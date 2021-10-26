В ближайшее время в "красную" зону карантина переведут еще пять областей, - Ляшко. ВИДЕО

В Украине в ближайшее время в список "красной" зоны могут попасть новые регионы. Список может пополниться еще на 5 областей.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На ближайшем заседании госкомиссии ТЭБ и ЧС будет принято решение о переводе в "красную" зону еще 5 областей: Житомирская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская область", - рассказал Ляшко.

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Напомним, "красная" зона карантина действует уже в Херсонской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Ривненской областях.