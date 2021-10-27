"Слуга народа" Арахамия о цитате Сковороды "Мир ловил меня, но не поймал": Мне почему-то пришло в голову Леонардо Ди Каприо. ВИДЕО
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не узнал и не смог объяснить одно из самых известных высказываний украинского философа Григория Сковороды - "Мир ловил меня, но не поймал".
Арахамия не смог ответить на блиц-вопрос о высказывании Сковороды на ток-шоу в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
Сначала он ответил, что "понятия не имеет", кто может быть автором высказывания "Мир ловил меня, но не поймал". В шутку добавил, что вспомнил о Леонардо ди Каприо в фильме "Поймай меня, если сможешь". Тогда ему рассказали, что речь идет о Сковороде и спросили, что могла бы означать эта фраза.
"Без понятия, какой контекст был у Сковороды… Возможно, потому что он хотел что-то выразить и показать народу, а они этого не поняли", - предположил Арахамия.
Также, на фоне недавнего курьеза с Тищенко Арахамию спросили, ориентируется ли он в нынешних ценах на продукты. Политик сразу искренне признался, что нет. По его словам, такими вопросами у него в семье занимается только жена.
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А на вопрос, "что это могло означать?" Арахамчику вряд-ли пришло в голову что-то кроме "У Сковороды были хорошие офшоры, весь мир хотел его поймать, но не смог - он зарегистрировал их на своего брата".
(Сковорода имел в виду, что мир/общество хотел сделать его таким же как все, но он не поддался и остался собой)
Не люби́те мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.
а им тырить, брехать, жрать и ссать в очи...тому жеж лохторату (паприкольно хоть наржутся)
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Чекист.
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Мочок сортирный.
Владимир Грозный.
Диктатор.
Вовка-морковка.
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Путан.
Медведолюбивый.
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Ватин.
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Навальнофоб.
Износившийся.
Всебабушкино избранный.
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Сказочный.
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Гном.
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Блаженный.
Путин I Крысоликий.
Обиженный.
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Мутин.
Вор.
Саурон.
Олигарх.
Скорбный главой.
Раскрученный.
Орк.
Тин Пу.
Пахан.
Враг народа.
Патологический лжец.
Нашист.
Цирковой лилипут.
Гаагский.
Анти-Собчак.
Стремянка.
Хан всея Руси.
Пожизненный.
Двапутин.
Тараканище.
Друг Кадырова.
Крошка Цахес, Циннобер.
Верховный малыш.
Барин.
БезНавальный.
Злобный карлик.
Мироточивый.
Расхититель в особо крупных.
Лилипутин.
Мстящий всему миру.
Ботокс.
Кровавый.
Старик Кабаев.
Бункерный дед.
Туранчокс (из киношного).
ничего не имею против скунсиков (только из-за их "защитного оружия" так обозвал *****)
приношу извинения...
и у крыс заодно...
значит - ***** !!!! тут единоправильное и хареузнаваемое...
а мог жеж догадаться, что на память рассчитывать из-за обилия кликух - марна справа )))))
краткость - сестра таланта !!!
Кажуть, це винесло постмайданною хвилею. Який там час розпаду гімна в природі? "
(с) из ФБ
"Поясніть, будь ласка, чому я, простий виборець на зарплату вчителя історії не можу дозволити собі навіть хрущовку в Києві, коли ви, мої підлеглі, живете в розкішних хоромах… Ви ж слуги народу! Де це бачено, щоб слуги жили краще за своїх панів! Або може ви переплутали і служите не тому господареві. Замість служити народові, ви прислужуєте олігархам…"
Вот пусть зебил ответит на заданный собою в фильме вопрос.
- прибиральник туалету в Голандії - 3 міс.
- прибиральник палат в лікрнях США - 6 міс.
- депутат "слуга народа" в Україні - 5 днів !!!
Тобто дибілам, яких ви вибрали, невистачає знань прибирати лайно в Амстердамі,
але достатньо щоб керувати такими зебілами як ви. " (с)
"Хто не буде гроші брати, тому будем с...у драти". )))