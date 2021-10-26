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Новости Видео Коронавирус и карантин
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В трех областях красный уровень эпидопасности будет 100% введен в ближайшие дни, - Ляшко. ВИДЕО

С 26 октября 2 области переходят в красную зону карантина, относительно 3 решение будет принято в ближайшие дни.

Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Шесть областей уже в красном уровне эпидопасности, вводится с завтрашнего дня - в Ривненской и Николаевской областях, и плюс еще пять областей перешли по индикаторам. Будет созыв ТЭБ и ЧС и 100% будет принято решение, о введении красного уровня эпидемической опасности в нескольких областях — Львовской, Житомирской, Луганской", - пояснил министр.

По состоянию на 25 октября в красной зоне находится шесть областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-ограничения начнут отменять после вакцинации 70% населения, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+23
Отправить в октябре на плановые ремонты два завода медицинского кислорода, закупить в Польше кислород который застрял на границе! У семейных врачей усадить в одну очередь ковидных и сердечников, загнать толпы пенсионеров в собесы и всевозможные газ конторы из-за неразберихи с субсидиями, в школах прессовать лишь учителей не обращая внимание на количество больных детей. Устроить истерику с вакцинацией возведя ее в ранг панацеи абсолютно игнорируя, что вакцинированные тоже могут распространять вирус! Какие еще "чемпионские" заслуги в борьбе с ковидом забыты?
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26.10.2021 06:27 Ответить
+7
Только в украине такой дебелизм в транспорте. Все без масок. Смертность осенью всех удивит
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26.10.2021 03:00 Ответить
+6
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26.10.2021 07:13 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Пандемии нет, а жертвы есть.
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26.10.2021 02:05 Ответить
по определению ВОЗ один больной в Китае и один больной в США - это уже пандемия
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26.10.2021 02:16 Ответить
О, а ось і Дідовик-Лєщенко. Живий таки.
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26.10.2021 06:13 Ответить
Привет Полина
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26.10.2021 02:54 Ответить
"Чемпіон світу у боротьбі із Ковід" просрав забезпечення хворих на корону киснем. В Україні його зовсім йок. У поляків просять. Тим часом найвеличніший мітить на суперкубок у боротьбі з Ковід. Якір йому в дупу.
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26.10.2021 02:34 Ответить
шлюшко партизан, сидящий в офисе, катающийся на скейтборде по кабмину
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26.10.2021 02:41 Ответить
шлюшко, серящий на фото без фашизма...
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26.10.2021 02:45 Ответить
25.10.2021
Кількість повністю вакцинованих людей:
- Україна 16,2% населення
- Зімбабве 16,9% населення

Як і раніше вважаєш себе чемпіоном світу по боротьбі з ковідом, уїб@к?
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
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26.10.2021 02:45 Ответить
зеленський-вбивця!
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26.10.2021 02:47 Ответить
В коридорах десятки людей в ковидных поликлиниках. Научитесь элементарно разделять. По записи на вакцинацию, на тесты...
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26.10.2021 02:56 Ответить
Цена самостояльного теста 1 евро. Люди каждую неделю делают.
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26.10.2021 02:57 Ответить
Де?
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26.10.2021 03:00 Ответить
Только в украине такой дебелизм в транспорте. Все без масок. Смертность осенью всех удивит
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26.10.2021 03:00 Ответить
Никого не удивит.
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26.10.2021 07:01 Ответить
маски шкодять здоров'ю
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26.10.2021 21:56 Ответить
Осінь вже закінчується! А ковіддебіли не перестають дивувати!
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27.10.2021 08:07 Ответить
42 вида Ковида это уже мутация,или генерация? и вакцины спасут сразу даже и от Дельты и Индийского с Китайским Мутантами? на Мацковии кажуть Мутант появился задолго до начала Пандемии,...,Ксюха Собчак не даст сбрехать...,а именно в МАРТЕ 2018 года
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26.10.2021 04:38 Ответить
Это - дегенерация!
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26.10.2021 08:01 Ответить
В Мире кажуть есть 500 сортов различных колбас,от салями и прочих советских сасискав и до самых прочих баварских...,интересно когда станет 500 видов Ковида,что будут трындеть на этот счет?500 видов аспиринов аналгинов и прчих амидопиринов уже тыщи 2 000....
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26.10.2021 05:17 Ответить
ваши мысли - как пули со смещенным центром тяжести, мечутся по "непредсказуемой траектории" (тм)
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26.10.2021 10:05 Ответить
Отправить в октябре на плановые ремонты два завода медицинского кислорода, закупить в Польше кислород который застрял на границе! У семейных врачей усадить в одну очередь ковидных и сердечников, загнать толпы пенсионеров в собесы и всевозможные газ конторы из-за неразберихи с субсидиями, в школах прессовать лишь учителей не обращая внимание на количество больных детей. Устроить истерику с вакцинацией возведя ее в ранг панацеи абсолютно игнорируя, что вакцинированные тоже могут распространять вирус! Какие еще "чемпионские" заслуги в борьбе с ковидом забыты?
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26.10.2021 06:27 Ответить
Про те, щоб перед вакцинацією перевіряти кров на вміст антитіл, то я вже мовчу взагалі.
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26.10.2021 08:46 Ответить
Всё абсолютно точно.
Я не знаю, как еще потом агитировать против этой сволочной Зе, чтобы за них вообще не голосовали.
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26.10.2021 17:51 Ответить
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26.10.2021 07:13 Ответить
Какая пошлость ,глупость ,гадость .
Позор комментатору и всем ,кому это бредятина понравилась !
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26.10.2021 09:03 Ответить
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26.10.2021 11:44 Ответить
ЗЕ-шляшко рассказывает кругом о том как надо по примеру в Израиле и европейских стран буроться с пандемией... - Так зе-дурнык сначала медицину построй хоть наполовину как в Израиле .. а потом чеши об "..как в Израиле " ..
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26.10.2021 10:19 Ответить
Нада просто пєрєстать надавати медичні і транспортні послуги невакцинованим . Плюс заборона на працю . І всі 100% населення добровільно прийдуть і провакцинуються . Без будь якого примусу . Потрібно просто створити умови , щоб люди прийняли правильне рішення .
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26.10.2021 13:39 Ответить
Стаття 43 Конституції України: "кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується"

Спробуй скасувати
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26.10.2021 16:15 Ответить
Дебілам все "какая разнітца"! Навіть смерть не переконає їх.
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27.10.2021 08:09 Ответить
Якщо ми спроможемо вибороти і встановити українську владу в Україні, то першим, хто має бути відправлений на довічне увязнення, повинен стати оцей запроданець Ляшко.
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26.10.2021 21:51 Ответить
 
 