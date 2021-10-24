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Кому грозит "Рошен" и как воюют за Киву - в новом выпуске "Легко-шоу". ВИДЕО

Война за Киву, музыкальные хиты "Слуги народа", размышления о том, кому угрожают конфеты "Рошен", а еще - немного Надежды Савченко - в легко-ироническом меню воскресенья.

Также в новом выпуске "Легко-шоу" на Цензор.НЕТ - Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич составят рейтинг политиков, которых, извините за каламбур, нельзя допускать к политике даже на пушечный выстрел.

В гостях у ведущих - украинская актриса театра и кино, непревзойденная Ирма Витовская-Ванца.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Магнит-античип от стресса, Зе и "слуг народа" - в новом выпуске "Легко-шоу". ВИДЕО

Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция УКФ может не совпадать с мнением авторов.

Автор: 

шоу (112) юмор (2007) Цензор.НЕТ (137) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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25.10.2021 00:04 Ответить
Одесса з вами, будем голосувати за Порошенка.
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25.10.2021 01:26 Ответить
А за Труханова, це теж "за Порошенка"?
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25.10.2021 08:54 Ответить
Якщо Ківу схрестить з Надією Савченко , то фауна світу поповниться новим видом прямоходячих приматів і людство врешті побачить штучний аналог невловимої "снігової людини"!
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25.10.2021 06:34 Ответить
Если ты украл диссертацию - не строй мост - иди в политику!М.Жванецкий
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25.10.2021 07:14 Ответить
 
 