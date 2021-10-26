В трех областях красный уровень эпидопасности будет 100% введен в ближайшие дни, - Ляшко. ВИДЕО

С 26 октября 2 области переходят в красную зону карантина, относительно 3 решение будет принято в ближайшие дни.

Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Шесть областей уже в красном уровне эпидопасности, вводится с завтрашнего дня - в Ривненской и Николаевской областях, и плюс еще пять областей перешли по индикаторам. Будет созыв ТЭБ и ЧС и 100% будет принято решение, о введении красного уровня эпидемической опасности в нескольких областях — Львовской, Житомирской, Луганской", - пояснил министр.

По состоянию на 25 октября в красной зоне находится шесть областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская.

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