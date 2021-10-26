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Против Кивы открыто уголовное производство по факту стрельбы из автомата, - Венедиктова. ВИДЕО

По факту стрельбы народного депутата Ильи Кивы из автоматического оружия начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявила журналистам генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"В отношении народного депутата у нас есть дела, и их, в принципе, в отношении этого народного депутата достаточно много. Я не могу по каждому внесению в ЕРДР выходить и о чем-то говорить и комментировать. Когда в подобных делах идет привлечение, у нас должны быть хотя бы экспертизы. Без них не о чем говорить. Когда у меня есть хотя бы промежуточный результат, то я об этом говорю", - объяснила Венедиктова.

На уточняющий вопрос, возбуждено ли дело именно по факту стрельбы, Венедиктова ответила утвердительно. И добавила, что когда дело дойдет до выдвижения подозрения Киве, то она тогда скажет, с какой квалификацией подписано подозрение.

"А на сегодня это преждевременный вопрос", - подытожила генпрокурор.

Кива в ночь на 16 октября записал ролик с автоматом в руке. Нардеп объяснил, что так празднует гибель украинского политического деятеля Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ Богдан Сташинский. 

На фразе "Смерть предателям! Смерть фашизму" Кива сделал несколько выстрелов из автомата, а в это время за его спиной запустили фейерверк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кива один из самых ценных людей в ОПЗЖ, он контуженный, - Рабинович. ВИДЕО

Автор: 

стрельба (3267) Кива Илья (398) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+35
Закопайте его в жомовой яме как можно быстрее! Всем миром вас просим!
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26.10.2021 15:04 Ответить
+28
Прямо молниеносное решение...,посмотрим на результат...
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26.10.2021 15:02 Ответить
+21
Какая прокуратура , где санитары - пускай вернут его на место
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26.10.2021 15:08 Ответить
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Прямо молниеносное решение...,посмотрим на результат...
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26.10.2021 15:02 Ответить
Результат продемонстрирован в молниеносности реакции )
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26.10.2021 15:03 Ответить
Надеюсь фейерверк запустили из его дупла.
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26.10.2021 15:02 Ответить
То есть по сути его высказываний у бенядиктовой возражений нет. То есть, если дальше развить эту мысль - украинская власть не видит тут криминала, а значит сама власть такая же антиукраинская и дебильная, как кива.
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26.10.2021 15:04 Ответить
Венедіктова прокурор і вона озвучила те за що по законодавству може притягнути,а за те що це дебільне гавкало ніякого покарання не передбачено.
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26.10.2021 15:41 Ответить
Закопайте его в жомовой яме как можно быстрее! Всем миром вас просим!
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26.10.2021 15:04 Ответить
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26.10.2021 18:33 Ответить
Не витрачайте час, воно неосудне!
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26.10.2021 15:06 Ответить
Чудове поєднання-неосудний дурень при владі.Йому недоторканність дає справка з дурдому.
Чи є ще така країна у світі?
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26.10.2021 15:14 Ответить
я другой такой страны не знаю (с)
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26.10.2021 23:38 Ответить
Треба щоб всі нардепи у Парламент до 8 листопада надали довідку не тільки про вакцинацію, а і від психіатра та нарколога. Бо там таких, як ківа хоч греблю гати.
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26.10.2021 16:00 Ответить
Дійсно, тут більш прийнятне розслідування за фактом користування вогнепальною зброєю неосудною особою.
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26.10.2021 16:38 Ответить
Да, блаженных не трожь) их уже Бог наказал
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26.10.2021 17:13 Ответить
Какая прокуратура , где санитары - пускай вернут его на место
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26.10.2021 15:08 Ответить
да, тут Вы правы . За всей опзж шной клоаке-отстойнику давно уже санитары прогулы ставят.... Хотя что у Кивы, что у Рабиновича - справки наверняка о невменяемости есть... именно такие и становятся рупорами кремля
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26.10.2021 15:25 Ответить
Жаль что оно себе в голову случайно не выстрелило
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26.10.2021 15:08 Ответить
Пуля мозгов не обнаружит
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26.10.2021 15:40 Ответить
даже если бы и выстрелил, то ни один жизненно важный орган не пострадал бы
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26.10.2021 15:40 Ответить
Ну, по поводу автомата таки вопрос спорный. Знаю стрелков уникумов, которые так настропалились двигать пальчиком на спуске своих гражданских карабинов полуавтоматов, что действительно, со стороны выглядит почти как фулл-авто.
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26.10.2021 15:09 Ответить
Сей час выяснится что это не автомат, а карабин, и у этого отщепенца есть разрешение (тут согласен на все 100, на видосике не фига не понятно, ну машет "обезьяна" стволом и типа стреляет в воздух... не о чем.. )
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27.10.2021 15:59 Ответить
На нары этого рукоблудного питуха !!!
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26.10.2021 15:12 Ответить
КИВИ уже возбудился
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26.10.2021 15:16 Ответить
Кто обезьяне автомат дал ?
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26.10.2021 15:23 Ответить
От не треба цієї брехні! Усі ж бачать, що це не Ківа, а моторило покойний !
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26.10.2021 15:25 Ответить
Моторыло лифтером работал. При чем тут наша обезьяна?
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26.10.2021 15:45 Ответить
Чувак просто платный клоун росии, что закажут то и творит. Просто удивляют правоохоронные органы, которые ему всё прощают, человек занимается розжиганием межукраинской розни, и ни кто, ни кто этого не видет......... завтра он будет пямятнике Бендере сносить и Шевченко, что ему ещё разрешат делать для росии ???
Разжига́ние межнациона́льной ро́зни - действия, направленные на возбуждение межнациональной или межрасовой вражды.
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26.10.2021 15:24 Ответить
Недостаточно просто писать на Цензоре, укоряя власть. В этом вопросе власти нужно содействие. Если патриоты видят факт и готовы этим заниматься - надо писать заявление в Генпрокуратуру. И им еще и спасибо за это скажут.
Власть сама не может инициировать преследования по подобным неявным случаям. Понимают, что Кива - провокатор, и работает против дейтсвующей власти в том числе, но средства у них ограничены. Будьте уверены, Кива продумал что и как именно он будет делать, и заранее обсудил с юристом чтобы остаться на грани.

У Януковича в свое время было несколько подставных жалобщиков, которые отменяли героя Украины для Бандеры и т.п. Они отрабатывали в законном ключе все такие ситуации в пользу анти-украинских сил. Разумеется, их финансировали.

Насколько мне известно сейчас у правых нет подобного подхода. Никто не опускается до этого. Или просто лень. Только вайн "все пропало", ""власть ничем не занимается". Тут по-хорошему должна быть команда активистов и юристов. Всем понятно, что делает Кива, но по его действиям надо правильно процессуально отработать. Ясно, говорю не в укор лично Вам. Как и сам не могу этим сейчас заниматься. Но проблему вижу так.
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16.11.2021 19:48 Ответить
Так у Кивы же справка из дурдома есть что он дурак. Судить нужно Авакава который ему оружие подарил.
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26.10.2021 15:32 Ответить
Так пускай его на принудительное лечени отправят, и запрещат такое вылаживать
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26.10.2021 15:34 Ответить
Уже поздно лечить, болезнь запущена.
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26.10.2021 15:52 Ответить
Так лечить можно по-разному )) Можно каждый день клизмы делать по 3 раза в день, настойкой их целительной грязи жомовой ямы, пока не поумнеет
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26.10.2021 16:28 Ответить
Пока не здохне. Спосіб не гуманний , але можна зробити виняток.
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26.10.2021 17:35 Ответить
Можна гуманно приспати цю тварину,щоб воно само не мучилось і іншим клопоту не завдавало.
Для этого животного такая легкая смерть будет как награда.И торжественно зарыть в жомовой яме.
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27.10.2021 02:28 Ответить
Может я ошибаюсь, но мне кажется, что Кива собирается повторит судьбу Бузины или Чечетова......
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26.10.2021 15:33 Ответить
Ну не настолько он контуженый. Разве что накостыляют как Шуфричу, однако позже, когда не будет депутатского мандата. Пока это его спасение.
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26.10.2021 15:58 Ответить
Так в нього вже один раз стріляли. А він відстрілювався. Обійшлося без жертв і руйнувань. Не знаю чи стрільця знайшли.
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26.10.2021 16:42 Ответить
Смерть предателям? Ню-ню. Тебя за язык никто не тянул тогда не плачь
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26.10.2021 15:33 Ответить
У него АКС-74У, которого у него быть не должно, или это переделанный из охотничьего. Оба случая - уголовка. Охотничьи карабины не стреляют очередями.
И я до сих пор не понимаю, кто разрешил продавать в качестве охотничьего автомат под патрон 5,45*39 с нестабильной траекторией пули? Пусть даже и с отключенным автоматическим огнем, который, к слову, очень легко включить.
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26.10.2021 15:38 Ответить
Вулканы-ТК еще в 2011 вывели из гражданского оборота. На руках у народа 3000 единиц.
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26.10.2021 16:37 Ответить
У него в принципе не должно быть не то, что Ксюхи, а и любого огнестрела, т.к. явно проблемы с психикой. А Рабинович даже заявил о его ценности в партии из за его контуженности, типа этому отморозку со справкой ничего не будет.
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26.10.2021 16:55 Ответить
кстати по медекспертизе при наличии проблем с психикой ему не то что оружие, ему права на авто выдавать не должны.
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26.10.2021 18:23 Ответить
Во вопли подымутся - политическое преследование контуженного!
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26.10.2021 15:47 Ответить
******** Говно, насмотрелась Совковой пропаганды ,завтра он будет утверждать что немцы Днепрогес разбомбили ,а Папанин был оху...нный полярник 😡
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26.10.2021 15:49 Ответить
Незаконное хранение боеприпасов, незаконное владение и обращение с оружием, стрельба и пропаганда агрессии на националной почве, публичное уничижение достоинства украинских граждан и государства.
Тут уголовных дел непочатый край.
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26.10.2021 16:08 Ответить
Мдя....последствия контузии на лицо и все это продолжает прогрессировать близится кырдык и это радует!
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26.10.2021 16:11 Ответить
Ріденьке, ріденьке звинувачення. Треба, щось серйозніш на цього упира знайти... Ну якщо за кацапсяче бабло так старається то ще якось цю гниду зрозуміти можна, а ящо він це робить за переконаннями то тільки утилізація допоможе...
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26.10.2021 16:11 Ответить
кивина на дурку надо, в клетку. принудительно лечить до конца его дней.
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26.10.2021 16:13 Ответить
Киве треба должность в Талибане.Пройдёт без собеседования
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26.10.2021 16:20 Ответить
Это гавно уже давно пора опустить.
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26.10.2021 16:31 Ответить
кто обезьяне дал автомат ? !
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26.10.2021 16:32 Ответить
- Но позвольте, как он служил у Авакова в очистке?
- Я его туда не назначал, ему господин Швондер дал рекомендации..

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26.10.2021 16:34 Ответить
Наконец то я воочию увидел, как у ватника бомбит...
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26.10.2021 16:37 Ответить
откуда у психически больного автомат? у него же справка
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26.10.2021 16:40 Ответить
А возбудиться https://ua.news/ru/vydeo-veteran-ato-majman-zdorov-y-rasskazal-kak-ego-zakazal-nardep-kyva/ по заказному убийству со стороны Кивы не желает Венедиктова?
Какая то она фригидная совсем. Муж столько бабла приносит на дурняка, а она явно не сосна даже.
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26.10.2021 16:59 Ответить
А шо, как контуженый, так и пострелять нельзя? Ну, прямо изверги!
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26.10.2021 17:05 Ответить
Оооооо, так это и есть киллер, который шифера валил? А то ко мне опера приходили, оружие проверяли, спрашивали знаю ли я Шифера и где я был в такое то время в такой то день) комедия! А тут такой кадр! Его паковать и колоть надо! Яила в тиски - и Кеннеди на себя возьмет, тварь!
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26.10.2021 17:19 Ответить
и закончится оно очередным пуком в лужу))) этот хмырь проголосует пару раз вместе с зелеными и все
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26.10.2021 18:35 Ответить
Это у Кивы сзади пердак рвёт?
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26.10.2021 19:09 Ответить
Труху - на мыло. Сплошная трухня с ним (так говорит Рабиновиц). Но он контуженный на голову...
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26.10.2021 19:20 Ответить
рабанаволоч сказал, что кыва самый ценный член из опа/жопа, бо контуженый. его не садить нужно а электричеством лечить, ну а потом желе из черепной коробки отдать ученым для исследования
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26.10.2021 19:47 Ответить
похоже что ОПЗЖ не оставляет попытки подставить тупоголового Киву, что бы тот сел, а потом сделать из него мученика и что бы орки побежали пушечным мясом его спасать.
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26.10.2021 20:27 Ответить
В любом случае, Кива целенаправленно занимается антиукраинской деятельностью - на самой грани закона, - и финансируется для этого.
А противодействием ему и подобным персонажам целенаправленно никто не занимается, и не финансируется.
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16.11.2021 19:52 Ответить
Ну разве можно доверять оружие такому идиоту, у которого справка с дурдома? Неровен час, что не только по мишеням будет стрелять, но и по народу. Зе, подумай на счёт этого хорошенько и сделай вывод, или тюрьма для него, или же дурочка пожизненно.
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07.11.2021 13:18 Ответить
Кандидати до ВР не повинні обиратися з такими діагнозами. Ківу навіженого потрібно лікувати в закладі закритого типу.
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20.11.2021 01:09 Ответить
 
 