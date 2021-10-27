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Смертельное ДТП в Харькове: подросток-водитель Infiniti задержан, ему грозит до 8 лет лишения свободы, - полиция. ВИДЕО

Полиция задержала водителя, повлекшего смертельную аварию в Харькове. По факту происшествия следователи открыли уголовное производство. В результате ДТП погиб 58-летний водитель автомобиля Chevrolet. Трое пассажиров Infiniti находятся в реанимационном отделении больницы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Автопроисшествие произошло 26 октября 2021 около 20:40 в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской. 16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet.

В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti - двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имеют.

Осуществляется комплекс всех необходимых мер по установлению обстоятельств происшествия, отрабатываются записи с камер видеонаблюдения.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Водитель Infiniti задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В соответствии с санкцией статьи ему грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.

ДТП (7686) Харьков (7580)


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Топ комментарии
+43
Водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имеют - цитата
зачем у погибшего (который ехал себе тихо на зеленый...не на желтый!!! а на зеленый) брали анализ на алкоголь? чтоб на него повесить ДТП...
почему нет результатов анализа на наркотики у малолетнего убийцы ?
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27.10.2021 09:59 Ответить
+42
Отвечу, пожалуй, на риторические вопросы:
Потому, что Украина, стараниями собственного нарида с избирательным бюллетенем в одной руке и пакетом с водкой, гречкой и макулатурой в другой, НЕПРАВОВОЕ государство.
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27.10.2021 10:05 Ответить
+40
Условка вряд ли. Дадут пятишку, по УДО выйдет через три за хорошее поведение. И сидеть будет не как все, а принимать солнечные ванны вместе с Зайцевой, почти курорт.
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27.10.2021 10:14 Ответить
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При чём тут политика? Ублюдок убил человека, а ты всё политику лепишь.
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27.10.2021 15:40 Ответить
Жаль, что этот опарыш выжил и даже почти не травмирован
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27.10.2021 12:35 Ответить
Ну так инфинити - довольно неплохая машина. Походу прочнее чем авео (или с чем оно там столкнулось)
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27.10.2021 15:15 Ответить
Лучше бы эта сопливая мразь подохла, чем не в чём невинный мужчина.
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28.10.2021 15:15 Ответить
яка тюрма, чого ми його маємо кормити. звичайна кастрація пилкою і пожиттєве позбавлення прав. і хай собі гуляє, ми же нє звєрі)
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27.10.2021 13:02 Ответить
О каком пожизненно лишение прав может идти речь? Этому сопляку лишь 16, чтоб получить права, надо 18 лет.
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28.10.2021 15:21 Ответить
Хозяїн авто теж має сісти за грати.... але не з 'суддями' хабарниками.
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27.10.2021 14:18 Ответить
Отец подонка уже начинает отмазывать ублюдка.
https://korrespondent.net/city/kharkov/4410801-smertelnoe-dtp-v-kharkove-otets-podrostka-predpolozhyl-splanyrovannuui-aktsyui
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27.10.2021 15:39 Ответить
тупой папаша не понимает, что сынок вырастет такой же мразью и спасибо от него не дождешься. Детей нужно воспитывать, а не пускать на самотек. Я своему мелкому легко мог бы купить плейстейшн, но тогда фиг бы он поступил в институт.

Очень жаль, что рядом с нами живут такие тупые уроды, которые ко всему прочему представляют угрозу обществу.
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27.10.2021 18:13 Ответить
Дронову повесили выезд на желтый свет. Интересно как мусора этого гамнюка отмазывать будут.
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27.10.2021 16:48 Ответить
а що на жовтий можна починати рух?
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27.10.2021 19:17 Ответить
А що за жовтий дають 10 років
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27.10.2021 19:18 Ответить
посадили не за жовтий, а за наслідок, бо це призвело до ДТП внасліок якої загинуло 2 і більше або отримали тяжкі тілесні, десь так.
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27.10.2021 21:09 Ответить
этому гаврику дали условный срок за то что искалечил женщину в трц 2 года назад.
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27.10.2021 21:50 Ответить
якщо не відбув те умовне, то добавлять до цього за ДТП із загиблим і тяжкими
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28.10.2021 09:51 Ответить
К ДТП привело то что шлюха летела на красный со скоростью света.
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28.10.2021 18:21 Ответить
який причинний зв'язок із проїздом на червоне світло і зміною напрямку руху, що призвело до загибелі людей? всі машини, що їдуть на червоне світло наїзджають на людей? якби той гондон не спішив, то та тп пролетіла б собі далі і може десь і втулилась в якийсь стовб, але сама, а так, купу людей вбила, і він теж в тому винен.
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28.10.2021 23:11 Ответить
Жадь, что погибший в тот момент был не за рулем КАМАЗА)
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27.10.2021 19:14 Ответить
Я - наївний, пробачте, але: як ця істота, що тільки-но досягла 16 років(!) уже начебто давнеько водить авто?! Та ще й хвалиться, що не одне уже розбив! Адже право на це наступає з 18 років, так?
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27.10.2021 20:09 Ответить
для холопов, ой , простите, граждан Украины не голубых кровей.
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27.10.2021 21:56 Ответить
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27.10.2021 21:03 Ответить
а де там написано, що підпадає під амністію? з цього скріна, якраз бачу, що не попадає.
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27.10.2021 21:15 Ответить
он еще не осужден.
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27.10.2021 21:57 Ответить
Этой сволочи, надо давать не до 8 лет, а как минимум - 18. Чтоб другим таким как он, неповадно было. Тогда бы возможно, такого бардака и не было бы, да и чтоб отсидел от звонка до звонка.
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28.10.2021 15:34 Ответить
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