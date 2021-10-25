Для стимуляции к вакцинации от COVID-19 "красную" зону карантина по всей Украине вводить не будут, - главный санврач Кузин. ВИДЕО

Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, могут ли ввести "красную" зону по всей Украине для стимуляции вакцинации. Это зависит от COVID-показателей в областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам Кузина, внедрение "красной" зоны регулируется исключительно постановлением 1236.

"Красная" зона применяется только по эпидемическим показателям. Для стимуляции людей вакцинироваться "красная" зона не будет внедряться. Такой вопрос не будет рассматриваться", - заявил главный санврач.

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