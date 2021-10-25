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"Ганьба поліції!!! Суки! Тварюки такі! Щоб ви здохли", - противники незаконной застройки на Никольской слободке в Киеве обвиняют полицию в сотрудничестве с титушками. ВИДЕО

Полиция и титушки застройщика разобрали баррикады противников незаконной застройки на Никольской слободке в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила активистка общественной организации "Никольская Слободка" Алина Михайлова и опубликовала видеозапись происшествия.

"На Слободке разбирают баррикады, установленные активистами на въезде на участок, через который проезжала техника на территорию незаконного строительства. Тупо сносят машиной... Полиция просто стоит, смотрит и охраняет титушек, помагает громить баррикады и проезжать технике дальше. Люди кричат, титуханы работают, менты отдыхают", - пишет она в комментарии к записи.

  Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Киеве титушки избили защитников ландшафтного парка на Никольско-Слободской улице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, что в 2019 году эта застройка признана незаконной, а жителям Никольской слободки пообещали на этом месте парк.

По словам активистов, это особо ценные земли историко-культурного значения. Это исторический ландшафт киевских холмов и долины Днепра. Все документы, которые бы их охраняли, были оформлены. Строительный участок был переведен в частную собственность незаконно, без разрешения Кабмина, ВР. Был приказ Минкульта о создании памятки. Департамент охраны культурного наследия КГГА постановил, что здесь запрещено новое строительство.

"Застройщик игнорирует все эти нормы, которые он должен выполнять. Во-вторых, рядом протекает Днепр, согласно нормам, они должны были отступить 100 метров, по факту же застройщик отступил порядка 60 метров. Там запрещено любое строительство, кроме гидротехнических сооружений. Мы делали запрос и департамент градостроительства Киева письменно уведомил местного депутата Алину Михайлову, что градостроительные условия и ограничения на этот участок не выдавались, в реестре нет таких градостроительных условий", - говорит Медведенко.

Смотрите: В Киеве титушки избили защитников ландшафтного парка на Никольско-Слободской улице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

конфликт (839) протест (5862) застройка (711) активист (632) титушки (507)


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Топ комментарии
+21
Дійсно цікаво, кого ж захищає монастирський, і чи знає про це верховний зелох...
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25.10.2021 16:16 Ответить
+16
Да там и титушки могут быть переодетыми мусорами...
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25.10.2021 16:22 Ответить
+11
Аваков, при всій мої неповазі, яким боком до цього пліснявого беСпредела?
Менти почали вести себе. як "беркутня", при дерьмаковому ставленику монастирському. До нього питань немає, чи суть в тому, щоб з "пліснявого слуги" стрілки перевести?
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25.10.2021 16:24 Ответить
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А кто застройщик?
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25.10.2021 16:13 Ответить
Дійсно цікаво, кого ж захищає монастирський, і чи знає про це верховний зелох...
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25.10.2021 16:16 Ответить
Непоп.
История давняя, это соратник Кличко.
При всем неуважении к Зеленскому, незаконная застройка в городе это не уровень президента страны.
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25.10.2021 17:10 Ответить
Але це рівень тих,кого президент призначає...
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25.10.2021 17:45 Ответить
Ні. Це Віталька. Без його дозволу ніхто нічого не будує в Києві. А зараз Віталька віджимає Русанівські сади, відверто брешучи людям.
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25.10.2021 17:52 Ответить
Чому монастирський вітальці допомагає?
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25.10.2021 18:59 Ответить
А я звідки знаю? У них всіх там свої тьорки, незалежно від політичної приналежності і т.п. Віталька - ставленик саме будівельної мафії. Так що все, або майже все що будується в Києві мимо Вітальки не проходить.
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25.10.2021 19:40 Ответить
Як і мимо главзебіла. Бо з цих подій випливає, що на людях *********, а за лаштунками ділять бабло.
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25.10.2021 19:52 Ответить
Чому поліція на боці забудовника? Її начальника призначив недавно президент.
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25.10.2021 19:00 Ответить
Коли виділяли цю землю під забудову Кличка не те що Київраді, навіть на східцях біля Київради ще не було.

Як повідомив лідер ГО «Єдина сила» Володимир Нетребенко, його організація зробила запит до Департаменту містобудування та архітектури КМДА й отримала відповідь. Згідно якої, містобудівні умови й обмеження справді зареєстровані 17 квітня 2012 року.

«Згідно з електронною базою даних, замовникам будівництва ТОВ «ЛВ-Холдинг» та ТОВ «Нова Слобідка» було зареєстровано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки від 17.04.2012 року за номером 4913/0/18-1/12 для будівництва житлових будинків з приміщеннями соціально-громадського призначення і підземним паркінгом на вул. Микільсько-Слобідська, 7-9 у Дніпровському районі столиці». https://vybir.media/hto-10-rokiv-vvodyt-v-omanu-zhyteliv-mykilskoyi-slobidky-pravda-pro-protystoyannya-na-berezi-dnipra/
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25.10.2021 23:35 Ответить
Так це і не рівень КМДА. У нас монополія на застосування сили під президентом. КМДА може максимум видати чи не видати дозволи, а контроль за виконанням законів то за поліцією.

А самі поліцейські без команди згори навряд чи будуть впрягатись, вони, зазвичай, не сильно розбираються хто там прав, хто не прав і щоб самим не присісти за "перевищення повноважень" чи бути звільненими якщо щось зроблять всупереч бажанням свого керівництва.
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26.10.2021 02:17 Ответить
застройщик- уважаемый человек и кличко ничего не знает и откат не имел
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25.10.2021 16:36 Ответить
Главное что по приколу! Ещё чуть-чуть и бутылки нариду будут раздавать. А что казламордый сидят и нарид будет. Получите что хотели
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25.10.2021 17:31 Ответить
А что такого? Аваковская полиция в деле, да и столь нужные всем, кроме налогоплатильщиков, "титушки" снова при деле
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25.10.2021 16:14 Ответить
Аваков, при всій мої неповазі, яким боком до цього пліснявого беСпредела?
Менти почали вести себе. як "беркутня", при дерьмаковому ставленику монастирському. До нього питань немає, чи суть в тому, щоб з "пліснявого слуги" стрілки перевести?
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25.10.2021 16:24 Ответить
Мусора начали стремительно деградировать под "мудрым" руководством Авакова практически сразу после окончания реформы. Грузины полицию реформировали, а Авакян вернул все взад.
При несмешных скоморохах все уже просто окончательно потеряли берега и пошли вразнос.
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25.10.2021 17:02 Ответить
Зебіли, це що, Кличко підпорядкував собі ставленика зелі монастирського, чи що там у ваших методичках тепер?
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25.10.2021 16:15 Ответить
а Кличко типа не в курсе ? а если в курсе, то чего язык в попу засунул и никаких заявлений ?
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25.10.2021 23:06 Ответить
З Кличком все ясно. Я питав, чому команда зелоха допомагає в незаконній забудові.
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26.10.2021 08:13 Ответить
И теперь не пойдешь на полицию Авакову - "чёрту" жаловаться. Квартальщики рулят
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25.10.2021 16:19 Ответить
Ганьба поліції!!! Суки! Тварюки такі! Щоб ви здохли"
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25.10.2021 16:22 Ответить
Да там и титушки могут быть переодетыми мусорами...
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25.10.2021 16:22 Ответить
они по одной ведомости получают зп, это давно не новость.
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25.10.2021 16:29 Ответить
Мусара - Підараси#

P.S.. А ЗЕ як завжди *****#.....
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25.10.2021 16:23 Ответить
Беспредел....!!!(((

Потом обижаются, что в них стреляют.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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25.10.2021 16:26 Ответить
Ждем внятных обьяснений от сторонников Кличко.
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25.10.2021 16:29 Ответить
кличко не виноватая, это они сами
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25.10.2021 16:37 Ответить
Потом зелень Кличко сделает крайним. К бабке не ходи...
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25.10.2021 16:30 Ответить
правильна, кличко не виноватая , ничего не знал или знал? и в том и в другом случае- на выход
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25.10.2021 16:38 Ответить
ну тут обе команды бьют рекорды по распилу бабла, просто нужно определиться - за кого болеть
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25.10.2021 23:08 Ответить
Так называемые активисты сами титушня. Нигде официально не работающие в рабочее время занимаются выкачкой денег от застройщиков. Понапридумывали всяких так называемых экопарков и шантажируют ими...
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25.10.2021 16:38 Ответить
"Викачкой денег із застройщіка"?
У вас є факти? Чи забудовники платять вам, за обгижування небайдужих в соцмережах?
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25.10.2021 16:42 Ответить
Дорогой. Станция метро Осокорки 2015 год. Навезли титушню с Белой Церкви. Не дали построить небольшой торговый центр в лепестке развязки. Требовали 100 тыс баксов. Когда застройщик отказался, после этого 6 лет там была стихийная торговля. С 2015 года никого из "активистов" с тяпками и граблями не видели. Сейчас другой застройщик активно строит тот же торговый центр. У меня вопрос. Что делают молодые люди в палатках в рабочее время на так называемых акциях протеста? За что они живут в столице, тем более почти все они приезжие? А?
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25.10.2021 16:52 Ответить
Дорогой. надворі 2021. На Осокорках, Позняках, як і по всьому Києву, така кількість торгових центрів, що й пройти ніде. Забудова, настільки хаотична, варварська, що скоро не залишиться жодного парку..
Можливо через те, що забудовники, лише бабло у Києві рублять, а живуть в старих районах європейських міст.
І для того, щоб звинувачувати людей, потрібно мати факти. До прикладу підтвердити, що вони не працюють дистанційно, а заробляють на протестах.
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25.10.2021 17:02 Ответить
Вот если б вас понаехавших было меньше в Киеве, то и строить нужно было меньше, а так первые понаехавшие в панельники митингуют против постройки других панелек для других понаехавших. Возвращайтесь к себе на радину и Киеву станет легче!
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25.10.2021 17:10 Ответить
Можливо вас, понаєхавших, яким, на відміну від киян, похрін на екозони? Вам, аби дупу свою в Києві прилаштувати і краще в самісінькому центрі.
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25.10.2021 17:28 Ответить
а вот тут вы не правы!

понаехи появляются не сами по себе (о себе, я понаех наоборот!).

Условия появления понаехов:
1. Реально успешные люди, развившие межрегиональный бизнес, реально успешные и востребованные люди (специалисты ,управленцы ...) плавно мигрируют к центрам (власти, финансов, управления, культуры...). Это хорошие понаехи.
2. Миграция властьпридержащих со свитой к центру, для удержания власти, схем и ... Самые бесполезные и вредные для здоровья страны понаехи.
3. Миграция маргинальной части населения, искателей длинной гривны (балласт и нахлебники низкого уровня). Просто вредные понаехи.
4. Миграция ОТЧАЯВШИХСЯ, для которых даже мизерные заработки в центрах, являются манной небесной. Вот тут мне нехер сказать.(

Понаехи были, есть и будут! Их кол-во и качество зависит от благоустроенности всего государства, от региональной политики, от отношения г-ва к СХ политике. Нищета порождает понаехов.

Киев держись, все только началось!

Я, львовянин, сбежавший из города давным давно, не узнаю свой город!

!!! в свое время я не мог представить, что б старикам или беременным не уступили места в транспорте, сейчас это НОРМА!
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25.10.2021 17:42 Ответить
Мусора и титушки,как ленин и партия .Говорим-подрозумеваем.
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25.10.2021 16:51 Ответить
не совсем. титуханы это те же мусора, только их пока в мусарню на работу не взяли.
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25.10.2021 16:54 Ответить
Так то одно и то-же ,шо титушки ,шо мусора ,две стороны одной медали ..
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25.10.2021 16:55 Ответить
Полюція з набродом!
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25.10.2021 17:31 Ответить
Ганьбища.
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25.10.2021 18:29 Ответить
Мужчина - это Олег... а где влада району, городу?
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25.10.2021 18:41 Ответить
менты все поголовно продажные мрази прикрывающиеся своими погонами
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25.10.2021 22:05 Ответить
Років десять стояла недобудова біля м. Дорогожичей, та де знайшли кістки на будмайданчику, вірогідно розстріляних у 42-43, рівно до того моменту як Зеленський став президентом... і вже там стоїть нова гарненька висотка. Що лише доводить що за Зеленського усі забудовники відчули значно більше свободи та змогли "домовитись", за допомогу того ж Монастирського. Зараз це зробити не важко з братом Єрмака, та пенсіонерками зливаючими мільйони грн на партію слуг.
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26.10.2021 02:29 Ответить
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26.10.2021 09:35 Ответить
А ведроголовый тут при чем.....
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26.10.2021 14:58 Ответить
 
 