Потребление кислорода одним пациентом выросло в шесть раз, но система здравоохранения справляется, - Ляшко. ВИДЕО

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о ситуации с кислородом для больных коронавирусом в украинских больницах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал ICTV.

По словам Ляшко, сейчас в больницвх за день расходуется 344 тонны жидкого кислорода.

"Сегодня 289 учреждений здравоохранения автономны по обеспечению кислородом. Стоят кислородные станции, которые генерируют кислород. Но его не будет хватать, если мы не будем прививаться. Кислород поступает туда, где он должен быть. Поэтому когда говорят, что кислорода осталось на 2-3 дня — это не значит, что его нет, — рассказал министр.

Ляшко отметил, что сейчас потребление кислорода одним пациентом выросло в шесть раз. Если бы такие показатели были осенью 2020 года или весной 2021, то в Украине была бы огромная летальность.

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По мнению министра, сегодня система здравоохранения при таких темпах потребления кислорода справляется с ситуацией.