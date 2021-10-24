Кому грозит "Рошен" и как воюют за Киву - в новом выпуске "Легко-шоу". ВИДЕО

Война за Киву, музыкальные хиты "Слуги народа", размышления о том, кому угрожают конфеты "Рошен", а еще - немного Надежды Савченко - в легко-ироническом меню воскресенья.

Также в новом выпуске "Легко-шоу" на Цензор.НЕТ - Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич составят рейтинг политиков, которых, извините за каламбур, нельзя допускать к политике даже на пушечный выстрел.

В гостях у ведущих - украинская актриса театра и кино, непревзойденная Ирма Витовская-Ванца.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Магнит-античип от стресса, Зе и "слуг народа" - в новом выпуске "Легко-шоу". ВИДЕО

Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция УКФ может не совпадать с мнением авторов.