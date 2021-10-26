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В трех областях красный уровень эпидопасности будет 100% введен в ближайшие дни, - Ляшко. ВИДЕО
С 26 октября 2 области переходят в красную зону карантина, относительно 3 решение будет принято в ближайшие дни.
Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Шесть областей уже в красном уровне эпидопасности, вводится с завтрашнего дня - в Ривненской и Николаевской областях, и плюс еще пять областей перешли по индикаторам. Будет созыв ТЭБ и ЧС и 100% будет принято решение, о введении красного уровня эпидемической опасности в нескольких областях — Львовской, Житомирской, Луганской", - пояснил министр.
По состоянию на 25 октября в красной зоне находится шесть областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская.
Топ комментарии
+23 чупакабра
показать весь комментарий26.10.2021 06:27 Ответить Ссылка
+7 Aleksei Pravdin
показать весь комментарий26.10.2021 03:00 Ответить Ссылка
+6 Порохобандерівець
показать весь комментарий26.10.2021 07:13 Ответить Ссылка
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- Україна 16,2% населення
- Зімбабве 16,9% населення
Як і раніше вважаєш себе чемпіоном світу по боротьбі з ковідом, уїб@к?
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
Я не знаю, как еще потом агитировать против этой сволочной Зе, чтобы за них вообще не голосовали.
Позор комментатору и всем ,кому это бредятина понравилась !
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