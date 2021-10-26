Чешская полиция задержала семерых украинцев - членов "луганской бригады": требовали у выходцев из Украины платить за "защиту". ВИДЕО

В ходе масштабной спецоперации в Южной Моравии работники Национального центра по борьбе с организованной преступностью Чехии (NCOZ) задержали 7 членов украинской преступной группировки.

Спецоперация под кодовым названием "Бригада" была проведена на прошлой неделе, информируют правоохранители 26 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным полиции, "участники так называемой "Луганской бригады" длительное время совершали преступную деятельность, в частности, в Брно и Южно-Моравском крае, которая состояла, прежде всего, в шантаже выходцев из Украины", - говорится в пресс-релизе.

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Потерпевшие должны были платить обвиняемым единовременно или регулярно за так называемую "защиту". Форма давления на пострадавших была "разного характера и интенсивности", целью было запугать пострадавших и вызвать опасения за жизнь, здоровье и имущество, отметили в чешской полиции.

Обвиняемые, как считают полицейские, получили не менее 2,5 миллиона чешских крон (100 тысяч евро).

В рамках расследования уголовного производства были задержаны 7 человек (4 мужчины и 3 женщины). Четверо мужчин обвиняются в "участии в организованной преступной группе" и "вымогательстве". Их заключили под стражу. Две женщины, проходящие по этому делу, хранили на своих банковских счетах часть средств, полученных преступным путем, не менее 860 тыс. крон. Они остаются на свободе, хотя их обвиняют в "участии в организованной преступной группе" и "отмывании доходов, полученных преступным путем". О еще одном члене группировки ситуация не уточняется.

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В ходе обыска домов и других помещений обнаружены наличные деньги на сумму около 1 млн чешских крон, происхождение которых будет предметом дальнейшего расследования, а также две единицы огнестрельного оружия, которые отправили на экспертизу.

Дело контролирует городская прокуратура Брно.