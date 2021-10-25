"Ты что показываешь!? Уроды, бл#дь! Ох#ели!" - футбольный матч второй лиги "Сумы"-"Перемога" завершился массовой дракой. ВИДЕО
Матч 15-го тура группы Б Второй лиги "Сумы"-"Перемога" (Днипро) завершился массовой дракой, которую устроили болельщики, игроки и представители обоих клубов. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, на 90-й минуте встречи "Перемога" забила и после взятия ворот на поле началась драка, в ходе которой был использован газовый баллончик. В инцидент вмешались представители правоохранительных органов, которые попытались успокоить ситуацию.
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+14 Александр Глазков
показать весь комментарий25.10.2021 12:07 Ответить Ссылка
+11 Анатолий К #427424
показать весь комментарий25.10.2021 12:09 Ответить Ссылка
+9 Garry Grant
показать весь комментарий25.10.2021 11:54 Ответить Ссылка
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бакланці зібралися з нашого села!
Ай лав зіс гейм
этим ублюдкам маки бы поснимать из триллеров, да пару раз по роже заехать чем то тяжелым! а балончик мудаку в зад ницу засунуть и там понажимать раза 2-3 хотя бы! ну и конченые
З.І. Мабуть дагаварняк не слажився - хтося не знав пра дагавори ...