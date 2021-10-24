Кому грозит "Рошен" и как воюют за Киву - в новом выпуске "Легко-шоу". ВИДЕО
Война за Киву, музыкальные хиты "Слуги народа", размышления о том, кому угрожают конфеты "Рошен", а еще - немного Надежды Савченко - в легко-ироническом меню воскресенья.
Также в новом выпуске "Легко-шоу" на Цензор.НЕТ - Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич составят рейтинг политиков, которых, извините за каламбур, нельзя допускать к политике даже на пушечный выстрел.
В гостях у ведущих - украинская актриса театра и кино, непревзойденная Ирма Витовская-Ванца.
Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция УКФ может не совпадать с мнением авторов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Amber
показать весь комментарий25.10.2021 00:04 Ответить Мне нравится 11 Ссылка
✘
Rino Onix
показать весь комментарий25.10.2021 01:26 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
фывафы фываф
показать весь комментарий25.10.2021 08:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий25.10.2021 06:34 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Наталка Науменко #474522
показать весь комментарий25.10.2021 07:14 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль