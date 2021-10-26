Проект "Без цензуры": Как россияне впали в истерику из-за новых "Джавелинов" для Украины. ВИДЕО

Министр обороны США Ллойд Остин давно уехал из Украины, но российская пропаганда никак не успокоится. Дело в том, что вскоре после визита главы Пентагона в Киев прибыла очередная партия военной помощи от Соединенных Штатов.

И прибыло не абы что, а протитанкове и высокоточное вооружение. Среди прочего - дополнительные "Джавелины" для Украины. "Джавелины" - это главное противотанковое оружие армии и морской пехоты США.

После этого у россиян случилась самая настоящая истерика. Да что там Скабеева - когда сам Владимир Путин (в который раз) не смог пройти мимо украинских новостей.