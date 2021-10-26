Против Кивы открыто уголовное производство по факту стрельбы из автомата, - Венедиктова. ВИДЕО
По факту стрельбы народного депутата Ильи Кивы из автоматического оружия начато уголовное производство.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявила журналистам генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
"В отношении народного депутата у нас есть дела, и их, в принципе, в отношении этого народного депутата достаточно много. Я не могу по каждому внесению в ЕРДР выходить и о чем-то говорить и комментировать. Когда в подобных делах идет привлечение, у нас должны быть хотя бы экспертизы. Без них не о чем говорить. Когда у меня есть хотя бы промежуточный результат, то я об этом говорю", - объяснила Венедиктова.
На уточняющий вопрос, возбуждено ли дело именно по факту стрельбы, Венедиктова ответила утвердительно. И добавила, что когда дело дойдет до выдвижения подозрения Киве, то она тогда скажет, с какой квалификацией подписано подозрение.
"А на сегодня это преждевременный вопрос", - подытожила генпрокурор.
Кива в ночь на 16 октября записал ролик с автоматом в руке. Нардеп объяснил, что так празднует гибель украинского политического деятеля Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ Богдан Сташинский.
На фразе "Смерть предателям! Смерть фашизму" Кива сделал несколько выстрелов из автомата, а в это время за его спиной запустили фейерверк.
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Чи є ще така країна у світі?
Разжига́ние межнациона́льной ро́зни - действия, направленные на возбуждение межнациональной или межрасовой вражды.
Власть сама не может инициировать преследования по подобным неявным случаям. Понимают, что Кива - провокатор, и работает против дейтсвующей власти в том числе, но средства у них ограничены. Будьте уверены, Кива продумал что и как именно он будет делать, и заранее обсудил с юристом чтобы остаться на грани.
У Януковича в свое время было несколько подставных жалобщиков, которые отменяли героя Украины для Бандеры и т.п. Они отрабатывали в законном ключе все такие ситуации в пользу анти-украинских сил. Разумеется, их финансировали.
Насколько мне известно сейчас у правых нет подобного подхода. Никто не опускается до этого. Или просто лень. Только вайн "все пропало", ""власть ничем не занимается". Тут по-хорошему должна быть команда активистов и юристов. Всем понятно, что делает Кива, но по его действиям надо правильно процессуально отработать. Ясно, говорю не в укор лично Вам. Как и сам не могу этим сейчас заниматься. Но проблему вижу так.
Для этого животного такая легкая смерть будет как награда.И торжественно зарыть в жомовой яме.
И я до сих пор не понимаю, кто разрешил продавать в качестве охотничьего автомат под патрон 5,45*39 с нестабильной траекторией пули? Пусть даже и с отключенным автоматическим огнем, который, к слову, очень легко включить.
Тут уголовных дел непочатый край.
- Я его туда не назначал, ему господин Швондер дал рекомендации..
Какая то она фригидная совсем. Муж столько бабла приносит на дурняка, а она явно не сосна даже.
А противодействием ему и подобным персонажам целенаправленно никто не занимается, и не финансируется.