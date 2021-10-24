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Через Украину под видом студентов в страны ЕС переправили около 3 тыс. иностранцев, с одного брали до $15000, - МВД. ВИДЕО

Правоохранители разоблачили схему, по которой в Украину под видом обучения переправляли иностранцев с последующим незаконным транзитом в страны ЕС. Одного "студента" оценивали в 15 000 долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел.

Для маскировки канала нелегальной миграции злоумышленники создали сеть фирм-посредников по рекрутингу иностранцев и использовали один из частных вузов.

По данным следствия, иностранцы получали официальное приглашение на учебу и на законных основаниях прибывали в страну. А потом их незаконно переправляли в страны ЕС вне пунктов пропуска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Германии расследуют причастность Лукашенко к организации нелегальной миграции, - BILD

За несколько месяцев правоохранители задержали около 40 "студентов" при попытке попасть в страны ЕС. По данным следствия, за два года фигуранты переправили в Украину около трех тысяч иностранцев для "получения образования".

Такое "обучение в Украине" предлагали более чем 10 странах Африканского континента, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. А стоимость нелегального транзита одного человека в ЕС составляла от 13 до 15 тысяч долларов. По предварительным данным, доход от этой "схемы" ежегодно составлял более миллиона долларов.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает заключение от 5 до 7 лет.

Сейчас трем участникам преступной группировки - двум иностранцам и одному гражданину Украины - уже сообщили о подозрении.

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Украинцев и одного из иностранцев взяли под стражу, в отношении другого иностранца пока решается вопрос о мере пресечения.

Автор: 

МВД (9325) мигранты (986) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) миграция (261)


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Топ комментарии
+6
Та начните с ОВИРов---и на них же остановитесь. Ясно станет с того момента. Остальная цепочка---чепухня!
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24.10.2021 21:06 Ответить
+4
И на попередников не спетляешь.))))
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24.10.2021 21:07 Ответить
+3
Точно и особенно надо остановится на тех бойких "бизнес-вумен", которые ими руководят. Там всё на лице и на имеющемся имуществе написано
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24.10.2021 21:20 Ответить
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Та начните с ОВИРов---и на них же остановитесь. Ясно станет с того момента. Остальная цепочка---чепухня!
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24.10.2021 21:06 Ответить
Точно и особенно надо остановится на тех бойких "бизнес-вумен", которые ими руководят. Там всё на лице и на имеющемся имуществе написано
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24.10.2021 21:20 Ответить
Есть ещё места с таким мамзелями. Удивитесь---где? Вышел на пенсию я давненько---в 2006г. Ну и пошёл там по одной темке в свой собес(по старинке). Убогость, девки почти моего возраста, короже жэк в райцентре---совковщина чистая. Но прошло лет с 12 с тех пор, и в 2017г пошёл опять я. Оба-на! Компы на столах с мониторами окна не видно, плитка в туалетах с розовинкой, мебель офисная полумягкая, кондёры в каждом 2 окне и прочее. Но девки просто капец---чаще по в среднем по 85-100кг, 5 размер массово, лет 30-40, взгляд порочный но дежурный, одежда в обтяжку, смартфоны как коробка конфет, походка от бедра. Были и моложе---те худее были. Но внимательные слушать---и хрен что помочь. Но посмотрел---понравились всё равно. Всё правда.
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24.10.2021 22:04 Ответить
Эх, Вам бы рассказы писать. Такой талант пропадает.
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25.10.2021 00:08 Ответить
Так тебе живчику 75 лет, или ты мент, который в 45 ушел на пенсию?
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25.10.2021 12:12 Ответить
Опять кому не спится в ночь глуху-ю? Крепко полиграф полиграфический накинул! Сто раз тебе намекал---ну не дано всем полетать, походить по океанам, конокрадов всяких пошугать с окраин и подворотень! Был случай в жизни, чуть ударил по пролетарской части после пас-флота. таким как ты гиперболоид всепроникающий говорить не стоит детальки---вас эпохальных с геном падлика морозова сторонится стоит. Ментами увлекаешся или из них таки? Поработал по 1 списку я чуть, а потом что не хватило до нужного стажика чуть добавил, времена были подходящие для этого. Пока не вели потом идентефикационные коды, и нач. отделов кадров потеряли шанс копеечку зарабатывать---как раньше в совковые сладкие для них времена. Чуть успел я, но в кое в чём и опоздал. Ушёл в 2006 в 53 года. 75 пока не моя дата----не копай другим---а то не заметишь как тебе копнут в мокрую погоду. Поскользнёшся в канавку. Шутка---живи кудрявый--но не меряй другим. Мне пока 68. А ментов знаю---был случай с 1972 по 1974гг. Дело было на Воздухофлотском проспекте. В каком городе не скажу. И так все знают. А ты нет. Аривидерчи!
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25.10.2021 14:18 Ответить
Хороший поток сознания Не понятно только почему я не должен знать что Воздухофлотский проспект в Киеве?
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27.10.2021 15:59 Ответить
В 1967г там в 6-этажном здании был сформирован спец-полк-милиции. СМЧМ---называлось тогда. Как составляющая ВВ МВД. Срочная служба. Потом в Мацкве и Лёнинграде и кое где позже батальоны. В патрульные роты брали только городских и с Харькова, в автороту были ребята с райцентров, но не те что от военкоматов в ДОСААФ е проходили курсы водил. А те кто хоть чуть уже поездил---всё таки Киев. Вот и весь момента общения с ментовщиной. В основоном патрульно-постовая служба, каждый взвод был закреплён районом города. Достался мне тогда молодой район Днепровский. Служил в указаное время 1972-74г. Разное было. Хотя с ментиками пришлось конечно иногда вступать и не всегда в неравную борьбу. Но море звало с детства. Там было лучше. Тему пора закрыть. Мне всё чаще скучно---вообще.
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27.10.2021 22:18 Ответить
а што такое овиры? это при совке были отделы виз и регистрации. Какае овиры могут быть в Украине?
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24.10.2021 21:22 Ответить
Я знаю---мне 68 лет. Речь то в целом не в названии правильном на сегодня. Разве указав бы правильно---тема бы ркшилась. Я получал загранпаспорт последний свой примерно 10 лет назад, теперь старого образца, скоро сроку капец---так Овиром и называлось. А первый паспорт получал в начале 1975г---правда паспорт моряка загранплаванья---чуть иное, но схема одна тогда---в капстраны доступ был. Чуть тема знакома очень давно.
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24.10.2021 21:50 Ответить
Навіщо вам паспорт, у такому віку вже вдома на печі сидіти, а не рипатись та збирати ковід по білому світу.
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25.10.2021 07:41 Ответить
И на попередников не спетляешь.))))
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24.10.2021 21:07 Ответить
ну, то схема стара, ще з середини 1990-х
й накрилася схема, тільки коли з'ясувалось, що 2/3 тих "скубентів" ні прочитати ані написати своє ім'ярек не здужають...
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24.10.2021 21:08 Ответить
На 15 тыс зелени можно открыть небольшой бизнес и у себя в стране, так зачем так стремится в ЕС за пособием.
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24.10.2021 21:20 Ответить
Впевнений, що в більшості країн, з яких ці "студенти" приїжджали, ситуація з можливістю "створити свій невеличкий бізнес" приблизно така ж, як і в луганді та домбабве: якщо комусь з автоматом здасться, що в сім'ї є гроші або можливість їх дістати, то декілька членів цієї сім'ї якимось дивним чином одразу опиняються "на підвалі" за "цілком обгрунтованим" звинуваченням. І вся сім'я починає носити до цієї "людини з автоматом" продукти, цигарки та гроші.
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24.10.2021 21:57 Ответить
15 доляров...настоящих кремлевскиХ? ни себе чего живут черномазые иракцы...
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24.10.2021 21:26 Ответить
Непонимаю эту схему. 15 тыс заплатить, чтобы оказаться в ес? Неужели тур виза еще дороже стоит в их странах?
А по прибытию в ес, нелегалам, что сразу дают квартиры и пособие? Такого не будет, будет депортация или тюрьма.
многократно видел облавы в Нидерландах на чернокожих в метро.
Вобщем, толку от этого всего движа?
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24.10.2021 21:27 Ответить
Шукають безпеку в середовищі європейських цінностей.
До того ж, вони швидко відіб'ють ті гроші. За два роки. І працювати не треба
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24.10.2021 21:30 Ответить
просто визу не дадут
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24.10.2021 21:31 Ответить
В Нідерландах людина з автоматом тобі в потилицю не стрельне просто з-за того, що так захотілося. Навіть перебування в голландській в'язниці - це набагато краще, ніж бомжування під обстрілами чи перебування в "фільтраційних таборах", які створені силами миротворців ООН у багатьох з тих африканських чи близько-східних країн з причини міжетнічних конфліктів тощо.
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24.10.2021 22:02 Ответить
3 тисячі помножить на 15 000 зелених--це не мільон,як написано... а 45 мільонів доларів!!!А це вже другий кампот )))
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24.10.2021 21:34 Ответить
Доводилося ділитися.
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25.10.2021 10:09 Ответить
люди которые способны за это отдать 15 штук, вполне могут приехать туда легально и потеряться
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24.10.2021 21:39 Ответить
Не можуть. В багатьох з тих країн країни ЄС взагалі ніяких віз нікому ні під якими приводами не дають. Тобто, спочатку громадяни тих країн повинні дістатись сусідніх країн, де більше безпечно і в потилицю на вулиці просто так не стріляють, довести свою потребу, отримати візу... Це зазвичай майже неможливо.

А ось приїхати в Україну "на навчання" з якоїсь Сирії - і зараз без проблем.

Наприклад: $500 коштує авіаквиток (2 пересадки) Дамаск-мацква. Далі на автобусі до Києва за $35 (3300 дерев'яних). В Україну сирійця пустять - бо "на навчання їде". Та і в Криму ніколи не був же ж...
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24.10.2021 22:13 Ответить
во всех ВУЗах где есть отдел работы с иностранцами такая схема есть. Это просто в жертву одного принесли, для галочки....
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24.10.2021 22:04 Ответить
Педагогічна група Лондонського університету.
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24.10.2021 22:57 Ответить
Чому тут дивуватися...Сама корумпована влада за всі часи незадежності.
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24.10.2021 23:37 Ответить
Не сміши людей. Саме при свинорилому відбулись "реформи" та його сектантах-сатанистах.
Це і сліпота до банків, гральні свинарники в кількості за 10000 штук по всій Україні. Чи може вони не знали? Занли-годувались.
При твому свинорилому весчали руцко-свинячие канали. Багато ще цікавого.
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25.10.2021 09:37 Ответить
Про Пандору пайпер...Ні чого не чув!??? На яких щаблях Україна знаходеться у світі, по офшорно-корупційним оборуткам при віслюку османському??? Бо Зебобікам, у всьому винен тільки Порошенко. Бггггга.
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25.10.2021 10:58 Ответить
 
 