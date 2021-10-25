Спасатели ГСЧС развернут в Каховке мобильный госпиталь на 120 койко-мест для больных COVID-19. ВИДЕО

Мобильный госпиталь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям будет развернут на территории Каховской центральной городской больницы им.семьи Панкеевых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram ведомства.

Так, колонна техники спасателей, которая доставляет мобильный госпиталь ГСЧС в одну из больниц г. Каховка Херсонской области, отправилась в понедельник.

Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых - палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.

Он автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения. Его развертывание позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19.

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