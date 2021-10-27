Тяжелых пациентов перевозили до 4 утра. Слава богу, ни один пациент не погиб, - главврач оставшейся без кислорода COVID-больницы в Одессе. ВИДЕО
Врачи одесского областного центра социально-значимых болезней и медики скорой помощи с 19:00 до 4 утра перевозили пациентов из оставшегося без кислорода корпуса на улице Николая Михновского, в другой стационар этого же медучреждения — на Ядова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".
Как заявила главврач облцентра Светлана Есипенко, пришлось транспортировать 43 пациента, все из которых находятся в тяжелом состоянии, а 13 – были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
"Там у нас расположено реанимационное отделение и поэтому крайне тяжелых пациентов из города и области везут именно туда", — отметила Есипенко.
В корпусе на Ядова, 4 за три часа подготовили для них отделение. Ранее его еще не вводили в эксплуатацию, поэтому у врачей были опасения, выдержит ли нагрузку электросеть. Чтобы в случае аварии обеспечить резервное питание, ДТЭК "Одесские электросети" привезли в больницу мощный генератор.
Для транспортировки пациентов скорая помощь предоставила реанимобили. Больных сопровождали 10 анестезиологов центра социально-значимых болезней.
"Все сработали очень четко. Слава богу, ни один пациент не погиб и его состояние не ухудшилось после транспортировки", — заявила Есипенко.
По ее словам, перебои с кислородом в корпусе на Михновского начались еще шесть недель назад, из-за чего периодически приходилось переключать систему на кислородные баллоны. Вчера утром они сообщили в облздрав, что запасов кислорода им хватит до 16:00, а вскоре поставщик заявил, что кислород не привезет.
Ситуацию также попыталась прокомментировать директор областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева.
"В Одесской области такая ситуация наблюдается практически в каждой больнице, в которой есть кислородные станции. Сегодня мы все знаем что в Украине приостановлены два завода, которые производили кислород. Но данная ситуация полностью контролируется, проводится анализ…" — сказала чиновница, после чего покинула брифинг.
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По всем нормам больным можно давать только медицинский кислород, он поэтому так и называется. Доктора на самоубийцы, потому что такой умник как ты затаскаешь их по судам из-за подачи больным технического кислорода.
По твоей логике и паленку можно вместо водки продавать в магазинах... Главное чтобы 40% спирта было. Да и спирт метиловый ведь тоже спирт.
Доктора не имеют права давать больным ничего кроме медицинского кислорода!
хоча я не знав що у лікарнях є заправки кисневі
Заболеваемость COVID в Израиле пошла на спад: 727 новых случаев
В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 1 325 267 человек.
Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 27 октября.
Уточняется, что было выявлено 727 новых случаев заражения. Из 86 306 тестов положительный ответ дали 0,85%. Активными носителями, на настоящее время, являются 10 914 пациентов.
На сегодняшний день, 237 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 137 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 8 063 человек.
Число вакцинированных первой дозой израильтян достигло 6 224 851. Вторую получили 5 720 398, а третью - 3 924 163.
https://mignews.com/news/health/zabolevaemost-covid-v-izraile-poshla-na-spad-727-novyh-sluchaev.html
Вот с кого пример брать надо. Евреи умная нация. 30% нобелевских лауреатов как никак. И испокон веков самые лучшие в познании медицины.
Ну и еще немного про нобелевскую премию и евреев.
"По данным на http://cyclowiki.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2018 год , нобелевскими лауреатами стали более чем 907 человек, из которых 213 человек (около 22% - 23%) + http://cyclowiki.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81 2 в составе группы) - были евреями или людьми еврейского происхождения, хотя евреи составляют менее 0,2% от населения Земли (1 еврей на 500 человек). По статистике на http://cyclowiki.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2013 год евреи получили 41% Нобелевских премий по экономике, 28% Нобелевских премий по медицине, 26% Нобелевских премий по физике, 19% Нобелевских премий по химии, 13% Нобелевских премий по литературе и 9% Нобелевских премий мира.
Извините за прямоту. Но вы отстали от жизни Гена.
Могу вас уверить Гена. По поводу физики и ее роли в науке и всей жизни человека, вы мягко говоря ошибаетесь. ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ.
В воровской Одессе давно надо вводить президентское правление.
Но где взять такого преза?