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Кива один из самых ценных людей в ОПЗЖ, он контуженный, - Рабинович. ВИДЕО

Народного депутата Илью Киву никто не выгонит из ОПЗЖ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал глава ОПЗЖ Вадим Рабинович.

"Кива находится под опекой главы одного из сопредседателей ОПЗЖ Вадима Рабиновича, поэтому никто ему ничего не сделает. Как говорит Кива – он и есть ОПЗЖ. А если серьезно, то я вам скажу – многие не понимают, но я постараюсь объяснить: Кива один из самых ценных людей в нашей партии по одной простой причине – он воевавший человек, контуженный. Он был ярый сторонник любой войны. Это человек, который прошел осознание. Он, как и Ширяев, которого они ненавидят, были оплотом Правого сектора, но потом поняли, что ведут страну и себя не туда", - сказал Рабинович.

Напомним, что народный депутат партии ОПЗЖ Илья Кива в кулуарах Верховной Рады заявил одному из Telegram-каналов о его исключении из партии.

7 октября Илья Кива в Telegram разместил поздравление президенту РФ Владимиру Путину.

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"Сегодня хочу поздравить Владимира Владимировича Путина с днем рождения, здоровья, сил и Божьего благословения", — написал нардеп в своем сообщении.

Рабинович Вадим (246) Кива Илья (398) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


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Топ комментарии
+62
"На колчаковскіх фронтах ранєний".
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26.10.2021 11:57 Ответить
+55
Я в танкє горєл! Я - льотчік! (с)
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26.10.2021 12:05 Ответить
+52
"контуженный", - не то слово=) "Он, - *******, чтобы вы понимали" (с)
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26.10.2021 11:59 Ответить
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Страница 2 из 2
на каких фронтах воевал этот контуженый?
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26.10.2021 13:04 Ответить
"На колчаковских я воевал"
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26.10.2021 14:15 Ответить
Вы там у себя все контуженые на голову
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26.10.2021 13:26 Ответить
Кива это лицо ОПЗЖ - контуженное и обезбашенное при этом совсем без мозгов
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26.10.2021 13:28 Ответить
"Роза родила? В 70 лет?!!! У вас такая медицина? Это такая Роза чтоб ты знал!"... "Киву выгнали из ОПГЗЖ? У вас такая медицина? Это такой Кива чтоб ты знал!"
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26.10.2021 13:43 Ответить
Рабинович, как всегда, путает слово контуженный со словом @бнутый.
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26.10.2021 13:49 Ответить
кива наркот - вот и вся его контуженность
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26.10.2021 18:00 Ответить
вот это - "в яблочко"!
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26.10.2021 18:10 Ответить
опозиційна партія контужених.
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26.10.2021 14:18 Ответить
Льовко підмічено! Отже існує і владна партія контужених?!
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26.10.2021 14:27 Ответить
мабуть електорат контужений
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26.10.2021 14:52 Ответить
Та це й так зрозуміло. Просто до влади пруть "особливо обдаровані"!
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26.10.2021 15:40 Ответить
это чисто кремлевский проект, кто еще не понял
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26.10.2021 23:41 Ответить
так у него и справка 7б про контузию?
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26.10.2021 15:01 Ответить
Я от про що подумав, ким чи чим потрібно бути щоб голосувати за таких сволот?
Якісь садомазахісти, вони вважають що коли в тебе відбирають силою частину території це правильно.
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26.10.2021 15:07 Ответить
так его лечить надо принудительно, а то на людей кидается и орган чешет постоянно даже при детях !
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26.10.2021 16:24 Ответить
Теперь все понятно, а то я все время думал, почему он такой странный? Теперь буду знать, если кто-то говорит чушь - значит он контуженый.
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26.10.2021 16:35 Ответить
Там походу все контуженные!
Но вы не переживайте, ваши деяния во вред Украине никто не забудет!
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26.10.2021 16:39 Ответить
яке дерево такий клин, який Рабіновіч,такий і Ківа
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26.10.2021 17:01 Ответить
А у вас нет других. Кто контуженный, кто со справкой, а кто и срок не отсидел.
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26.10.2021 17:26 Ответить
Дупокакива контуженный на колчаковских фронтах? А рабинович в афгане подорвался? Большего дерьма, чем эта парочка, в мире не найти.
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26.10.2021 17:33 Ответить
панове, прошу мiнусувати

шавку мертвечука, заЖопп та кремлядi гундоса Погребiнського !

https://youtu.be/odw7wn9AdCY

https://imgclf.112ua.tv/original/2021/07/14/459634.jpg?timestamp=1626246144
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26.10.2021 18:04 Ответить
ОПаЗаЖопУ - партия, мягко говоря, контуженых
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26.10.2021 18:12 Ответить
В ОПЗЖ у всех или судимость или справка из дурдома. За них голосуют откровенные "лишнехромассомные", как близких по духу. Кива - герой Правого Сектора? Прокацапленный обрезанный мошенник Рабинович так прорекламировал онаниста, что на его месте осталось только в очередь за Чечетовым.
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26.10.2021 18:15 Ответить
Это где же кива успел навоевать... в койку дурдома????! Особенно трогательно когда о киве вещает опущенный на зоне габинович, тоже воин еще тот!!!!!
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26.10.2021 18:33 Ответить
Побільше таких Кив в ОПЗЖ і воно плавно перейде в Ж.
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26.10.2021 18:59 Ответить
Як на мене, то вся ОПЗЖ, це зборище контужених.
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26.10.2021 19:02 Ответить
еще раз для тех кто в танке; это чисто кремлевский проект
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26.10.2021 23:44 Ответить
бiл кантужен с ногi вэтэрiнаром во время опороса прi ражденii
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26.10.2021 19:22 Ответить
что рукой чешет, тем и контуженный?
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26.10.2021 20:14 Ответить
Наверное как Шариков - на колчаковских фронтах....
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26.10.2021 20:16 Ответить
Хмм. Тобто засланим для дискредитації є не тільки Ківа, а й Рабінович. Не здивуюсь якщо з часом виявиться що й мертвечук та бойко ще ті русофоби.
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26.10.2021 20:18 Ответить
Співжопа - унікальна біографія мерзотника українофоба . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Факти
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26.10.2021 20:59 Ответить
То ви знущаєтесь над тою ківою,насміхаєтесь,засунули в партію,воно позориться а чому не відправили на лікування?Чому всі українці повинні бачити ті страждання недоумкуватого?А якщо воно небезпечний збоченець?Ну у кінченного жидірабіновіча є довідка....а інші партійці,-сліпі?Чи глухі?
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26.10.2021 22:30 Ответить
Ну, да... Прилюдно дрочить может тока Кива!
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26.10.2021 23:43 Ответить
... лучшие люди украинского народа, избранники... скабеевым на утеху
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26.10.2021 23:47 Ответить
Киве прострелили голову автоматной очередью.
Мозг не зацепили.
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26.10.2021 23:59 Ответить
Конфузія! ОПЗЖ. Це коли не можна виділити зі спільного майна, ( а ківа-майно,)
частку. Навіть в судовому порядку
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27.10.2021 02:16 Ответить

Чуєш, Рабинович, тобі не страшно ?
Бо хто його зна, шо тому вашому =контуженому= в голову стукне.
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27.10.2021 07:14 Ответить
Мерзкие. Шо лица. Шо поступки. А еще говорят,что не смотри на лицо ))
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27.10.2021 08:08 Ответить
Скажімо так: в ОПЗЖ усі якщо не вар'яти, то - контужені.
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27.10.2021 08:42 Ответить
Думаю,таких персонажів,як Корчинський,Аваков і Рабіновічь,об'єднує не тільки дружба з Ківою.
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27.10.2021 08:45 Ответить
Сорос маму его контузил.
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15.02.2022 16:06 Ответить
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