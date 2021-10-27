Окопная война: "Когда меня спрашивают, что я делаю на фронте, я не знаю, как ответить непонимающему, что в стране война", - воин ВСУ Андрей. ВИДЕО
Как оно - сначала служить в военной авиации, перевозить тяжелых раненых, а потом взять в руки автомат и самому пойти в окопы.
Об этом и не только смотрите в сегодняшней рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.
Андрей родом с Полтавщины. С началом российско-украинской войны он служил в авиации, где транспортировал украинских воинов, которым требовалась срочная эвакуация в медицинские учреждения.
Затем Андрей продолжил свою борьбу против российского агрессора, однако уже в сухопутных войсках.
В этом репортаже вы не увидите историй о вкусных полтавских галушках.
Смотрите нашу рубрику "Окопная война" и узнайте самые интересные моменты с передовой и о тех, кто бросил вызов московским оккупантам.
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Андрей Королько #417912
показать весь комментарий27.10.2021 12:33 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Senator S #201477
показать весь комментарий27.10.2021 12:36 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Senator S #201477
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Вольный Каменьщик
показать весь комментарий27.10.2021 12:43 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Hanka Panyanka
показать весь комментарий27.10.2021 12:46 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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