"Окопная война": "Когда я шел на войну, родственники поддержали меня. Однако многие знакомые пошли воевать на стороне российских оккупантов" - Тимур, боец ВСУ. ВИДЕО

Воин с позывным "Монгол", родился и вырос в Луганской области. Как только российские наемники оккупировали его город, Тимур пошел воевать против кремлевского агрессора.

Об этом в рубрике "Окопная война" пишет журналист Михаил Ухман, информирует Цензор.НЕТ.

"Не знаю почему, но до сих пор с приятным трепетом беру интервью у тех воинов, которые родом из Донецкой или Луганской области.

Особенно приятно разговаривать с теми, кто воюет с 2014 года, когда возможность погибнуть равна - 100% из ста возможных.

Тимур, именно один из них. Как только российские наемники вместе с сепаратистами захватили его Лисичанск, Тимур взял в руки оружие в пошел воевать против них", - говорится в сообщении.

Семья поддержала Тимура, но многие его знакомые предали Украину и пошли "служить" московским оккупантам.

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