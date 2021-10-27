"Мой папа лежит в морге потому, что 16-летний парень чувствует свою безнаказанность", - дочь погибшего в смертельном ДТП в Харькове просит поддержки юристов и свидетелей. ВИДЕО

Дочь погибшего в смертельном ДТП в Харькове водителя Chevrolet в соцсетях обратилась за помощью к юристам и свидетелям происшествия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано на странице пользователя Анастасия Носова в Instagram.

"Вчера в ДТП на Одесской погиб мой папа. Он был водителем Chevrolet. Я прошу помощи свидетелей, очевидцев... Эта ситуация не должна затихать... Сейчас мы с братом находимся около морга, где лежит мой папа. До этого на сегодня в нашей семье планировалась радостная дата. Очень долгожданная для папы в первую очередь... Но увы, сложилось как сложилось... Мой папа лежит здесь только потому, что 16-летний парень решил прокатить своих друзей. 16-летний парень, который чувствует свою безнаказанность. Ребята, мы в поиске опытного адвоката, который сможет быть с нами в этой ситуации. Людей, которые вчера догоняли виновника ДТП и задерживали его, я прошу - объявитесь, не надо бояться. Страшно не это, страшно жить потом с тем, чего вы не сделаете сейчас", - говорит автор видео на записи.

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