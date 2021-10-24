Через Украину под видом студентов в страны ЕС переправили около 3 тыс. иностранцев, с одного брали до $15000, - МВД. ВИДЕО

Правоохранители разоблачили схему, по которой в Украину под видом обучения переправляли иностранцев с последующим незаконным транзитом в страны ЕС. Одного "студента" оценивали в 15 000 долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел.

Для маскировки канала нелегальной миграции злоумышленники создали сеть фирм-посредников по рекрутингу иностранцев и использовали один из частных вузов.

По данным следствия, иностранцы получали официальное приглашение на учебу и на законных основаниях прибывали в страну. А потом их незаконно переправляли в страны ЕС вне пунктов пропуска.

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За несколько месяцев правоохранители задержали около 40 "студентов" при попытке попасть в страны ЕС. По данным следствия, за два года фигуранты переправили в Украину около трех тысяч иностранцев для "получения образования".

Такое "обучение в Украине" предлагали более чем 10 странах Африканского континента, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. А стоимость нелегального транзита одного человека в ЕС составляла от 13 до 15 тысяч долларов. По предварительным данным, доход от этой "схемы" ежегодно составлял более миллиона долларов.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает заключение от 5 до 7 лет.

Сейчас трем участникам преступной группировки - двум иностранцам и одному гражданину Украины - уже сообщили о подозрении.

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Украинцев и одного из иностранцев взяли под стражу, в отношении другого иностранца пока решается вопрос о мере пресечения.