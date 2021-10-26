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К уголовной ответственности будут привлекаться как продавцы, так и покупатели фальшивых COVID-сертификатов и тестов, - Венедиктова. ВИДЕО

К уголовной ответственности будут привлекаться как производители фальшивых документов о вакцинации, так и люди, которые их покупают.

Об этом в эфире телеканала ICTV сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ.

"Это будет касаться всех. Мы привлекаем к ответственности и тех, кто продает подделки — это и сертификаты, и тесты, и тех, кто их покупает", - отметила Венедиктова.

Генеральный прокурор рассказала, что нарушителям может грозить штраф, ограничение свободы или арест. Приговор зависит от позиции суда, где-то это штраф, а где-то — ограничение свободы.

"В любом случае это привлечение к уголовной ответственности. У человека будет оставаться навсегда такая строка в биографии", - добавила Венедиктова.

Также читайте: "От меня пощады не ждите": Венедиктова пригрозила продавцам и покупателям поддельных COVID-сертификатов

Автор: 

карантин (16729) подделка (440) Венедиктова Ирина (726) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
займись ты, шкура бесполезная, коррупционерами наконец
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26.10.2021 00:43 Ответить
+9
антиваксерам пофиг и на проваксеров, и на то, что проваксерам почему-то не пофиг на антиваксеров
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26.10.2021 00:44 Ответить
+9
какому следователю? тому, что тебя за педофилию на зону пристроил?
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26.10.2021 00:46 Ответить
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Пора прокурворів садити котрі таку дич мелять на кіл і петлю на шию одночасно.
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26.10.2021 12:51 Ответить
Ну аборигены с почином, прокуратура открыла ящик Пандоры - сейчас любого с сертификатом можно ловить и сажать за подделку сертификата т.к. он не докажет факт самого укола вакциной - значит купил сертификат у продажного врача
А тех кто имеет сертификат и еще попал в больницу вообще расстреливать надо без суда и следствия, т.к. не только купил сертификат!, так еще имел наглость лечится за бюджетные деньги, которых на большую стройку не хватает
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26.10.2021 13:11 Ответить
Так це ж логічно . Не буде попиту - не буде і пропозиції . Покупцям треба паяти вдвічі більші строки ніж продавцям .
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26.10.2021 13:32 Ответить
Правильно, этих гнобить не страшно. Не то что убийц на донбасе...
У нас ведь нет военного положения, значит ВСЕ убийства должны быть расследованы и виноватые получить наказание...
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26.10.2021 13:36 Ответить
А какая ответственность грозит всей той мрази, которая нарушая права и свободы граждан своей страны, уничтожая жизни не в чем неповинных людей всех возрастов и рангов а также их детей ?
Может сразу предложите пистолет и пулю каждому кто не захочет принять число имени его 666?
Дибил Гейтс просрал суды в Америке , где доказывал что все его вакцины полезны, и теперь многие люди в том числе и опытные юристы, вирусологи и биологи знают и говорять что вся ета вакцина сделает из человека ГМО!
Но вы не верте и дальше колитесь,колитесь потому-что Вам дадут покушать в отличии от не уколотых - так вот не дадут и не надейтесь на то что Ваша жизнь снова будет как и прежде !
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26.10.2021 15:45 Ответить
Швидко ,де був підпал і спіймали підпалювача,сюди на місце злочину:жєню лісого-хай співає палала-палала,зеєлох грає на роялі а бєнядіктова по усій суворості......і оператора шіфіря теж сюди!
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27.10.2021 15:09 Ответить
Думали,що луценко тупе дно.....а ось вонооооооооооо!
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27.10.2021 15:11 Ответить
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