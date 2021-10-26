Потребление кислорода одним пациентом выросло в шесть раз, но система здравоохранения справляется, - Ляшко. ВИДЕО
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о ситуации с кислородом для больных коронавирусом в украинских больницах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал ICTV.
По словам Ляшко, сейчас в больницвх за день расходуется 344 тонны жидкого кислорода.
"Сегодня 289 учреждений здравоохранения автономны по обеспечению кислородом. Стоят кислородные станции, которые генерируют кислород. Но его не будет хватать, если мы не будем прививаться. Кислород поступает туда, где он должен быть. Поэтому когда говорят, что кислорода осталось на 2-3 дня — это не значит, что его нет, — рассказал министр.
Ляшко отметил, что сейчас потребление кислорода одним пациентом выросло в шесть раз. Если бы такие показатели были осенью 2020 года или весной 2021, то в Украине была бы огромная летальность.
По мнению министра, сегодня система здравоохранения при таких темпах потребления кислорода справляется с ситуацией.
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справляется...
полюбили зебики сцать в глаза, думают прокатывает...
Про це повідомляє із посиланням на https://moz.gov.ua/article/news/942-ukrainciv-gospitalizovanih-z-covid-19-minulogo-tizhnja-ne-mali-zhodnoi-dozi-antikovidnoi-vakcini пресслужбу МОЗ. Джерело:
Чим більше українців вакцинується, тим більший відсоток вакцинованих серед загальної кількості госпіталізованих.
У Ірландії, наприклад, вакцинованих уже 54% серед госпіталізованих з діагнозом Ковід.
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech
За это время вполне можно и заболеть, но даже после одной прививки болезнь протекает в лёгкой форме или со средней тяжестью.
"94%! мамой клянусь"
Верить пресс службе Ляшко как и самому Ляшко это себя не уважать.
Ляшко и его МОЗ, уже давно никто за людей не считает. Одни брехуны, воры и коррупционеры там сидят.
Я не верю ни одному слову напёрсточников от власти... А ты верь, ага
ДЕКІЛЬКА РОКІВ.
Не все так гладко
Кто-то может это объяснить? У ковид больных в этот пик пандемии увеличился объем легких в шесть раз по сравнению с предыдущей волной? Или как это вообще понять?
Параллельно с ростом числа вакцинированных. Но, замечу, болеют только непривитые.
Що то за пацієнт? Буба з Банкової, якому зателефонувала «Кучерява бабушка»? Зверху «потребляє кислород» -- знизу «випускає сєроводород»!