Проект "Без цензуры": Китайский "Крым" - кто и как начнет Третью мировую и при чем здесь Украина? ВИДЕО
Что нам до Тайваня и при чем здесь украинский Крым? Из-за напряжения в отношениях с Китаем на Тайване в любой момент ожидают начала войны. Что происходит в тех далеких краях? И почему это важно для всего мира?
В свежем выпуске "Без цензуры" на Цензор.НЕТ Богдан Буткевич объясняет, почему Китай считает Тайвань своей провинцией, а Тайвань настаивает, что является независимым государством и как тайваньский кризис касается Украины.
Вот самые важные факты о конфликте Тайваня и Китая:
✅ Тайвань, официальное название которого - Китайская Республика - это государство, независимость которого признана всего лишь 17 странами мира. До того, как проиграть гражданскую войну коммунистическому режиму Мао Цзэдуна, Китайская Республика контролировала всю территорию Китая. Но с 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов.
✅ Итак, после гражданской войны 1949 года в Китае и на Тайване были разные правительства.
✅ Пекин пытается ограничить деятельность Тайваня на мировой арене.
✅ В последнее время напряженность между ними выросла, и Пекин не исключает применения силы для возвращения острова под свой контроль.
✅ У США нет официальных отношений с Тайванем, но в американском законе прописано, что страна должна предоставлять Тайваню средства для обороны.
✅ Украина официально считает Тайвань частью КНР.
Как вам такие тихоокеанские страсти?
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только не рашкованский.
Можливо, штати тоді самі віддали Китай совкам за допомогу з Японією.
Ты явно прийом лекарств сегодня пропустил.
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Мусора и бандиты приватизировали Украину
Это как вброс на вентилятор выглядит.