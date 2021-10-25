"Ганьба поліції!!! Суки! Тварюки такі! Щоб ви здохли", - противники незаконной застройки на Никольской слободке в Киеве обвиняют полицию в сотрудничестве с титушками. ВИДЕО

Полиция и титушки застройщика разобрали баррикады противников незаконной застройки на Никольской слободке в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила активистка общественной организации "Никольская Слободка" Алина Михайлова и опубликовала видеозапись происшествия.

"На Слободке разбирают баррикады, установленные активистами на въезде на участок, через который проезжала техника на территорию незаконного строительства. Тупо сносят машиной... Полиция просто стоит, смотрит и охраняет титушек, помагает громить баррикады и проезжать технике дальше. Люди кричат, титуханы работают, менты отдыхают", - пишет она в комментарии к записи.

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Напомним, что в 2019 году эта застройка признана незаконной, а жителям Никольской слободки пообещали на этом месте парк.

По словам активистов, это особо ценные земли историко-культурного значения. Это исторический ландшафт киевских холмов и долины Днепра. Все документы, которые бы их охраняли, были оформлены. Строительный участок был переведен в частную собственность незаконно, без разрешения Кабмина, ВР. Был приказ Минкульта о создании памятки. Департамент охраны культурного наследия КГГА постановил, что здесь запрещено новое строительство.

"Застройщик игнорирует все эти нормы, которые он должен выполнять. Во-вторых, рядом протекает Днепр, согласно нормам, они должны были отступить 100 метров, по факту же застройщик отступил порядка 60 метров. Там запрещено любое строительство, кроме гидротехнических сооружений. Мы делали запрос и департамент градостроительства Киева письменно уведомил местного депутата Алину Михайлову, что градостроительные условия и ограничения на этот участок не выдавались, в реестре нет таких градостроительных условий", - говорит Медведенко.

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