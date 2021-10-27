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В одесской больнице закончился кислород, больных срочно перевозят в другой корпус. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кислород закончился в одном из отделений областного центра социально значимых болезней. Перевезти нужно 43 пациентов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Думская".

Зависимых от кислорода пациентов перевозят из корпуса на ул. Михновского, в котором закончился кислород, в корпус на ул. Ядова - там есть криоцилиндр на 14 тонн кислорода.

Переправку 43 больных, которые находятся в разном состоянии, от легкого до исключительно тяжелого, осуществляют несколько бригад скорой помощи. Для обеспечения бесперебойной работы кислородной станции сотрудники электросетей доставили на место электрогенератор.

Смотрите: На ИВЛ выживает один из десяти пациентов: Закарпатская ОГА показала жуткие кадры из COVID-реанимации. ФОТОрепортаж

По словам сотрудников отделения интенсивной терапии центра, последние несколько дней они получали кислород в малых количествах и его катастрофически не хватает.

Врачи неоднократно говорили о дефиците кислорода, расход которого постоянно увеличивается.

В одесской больнице закончился кислород, больных срочно перевозят в другой корпус 01
В одесской больнице закончился кислород, больных срочно перевозят в другой корпус 02
В одесской больнице закончился кислород, больных срочно перевозят в другой корпус 03
В одесской больнице закончился кислород, больных срочно перевозят в другой корпус 04
В одесской больнице закончился кислород, больных срочно перевозят в другой корпус 05
В одесской больнице закончился кислород, больных срочно перевозят в другой корпус 06
В одесской больнице закончился кислород, больных срочно перевозят в другой корпус 07

Автор: 

карантин (16729) Одесса (7921) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) кислород (70)


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Топ комментарии
+29
Зеленский:
- Главное, по НОВОЙ ДОРОГЕ перевозят и все благодаря МНЕ и моему "НайВЕЛИЧНІШОМУ Будівництву"!
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27.10.2021 01:01 Ответить
+22
После такой борьбы с ковид,в асфальт нужно закатать самого зелю,и весь его кабинет .
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27.10.2021 02:10 Ответить
+18
Смешной какой, о кислороде при ковиде думать,когда такая Стройка гудит. 🤔
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27.10.2021 01:56 Ответить
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Ну так... більш важливі ніж нанести удар по іміджу Луки, більш важливі ніж звинуватити його у 32 тисячах загиблих...
Звинуватити - коли запал суспільства найвищий і для остаточного бунту (і жаданої перемоги) потрібна лише ... маленька така іскра...
Вони такі: Та кому воно нафіг треба... є більш важливі речі...
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28.10.2021 12:28 Ответить
А про ППО - круто))) Слухай... а даш відповідну консультацію знайомому тобі автору фантастичних творів - мені?))
Мене по роботі ППО (правда не про прорив, а власне про протидію такому прориву )вже консультували, але у подальшому може бути така необхідність))
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28.10.2021 12:30 Ответить
Те що я вивчав дещо застаріло. Зараз засоби ППО мочать дронами-камікадзе, а коли я служив - Шрайками та Хармами.
РОзпоавм схематично, що знаю я.
1. Визначаєш тип ЗРК та кількість батарей і дивізіонів. Визначаєш час перезаряджання ПУ та кількість ТЗМ.
2. Формуєш ланки з безпілотників (не тих, що зараз, а безпілотний імітатор літака, це може бути і ракета з штучно збільшеною ЕПР).
3. Наносиш удар Шрайками або Хармами
4. перша звиля - ланки безпілотників в кількості, що перевищує кількість ракет на всіх ПУ дивізіона ППО.
5. Після того, як ППО випустило всі ракети, а ТЗМ не всигли їх перезарядити - другою хвилею працює РУК "Ассолт брейкер", що запускає ракети касетного типу по знищенню бронетехніки (в даному випадку елементів ППО).
6. Включаються постановники активних перешкод і на гранично малих висотах третя хвиля з Шрайками і Хармами добиває вцілілі РЛС і прориває ППО.
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28.10.2021 12:48 Ответить
Дякую)))
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28.10.2021 13:40 Ответить
Будь ласка.
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28.10.2021 13:53 Ответить
Цікаво що аномальну смертність білорусів з березня 2020 по березень 2021 ти намагаєшся пояснити аномальною спекою в червні 2021 року...
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29.10.2021 16:19 Ответить
Про спеку то був, зрозуміло, юмор. Як приклад цілком "наукової"... нісенітниці.
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29.10.2021 16:36 Ответить
Так то Зеленський збрехав, чи третя хвиля іще не прийшла

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27.10.2021 11:04 Ответить
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