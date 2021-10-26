Кива один из самых ценных людей в ОПЗЖ, он контуженный, - Рабинович. ВИДЕО
Народного депутата Илью Киву никто не выгонит из ОПЗЖ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал глава ОПЗЖ Вадим Рабинович.
"Кива находится под опекой главы одного из сопредседателей ОПЗЖ Вадима Рабиновича, поэтому никто ему ничего не сделает. Как говорит Кива – он и есть ОПЗЖ. А если серьезно, то я вам скажу – многие не понимают, но я постараюсь объяснить: Кива один из самых ценных людей в нашей партии по одной простой причине – он воевавший человек, контуженный. Он был ярый сторонник любой войны. Это человек, который прошел осознание. Он, как и Ширяев, которого они ненавидят, были оплотом Правого сектора, но потом поняли, что ведут страну и себя не туда", - сказал Рабинович.
Напомним, что народный депутат партии ОПЗЖ Илья Кива в кулуарах Верховной Рады заявил одному из Telegram-каналов о его исключении из партии.
7 октября Илья Кива в Telegram разместил поздравление президенту РФ Владимиру Путину.
"Сегодня хочу поздравить Владимира Владимировича Путина с днем рождения, здоровья, сил и Божьего благословения", — написал нардеп в своем сообщении.
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Якісь садомазахісти, вони вважають що коли в тебе відбирають силою частину території це правильно.
Но вы не переживайте, ваши деяния во вред Украине никто не забудет!
шавку мертвечука, заЖопп та кремлядi гундоса Погребiнського !
https://youtu.be/odw7wn9AdCY
https://imgclf.112ua.tv/original/2021/07/14/459634.jpg?timestamp=1626246144
Мозг не зацепили.
частку. Навіть в судовому порядку
Чуєш, Рабинович, тобі не страшно ?
Бо хто його зна, шо тому вашому =контуженому= в голову стукне.