Протестующие против роста тарифа на распределение ворвались в здание "Житомиргаза". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Участники акции возмущены тем, что их не пустили на общественные слушания об удорожании тарифа на распределение и доставку газа.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Житомир.Life".
Акция протеста проходила у здания АО "Житомиргаз". Ранее компания анонсировала, что тариф на распределение газа вырастет в 2,5 раза. Для средней житомирской семьи, пишет издание, это означает рост трат на 600-900 грн в месяц.
Представители компании не вышли к протестующим. Участники акции разбили двери и ворвались в фойе "Житомиргаза".
Местные депутаты, которые присутствовали на акции, вызвали полицию.
"Депутаты горсовета и облсовета написали заявление в полицию, что общественные слушания не были проведены, даже если они состоялись, нас туда не пустили. Мы считаем, что это препятствование депутатской деятельности", - рассказал депутат Житомирского облсовета Руслан Годованый.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Она всегда будет делать то, что ей выгодно и никакой иной логики и тем более альтруизма в её действиях не было и никогда не будет.
Хомячки с своими выводками будут тихо сидеть, молясь, в кредитно-ипотечном рабстве, трясясь за свою работу и попискивая в интернетах, но лишь до первого щелчка по носу, а власть продолжит их натягивать, как и все эти тысячи лет.
Видимо Зеленский не знает про ситуацию чем и воспользовались враги.
Надо срочно написать письмо в ОП или петицию замутить, Шабунин знает как писать.
Хохлуям так і треба, бо ВО Свобода і свободівці не '' ізбранний народ''!, тепер майте у владі щирих українців!
Житомирская обл. (100.00%)
73.57%
Владимир
Зеленский
24.27%
Пётр
Порошенко
А потом,когда пришла квитанция за тепло-слез с печи и взял меч..