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"Окопная война": "Когда я шел на войну, родственники поддержали меня. Однако многие знакомые пошли воевать на стороне российских оккупантов" - Тимур, боец ВСУ. ВИДЕО

Воин с позывным "Монгол", родился и вырос в Луганской области. Как только российские наемники оккупировали его город, Тимур пошел воевать против кремлевского агрессора.

Об этом в рубрике "Окопная война" пишет журналист Михаил Ухман, информирует Цензор.НЕТ.

"Не знаю почему, но до сих пор с приятным трепетом беру интервью у тех воинов, которые родом из Донецкой или Луганской области.
Особенно приятно разговаривать с теми, кто воюет с 2014 года, когда возможность погибнуть равна - 100% из ста возможных.

Тимур, именно один из них. Как только российские наемники вместе с сепаратистами захватили его Лисичанск, Тимур взял в руки оружие в пошел воевать против них", - говорится в сообщении.

Семья поддержала Тимура, но многие его знакомые предали Украину и пошли "служить" московским оккупантам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я выжил под Луганском, выжил под Донецком. Я научился жить после войны во Львове" - Павел, бывший боец ​​24 Королевской бригады ВСУ.. ВИДЕО

Автор: 

Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+27
Дай Бог здоровья и удачи Воину.
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25.10.2021 14:40 Ответить
+11
Дякуємо. Бережіть себе
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25.10.2021 15:27 Ответить
+9
Таких потрібно було вибирати, ці вже ніколи не зрадять і не будуть дивитися ворогу в очі, вони від війни не стомилися, але чомусь нарід 73% вибрав відкосників від повісток і які ніколи не служили в армії, а грубували і продовжують грабувати Україну, жирують і розважаються за рахунок України.
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25.10.2021 15:16 Ответить
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Дай Бог здоровья и удачи Воину.
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25.10.2021 14:40 Ответить
сначала твои бабушки и дедушки сражались плечом к плечу с нацистами (пока немецкими ) и делили оккупированные территории, потом что-то пошло не так и они поссорились..., а их драку за передел мира почему-то стали называть великой отечественной войной...
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25.10.2021 15:10 Ответить
это вы рашаговносми пересмотрели? или это все же вас так ущемили в правах?
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25.10.2021 15:01 Ответить
Таких потрібно було вибирати, ці вже ніколи не зрадять і не будуть дивитися ворогу в очі, вони від війни не стомилися, але чомусь нарід 73% вибрав відкосників від повісток і які ніколи не служили в армії, а грубували і продовжують грабувати Україну, жирують і розважаються за рахунок України.
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25.10.2021 15:16 Ответить
На привеликий жаль, разом з Кивою УБД отримали дуже багато таких самих, як і Ківі. Тож, рано розповсюджувати позитивний образ на всіх.
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26.10.2021 10:07 Ответить
Дякуємо. Бережіть себе
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25.10.2021 15:27 Ответить
Тимур воюет за Украину, а хохлы ****.е за москалей, твари конченные.
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25.10.2021 15:31 Ответить
Интервью с бойцами также снимайте на видио. Не всегда есть время читать. А ось подивитись залюбки. Здоровья нашим защитникам.
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25.10.2021 15:33 Ответить
В мене є подібна історія. Село в якому я виріс зараз знаходиться під окупацією, і там була сімейка яка жила від мене неподалік. Ватні на всю голову, під час так званого рехвєрєндума вони хвалилися як вони усією сім'єю ходили на той шабаш. Ну думаю кончені люди, кончені їх діти. Але, в них був зять, простий водій вантажівки, який після початку війни послав свою довбануту жінку з тещею та тестем і пішов спочатку в Айдар, а потім на контракт.
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25.10.2021 18:06 Ответить
Слава Героям!
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25.10.2021 22:33 Ответить
 
 