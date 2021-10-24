Десантники 80-й бригады поблагодарили молодежь за флешмоб и спели "Батько наш Бандера". ВИДЕО
Десантники 80-й десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, базирующейся во Львове, присоединились к песенному флешмобу "Батько наш Бандера".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу бригады.
"Национально-патриотическое воспитание детей - неотъемлемая часть формирования нации! Рожденные свободными уже сегодня четко выражают свою позицию. Мы - военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, благодарим юное поколение за прославление украинских ценностей и поддерживаем их! Спасибо священнослужителям коллектива "Пентархия" за популяризацию военно-патриотической песни", - говорится в публикации.
Также львовские десантники решили передать флешмобную эстафету другим военнослужащим. В частности, пригласили присоединиться собратьев из 79-й отдельной десантно-штурмовая бригады Николаева.
Как узнал львовский канал NTA, готовят премьеру и будущие воины - воспитанники Лицея имени Героев Крут. Причем ребята решили немного изменить слова песни под собственные реалии.
"Поскольку они будущие офицеры, военные, то решили петь: "Ми за Україну вчимося воювати". Это более осознанное переживание слов этой песни", - анонсирует замначальника Львовского государственного лицея имени Героев Крут Тарас Гривул.
Напомним, что уже почти две недели по украинским сетям распространяется флешмоб "Батько наш Бандера", который запустили в TikTok львовские школьницы. Его подхватили учащиеся из разных городов, звезды шоу-бизнеса, спорта, политики.
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ДИВИТИСЯ ОБОВЯЗКОВО !!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=S6TvbBvARYc
https://www.youtube.com/watch?v=SqPrraFmBeA&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
Слава Україні !!
Катастрофа произошла неподалёку от Рузы.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, погибли два человека.
"Аэропракт А-22 или "Летучая лисица" - двухместный сверхлёгкий высокоплан.
https://www.youtube.com/watch?v=mfXX_wx7ikU&t=51s&ab_channel=Ukra%D1%97ner
Ми за Україну будем воювати!
Так би й дивився, так би й дивився...
https://youtu.be/Fi0Cz4GjYXc https://youtu.be/Fi0Cz4GjYXc
ТРИЧІ !!!!!
Окрема подяка
Вокальному ансамблю Пентархія
На РАБссии слух прошел...
Фюрер Путлер с ума сошел...
Лалала-ла-лаа ла ла ля ляля ляля
Эй плешивыыыыыйййййййй.....
Я би так написала )
Теж передаю у такий спосіб флешмобну естафету іншим пвтріотам!
https://www.youtube.com/watch?v=ZnDWIUhIBPg