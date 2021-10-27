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"Мой папа лежит в морге потому, что 16-летний парень чувствует свою безнаказанность", - дочь погибшего в смертельном ДТП в Харькове просит поддержки юристов и свидетелей. ВИДЕО

Дочь погибшего в смертельном ДТП в Харькове водителя Chevrolet в соцсетях обратилась за помощью к юристам и свидетелям происшествия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано на странице пользователя Анастасия Носова в Instagram.

"Вчера в ДТП на Одесской погиб мой папа. Он был водителем Chevrolet. Я прошу помощи свидетелей, очевидцев... Эта ситуация не должна затихать... Сейчас мы с братом находимся около морга, где лежит мой папа. До этого на сегодня в нашей семье планировалась радостная дата. Очень долгожданная для папы в первую очередь... Но увы, сложилось как сложилось... Мой папа лежит здесь только потому, что 16-летний парень решил прокатить своих друзей. 16-летний парень, который чувствует свою безнаказанность. Ребята, мы в поиске опытного адвоката, который сможет быть с нами в этой ситуации. Людей, которые вчера догоняли виновника ДТП и задерживали его, я прошу - объявитесь, не надо бояться. Страшно не это, страшно жить потом с тем, чего вы не сделаете сейчас", - говорит автор видео на записи.

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Автор: 

ДТП (7686) смерть (9251) Харьков (7580)


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Топ комментарии
+69
Это Харьков, детка, город ватного быдла...
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27.10.2021 13:31 Ответить
+59
В морг его нада сдать. Чтоб студенты практиковались.
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27.10.2021 13:29 Ответить
+57
Бывал я в Харькове. Совок прет со всех щелей. Начиная с архитектуры заканчивая людьми... А те кто восторгаются монументальными зданиями советской эпохи, мол какое все большое и помпезное - обычный совкодрочер...
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27.10.2021 13:35 Ответить
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Закон линча и самомуд единственный в Украине справедивый закон.
Око за Око, Зуб за Зуб- Старый Завет.
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27.10.2021 18:51 Ответить
Посмотрим шо они через неделю запостят...
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27.10.2021 22:53 Ответить
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