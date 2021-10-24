РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11863 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
20 299 87

Десантники 80-й бригады поблагодарили молодежь за флешмоб и спели "Батько наш Бандера". ВИДЕО

Десантники 80-й десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, базирующейся во Львове, присоединились к песенному флешмобу "Батько наш Бандера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу бригады.

"Национально-патриотическое воспитание детей - неотъемлемая часть формирования нации! Рожденные свободными уже сегодня четко выражают свою позицию. Мы - военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, благодарим юное поколение за прославление украинских ценностей и поддерживаем их! Спасибо священнослужителям коллектива "Пентархия" за популяризацию военно-патриотической песни", - говорится в публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Львовские школьницы, инициировавшие флешмоб "Батько наш - Бандера...": Не ожидали такой популярности. Просто хотели поддержать патриотов. ВИДЕО

Также львовские десантники решили передать флешмобную эстафету другим военнослужащим. В частности, пригласили присоединиться собратьев из 79-й отдельной десантно-штурмовая бригады Николаева.

Как узнал львовский канал NTA, готовят премьеру и будущие воины - воспитанники Лицея имени Героев Крут. Причем ребята решили немного изменить слова песни под собственные реалии.

"Поскольку они будущие офицеры, военные, то решили петь: "Ми за Україну вчимося воювати". Это более осознанное переживание слов этой песни", - анонсирует замначальника Львовского государственного лицея имени Героев Крут Тарас Гривул.

Напомним, что уже почти две недели по украинским сетям распространяется флешмоб "Батько наш Бандера", который запустили в TikTok львовские школьницы. Его подхватили учащиеся из разных городов, звезды шоу-бизнеса, спорта, политики.

Также смотрите: Молодежь Славянска поддержала флешмоб "Батько наш Бандера". ВИДЕО

Автор: 

Бандера Степан (752) Львов (4599) флешмоб (139) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (151)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+50
показать весь комментарий
24.10.2021 18:56 Ответить
+49
Респект!
показать весь комментарий
24.10.2021 18:55 Ответить
+45
Как же вату сероводородит, даже на этом ресурсе, Поэтому еще раз все дружно -Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!



показать весь комментарий
24.10.2021 19:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Респект!
показать весь комментарий
24.10.2021 18:55 Ответить
Від цієї версії сльози на очах https://www.youtube.com/watch?v=S6TvbBvARYc
показать весь комментарий
24.10.2021 19:26 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2021 19:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=S6TvbBvARYc https://www.youtube.com/watch?v=S6TvbBvARYc

показать весь комментарий
24.10.2021 19:30 Ответить
Кілька разів дивився родину Пилипяк, це дійсно мистецтво: мама на гітарі, син на скрипці, донечка на фортепіано, малюк на бубенці.
ДИВИТИСЯ ОБОВЯЗКОВО !!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=S6TvbBvARYc
показать весь комментарий
24.10.2021 21:36 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2021 20:13 Ответить
Респект! Маю надію, що скоро ці браві хлопці підуть в наступ визволяти від окупанта Крим!
показать весь комментарий
24.10.2021 22:03 Ответить
Новый вариант песни.
https://www.youtube.com/watch?v=SqPrraFmBeA&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
показать весь комментарий
24.10.2021 23:00 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2021 18:56 Ответить
Якеж гарненьке бандеринятко 👍🏼👍🏼👍🏼

Слава Україні !!
показать весь комментарий
24.10.2021 20:10 Ответить
Героям слава !!!
показать весь комментарий
24.10.2021 20:22 Ответить
А в нарасії сьогодні знов літак упав, 31й в цьому році. Тримаємо кулачки "дайош 40 до кінця року"
показать весь комментарий
24.10.2021 18:58 Ответить
то технологічна деградація - коли й вкрасти вже не вміють...
показать весь комментарий
24.10.2021 19:04 Ответить
В Подмосковье разбился легкомоторный самолёт А-22.
Катастрофа произошла неподалёку от Рузы.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, погибли два человека.

"Аэропракт А-22 или "Летучая лисица" - двухместный сверхлёгкий высокоплан.
показать весь комментарий
24.10.2021 19:16 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2021 19:25 Ответить
то літачок українського ПРИВАТНОГО виробника

https://www.youtube.com/watch?v=mfXX_wx7ikU&t=51s&ab_channel=Ukra%D1%97ner
показать весь комментарий
24.10.2021 19:29 Ответить
т.е. не хотите ли Вы сказать, что крылатый малыш преднамеренно укалаошкал кацабов ?
показать весь комментарий
24.10.2021 19:32 Ответить
Угу. Малыш жеж - Украинец
показать весь комментарий
24.10.2021 19:38 Ответить
так и я о том )))
показать весь комментарий
24.10.2021 19:41 Ответить
Самолет Украинский, кстати. И очень популярен в Канаде и Австралии. Виной аварии была исключительно рукожопость дикарей.
показать весь комментарий
24.10.2021 19:37 Ответить
Эх буквочки н не хватает...и набитого личным составом
показать весь комментарий
24.10.2021 21:13 Ответить
я понял о чем вы ))) о размерах и количестве... мало ущерба типа)))
показать весь комментарий
24.10.2021 21:15 Ответить
кацапюри палають ...))))Молодці -Гордимося!!!
показать весь комментарий
24.10.2021 18:58 Ответить
молодці!!! Слава Україні!!
показать весь комментарий
24.10.2021 19:02 Ответить
Героям слава !!!
показать весь комментарий
24.10.2021 19:13 Ответить
Красавці. Однозначно.
показать весь комментарий
24.10.2021 19:02 Ответить
Как же вату сероводородит, даже на этом ресурсе, Поэтому еще раз все дружно -Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!



показать весь комментарий
24.10.2021 19:03 Ответить
На дивані ти воюєш хоробро! Поважаю!
показать весь комментарий
24.10.2021 22:05 Ответить
А ты из будки гавкаеш громко, молодец.
показать весь комментарий
25.10.2021 06:18 Ответить
Так люблю дивитись як С*кабеева витріщивши очі і піднявши вуха завива про бандерівців...
Так би й дивився, так би й дивився...
показать весь комментарий
24.10.2021 19:06 Ответить
круто!!
показать весь комментарий
24.10.2021 19:07 Ответить
ЭЛИТА НАРОДА! ЭЛИТА НАЦИИ!
показать весь комментарий
24.10.2021 19:12 Ответить
В Україні, після 2014 року, за малим виключенням, всі стали бандерівцями.
показать весь комментарий
24.10.2021 19:21 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2021 19:23 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2021 19:24 Ответить
прикол ))))) ***** поёт - Батько наш Бандера, Україна мати !!! ))))) (видео))))))) тыць....

https://youtu.be/Fi0Cz4GjYXc https://youtu.be/Fi0Cz4GjYXc

показать весь комментарий
24.10.2021 19:27 Ответить
Героям СЛАВА !
ТРИЧІ !!!!!
показать весь комментарий
24.10.2021 19:40 Ответить
Це хіт 2021 року !
Окрема подяка
Вокальному ансамблю Пентархія
показать весь комментарий
24.10.2021 19:43 Ответить
Молодцы!!!!
показать весь комментарий
24.10.2021 19:50 Ответить
Вот так и зеленую шоблу с зажоповцами надо научить эту песню душевно исполнять на коленях перед Стеной Памяти!
показать весь комментарий
24.10.2021 19:53 Ответить
К сожалению эту шоблу я представляю только перед стеной плача...
показать весь комментарий
24.10.2021 21:14 Ответить
Согласен, значит все-таки придётся напротив Стены Памяти Героев построить Стену Казней предателей. Негуманно, конечно, но эффективно.
показать весь комментарий
24.10.2021 21:22 Ответить
Крысы Путлера придумали Атветочку...

На РАБссии слух прошел...

Фюрер Путлер с ума сошел...

Лалала-ла-лаа ла ла ля ляля ляля

Эй плешивыыыыыйййййййй.....
показать весь комментарий
24.10.2021 20:00 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2021 20:04 Ответить
Утін жил

Я би так написала )
показать весь комментарий
24.10.2021 20:25 Ответить
У Мордорі ..знову"запалало"
показать весь комментарий
24.10.2021 20:05 Ответить
Ага. Щодо газу в кремлівських теж уже палало...
показать весь комментарий
24.10.2021 22:07 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2021 20:12 Ответить
Коли мені дзвонять, мобилка співае: "Батько наш Бандера, Україна мати!"

Теж передаю у такий спосіб флешмобну естафету іншим пвтріотам!
показать весь комментарий
24.10.2021 20:17 Ответить
Прийнято і виконано. Передаю далі.
показать весь комментарий
24.10.2021 20:40 Ответить
Вата палає! Флешмоб "Батько наш - Бандера!" загнав під лаву м@скалів. Відео - в топ!

https://www.youtube.com/watch?v=ZnDWIUhIBPg
показать весь комментарий
24.10.2021 20:17 Ответить
Молодці, хлопці! Дай Вам Бог здоров'я та вдачі у боротьбі за нашу рідну Україну. Слава Україні! Героям Слава!
показать весь комментарий
24.10.2021 20:39 Ответить
Героям слава!
показать весь комментарий
24.10.2021 21:27 Ответить
Всем Героям Слава
показать весь комментарий
24.10.2021 21:32 Ответить
Батько наш - Бандера, Україна - мати, Ми за Україну будем воювати! 🇺🇦
показать весь комментарий
24.10.2021 22:48 Ответить
Лучше "Ми за Україну будем убивати "
показать весь комментарий
25.10.2021 16:52 Ответить
очень приятно ощущать ощущение, что кацапов сейчас от этой песни не просто рвёт... их выворачивает... так держать... чем больше кацапов сдохнет, тем быстрее придет победа...
показать весь комментарий
25.10.2021 05:59 Ответить
кацапы ! все вместе - батько наш Бандера ..........
показать весь комментарий
25.10.2021 08:47 Ответить
У мокшан батько Х#йло мавзолейное...
показать весь комментарий
25.10.2021 10:10 Ответить
Слава Украине!
показать весь комментарий
26.10.2021 16:31 Ответить
Уявіть як себе почуває ***** після прослуховування цього шедевру.
показать весь комментарий
20.03.2022 16:59 Ответить
 
 