Кличко о темпах распространения COVID-19 в Киеве: Медики работают на грани возможностей, 66% коек с кислородом заняты, скоро их будет не хватать. ВИДЕО

В Киеве растет количество больных коронавирусом, нуждающихся в госпитализации. Большинство из них поступают в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Как утверждают специалисты Киевской городской клинической больницы №4, одной из опорных для лечения пациентов с коронавирусом, 97% госпитализированных в это заведение – не вакцинированные. Ежедневно в больнице принимают более 40 карет скорой помощи. И многие врачи, работающие в бригадах скорых, говорят о необходимости введения локдауна. Потому что из-за такого количества больных медики работают уже на грани своих возможностей", - написал Кличко.

"Всего в больницах столицы подготовлено почти 6 тысяч коек для больных коронавирусом и мы продолжаем готовить дополнительные кровати. Из оборудованных подачей кислорода (а это 95% от общего количества) заполнены сегодня почти 66% коек. И с такими темпами распространения вируса мест с кислородом скоро может не хватить", - добавил мэр.

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Он также обнародовал видео из Киевской городской клинической больницы №4.