Против Кивы открыто уголовное производство по факту стрельбы из автомата, - Венедиктова. ВИДЕО

По факту стрельбы народного депутата Ильи Кивы из автоматического оружия начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявила журналистам генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"В отношении народного депутата у нас есть дела, и их, в принципе, в отношении этого народного депутата достаточно много. Я не могу по каждому внесению в ЕРДР выходить и о чем-то говорить и комментировать. Когда в подобных делах идет привлечение, у нас должны быть хотя бы экспертизы. Без них не о чем говорить. Когда у меня есть хотя бы промежуточный результат, то я об этом говорю", - объяснила Венедиктова.

На уточняющий вопрос, возбуждено ли дело именно по факту стрельбы, Венедиктова ответила утвердительно. И добавила, что когда дело дойдет до выдвижения подозрения Киве, то она тогда скажет, с какой квалификацией подписано подозрение.

"А на сегодня это преждевременный вопрос", - подытожила генпрокурор.

Кива в ночь на 16 октября записал ролик с автоматом в руке. Нардеп объяснил, что так празднует гибель украинского политического деятеля Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ Богдан Сташинский.

На фразе "Смерть предателям! Смерть фашизму" Кива сделал несколько выстрелов из автомата, а в это время за его спиной запустили фейерверк.

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