Памяти мастер-сержанта ВСУ Георгия Халикова: "Мы не должны допустить, чтобы нашу нацию затоптали". ВИДЕО
С первых дней на фронте, искренний, улыбающийся, честный. Мастер-сержант ВСУ Георгий Халиков, известный среди побратимов как дядя Жора, действительно был примером и другом для своих бойцов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, дядя Жора часто попадал в объективы журналистских камер, но не потому, что был честолюбив и стремился к славе - он просто был всегда на самых горячих позициях.
Сюжет телеканала Украина от 3 января 2019 года.
Напомним, что уроженец Полтавщины мастер-сержант Георгий Халиков погиб 26 октября в результате обстрела российскими оккупационными войсками в зоне проведения операции Объединенных сил.
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