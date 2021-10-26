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Потребление кислорода одним пациентом выросло в шесть раз, но система здравоохранения справляется, - Ляшко. ВИДЕО

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о ситуации с кислородом для больных коронавирусом в украинских больницах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал ICTV.

По словам Ляшко, сейчас в больницвх за день расходуется 344 тонны жидкого кислорода.

"Сегодня 289 учреждений здравоохранения автономны по обеспечению кислородом. Стоят кислородные станции, которые генерируют кислород. Но его не будет хватать, если мы не будем прививаться. Кислород поступает туда, где он должен быть. Поэтому когда говорят, что кислорода осталось на 2-3 дня — это не значит, что его нет, — рассказал министр.

Ляшко отметил, что сейчас потребление кислорода одним пациентом выросло в шесть раз. Если бы такие показатели были осенью 2020 года или весной 2021, то в Украине была бы огромная летальность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав договорился о поставках медицинского кислорода из Польши, – Ляшко

По мнению министра, сегодня система здравоохранения при таких темпах потребления кислорода справляется с ситуацией.

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) кислород (70)


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Топ комментарии
+10
Ляшко отметил, что сейчас потребление кислорода одним пациентом выросло в шесть раз.
Кто-то может это объяснить? У ковид больных в этот пик пандемии увеличился объем легких в шесть раз по сравнению с предыдущей волной? Или как это вообще понять?
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26.10.2021 01:23 Ответить
+7
хорошая идея верить наперсточникам из МОЗ
"94%! мамой клянусь"
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26.10.2021 00:42 Ответить
+7
Пресс служба МОЗ, где глава этого министерства Ляшко. То же мне, авторитет нашли
Верить пресс службе Ляшко как и самому Ляшко это себя не уважать.
Ляшко и его МОЗ, уже давно никто за людей не считает. Одни брехуны, воры и коррупционеры там сидят.
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26.10.2021 00:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Угу ....канечно справляется ... всех больных отправляют домой на самолечение.
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26.10.2021 00:14 Ответить
так справляется, что кислород у поляков клянчим....
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26.10.2021 08:38 Ответить
>В COVID-больницах Чернигова кислорода для больных осталось на несколько часов, - горсовет

справляется...

полюбили зебики сцать в глаза, думают прокатывает...
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26.10.2021 00:15 Ответить
А чем ты не доволен? 98% госпитализированных НЕ вакцинированы. Сами захотели под кислородик.
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26.10.2021 00:19 Ответить
Откуда инфа про 98%, Ляшко это сказал?
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26.10.2021 00:27 Ответить
Загугли
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26.10.2021 00:30 Ответить
В Україні 94,2% людей, госпіталізованих з коронавірусом минулого тижня, не отримали жодної дози COVID-вакцини.

Про це повідомляє із посиланням на https://moz.gov.ua/article/news/942-ukrainciv-gospitalizovanih-z-covid-19-minulogo-tizhnja-ne-mali-zhodnoi-dozi-antikovidnoi-vakcini пресслужбу МОЗ. Джерело:
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26.10.2021 00:37 Ответить
От недели к неделе колебание в 4% - практически на уровне статистической ошибки. А на фоне покупки сертификатов это вообще как раз определяет количество купивших
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26.10.2021 00:39 Ответить
Це не "колєбаніє", - це тенденція.
Чим більше українців вакцинується, тим більший відсоток вакцинованих серед загальної кількості госпіталізованих.

У Ірландії, наприклад, вакцинованих уже 54% серед госпіталізованих з діагнозом Ковід.

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26.10.2021 00:45 Ответить
И шо? У них там АстраЗенекой колют всех Разные вакцины имеют разную эффективность
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26.10.2021 00:49 Ответить
Вакцини, які використовують у Ірландії:
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech
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26.10.2021 00:52 Ответить
А реально колют всем АстраЗенеку. Файзер только категории 65++
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26.10.2021 00:54 Ответить
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26.10.2021 01:17 Ответить
Иммунитет после вакцинации формируется через двадцать дней после второй прививки, значит с момента первой проходит как минимум полтора месяца.
За это время вполне можно и заболеть, но даже после одной прививки болезнь протекает в лёгкой форме или со средней тяжестью.
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26.10.2021 02:10 Ответить
хорошая идея верить наперсточникам из МОЗ
"94%! мамой клянусь"
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26.10.2021 00:42 Ответить
Пресс служба МОЗ, где глава этого министерства Ляшко. То же мне, авторитет нашли
Верить пресс службе Ляшко как и самому Ляшко это себя не уважать.
Ляшко и его МОЗ, уже давно никто за людей не считает. Одни брехуны, воры и коррупционеры там сидят.
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26.10.2021 00:44 Ответить
Можешь сам пересчитать
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26.10.2021 00:48 Ответить
Иди и сам считай, это ты ж веришь любому бреду, сказанному властью.
Я не верю ни одному слову напёрсточников от власти... А ты верь, ага
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26.10.2021 00:51 Ответить
А шо ты запетлял сразу? Ты ж не веришь - ты и считай
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26.10.2021 00:52 Ответить
Бреше зелена погань , як дихає , бо в Чернігові залишилось кисню на кілька годин , тобто Ляшко не володіє ситуацією в інших регіонах взагалі 😡
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26.10.2021 00:32 Ответить
а чего не в 60? так страшнее
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26.10.2021 00:41 Ответить
да, но в 6 типа правдоподобнее, все равно проверять никто не пойдет.
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26.10.2021 01:26 Ответить
НАЖАЛЬ ЯК РОЗУМІЮ ВАКЦИНАЦІЯ ЗАТЯГНЕТЬСЯ З НОВИМИ МУТАЦІЯМИ ВІРУСУ НА
ДЕКІЛЬКА РОКІВ.
Не все так гладко
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26.10.2021 01:16 Ответить
Ляшко отметил, что сейчас потребление кислорода одним пациентом выросло в шесть раз.
Кто-то может это объяснить? У ковид больных в этот пик пандемии увеличился объем легких в шесть раз по сравнению с предыдущей волной? Или как это вообще понять?
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26.10.2021 01:23 Ответить
Дело в том, что тяжелых больных сейчас все время держат на кислороде, без перерыва, и назначают кислород без колебаний. Поэтому, расход увеличился, а во сколько раз, зависит от фантазий Ляшко.
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26.10.2021 07:48 Ответить
А раньше тяжелых держали без кислорода что ли? Они же по идее тупо бы умирали т.к. тяжелые.
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26.10.2021 10:38 Ответить
Раньше давали дозировано, это знаю точно, а сейчас не жалеют, плюс, как я думаю, количество больных увеличилось значительно.
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26.10.2021 11:02 Ответить
ак я думаю, количество больных увеличилось значительно.
Параллельно с ростом числа вакцинированных. Но, замечу, болеют только непривитые.
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26.10.2021 15:31 Ответить
Так вдувают, что летать скоро потерпевшие начнут ангелочками. Но это пожаро и взрывоопасно. И кислород - сильнейший окислитель
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26.10.2021 15:01 Ответить
И из под ИВЛ выйти живым процент невелик, на сколько писали.
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26.10.2021 15:32 Ответить
Верно, капельницами с противовирусными лекарствами (к примеру по протоколу воз год назад ремдесивером, гидроксихлорохином) отключают сперва мышцы дыхательной системы, потом кладут под швл и все. С лечением спида точно так же сделали, убив сотни тысяч людей лекарствами. И «управляющий СПИДом» тогда был - фанфары! - Энтони Фаучи.
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26.10.2021 15:46 Ответить
Мда. Внезапно. Вот так и подумаешь. Совпадение?...
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26.10.2021 16:04 Ответить
Значить потрібно ввести податок на кисень.на все інше вони не здатні.
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26.10.2021 06:18 Ответить
Вы шо стали чаще дышать?Прекратить немедленно...
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26.10.2021 07:17 Ответить
Вот это звездеж , зачетный , еще круче чем у Коли про гречку Ляшко ты это скажи людям возле реанимации в Днепре , тебя порвут голыми руками и охрана не поможет .
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26.10.2021 08:12 Ответить
та списать и в 20 раз можно больше - бумажки оформил шо купил 20 балонов, а реально использовал 2 - эта эпидемия невиданного распила так не закончится никогда
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26.10.2021 09:19 Ответить
"Потребление кислорода одним пациентом выросло в шесть раз".
Що то за пацієнт? Буба з Банкової, якому зателефонувала «Кучерява бабушка»? Зверху «потребляє кислород» -- знизу «випускає сєроводород»!
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26.10.2021 12:31 Ответить
 
 