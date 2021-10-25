Протестующие против роста тарифа на распределение ворвались в здание "Житомиргаза". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники акции возмущены тем, что их не пустили на общественные слушания об удорожании тарифа на распределение и доставку газа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Житомир.Life".

Акция протеста проходила у здания АО "Житомиргаз". Ранее компания анонсировала, что тариф на распределение газа вырастет в 2,5 раза. Для средней житомирской семьи, пишет издание, это означает рост трат на 600-900 грн в месяц.

Представители компании не вышли к протестующим. Участники акции разбили двери и ворвались в фойе "Житомиргаза".

Местные депутаты, которые присутствовали на акции, вызвали полицию.

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"Депутаты горсовета и облсовета написали заявление в полицию, что общественные слушания не были проведены, даже если они состоялись, нас туда не пустили. Мы считаем, что это препятствование депутатской деятельности", - рассказал депутат Житомирского облсовета Руслан Годованый.























