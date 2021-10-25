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Протестующие против роста тарифа на распределение ворвались в здание "Житомиргаза". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники акции возмущены тем, что их не пустили на общественные слушания об удорожании тарифа на распределение и доставку газа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Житомир.Life".

Акция протеста проходила у здания АО "Житомиргаз". Ранее компания анонсировала, что тариф на распределение газа вырастет в 2,5 раза. Для средней житомирской семьи, пишет издание, это означает рост трат на 600-900 грн в месяц.

Представители компании не вышли к протестующим. Участники акции разбили двери и ворвались в фойе "Житомиргаза".

Местные депутаты, которые присутствовали на акции, вызвали полицию.

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"Депутаты горсовета и облсовета написали заявление в полицию, что общественные слушания не были проведены, даже если они состоялись, нас туда не пустили. Мы считаем, что это препятствование депутатской деятельности", - рассказал депутат Житомирского облсовета Руслан Годованый.

Протестующие против роста тарифа на распределение ворвались в здание Житомиргаза 01
Протестующие против роста тарифа на распределение ворвались в здание Житомиргаза 02
Протестующие против роста тарифа на распределение ворвались в здание Житомиргаза 03
Протестующие против роста тарифа на распределение ворвались в здание Житомиргаза 04
Протестующие против роста тарифа на распределение ворвались в здание Житомиргаза 05
Протестующие против роста тарифа на распределение ворвались в здание Житомиргаза 06
Протестующие против роста тарифа на распределение ворвались в здание Житомиргаза 07
Протестующие против роста тарифа на распределение ворвались в здание Житомиргаза 08
Протестующие против роста тарифа на распределение ворвались в здание Житомиргаза 09
Протестующие против роста тарифа на распределение ворвались в здание Житомиргаза 10
Протестующие против роста тарифа на распределение ворвались в здание Житомиргаза 11
Протестующие против роста тарифа на распределение ворвались в здание Житомиргаза 12

Автор: 

Газ (10237) Житомир (688) протест (5862) тарифы (1890)


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Топ комментарии
+52
Ого..
І це лише початок.
Народ, вриватись потрібно у будинок на банковій.
Там засіло щастя, яке ви обрали в 2019 році.
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25.10.2021 18:07 Ответить
+46
И смех на выборах. Или им уже совсем не смешно?
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25.10.2021 18:13 Ответить
+41
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25.10.2021 18:28 Ответить
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Страница 2 из 2
Клоун сказал, что это виноваты местные власти. С ними и разбирайтесь. Разборки ничего не помогут. Нужны только радикальные меры. Молча платили - а уроды этим пользуются. Молчите и дальше, заберут все и еще на голову сядут....
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25.10.2021 19:00 Ответить
Высокая поддержка Зеленского и его кодлы населением даёт ему право, как он считает, творить всё, что ему вздумается. Ему вздумалось сказочно обогатиться, не кривляясь перед туповатым зрителем, а снимая с этого же зрителя три шкуры тарифами, ценами, налогами, безработицей и т. д.
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25.10.2021 19:01 Ответить
Ой, а хто це зробив разом?
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25.10.2021 19:02 Ответить
Реально власть боиться только отморозков, которые в безысходности могут прийти к ней нежданно в гости и завалить. И еще того, что инфляция отберет у стада водку и картошку, ведь только тогда стадо может слегка взбелениться. На все остальное власти абсолютно наплевать.
Она всегда будет делать то, что ей выгодно и никакой иной логики и тем более альтруизма в её действиях не было и никогда не будет.
Хомячки с своими выводками будут тихо сидеть, молясь, в кредитно-ипотечном рабстве, трясясь за свою работу и попискивая в интернетах, но лишь до первого щелчка по носу, а власть продолжит их натягивать, как и все эти тысячи лет.
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25.10.2021 19:08 Ответить
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25.10.2021 19:08 Ответить
Решение есть и оно не сложное и вполне рыночное: распределительную систему вернуть местным властям и государству, а обслуживание на конкурсной осное - кто предложит лучше условия за меньшую цену, тот и обслуживает.
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25.10.2021 19:21 Ответить
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26.10.2021 00:38 Ответить
давно пора все облгазы перевести в собственность области. Просто национализировать
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25.10.2021 19:22 Ответить
спокойно.
Видимо Зеленский не знает про ситуацию чем и воспользовались враги.
Надо срочно написать письмо в ОП или петицию замутить, Шабунин знает как писать.
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25.10.2021 19:23 Ответить
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25.10.2021 19:38 Ответить
Голосували за зелебенських, ну тепер і платіть!
Хохлуям так і треба, бо ВО Свобода і свободівці не '' ізбранний народ''!, тепер майте у владі щирих українців!
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25.10.2021 19:34 Ответить
Дебилам не доходит что терпение у людей может лопнуть и майдан покажется просто прогулкой.Сотни тысяч прошли через АТО там наверху играются с бомбой.Это даже не 14 год.Ну его нафиг не дай бог не травите людей.
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25.10.2021 20:07 Ответить
В інших газових розподіл конторах також розбиті вікна і двері.(з прочитаного).
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25.10.2021 20:10 Ответить
хотелось бы узнать КТО и КОГДА ввел "распределение" газа?
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25.10.2021 20:11 Ответить
Хто-хто? Наш сивочолий, разом з ринком газу.
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26.10.2021 07:34 Ответить
Ага,я знал,и тут Порошенко виноват. И когда успевает,негодник?
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26.10.2021 07:48 Ответить
Успел, во время своей каденции. Тогда тоже выходили с протестами, так как хотели ввести заоблачные цены на транспортировку газа. Под давлением транспортировка была принята, но с вменяемыми ценами. Потом "под шумок" внесли изменения и установили, что меньше определённого минимума платить не можешь. Так что экономь не экономь, а за плиту платишь с 39 кубов, за плиту с колонкой, со 126, за полный набор с отоплением с 314 кубов. Подними архивы и почитай.
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26.10.2021 08:26 Ответить
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25.10.2021 20:14 Ответить
...тариф на розподіл газу зросте в 2,5 рази. ©

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25.10.2021 20:17 Ответить
Результаты выборов президента Украины 2019. Второй тур


Житомирская обл. (100.00%)

73.57%

Владимир
Зеленский

24.27%

Пётр
Порошенко
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25.10.2021 20:35 Ответить
У мене якесь передчуття, що зелений нарив найближчим часом має лопнути, і за традицією це десь на кінець листопада.
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25.10.2021 21:03 Ответить
30лет лежал Илья Муромец на печи
А потом,когда пришла квитанция за тепло-слез с печи и взял меч..
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25.10.2021 21:31 Ответить
если не пострадал ни один из чиновников, то все эти старания протестующих до лампочки
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25.10.2021 23:31 Ответить
Уверен большая часть если не все тут голосовали за гидранта.. почему не вызвали полицию которая бы одхерачила их всех за дебош.. избиратель бубки ГИДРАНТА понимает только силу
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26.10.2021 07:06 Ответить
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