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Проект "Без цензуры": Китайский "Крым" - кто и как начнет Третью мировую и при чем здесь Украина? ВИДЕО

Что нам до Тайваня и при чем здесь украинский Крым? Из-за напряжения в отношениях с Китаем на Тайване в любой момент ожидают начала войны. Что происходит в тех далеких краях? И почему это важно для всего мира?

В свежем выпуске "Без цензуры" на Цензор.НЕТ Богдан Буткевич объясняет, почему Китай считает Тайвань своей провинцией, а Тайвань настаивает, что является независимым государством и как тайваньский кризис касается Украины.

Вот самые важные факты о конфликте Тайваня и Китая:

✅ Тайвань, официальное название которого - Китайская Республика - это государство, независимость которого признана всего лишь 17 странами мира. До того, как проиграть гражданскую войну коммунистическому режиму Мао Цзэдуна, Китайская Республика контролировала всю территорию Китая. Но с 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов.

✅ Итак, после гражданской войны 1949 года в Китае и на Тайване были разные правительства.

✅ Пекин пытается ограничить деятельность Тайваня на мировой арене.

✅ В последнее время напряженность между ними выросла, и Пекин не исключает применения силы для возвращения острова под свой контроль.

✅ У США нет официальных отношений с Тайванем, но в американском законе прописано, что страна должна предоставлять Тайваню средства для обороны.

✅ Украина официально считает Тайвань частью КНР.

Как вам такие тихоокеанские страсти?

Автор: 

Китай (3040) Крым (26425) Тайвань (114) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+9
Комуняки горите в аду
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25.10.2021 19:48 Ответить
+8
континентальный Китай оккупирован большевиками. а истинное китайское правительство на Тайвани
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25.10.2021 19:57 Ответить
+7
у нас кризис, зрада и зубожиння. пусть дохнут с голоду во славу вождя
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25.10.2021 19:58 Ответить
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Крым это Украина! Тайвань это Китай!
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25.10.2021 19:38 Ответить
Но прежде чем отдать Тайвань Китаю американцы наверняка разбомбят TSMC.
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25.10.2021 19:39 Ответить
Та Інтел тільки цього і чекає) Бо вже і самі не можуть у техпроцес, вимушені замовляти у TSMC
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26.10.2021 05:53 Ответить
континентальный Китай оккупирован большевиками. а истинное китайское правительство на Тайвани
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25.10.2021 19:57 Ответить
В Китае (Украине) произошла революция, некоторые члены правительства сбежали в Тайвань (Крым). Исходя из вашей логики проффессор это и есть правительства Украины. Крым это Украина Тайвань это Китай. Путин это, .. ну сами знаете все спели нераз
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25.10.2021 21:07 Ответить
да ты хотя бы почитай учебник истории, лапотник
только не рашкованский.
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25.10.2021 21:55 Ответить
У вас с хронологией проблемы) Китай был ОККУПИРОВАН большевиками... Ну типа как Крым и лугандон рашиками.. И все это было сделано под руководством советских ихтамнетов и с помощью советского оружия... Это потом уже китайские "дети" послали нахер своих совковых "родителей")
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25.10.2021 22:07 Ответить
Пофиг хронология, Тайвань это Китай, это признано большинством стран, даже Украина это признаёт. На сегодняшний деть у Тайваня тосно такой же статус как и у ПМР, лугандонона и у Крыма. И это международно признаный факт
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25.10.2021 23:23 Ответить
Шкода звісно Тайвань, зважаючи що до другої світової вони загнали комуняк під плінтус, а в 45-му совки прибігли типу звільняти їх від недобитих японців і від демократичної влади, але... ну, вони програли війну. Якщо почнеться замєс, то навряд чи хтось буде сильно впрягаться. Та і основні потужності виробництв Тайваню на континентальному Китаї.

Можливо, штати тоді самі віддали Китай совкам за допомогу з Японією.
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26.10.2021 04:31 Ответить
якщо так по вашій логіці Північну Корею таким чином тоже віддали за допомогу з Японцями??тоді навіщо було воювати???
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26.10.2021 09:47 Ответить
ніт!Тайвань це Китай-який не захватила комуністична хунта!Тайбей останній оплот демократії в тому регіоні,Пекін намагаеться зробити так аби тих 17 країн перестали визнавати Тайвань,і якщо це станеться комунізму в світі стане більше,а з жителями Тайваня буде те саме шо з жителями Гонг-Конгу,самий крайній варіант-іх будут винищувати як уйгурів
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26.10.2021 09:40 Ответить
С ЗЕ! станется послать туда наши войска, чтоб воевали за Китай. А взамен - бабки
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25.10.2021 19:40 Ответить
В нашем случае все произойдет все само собой. Развалится расия.Голодные люди напишут просьбу к Украине о включении их в свой состав.Вот сценарий.Время как говорится вылечит.
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25.10.2021 19:40 Ответить
у нас кризис, зрада и зубожиння. пусть дохнут с голоду во славу вождя
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25.10.2021 19:58 Ответить
"жовті" заголовки - жовтий зміст
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25.10.2021 19:42 Ответить
очень много расплодилося евреев в мире. и изза них стало тесно.. наверное будет изза них новая война...
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25.10.2021 19:42 Ответить
умные люди давно уже решили проблему мировой войны. кстати среди них были евреи
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25.10.2021 20:05 Ответить
в Китае... евреи... развязывают войну с Тайванем...

Ты явно прийом лекарств сегодня пропустил.
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26.10.2021 09:07 Ответить
Хуавею-пох
...
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25.10.2021 19:42 Ответить
ще такої я фуйні не чув...
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25.10.2021 19:47 Ответить
Комуняки горите в аду
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25.10.2021 19:48 Ответить
Не думаю,что Америка будет воевать против Китая,учитывая их понимание на чью сторону встанет РФ. Судьба Тайваня решена...
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25.10.2021 19:50 Ответить
для США и союзников соломенные армии совка и кетая не угроза
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25.10.2021 20:20 Ответить
Было бы так, этот мужик давно был бы повешен.
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25.10.2021 21:14 Ответить
Этот мужик это еще ладно.. тут даже пещерный Талибан отжарил США и в хвост и в гриву что они бежали с позором
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25.10.2021 22:22 Ответить
Комуняку на гиляку
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26.10.2021 01:01 Ответить
Ублюдочные мрази считают китайских камуняк законным правительством....
Мусора и бандиты приватизировали Украину
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26.10.2021 05:34 Ответить
Не надо искать аналогий, где их нет. Везде ситуации разные.
Это как вброс на вентилятор выглядит.
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26.10.2021 15:24 Ответить
 
 