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Новости Видео Агрессия России против Украины
18 146 23

Проект "Без цензуры": Как россияне впали в истерику из-за новых "Джавелинов" для Украины. ВИДЕО

Министр обороны США Ллойд Остин давно уехал из Украины, но российская пропаганда никак не успокоится. Дело в том, что вскоре после визита главы Пентагона в Киев прибыла очередная партия военной помощи от Соединенных Штатов.

И прибыло не абы что, а протитанкове и высокоточное вооружение. Среди прочего - дополнительные "Джавелины" для Украины. "Джавелины" - это главное противотанковое оружие армии и морской пехоты США.

После этого у россиян случилась самая настоящая истерика. Да что там Скабеева - когда сам Владимир Путин (в который раз) не смог пройти мимо украинских новостей.

Автор: 

путин владимир (31564) США (27149) Javelin (169) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+13
Больше всех переживает жжёный бурят. Он больше никогда не увидит кабздона.
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26.10.2021 17:06 Ответить
+5
Україна отримала 6 джавелінів зараз отримано ще + ..... джавелінів. Тобто Білоруський напрямок буде перекрито. Також Україна отримала ракетні комплекси які будуть розташовані біля Харкова.. Маріуполь давно має 6 ступеневу лінію оборони. А ще літаки у небі України.
Є чому москалям бідкатись. Донбас повстане і це настане дуже скоро.
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26.10.2021 18:25 Ответить
+4
Пішла лісом , вата дурнувата 😡
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26.10.2021 18:24 Ответить
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Больше всех переживает жжёный бурят. Он больше никогда не увидит кабздона.
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26.10.2021 17:06 Ответить
интересно, жженный бурят, после благословения кобдзоном, сдох или выжил, как наглядное пособие для других тупых бурятов?
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26.10.2021 17:22 Ответить
А ему уже без разницы. У него не только е*альник тогда сгорел, но и яйца.
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26.10.2021 19:54 Ответить
Бандеровцы УПА дождались помощь США ))
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26.10.2021 17:18 Ответить
Что у них у этих рассеянцев у всех рожи на говно пожожи??? Вот мне на кучку дерьма приятнее смотреть, чем на них...
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26.10.2021 17:25 Ответить
На жаль американці не тримали в тонусі попередню владу, щоб її не тянуло на зраду. Звідти і медведчуки, і мінська капітуляція і жму-руку
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26.10.2021 17:25 Ответить
зараз добре видно, як варто було робити тоді, щоб не було між ними цих наслідків...
дивно, що їх так небагато
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26.10.2021 17:52 Ответить
Бо "зраду" тоді намалювали дебілам в кремлі вони й повелися.
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26.10.2021 18:19 Ответить
тобто жмуруку - не зрада? А ви, людина з лукашенківським прапором, читали мінські угоди?
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26.10.2021 18:53 Ответить
Агент ФСБ Деркач добре знає на яку "зраду" дебіли поведуться ...
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26.10.2021 19:50 Ответить
Пішла лісом , вата дурнувата 😡
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26.10.2021 18:24 Ответить
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26.10.2021 17:30 Ответить
А старі Джавеліни вже всі відстріляли?
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26.10.2021 17:57 Ответить
А что, места не хватает на складах?
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26.10.2021 23:19 Ответить
За сім років війни ні один Джавелін не вистрілив. Якось дуже дивно.
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26.10.2021 23:38 Ответить
У вас какой то сплин в часовом ощущении. З 30 квітня 2018 року перші комплекти стали надходити до України. Это цитата. 10.2021-05.2018 = 3,4 года. 3,4 < 7.
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27.10.2021 00:14 Ответить
Україна отримала 6 джавелінів зараз отримано ще + ..... джавелінів. Тобто Білоруський напрямок буде перекрито. Також Україна отримала ракетні комплекси які будуть розташовані біля Харкова.. Маріуполь давно має 6 ступеневу лінію оборони. А ще літаки у небі України.
Є чому москалям бідкатись. Донбас повстане і це настане дуже скоро.
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26.10.2021 18:25 Ответить
пих@й
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26.10.2021 18:27 Ответить
Коли у кацапів чергова істерика:

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26.10.2021 18:45 Ответить
инетресная оговорачка у Шойги на 9:10 "...союзного государства РосияБелорусии...", тоесть если бы не майдан и АТО то было-бы РосияБелоМалорусии, без опросов и референдума населения.
глупо ожидать что при таком накале пердаков они пойдут на мирное правовое соглашение, так что чтоит ожидать обострения и укреплять оборону пока есть время.
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26.10.2021 20:11 Ответить
батька наш Бандера, Україна мати... москва палає, щастя більшого нема... тепер ДЖЕВЕЛІНИ... ну, а навіки кончені недоумки на кацапіїї від цього сходять з ума... та до цього хотілось би добавити - расия, даёшь рекорд смертности от ковид... та й бісіться, як хочеться...
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27.10.2021 08:31 Ответить
а детки из детсада настолько мощно по кацапам долбанули, что это будет помощней 2-х кацапских военных округов... видать, сейчас карлик-педофил сам застрелится...
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27.10.2021 08:54 Ответить
 
 