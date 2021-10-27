Тяжелых пациентов перевозили до 4 утра. Слава богу, ни один пациент не погиб, - главврач оставшейся без кислорода COVID-больницы в Одессе. ВИДЕО

Врачи одесского областного центра социально-значимых болезней и медики скорой помощи с 19:00 до 4 утра перевозили пациентов из оставшегося без кислорода корпуса на улице Николая Михновского, в другой стационар этого же медучреждения — на Ядова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

Как заявила главврач облцентра Светлана Есипенко, пришлось транспортировать 43 пациента, все из которых находятся в тяжелом состоянии, а 13 – были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"Там у нас расположено реанимационное отделение и поэтому крайне тяжелых пациентов из города и области везут именно туда", — отметила Есипенко.

В корпусе на Ядова, 4 за три часа подготовили для них отделение. Ранее его еще не вводили в эксплуатацию, поэтому у врачей были опасения, выдержит ли нагрузку электросеть. Чтобы в случае аварии обеспечить резервное питание, ДТЭК "Одесские электросети" привезли в больницу мощный генератор.

Для транспортировки пациентов скорая помощь предоставила реанимобили. Больных сопровождали 10 анестезиологов центра социально-значимых болезней.

"Все сработали очень четко. Слава богу, ни один пациент не погиб и его состояние не ухудшилось после транспортировки", — заявила Есипенко.

По ее словам, перебои с кислородом в корпусе на Михновского начались еще шесть недель назад, из-за чего периодически приходилось переключать систему на кислородные баллоны. Вчера утром они сообщили в облздрав, что запасов кислорода им хватит до 16:00, а вскоре поставщик заявил, что кислород не привезет.

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Ситуацию также попыталась прокомментировать директор областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева.

"В Одесской области такая ситуация наблюдается практически в каждой больнице, в которой есть кислородные станции. Сегодня мы все знаем что в Украине приостановлены два завода, которые производили кислород. Но данная ситуация полностью контролируется, проводится анализ…" — сказала чиновница, после чего покинула брифинг.