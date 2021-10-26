Проект "Без цензуры": Как россияне впали в истерику из-за новых "Джавелинов" для Украины. ВИДЕО
Министр обороны США Ллойд Остин давно уехал из Украины, но российская пропаганда никак не успокоится. Дело в том, что вскоре после визита главы Пентагона в Киев прибыла очередная партия военной помощи от Соединенных Штатов.
И прибыло не абы что, а протитанкове и высокоточное вооружение. Среди прочего - дополнительные "Джавелины" для Украины. "Джавелины" - это главное противотанковое оружие армии и морской пехоты США.
После этого у россиян случилась самая настоящая истерика. Да что там Скабеева - когда сам Владимир Путин (в который раз) не смог пройти мимо украинских новостей.
Топ комментарии
+13 Zelya Vsyo
показать весь комментарий26.10.2021 17:06 Ответить Ссылка
+5 Гуцул Рой
показать весь комментарий26.10.2021 18:25 Ответить Ссылка
+4 Amber
показать весь комментарий26.10.2021 18:24 Ответить Ссылка
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дивно, що їх так небагато
Є чому москалям бідкатись. Донбас повстане і це настане дуже скоро.
глупо ожидать что при таком накале пердаков они пойдут на мирное правовое соглашение, так что чтоит ожидать обострения и укреплять оборону пока есть время.