцев и русских, а развалилась по другой линии - на граждан Украины и *********.
И на стороне России оказалась ее истинная «пятая колонна»: трясущие клюками ветераны 1950-го года рождения, бравшие рейхстаг, посадская урчатина, радующаяся возможности грабить с ксивой, алкашня, которой все ***** и неизменные бабки, воющие поочередно, то от ненависти к Украине, то требуя от нее пенсий. Именно так выглядят российские агенты влияния в Украине. Это и есть кацапское представительство в нашей стране - в чистом виде. Ваш этнокультурный вклад, как он есть, без трусов и цензуры.
Половина защитников Нени в зоне АТО говорит по-русски. Это и этнические украинские русские, и русскоязычные украинцы - преимущественно жители урбанов, иностранцы, приехавшие к нам на помощь, и использующие русский язык как средство коммуникации. И пускай у них хрущи над вышнями не «гудуть», а «гудят» - но для них это принципиально лучше, чем мухи, гудящие над говном в «русском мире», и за свой выбор они готовы сражаться.
*** у вас чо вышло, короче. Для мнагахадовачки одной клетки не хватило, шахматная доска кончилась. Украина не стала изгонять со своих теренив русских - она стала изгонять из себя саму Россию. С ее мраком, ужасом и безнадегой, отсутствием не то, что будущего - даже желания иметь будущее. Останутся здесь только украинцы - разного происхождения.
Свою «пьяную колонну» вы получили - забирайте теперь ее себе. Как взятки, набранные на шваль в «мизере».
Когда война закончится - нам достанется лучшая часть русского этноса, способная искренне и от души любить свою Родину, украшать ее своим талантом в мирное время и подниматься на защиту в лихое. А вам - жадная и требовательная люмпен-сволочь, требующая у ******** от претензий архангелогородцев тонны бутилированной воды для готовки супа и отапливаемых туалетов - потому шо у них «так было вдома». В доме, который они сами сожгли и разрушили, а теперь приехали к вам, дайте шо положено.
Не дадите - они пойдут вас грабить. Все будет так, как вы и планировали - только не в том месте, где предполагала ваша говноходовочка, а в вашем хартленде. Вы же не думаете, что эта ушлая сволочь, привыкшая хватать червячка с рук, а не с крючка, покорно поедет жить в Читу, куда вы ей выдали предписания на поселение? Она поедет туда, где есть чем харчеваться. Встречайте братский народ.
Ройте рвы на границе, ставьте колючку, нагоняйте погранцов - гонимые отсюда, они все равно проползут к вам, как тараканы в космический аппарат. И начнут гадить на хлеб, топиться в оставленном на ночь стакане с молоком и ползать по лицу спящего ребенка. Но это уже ваши тарганы и ваши проблемы. Донбасс и Крым - наши, а тарганы - ваши, так что разойдемся по честному. Каждый заберет свое, родное.
И я горжусь русским этносом Украины, составляющим интегральную часть нашей политической нации - большая часть его не скурвилась под гипнолучами телевизора, и не самоустранилась от жизни страны, в азиатской перспективе ******* кетменями, а повела себя как свободные люди с сознательным, «свидомым» выбором. Поверила своему жизненному опыту, а не медийной брехне про «угнетение русскоязычных». Поэтому русские Украины останутся с нами, а вы получите своих «новороссов» с Сумеречных Территорий - вашей стране люмпенов и ********* еще одна ложечка говна не повредит. Переварите как-нибудь.
Извини, Виталик, не могу больше писать. Псковская десантная нога воняет невыносимо, тактические очки запотели. Польские негры ругаются с одесским акцентом и требуют выбросить ее из окопа, а беспилотник стал кружить немного дальше, сбрасывая мацу мимо окопов. Как говорится: «Здесь русский дух, кацап протух». Ты же именно так представляешь жизнь в Украине? Ну вот, я не хотел тебя разочаровывать.
Надеюсь, ты оценил время, потраченное мной на твои дурные вопросы.
Не вірю!