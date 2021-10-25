РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11422 посетителя онлайн
Новости Видео
17 778 47

"Ты что показываешь!? Уроды, бл#дь! Ох#ели!" - футбольный матч второй лиги "Сумы"-"Перемога" завершился массовой дракой. ВИДЕО

Матч 15-го тура группы Б Второй лиги "Сумы"-"Перемога" (Днипро) завершился массовой дракой, которую устроили болельщики, игроки и представители обоих клубов. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на 90-й минуте встречи "Перемога" забила и после взятия ворот на поле началась драка, в ходе которой был использован газовый баллончик. В инцидент вмешались представители правоохранительных органов, которые попытались успокоить ситуацию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Попросили не жечь файеры: четыре человека пострадали во время драки на трибунах НСК "Олимпийский". ВИДЕО

Автор: 

драка (2027) футбол (3587)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
А замахнуться на Уильяма понимаетели нашего Шекспира?
показать весь комментарий
25.10.2021 12:07 Ответить
+11
Що не говоріть, але такого раніше не було, а сьогодні куди не кинься -скрізь бардак! Дякуємо 73%, ви зробили всіх разом, зруйнували суди, поліцію, СБУ, прокуратуру, вже і до футболу дісталися. Де охорона громадського порядку на стадіоні? Хто так виховує футболістів і де?
показать весь комментарий
25.10.2021 12:09 Ответить
+9
О,так группа Б Второй лиги ещё интереснее УПЛ. Не замахнуться ли им на Серию А?
показать весь комментарий
25.10.2021 11:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О,так группа Б Второй лиги ещё интереснее УПЛ. Не замахнуться ли им на Серию А?
показать весь комментарий
25.10.2021 11:54 Ответить
А замахнуться на Уильяма понимаетели нашего Шекспира?
показать весь комментарий
25.10.2021 12:07 Ответить
......бить или не бить ......?
показать весь комментарий
25.10.2021 16:27 Ответить
показать весь комментарий
25.10.2021 16:29 Ответить
зрелищный футбол и очень интересный, кто кого
показать весь комментарий
25.10.2021 12:12 Ответить
а че столько ворот? Во второй лиге так?
показать весь комментарий
25.10.2021 11:57 Ответить
Вратарь лихо с ноги пробил чувака на 7 секунде.))
показать весь комментарий
25.10.2021 11:58 Ответить
я сразу и не заметил))))
показать весь комментарий
25.10.2021 19:27 Ответить
гей, не біда, горе - не біда,
бакланці зібралися з нашого села!
показать весь комментарий
25.10.2021 12:01 Ответить
90-й минуте встречи "Перемога" забила и после взятия ворот началась драка
Ай лав зіс гейм
показать весь комментарий
25.10.2021 12:01 Ответить
полiцiянти так жe одягнeнi як i усi. нe розбeрeш дe хто.
показать весь комментарий
25.10.2021 12:07 Ответить
Що не говоріть, але такого раніше не було, а сьогодні куди не кинься -скрізь бардак! Дякуємо 73%, ви зробили всіх разом, зруйнували суди, поліцію, СБУ, прокуратуру, вже і до футболу дісталися. Де охорона громадського порядку на стадіоні? Хто так виховує футболістів і де?
показать весь комментарий
25.10.2021 12:09 Ответить
було. то тобi нe попадалось почути.
показать весь комментарий
25.10.2021 17:07 Ответить
Что ты пи"""""ишь ,мордобой на футбольных матчах это в порядке вещей. Не бардачный ты мой.
показать весь комментарий
25.10.2021 17:56 Ответить
Не знаю как футбол , а вот газовый баллончик оказался качественный.
показать весь комментарий
25.10.2021 12:09 Ответить
Было у отца три сына: первый был учитель, второй был инженер, а третий - футболист....
показать весь комментарий
25.10.2021 12:12 Ответить
Вніманіє - бл#дь! Ох#ели!"...оце й є русифікація.
показать весь комментарий
25.10.2021 12:13 Ответить
цвет нации. Ылита... это точно футбол? ММА какое то!

этим ублюдкам маки бы поснимать из триллеров, да пару раз по роже заехать чем то тяжелым! а балончик мудаку в зад ницу засунуть и там понажимать раза 2-3 хотя бы! ну и конченые
показать весь комментарий
25.10.2021 12:14 Ответить
МАСКИ, опечатался
показать весь комментарий
25.10.2021 12:15 Ответить
Ну в Іспанії вчора теж фани Барселони поривалися вломити тренеру після програшу Реалу...
показать весь комментарий
25.10.2021 12:37 Ответить
Дураки не послушали девочку, которая все время кричала, все сюда идем.
показать весь комментарий
25.10.2021 12:23 Ответить
ну почублися трохи. діло молоде
показать весь комментарий
25.10.2021 12:27 Ответить
Мавпи. Культури ніякої, лише рефлекси.
показать весь комментарий
25.10.2021 12:30 Ответить
Прям "Грин стритт хулиганс"
показать весь комментарий
25.10.2021 12:44 Ответить
Геть дурні люди.
показать весь комментарий
25.10.2021 12:50 Ответить
Тоже мне массовая драка, 10 человек потолкалось.
показать весь комментарий
25.10.2021 12:50 Ответить
Ну все кто пришел посмотреть этот судьбоносный матч. Все таки будущее украинского футбола не в диких спустившихся с пальм легионерах, а в наших прекрасных украинских талантах. Ну вот какому зрителю может быть интересен вчерашний матч Барселона-Реал, когда в это же время играют Сумы и Перемога?
показать весь комментарий
25.10.2021 13:25 Ответить
Я всегда болею за украинскую команду в которой больше всех украинцев. За Шахтер никогда не болел.
показать весь комментарий
25.10.2021 20:34 Ответить
Задачка головоломная. Болеть за Сумы или Перемогу? А решение простое - в футболе нужно смотреть не игру и результаты, а подсчитывать количество украинцев!
показать весь комментарий
26.10.2021 13:23 Ответить
На трибуне или на поле?
показать весь комментарий
26.10.2021 21:12 Ответить
Тамада веселый и конкурсы интересные.
показать весь комментарий
25.10.2021 13:10 Ответить
это про фильм "Игра в кальмара"
показать весь комментарий
25.10.2021 13:28 Ответить
Какая гопота!!!! Отловить всех и высеч розгами на площади!!!
показать весь комментарий
25.10.2021 13:21 Ответить
Я канєчно діко ізвіняюсь - але буду неполіткоректним: що на полі робить баба (соррі жінка) і чому так швидко втік з поля негр (афроамериканець) ????
показать весь комментарий
25.10.2021 16:30 Ответить
в любой непонятно ситуации первым погибает негр, потому не мудрено...
показать весь комментарий
25.10.2021 19:29 Ответить
Усьо шо треба знать про український фуйбол і фуйболістів - так єтаж будущіе Мєсі и Руналди ... ...
З.І. Мабуть дагаварняк не слажився - хтося не знав пра дагавори ...
показать весь комментарий
25.10.2021 16:36 Ответить
Примечательно, что полиция так и на забрала тот балончик у буйного мелкого пацанчега
показать весь комментарий
25.10.2021 18:01 Ответить
гопота їпана!
показать весь комментарий
25.10.2021 18:41 Ответить
В футбольные болельщики записываются чтобы стать частью единого стада. Они думают в стаде безопаснее. Так было миллион лет. Это инстинкт, нельзя никого винить.
показать весь комментарий
25.10.2021 18:43 Ответить
быдлоспорт с быдлоболельщиками !
показать весь комментарий
25.10.2021 20:06 Ответить
мдааа..... генофонд однако... (
показать весь комментарий
25.10.2021 21:01 Ответить
в дибильную игру играют дебилоиды.
показать весь комментарий
25.10.2021 21:38 Ответить
обезяны дурные
показать весь комментарий
25.10.2021 22:06 Ответить
если на футбольных матчах происходит такой перепихон, то наверно какая жестяковая рубка должна возникать у болельщиков бокса
показать весь комментарий
25.10.2021 23:56 Ответить
Пора уже переходить и возрождать европейский народный футбол..когда толпа с одной части города пыталась закатить мяч в другую...с мордобоем, проломанными черепами ...
показать весь комментарий
26.10.2021 06:59 Ответить
Нефиг бабе делать на стадионе. Адреналин - мужская стихия. Чем больше в бабе адреналина, тем меньше она женщина.
показать весь комментарий
26.10.2021 08:09 Ответить
 
 