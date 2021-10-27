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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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Окопная война: "Когда меня спрашивают, что я делаю на фронте, я не знаю, как ответить непонимающему, что в стране война", - воин ВСУ Андрей. ВИДЕО

Как оно - сначала служить в военной авиации, перевозить тяжелых раненых, а потом взять в руки автомат и самому пойти в окопы.

Об этом и не только смотрите в сегодняшней рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.

Андрей родом с Полтавщины. С началом российско-украинской войны он служил в авиации, где транспортировал украинских воинов, которым требовалась срочная эвакуация в медицинские учреждения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "Когда я шел на войну, родственники поддержали меня. Однако многие знакомые пошли воевать на стороне российских оккупантов" - Тимур, боец ВСУ. ВИДЕО

Затем Андрей продолжил свою борьбу против российского агрессора, однако уже в сухопутных войсках.

В этом репортаже вы не увидите историй о вкусных полтавских галушках. 

Смотрите нашу рубрику "Окопная война" и узнайте самые интересные моменты с передовой и о тех, кто бросил вызов московским оккупантам.

Автор: 

Донбасс (26957) военнослужащие (6183) ВСУ (6695) Ухман Михаил (236)


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Надо отправлять всех спрашивающих быдлосовков на житие в свабодные риспублики дамбаса,что бы это быдло методом сравнения хоть что то поняло.Пусть поживут в раю.
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27.10.2021 12:33 Ответить
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27.10.2021 12:36 Ответить
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27.10.2021 12:37 Ответить
надо бить сразу в морду и таки вопросы исчезнут сами по себе
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27.10.2021 12:43 Ответить
вот что самое страшное - на 8-ом году войны слышать такие вопросы от населения страны, которую ты защищаешь..., не граждан, граждане такие вопросы не задают...
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27.10.2021 12:46 Ответить
 
 