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В ближайшее время в "красную" зону карантина переведут еще пять областей, - Ляшко. ВИДЕО

В Украине в ближайшее время в список "красной" зоны могут попасть новые регионы. Список может пополниться еще на 5 областей.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На ближайшем заседании госкомиссии ТЭБ и ЧС будет принято решение о переводе в "красную" зону еще 5 областей: Житомирская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская область", - рассказал Ляшко.

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Напомним, "красная" зона карантина действует уже в Херсонской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Ривненской областях.

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Предлагаю талибам открыть приём антиваксеров для проживания! В Афганистане нет вакцин, им там будет комфортно!
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26.10.2021 10:31 Ответить
+2
Харьков с его готовящимся зомбифестом ( в прямом и переносном смысле) в парке Горького - разумеется не учасвтвует в рейтинге пока не пройдут "выборы Терехова". Кстати, а законно ли обхванивать по телефону от имени фонда Кернеса и опрашивать - пойдешь ли на выборы, будешь ли голосовать за скучнолицего , а будет ли голосовать за него вся семья?
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26.10.2021 10:35 Ответить
+2
За 25 - 30 лет в Украине выросла молодежь, не отягощенная моралью, с остатками интеллекта и реакцией восторженного быдла на пошлые и тупые шутки и видосики. Теперь их делают стадом и рабами, благодаря ковидолживой пропаганде и издевательству над честью и достоинству людей. Коронопропагандисты и уроды-политики это проталкивают. Оболванивание окружающих и повиновение абсурду.
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26.10.2021 12:00 Ответить
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Ну наканецта
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26.10.2021 10:29 Ответить
Хоч щось треба робити! Самий простий спосіб - перевести учнів та студентів на дистанційне навчання. Діти дуже швидко переносять вірус з тісних класів до дому: до батьків та бабусів і дідусів. Також в транспорті повно молоді, здебільшого без масок. Як канікули закінчились - одразу пішов спалах.

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26.10.2021 10:41 Ответить
Та зачем вообще та учеба? Пусть тупеют
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26.10.2021 11:30 Ответить
Хто не вчиться в класі, не буде вчитись і перед комп.ютером
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26.10.2021 11:47 Ответить
За 25 - 30 лет в Украине выросла молодежь, не отягощенная моралью, с остатками интеллекта и реакцией восторженного быдла на пошлые и тупые шутки и видосики. Теперь их делают стадом и рабами, благодаря ковидолживой пропаганде и издевательству над честью и достоинству людей. Коронопропагандисты и уроды-политики это проталкивают. Оболванивание окружающих и повиновение абсурду.
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26.10.2021 12:00 Ответить
в яблочко
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26.10.2021 12:13 Ответить
Похоже этого имбицила министром и назначили, чтобы каркал и статистику приводил, впрочем как и все зеленое стадо.
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26.10.2021 10:30 Ответить
Предлагаю талибам открыть приём антиваксеров для проживания! В Афганистане нет вакцин, им там будет комфортно!
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26.10.2021 10:31 Ответить
Киевскую переведут в "красную зону" перед рассылкой платежек на отопление?
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26.10.2021 10:34 Ответить
После того, как бородатая бабушка отсудит у нафтогаза 9 лярдов кубов газа.
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26.10.2021 11:41 Ответить
Харьков с его готовящимся зомбифестом ( в прямом и переносном смысле) в парке Горького - разумеется не учасвтвует в рейтинге пока не пройдут "выборы Терехова". Кстати, а законно ли обхванивать по телефону от имени фонда Кернеса и опрашивать - пойдешь ли на выборы, будешь ли голосовать за скучнолицего , а будет ли голосовать за него вся семья?
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26.10.2021 10:35 Ответить
Як все таки вигідно ділити Київську область на окремі одиниці - місто Київ та Київська область...

І закривати нічого не потрібно і статистика не така страшна, як реально є...
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26.10.2021 11:21 Ответить
Эти васьки давно нюх потеряли
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26.10.2021 11:40 Ответить
Для чого чекати? Є прогноз, є статистичний досвід - включайте червоне світло раніше. Можливо, це допоможе комусь загальмувати перед прірвою.
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26.10.2021 13:20 Ответить
А Харьков? Там полная жопа! Ах да,выборы,пох на людей
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26.10.2021 14:34 Ответить
 
 