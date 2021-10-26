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Чешская полиция задержала семерых украинцев - членов "луганской бригады": требовали у выходцев из Украины платить за "защиту". ВИДЕО

В ходе масштабной спецоперации в Южной Моравии работники Национального центра по борьбе с организованной преступностью Чехии (NCOZ) задержали 7 членов украинской преступной группировки.

Спецоперация под кодовым названием "Бригада" была проведена на прошлой неделе, информируют правоохранители 26 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным полиции, "участники так называемой "Луганской бригады" длительное время совершали преступную деятельность, в частности, в Брно и Южно-Моравском крае, которая состояла, прежде всего, в шантаже выходцев из Украины", - говорится в пресс-релизе.

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Потерпевшие должны были платить обвиняемым единовременно или регулярно за так называемую "защиту". Форма давления на пострадавших была "разного характера и интенсивности", целью было запугать пострадавших и вызвать опасения за жизнь, здоровье и имущество, отметили в чешской полиции.

Обвиняемые, как считают полицейские, получили не менее 2,5 миллиона чешских крон (100 тысяч евро).

В рамках расследования уголовного производства были задержаны 7 человек (4 мужчины и 3 женщины). Четверо мужчин обвиняются в "участии в организованной преступной группе" и "вымогательстве". Их заключили под стражу. Две женщины, проходящие по этому делу, хранили на своих банковских счетах часть средств, полученных преступным путем, не менее 860 тыс. крон. Они остаются на свободе, хотя их обвиняют в "участии в организованной преступной группе" и "отмывании доходов, полученных преступным путем". О еще одном члене группировки ситуация не уточняется.

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В ходе обыска домов и других помещений обнаружены наличные деньги на сумму около 1 млн чешских крон, происхождение которых будет предметом дальнейшего расследования, а также две единицы огнестрельного оружия, которые отправили на экспертизу.

Дело контролирует городская прокуратура Брно.

Автор: 

вымогательство (428) задержание (6690) украинцы (3873) Чехия (1741)


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Топ комментарии
+45
из Луганска выползли . там 90-ые в 2000-ом не закончились
а с 2014-го там вообще начались тридцатые
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26.10.2021 17:07 Ответить
+31
лугандон по другому жить не умеет - отжать, запугать, семки на корточках пожрать... бычье от рождения и до смерти
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26.10.2021 17:10 Ответить
+13
срок отбывать отправить в ворошиловград
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26.10.2021 17:08 Ответить
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Они откуда выползли со своей "защитой"? Из 90-х?
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26.10.2021 17:03 Ответить
из Луганска выползли . там 90-ые в 2000-ом не закончились
а с 2014-го там вообще начались тридцатые
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26.10.2021 17:07 Ответить
те, кого они шантажирвоали - тоже луганчане.
Луганчане РАЗНЫЕ. в основном - работящие и спокойные люди. конкретно те кто переехал в Чехию - явно хотели еще более спокойной жизни, чем даже в Киеве.
Молодцы что не испугались и обратились в местную полицию.
В Украине их не смогли защитить - зато хоть в Чехии защиту нашли и безопасность.
Спасибо чехам- делают работу за наших ментов.
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26.10.2021 18:53 Ответить
Вот он "Диванный защитник" или "лехторат ЗеКоманды"
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26.10.2021 20:44 Ответить
він типовий лохторат і упоротий антивакс
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27.10.2021 08:28 Ответить
гандон, а ти вже прививку вколов від дурості, чи так гондоном і далі животієш?
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27.10.2021 08:27 Ответить
раша -параша
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26.10.2021 17:07 Ответить
срок отбывать отправить в ворошиловград
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26.10.2021 17:08 Ответить
Краще в Дрогобицьку колонію...лампочки міняти.
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26.10.2021 17:31 Ответить
Спасибо, не надо! Закопайте их там же, в Чехии, в овраге и забудьте...
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26.10.2021 19:14 Ответить
По полной им.
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26.10.2021 17:08 Ответить
просто убить всех...по тихому.
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26.10.2021 17:10 Ответить
зачем так жестко, ну прижмурить
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26.10.2021 18:51 Ответить
лугандон по другому жить не умеет - отжать, запугать, семки на корточках пожрать... бычье от рождения и до смерти
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26.10.2021 17:10 Ответить
Абижаешь "кармильцев".
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26.10.2021 17:32 Ответить
ого, сколько безмозглых моральных уродов тебя лизнуло.
Им не пришло в голову, что те, кого они пытались щемить - тоже луганчане? и бежали в Чехию чтобы найти защиту.
И нашли. Потому что в Украине их никто защитить бы не смог.
Спасибо чехам.
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26.10.2021 18:54 Ответить
Жителей лугандона і даунбаса -простіше припинити і закопати ніж перевиховати і лікувати😀
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26.10.2021 20:38 Ответить
\\Потому что в Украине их никто защитить бы не смог\\\ Сами мы не местные, защитите нас кто чем может..
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26.10.2021 20:45 Ответить
Чего их там наши ребята на пики не взяли?
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26.10.2021 17:11 Ответить
Та я думаю шо они нелегалов трусили, хто или вообще турист, или на польской визе (шо в Чехии незаконно).
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26.10.2021 17:14 Ответить
Ингленд высадил бы их на какой-нибудь безлюдный остров, а Флинт или Билли Бонс зарезали бы всех, как свиней. Голосую - убить.
Джон Сильвер /Остров Сокровищ/.
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26.10.2021 17:46 Ответить
Файна новина. В Чехії ці "кришувателі" отримають понад 15 років позбавлення волі, а не смішні 3-5 років в Україні...
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26.10.2021 18:13 Ответить
и в один "прекрасный" момент попали на "нелегала" с полным набором документов. ахахахах
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26.10.2021 18:37 Ответить
в цивилизованных странах и нелегалы имеют кучу прав. Мне наша барышня из Тернополя жаловалась в Кракове, что в Тернополе смогла устроить ребенка в детсад только через взятку. а в Кракове - сразу и бесплатно, хотя она нелегалка.
И как нелегалка, ей компенсируют только 50% стоимости проезда в общественном транспорте, а не 70%, как другим категориям неимущих))
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26.10.2021 18:57 Ответить
\\Мне наша барышня из Тернополя\\ Нету "барышень" в Тернополе. Нету. В Тернополе только "Пані". А Барышни живут запоребриком.
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26.10.2021 20:47 Ответить
Все у тебя, Балбес, как то сказочно! Нелегалка в Польше отдает сына в садик, еще и проезд ей компенсируют
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26.10.2021 22:22 Ответить
Не пишите чушь.
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27.10.2021 00:34 Ответить
З відео та опису видно що в бригаді ..лядей тримали, от і спалили бригаду. Баба на кораблі - не до добра. Хотіли заощадити на проститутках, тепер будуть більше 10 років в суху дрочти, до мозолів.
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26.10.2021 19:01 Ответить
Ого, происшествие произошло всего 5 км от места где я живу..
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26.10.2021 20:03 Ответить
Сегодня по всем новостям рассказали. Здесь в 90-х был ,,Дикий Запад", но сейчас..Они зарабатывают на нелегалах, которые боятся в полицию заявить, шоб их самих не выгнали. А так в случае наезда - сразу в полицию и все дела.
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26.10.2021 22:10 Ответить
 
 