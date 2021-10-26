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"Снять штаны и по голой заднице – 20 буков", - мэр Ивано-Франковска Марцинкив предлагает "ужесточить" наказание за вандализм. ВИДЕО

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выступил за внесение изменений в Уголовный кодекс – за вандализм он предлагает наказывать "буками" на площади.

Об этом он заявил во время брифинга, комментируя недавний инцидент с разбитыми фонарями и клумбой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу. 

Во время оперативного совещания мэра Ивано-Франковска проинформировали, что вандала, который разбил фонари и клумбу, нашли. Против него возбудили дело по статье о хулиганстве. Также стало известно, что 20-летний вандал уклонялся от военной службы, поэтому его передали в военкомат.

Однако, по мнению Марцинкиева, Уголовный кодекс предусматривает недостаточное наказание за хулиганство. Он выразил опасение, что дело переквалифицируют, задействуют адвокатов, и по итогу хулиган просто заплатит штраф в размере 1700 грн.

"Я бы в этот кодекс внес правку – буков давать (фразеологизм, обозначающий "бить, наказывать". – Ред.) на площади. Снять штаны и по голой заднице – 20 буков. Вот это было бы наиболее действенно… Просто в гражданском кодексе нужно прописать такую меру наказания", – заявил Марцинкив, опасаясь, что "дело спустят на тормозах".

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Инцидент произошел в ночь на 23 октября на территории кафе в центре города. Видео появилось в сети, его разместил на своей странице и мэр Ивано-Франковска, выразив надежду, что полиция быстро найдет вандалов, так как один из них "засветил" лицо на видео.

Автор: 

Ивано-Франковск (833) вандализм (606) Марцинкив Руслан (99)


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Топ комментарии
+14
Не вижу ничего предосудительного в этом предложении.
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26.10.2021 16:15 Ответить
+9
хуже всего что его в военкомат отправяили..
нафиг он в армии, что там делать будет.. впандалить, бухать а потом "красоваться" типа "защищал" Украину?

таких вандалов - да подальше от Армии Украины.. максимум - пусть роют окопы под присмотром.
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26.10.2021 16:41 Ответить
+8
Видеонаблюдение надо везде ставить
и штрафы сделать неподъёмные
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26.10.2021 16:15 Ответить
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И руки отрубить ?
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26.10.2021 16:06 Ответить
И хвост. По самую шею.
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26.10.2021 16:10 Ответить
хуже всего что его в военкомат отправяили..
нафиг он в армии, что там делать будет.. впандалить, бухать а потом "красоваться" типа "защищал" Украину?

таких вандалов - да подальше от Армии Украины.. максимум - пусть роют окопы под присмотром.
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26.10.2021 16:41 Ответить
на видео - оно д********* по-полной.. 20 лет, а мозгов как у кацапов.

Да там и вся компашках подобных прид*урков..

И их - в армию, превращать ВСУ в кацапскую армию отморозков??
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26.10.2021 16:45 Ответить
руки не нужно, еще потом содержать..
но идея - здравая: через *опу вбивать понимание что НЕЛЬЗЯ делать..

В Европе к этому так же шли.. И научили, в основном.
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26.10.2021 16:46 Ответить
50!..как встарь!...тогда попустит...
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26.10.2021 16:14 Ответить
Не вижу ничего предосудительного в этом предложении.
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26.10.2021 16:15 Ответить
Видеонаблюдение надо везде ставить
и штрафы сделать неподъёмные
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26.10.2021 16:15 Ответить
Мэры западной Украины вообще-то по европейски нормальные . Сказывается долгое время правления Австро Венгрии . Потому общество на западной Украине моральноболее здоровое .
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26.10.2021 16:36 Ответить
Иванов Франковск https://youtu.be/3z8lMpOx5qE https://youtu.be/3z8lMpOx5qE

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26.10.2021 17:36 Ответить
гарно брешеш, як кацап?
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26.10.2021 21:05 Ответить
Что ты врешь-то, дубина. Я там бываю очень часто, родственники там живут, и никогда не было проблем с русским языком. Разве,что москалем обозвать могут, не более того.
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26.10.2021 21:22 Ответить
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26.10.2021 21:51 Ответить
Макрцінківу вистачить і одного загостреного і без змін до кодексу!
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26.10.2021 16:21 Ответить
Правильное предложение. Пороть нещадно с трансляцией по всем каналам и 15 суток общественных работ, а если продажный судья оправдает нарушителя, то и судье аналогичное наказание.
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26.10.2021 16:22 Ответить
Якщо дебіл, то надовго, тут не буде діяти правило "бітійо определяєт сознаніє"
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26.10.2021 16:27 Ответить
"Наука не йде без бука" (:
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26.10.2021 16:29 Ответить
Ещё один претендент на должность в Талибан.Тоже можно без собеса зачислять
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26.10.2021 16:29 Ответить
Напевно також любитель побити ліхтарі і поламати лавочки, переживаєш за свій зад?
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26.10.2021 16:41 Ответить
До чого тут я?Гадаю ти не будешь проти,як,що твой син,або дочка це зроблять,та их высекут на конюшне
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26.10.2021 17:05 Ответить
чтобы с ребенком не случилось беды - вовремя дайте ребенку пинды .... а в данном случае пенделей надо бы дать и родителям
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26.10.2021 20:44 Ответить
Якщо зроблять, то я їм ще й сам буків всиплю
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26.10.2021 21:53 Ответить
правильно, нужно что-то такое, отличное от украинской судебной ветви
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26.10.2021 16:32 Ответить
Первый класс, вторая четверть
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26.10.2021 16:36 Ответить
просто должно быть адекватное наказание- что это за треш 1700 грн? а ущерб? его что, не считали? или все вокруг колхозное, все вокруг ничье... и бесплатное...
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26.10.2021 16:39 Ответить
За вандализм пороть на площади, за воровство отрубать руку, за измену забивать камнями, а за георгиевскую тряпку, сразу на месте расстреливать
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26.10.2021 16:41 Ответить
Снять штаны и по голой заднице - 20 буков. Вот это было бы наиболее действенно… Источник:
не могу согласиться: у быдла, коим, безусловно, является этот урод, отсутствует обычная человеческая мораль, то, что унижает обычного человека, быдлу не понять, это как срущий на дороге пес или чекист, стреляющий из маузера в человека...
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26.10.2021 17:01 Ответить
Дебілів усюди вистачає.

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26.10.2021 17:34 Ответить
...а чому двадцять? є гарний український рахунок КОПА (шістдесять)...
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26.10.2021 18:52 Ответить
За один разбитый фонарь такой ушлепок должен заплатить как за 50 новых а дрючком по известному месту публично в таком возрасте только на пользу...
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26.10.2021 21:11 Ответить
Для таких "мерів", та інших т.зв. "політичних діячів" поясню, що армія - це не дитячий садок для дорослих кретинів, ідіотів та інших вилупків дурної манди.
Армія - це інструмент та інститут держави та державності і уж ніяк не випраправна колонія.
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26.10.2021 21:36 Ответить
"по мнению Марцинкиева" - Редактори виправте помилку.
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27.10.2021 08:42 Ответить
 
 