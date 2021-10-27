В одесской больнице закончился кислород, больных срочно перевозят в другой корпус. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кислород закончился в одном из отделений областного центра социально значимых болезней. Перевезти нужно 43 пациентов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Думская".

Зависимых от кислорода пациентов перевозят из корпуса на ул. Михновского, в котором закончился кислород, в корпус на ул. Ядова - там есть криоцилиндр на 14 тонн кислорода.

Переправку 43 больных, которые находятся в разном состоянии, от легкого до исключительно тяжелого, осуществляют несколько бригад скорой помощи. Для обеспечения бесперебойной работы кислородной станции сотрудники электросетей доставили на место электрогенератор.

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По словам сотрудников отделения интенсивной терапии центра, последние несколько дней они получали кислород в малых количествах и его катастрофически не хватает.

Врачи неоднократно говорили о дефиците кислорода, расход которого постоянно увеличивается.













