"Ты что показываешь!? Уроды, бл#дь! Ох#ели!" - футбольный матч второй лиги "Сумы"-"Перемога" завершился массовой дракой. ВИДЕО

Матч 15-го тура группы Б Второй лиги "Сумы"-"Перемога" (Днипро) завершился массовой дракой, которую устроили болельщики, игроки и представители обоих клубов. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на 90-й минуте встречи "Перемога" забила и после взятия ворот на поле началась драка, в ходе которой был использован газовый баллончик. В инцидент вмешались представители правоохранительных органов, которые попытались успокоить ситуацию.

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