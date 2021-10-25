"Ганьба поліції!!! Суки! Тварюки такі! Щоб ви здохли", - противники незаконной застройки на Никольской слободке в Киеве обвиняют полицию в сотрудничестве с титушками. ВИДЕО
Полиция и титушки застройщика разобрали баррикады противников незаконной застройки на Никольской слободке в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила активистка общественной организации "Никольская Слободка" Алина Михайлова и опубликовала видеозапись происшествия.
"На Слободке разбирают баррикады, установленные активистами на въезде на участок, через который проезжала техника на территорию незаконного строительства. Тупо сносят машиной... Полиция просто стоит, смотрит и охраняет титушек, помагает громить баррикады и проезжать технике дальше. Люди кричат, титуханы работают, менты отдыхают", - пишет она в комментарии к записи.
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Напомним, что в 2019 году эта застройка признана незаконной, а жителям Никольской слободки пообещали на этом месте парк.
По словам активистов, это особо ценные земли историко-культурного значения. Это исторический ландшафт киевских холмов и долины Днепра. Все документы, которые бы их охраняли, были оформлены. Строительный участок был переведен в частную собственность незаконно, без разрешения Кабмина, ВР. Был приказ Минкульта о создании памятки. Департамент охраны культурного наследия КГГА постановил, что здесь запрещено новое строительство.
"Застройщик игнорирует все эти нормы, которые он должен выполнять. Во-вторых, рядом протекает Днепр, согласно нормам, они должны были отступить 100 метров, по факту же застройщик отступил порядка 60 метров. Там запрещено любое строительство, кроме гидротехнических сооружений. Мы делали запрос и департамент градостроительства Киева письменно уведомил местного депутата Алину Михайлову, что градостроительные условия и ограничения на этот участок не выдавались, в реестре нет таких градостроительных условий", - говорит Медведенко.
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История давняя, это соратник Кличко.
При всем неуважении к Зеленскому, незаконная застройка в городе это не уровень президента страны.
Як повідомив лідер ГО «Єдина сила» Володимир Нетребенко, його організація зробила запит до Департаменту містобудування та архітектури КМДА й отримала відповідь. Згідно якої, містобудівні умови й обмеження справді зареєстровані 17 квітня 2012 року.
«Згідно з електронною базою даних, замовникам будівництва ТОВ «ЛВ-Холдинг» та ТОВ «Нова Слобідка» було зареєстровано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки від 17.04.2012 року за номером 4913/0/18-1/12 для будівництва житлових будинків з приміщеннями соціально-громадського призначення і підземним паркінгом на вул. Микільсько-Слобідська, 7-9 у Дніпровському районі столиці». https://vybir.media/hto-10-rokiv-vvodyt-v-omanu-zhyteliv-mykilskoyi-slobidky-pravda-pro-protystoyannya-na-berezi-dnipra/
А самі поліцейські без команди згори навряд чи будуть впрягатись, вони, зазвичай, не сильно розбираються хто там прав, хто не прав і щоб самим не присісти за "перевищення повноважень" чи бути звільненими якщо щось зроблять всупереч бажанням свого керівництва.
Менти почали вести себе. як "беркутня", при дерьмаковому ставленику монастирському. До нього питань немає, чи суть в тому, щоб з "пліснявого слуги" стрілки перевести?
При несмешных скоморохах все уже просто окончательно потеряли берега и пошли вразнос.
P.S.. А ЗЕ як завжди *****#.....
Потом обижаются, что в них стреляют.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
У вас є факти? Чи забудовники платять вам, за обгижування небайдужих в соцмережах?
Можливо через те, що забудовники, лише бабло у Києві рублять, а живуть в старих районах європейських міст.
І для того, щоб звинувачувати людей, потрібно мати факти. До прикладу підтвердити, що вони не працюють дистанційно, а заробляють на протестах.
понаехи появляются не сами по себе (о себе, я понаех наоборот!).
Условия появления понаехов:
1. Реально успешные люди, развившие межрегиональный бизнес, реально успешные и востребованные люди (специалисты ,управленцы ...) плавно мигрируют к центрам (власти, финансов, управления, культуры...). Это хорошие понаехи.
2. Миграция властьпридержащих со свитой к центру, для удержания власти, схем и ... Самые бесполезные и вредные для здоровья страны понаехи.
3. Миграция маргинальной части населения, искателей длинной гривны (балласт и нахлебники низкого уровня). Просто вредные понаехи.
4. Миграция ОТЧАЯВШИХСЯ, для которых даже мизерные заработки в центрах, являются манной небесной. Вот тут мне нехер сказать.(
Понаехи были, есть и будут! Их кол-во и качество зависит от благоустроенности всего государства, от региональной политики, от отношения г-ва к СХ политике. Нищета порождает понаехов.
Киев держись, все только началось!
Я, львовянин, сбежавший из города давным давно, не узнаю свой город!
!!! в свое время я не мог представить, что б старикам или беременным не уступили места в транспорте, сейчас это НОРМА!