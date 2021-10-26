"Снять штаны и по голой заднице – 20 буков", - мэр Ивано-Франковска Марцинкив предлагает "ужесточить" наказание за вандализм. ВИДЕО
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выступил за внесение изменений в Уголовный кодекс – за вандализм он предлагает наказывать "буками" на площади.
Об этом он заявил во время брифинга, комментируя недавний инцидент с разбитыми фонарями и клумбой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
Во время оперативного совещания мэра Ивано-Франковска проинформировали, что вандала, который разбил фонари и клумбу, нашли. Против него возбудили дело по статье о хулиганстве. Также стало известно, что 20-летний вандал уклонялся от военной службы, поэтому его передали в военкомат.
Однако, по мнению Марцинкиева, Уголовный кодекс предусматривает недостаточное наказание за хулиганство. Он выразил опасение, что дело переквалифицируют, задействуют адвокатов, и по итогу хулиган просто заплатит штраф в размере 1700 грн.
"Я бы в этот кодекс внес правку – буков давать (фразеологизм, обозначающий "бить, наказывать". – Ред.) на площади. Снять штаны и по голой заднице – 20 буков. Вот это было бы наиболее действенно… Просто в гражданском кодексе нужно прописать такую меру наказания", – заявил Марцинкив, опасаясь, что "дело спустят на тормозах".
Инцидент произошел в ночь на 23 октября на территории кафе в центре города. Видео появилось в сети, его разместил на своей странице и мэр Ивано-Франковска, выразив надежду, что полиция быстро найдет вандалов, так как один из них "засветил" лицо на видео.
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нафиг он в армии, что там делать будет.. впандалить, бухать а потом "красоваться" типа "защищал" Украину?
таких вандалов - да подальше от Армии Украины.. максимум - пусть роют окопы под присмотром.
Да там и вся компашках подобных прид*урков..
И их - в армию, превращать ВСУ в кацапскую армию отморозков??
но идея - здравая: через *опу вбивать понимание что НЕЛЬЗЯ делать..
В Европе к этому так же шли.. И научили, в основном.
и штрафы сделать неподъёмные
не могу согласиться: у быдла, коим, безусловно, является этот урод, отсутствует обычная человеческая мораль, то, что унижает обычного человека, быдлу не понять, это как срущий на дороге пес или чекист, стреляющий из маузера в человека...
Армія - це інструмент та інститут держави та державності і уж ніяк не випраправна колонія.