Десантники 80-й бригады поблагодарили молодежь за флешмоб и спели "Батько наш Бандера". ВИДЕО

Десантники 80-й десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, базирующейся во Львове, присоединились к песенному флешмобу "Батько наш Бандера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу бригады.

"Национально-патриотическое воспитание детей - неотъемлемая часть формирования нации! Рожденные свободными уже сегодня четко выражают свою позицию. Мы - военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, благодарим юное поколение за прославление украинских ценностей и поддерживаем их! Спасибо священнослужителям коллектива "Пентархия" за популяризацию военно-патриотической песни", - говорится в публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Львовские школьницы, инициировавшие флешмоб "Батько наш - Бандера...": Не ожидали такой популярности. Просто хотели поддержать патриотов. ВИДЕО

Также львовские десантники решили передать флешмобную эстафету другим военнослужащим. В частности, пригласили присоединиться собратьев из 79-й отдельной десантно-штурмовая бригады Николаева.

Как узнал львовский канал NTA, готовят премьеру и будущие воины - воспитанники Лицея имени Героев Крут. Причем ребята решили немного изменить слова песни под собственные реалии.

"Поскольку они будущие офицеры, военные, то решили петь: "Ми за Україну вчимося воювати". Это более осознанное переживание слов этой песни", - анонсирует замначальника Львовского государственного лицея имени Героев Крут Тарас Гривул.

Напомним, что уже почти две недели по украинским сетям распространяется флешмоб "Батько наш Бандера", который запустили в TikTok львовские школьницы. Его подхватили учащиеся из разных городов, звезды шоу-бизнеса, спорта, политики.

Также смотрите: Молодежь Славянска поддержала флешмоб "Батько наш Бандера". ВИДЕО