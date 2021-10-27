В одесской больнице закончился кислород, больных срочно перевозят в другой корпус. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Кислород закончился в одном из отделений областного центра социально значимых болезней. Перевезти нужно 43 пациентов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Думская".
Зависимых от кислорода пациентов перевозят из корпуса на ул. Михновского, в котором закончился кислород, в корпус на ул. Ядова - там есть криоцилиндр на 14 тонн кислорода.
Переправку 43 больных, которые находятся в разном состоянии, от легкого до исключительно тяжелого, осуществляют несколько бригад скорой помощи. Для обеспечения бесперебойной работы кислородной станции сотрудники электросетей доставили на место электрогенератор.
По словам сотрудников отделения интенсивной терапии центра, последние несколько дней они получали кислород в малых количествах и его катастрофически не хватает.
Врачи неоднократно говорили о дефиците кислорода, расход которого постоянно увеличивается.
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Звинуватити - коли запал суспільства найвищий і для остаточного бунту (і жаданої перемоги) потрібна лише ... маленька така іскра...
Вони такі: Та кому воно нафіг треба... є більш важливі речі...
Мене по роботі ППО (правда не про прорив, а власне про протидію такому прориву )вже консультували, але у подальшому може бути така необхідність))
РОзпоавм схематично, що знаю я.
1. Визначаєш тип ЗРК та кількість батарей і дивізіонів. Визначаєш час перезаряджання ПУ та кількість ТЗМ.
2. Формуєш ланки з безпілотників (не тих, що зараз, а безпілотний імітатор літака, це може бути і ракета з штучно збільшеною ЕПР).
3. Наносиш удар Шрайками або Хармами
4. перша звиля - ланки безпілотників в кількості, що перевищує кількість ракет на всіх ПУ дивізіона ППО.
5. Після того, як ППО випустило всі ракети, а ТЗМ не всигли їх перезарядити - другою хвилею працює РУК "Ассолт брейкер", що запускає ракети касетного типу по знищенню бронетехніки (в даному випадку елементів ППО).
6. Включаються постановники активних перешкод і на гранично малих висотах третя хвиля з Шрайками і Хармами добиває вцілілі РЛС і прориває ППО.