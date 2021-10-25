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Спасатели ГСЧС развернут в Каховке мобильный госпиталь на 120 койко-мест для больных COVID-19. ВИДЕО

Мобильный госпиталь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям будет развернут на территории Каховской центральной городской больницы им.семьи Панкеевых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram ведомства.

Так, колонна техники спасателей, которая доставляет мобильный госпиталь ГСЧС в одну из больниц г. Каховка Херсонской области, отправилась в понедельник.

Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых - палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.

Он автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения. Его развертывание позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19.

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больница (1442) Каховка (95) COVID-19 (18608)


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мда
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25.10.2021 10:05 Ответить
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25.10.2021 10:05 Ответить
А де госпіталь на 90 000 місць, з киснем, ШВЛ, як казав наш Бубочка, за день розвернули вже?
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25.10.2021 10:32 Ответить
а где надувной медперсонал? врачи и медсестры с ног уже падают... и даже уже похер- больной(заболел ли) врач или сестра -выходи в смену...потому что нет никого на замену...
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25.10.2021 11:48 Ответить
 
 