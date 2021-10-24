Через Украину под видом студентов в страны ЕС переправили около 3 тыс. иностранцев, с одного брали до $15000, - МВД. ВИДЕО
Правоохранители разоблачили схему, по которой в Украину под видом обучения переправляли иностранцев с последующим незаконным транзитом в страны ЕС. Одного "студента" оценивали в 15 000 долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел.
Для маскировки канала нелегальной миграции злоумышленники создали сеть фирм-посредников по рекрутингу иностранцев и использовали один из частных вузов.
По данным следствия, иностранцы получали официальное приглашение на учебу и на законных основаниях прибывали в страну. А потом их незаконно переправляли в страны ЕС вне пунктов пропуска.
За несколько месяцев правоохранители задержали около 40 "студентов" при попытке попасть в страны ЕС. По данным следствия, за два года фигуранты переправили в Украину около трех тысяч иностранцев для "получения образования".
Такое "обучение в Украине" предлагали более чем 10 странах Африканского континента, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. А стоимость нелегального транзита одного человека в ЕС составляла от 13 до 15 тысяч долларов. По предварительным данным, доход от этой "схемы" ежегодно составлял более миллиона долларов.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает заключение от 5 до 7 лет.
Сейчас трем участникам преступной группировки - двум иностранцам и одному гражданину Украины - уже сообщили о подозрении.
Украинцев и одного из иностранцев взяли под стражу, в отношении другого иностранца пока решается вопрос о мере пресечения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
й накрилася схема, тільки коли з'ясувалось, що 2/3 тих "скубентів" ні прочитати ані написати своє ім'ярек не здужають...
А по прибытию в ес, нелегалам, что сразу дают квартиры и пособие? Такого не будет, будет депортация или тюрьма.
многократно видел облавы в Нидерландах на чернокожих в метро.
Вобщем, толку от этого всего движа?
До того ж, вони швидко відіб'ють ті гроші. За два роки. І працювати не треба
А ось приїхати в Україну "на навчання" з якоїсь Сирії - і зараз без проблем.
Наприклад: $500 коштує авіаквиток (2 пересадки) Дамаск-мацква. Далі на автобусі до Києва за $35 (3300 дерев'яних). В Україну сирійця пустять - бо "на навчання їде". Та і в Криму ніколи не був же ж...
Це і сліпота до банків, гральні свинарники в кількості за 10000 штук по всій Україні. Чи може вони не знали? Занли-годувались.
При твому свинорилому весчали руцко-свинячие канали. Багато ще цікавого.