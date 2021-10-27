РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8041 посетитель онлайн
Новости Видео Скандалы в Слуге народа
18 710 77

"Слуга народа" Арахамия о цитате Сковороды "Мир ловил меня, но не поймал": Мне почему-то пришло в голову Леонардо Ди Каприо. ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не узнал и не смог объяснить одно из самых известных высказываний украинского философа Григория Сковороды - "Мир ловил меня, но не поймал".

Арахамия не смог ответить на блиц-вопрос о высказывании Сковороды на ток-шоу в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

Сначала он ответил, что "понятия не имеет", кто может быть автором высказывания "Мир ловил меня, но не поймал". В шутку добавил, что вспомнил о Леонардо ди Каприо в фильме "Поймай меня, если сможешь". Тогда ему рассказали, что речь идет о Сковороде и спросили, что могла бы означать эта фраза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Коля шо, дурак? Знает он цены, торгуется у нас до последнего", - продавцы Бессарабского рынка о дешевом сале "слуги народа" Тищенко

"Без понятия, какой контекст был у Сковороды… Возможно, потому что он хотел что-то выразить и показать народу, а они этого не поняли", - предположил Арахамия.

Также, на фоне недавнего курьеза с Тищенко Арахамию спросили, ориентируется ли он в нынешних ценах на продукты. Политик сразу искренне признался, что нет. По его словам, такими вопросами у него в семье занимается только жена.

Автор: 

Сковорода Григорий (16) Арахамия Давид (990) Слуга народа (2636)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+37
Надо было спросить у бибизяны- кто такой Сковорода. Ответ был бы- тефлоновая.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:52 Ответить
+22
показать весь комментарий
27.10.2021 13:53 Ответить
+19
Выходит Сковорода сплагиатил у Ди Каприо фразу, по мнению Девида Агрохимии?
показать весь комментарий
27.10.2021 13:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Выходит Сковорода сплагиатил у Ди Каприо фразу, по мнению Девида Агрохимии?
показать весь комментарий
27.10.2021 13:50 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2021 14:28 Ответить
І ця людина яка не знає цін на продукти, розповідає(пише закони) як нам жити. Все аліс нам.
показать весь комментарий
27.10.2021 14:52 Ответить
Агрохимия - типичное наглое хлебало зЕмирка. ***** их всех. Вдоль Крещатика на столбах и деревьях!
показать весь комментарий
22.11.2022 16:01 Ответить
Арахамия - это жопоблоковский кива...
показать весь комментарий
27.10.2021 13:50 Ответить
Или кацапский жирик\.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:51 Ответить
Та понятно, когда же там Сковороду читать, когда по ночным ресторанам надо протусить с Абрамовичами, Давитянами и прочими мутнорылыми персонажами. Жизнь по приколу
показать весь комментарий
27.10.2021 13:51 Ответить
Ого, и часто ты Сковороду читаешь после 7-го класса?
показать весь комментарий
27.10.2021 14:37 Ответить
Улюблене заняття депутатів, - щитать "Сковороду". )))

показать весь комментарий
27.10.2021 15:12 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2021 20:28 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2021 13:52 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2021 13:53 Ответить
два брата-абхаза
показать весь комментарий
27.10.2021 14:32 Ответить
нашли у кого спрашивать . украинцы не все знают . а этот вообще приблудный из за моря
показать весь комментарий
27.10.2021 13:52 Ответить
Ну думаю, что это далеко не так - я например не знал, что эта фраза Сковороды. Но спрашивать такое у Арахамчика - это за гранью разума.
А на вопрос, "что это могло означать?" Арахамчику вряд-ли пришло в голову что-то кроме "У Сковороды были хорошие офшоры, весь мир хотел его поймать, но не смог - он зарегистрировал их на своего брата".
(Сковорода имел в виду, что мир/общество хотел сделать его таким же как все, но он не поддался и остался собой)
показать весь комментарий
27.10.2021 14:50 Ответить
Надо было спросить у бибизяны- кто такой Сковорода. Ответ был бы- тефлоновая.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:52 Ответить
железная тарелка с ручкой
показать весь комментарий
27.10.2021 14:10 Ответить
Первое послание Иоанна 2:15-17
Не люби́те мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:52 Ответить
попей водички - попустит
показать весь комментарий
27.10.2021 14:32 Ответить
не давай миру поймать тебя..пупсег..
показать весь комментарий
27.10.2021 14:55 Ответить
тупая абизяна такого не могла знать априори
показать весь комментарий
27.10.2021 13:53 Ответить
Блін, та це ж шкільна програма для 7 класу! От ви уявляєте, щоб Чорновіл, Хмара, Лук'яненко чи Ющенко не знали відповідь на це питання? Зебіли, кого ви у владу навибирали?
показать весь комментарий
27.10.2021 13:55 Ответить
таких же як і самі. Срать та жерти.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:59 Ответить
а ржать?
показать весь комментарий
27.10.2021 14:11 Ответить
ржать - то их лохторат..
а им тырить, брехать, жрать и ссать в очи...тому жеж лохторату (паприкольно хоть наржутся)
показать весь комментарий
27.10.2021 15:01 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2021 13:57 Ответить
Фотав професіонал. Знизу, щоб недомірок здавався вищим.
показать весь комментарий
27.10.2021 14:01 Ответить
235-та "погрємуха"
показать весь комментарий
27.10.2021 14:28 Ответить
треба якось оприлюднити той перелік - мо шось загубилось? чи Ви сбилися з рахунку? і там вже більше))) і хтось шось доповнить або вигадає нове (хоча нове - саме життя підкидує кожен день)))
показать весь комментарий
27.10.2021 15:03 Ответить
Я колись був надибав колекцію клікух кремлівського гномо-плєшивца:

Вольдемар Путлер.
Чекист.
Дипломированный лжец.
Капут.
ВоваГаз.
Туалетный Путенок.
Мочок сортирный.
Владимир Грозный.
Диктатор.
Вовка-морковка.
Дон Рэба.
Путан.
Медведолюбивый.
Лапшедел.
Маразматик.
Ватин.
*****.
Пуйло.
Обещаю обещать.
Ути-Пути.
Тупин.
Навальнофоб.
Износившийся.
Всебабушкино избранный.
Кремлевский пенсионер.
Сказочник.
Сказочный.
Сказочный *******.
Фюрер.
Деменций.
Закомплексованный.
Позор России.
Гном.
Глист.
Оккупант.
Обещалкин.
Распутин.
Тиран.
Вице-Собчак.
Великий Манипулятор.
Краб.
Среднестатистический.
ГДРовский турист.
Вован Кремлевский.
Посредственность.
Бледная тля.
Всплывший.
Ихтамнет.
Царь-карлик.
Моль, Окурок, Крысенок, Капутин (прозвища из КГБ).
Блаженный.
Путин I Крысоликий.
Обиженный.
Профессиональный Враль.
Мутин.
Вор.
Саурон.
Олигарх.
Скорбный главой.
Раскрученный.
Орк.
Тин Пу.
Пахан.
Враг народа.
Патологический лжец.
Нашист.
Цирковой лилипут.
Гаагский.
Анти-Собчак.
Стремянка.
Хан всея Руси.
Пожизненный.
Двапутин.
Тараканище.
Друг Кадырова.
Крошка Цахес, Циннобер.
Верховный малыш.
Барин.
БезНавальный.
Злобный карлик.
Мироточивый.
Расхититель в особо крупных.
Лилипутин.
Мстящий всему миру.
Ботокс.
Кровавый.
Старик Кабаев.
Бункерный дед.
Туранчокс (из киношного).
показать весь комментарий
27.10.2021 15:22 Ответить
*****... для меня оно раз и навсегда - *****, (крыса, скунс и чмо - по настроению))))
показать весь комментарий
27.10.2021 16:24 Ответить
Не чипайте скунсиков.Они симпатичные, умные и никого не боятся.
показать весь комментарий
27.10.2021 16:36 Ответить
та да... меня уже и за выхухоль ругали...
ничего не имею против скунсиков (только из-за их "защитного оружия" так обозвал *****)
приношу извинения...
и у крыс заодно...
значит - ***** !!!! тут единоправильное и хареузнаваемое...
показать весь комментарий
27.10.2021 16:52 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2021 17:07 Ответить
У мене все чітко по алфавіту розписано: буква - "обзивачки" на цю букву - кількість "обзивачок" у пункті Внизу - загальна сума Коли вношу в перелік зміни , то записую "обзивачку", вношу зміни в суму по пункту, а потім - в загальну суму
показать весь комментарий
27.10.2021 15:42 Ответить
блин, блин, блин....как же я не дотумкал такой же реестр вести!!!!
показать весь комментарий
27.10.2021 16:28 Ответить
"Учись, студент!"
показать весь комментарий
27.10.2021 16:30 Ответить
та да... от я идиот (вообще-то сначала собирал, да только не так профессионально...по алфавиту))))
а мог жеж догадаться, что на память рассчитывать из-за обилия кликух - марна справа )))))
показать весь комментарий
27.10.2021 16:38 Ответить
😀😀😀
показать весь комментарий
27.10.2021 17:08 Ответить
Вже 285
показать весь комментарий
22.11.2022 15:23 Ответить
А шо? Інтелектуал, ітіть калатіть.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:58 Ответить
Агрохімія наче тупорилий двійочник на екзамені.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:58 Ответить
наче - лишнє, як і двійочник на екзамені...))))
краткость - сестра таланта !!!
показать весь комментарий
27.10.2021 15:04 Ответить
Звідки тому примату знати слова українського філософа.Довбня просто тролили,а до нього й не дійшло.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:58 Ответить
До всіх придурків зелених добре підійдуть ще й ці слові Сковороди:"Я стовпотворіння собою умножати не хочу, доволі і вас, стовпів неотесаних..."
показать весь комментарий
27.10.2021 14:01 Ответить
Я не осилил за свою сознательную жизнь ни ,,Войну и мир" Толстого,ни ,,Преступление и Наказание" Достоевского, но зато с удовольствием прочел Конан Дойля,Марка Твена,Мопассана,Драйзера,Корнейчука,многих украинских сатириков.Современные мне пока индифферентны.Читаю вражеские сайты и врагов.Чтобы знать об чем клевещут и соответственно об чем будет клеветать мертвечук и его собратья по оппозиционному пулу.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:58 Ответить
я тоже периодически заглядываю на рашаговносми и приговариваю - таак! почитаем теперя вести с дурдома))))
показать весь комментарий
27.10.2021 15:06 Ответить
Трохи потерли бібізяну -аж тут чергова Ганна АхмЕтова вистрибує!
показать весь комментарий
27.10.2021 13:59 Ответить
Ара хамовитая, ты Джо, который на фик никому не нужен.
показать весь комментарий
27.10.2021 14:00 Ответить
Григорій Сковорда - то повна протилежність нинішнім слугам урода, котрий не продався цариці всія кацапстану, а залишався вірним Україні.
показать весь комментарий
27.10.2021 14:01 Ответить
Патамушта дебил...
показать весь комментарий
27.10.2021 14:05 Ответить
НАивный Додик, не льсти себе, тебя поймают и после того, как ты там же, где тебя поймают, всё изложишь на бумагу, сразу и в ..........
показать весь комментарий
27.10.2021 14:08 Ответить
" Кожен з нас -- Ара-хам. Кожен -- Коля-котлета.
Кажуть, це винесло постмайданною хвилею. Який там час розпаду гімна в природі? "
(с) из ФБ
показать весь комментарий
27.10.2021 14:11 Ответить
В своем сериале зебил, играя Голобородька, одухотворенно говорил:

"Поясніть, будь ласка, чому я, простий виборець на зарплату вчителя історії не можу дозволити собі навіть хрущовку в Києві, коли ви, мої підлеглі, живете в розкішних хоромах… Ви ж слуги народу! Де це бачено, щоб слуги жили краще за своїх панів! Або може ви переплутали і служите не тому господареві. Замість служити народові, ви прислужуєте олігархам…"

Вот пусть зебил ответит на заданный собою в фильме вопрос.
показать весь комментарий
27.10.2021 14:14 Ответить
" Тривалість навчання:
- прибиральник туалету в Голандії - 3 міс.
- прибиральник палат в лікрнях США - 6 міс.
- депутат "слуга народа" в Україні - 5 днів !!!

Тобто дибілам, яких ви вибрали, невистачає знань прибирати лайно в Амстердамі,
але достатньо щоб керувати такими зебілами як ви. " (с)
показать весь комментарий
27.10.2021 14:15 Ответить
Пусть едет на родину, тут своих умников хватает...
показать весь комментарий
27.10.2021 14:28 Ответить
Хламидия мог еще и Батьку Махна вспомнить.))
показать весь комментарий
27.10.2021 14:43 Ответить
хрень зачем хрень догонять
показать весь комментарий
27.10.2021 14:57 Ответить
Времена такие были
показать весь комментарий
27.10.2021 15:00 Ответить
во вот это по нашему по Гуляйпольски
показать весь комментарий
27.10.2021 15:13 Ответить
Гроші батька Махна.
"Хто не буде гроші брати, тому будем с...у драти". )))

показать весь комментарий
27.10.2021 15:29 Ответить
угу только рузгая челюсть которая тарантас из гор Нетчин известный тут как Нетчинка переименовал в тачанку
показать весь комментарий
27.10.2021 15:23 Ответить
Відкрий Нечуя-Левицького і прочитай про "тачанку" А він жив у другій половині ХІХ ст
показать весь комментарий
22.11.2022 15:22 Ответить
Сковорода даже не предполагал, что на сказки-обещания можно словить 75%.
показать весь комментарий
27.10.2021 15:02 Ответить
Арахамию спросили, ориентируется ли он в нынешних ценах на продукты. Политик сразу искренне признался, что нет. По его словам, такими вопросами у него в семье занимается только жена. - незнание цен в стране лицом, который представляет власть указывает,что этот избранник народа ложил на избранников
показать весь комментарий
27.10.2021 15:06 Ответить
Что вы хотите?? Это ответ типичного ворюги и невежды Арахамии, случайно попавшего не олимп власти!!!..........А насчёт цен. Таки нагло врёт этот недокавказец Арахамия!! Потому , что у народов Кавказа, жены не ходят на рынки и базары!! Всеми покупками на Кавказе, занимают исключительно мужчины!!!.... Не знаю .... хорошо это или плохо, Я их не осуждаю, но это факт!!
показать весь комментарий
27.10.2021 15:40 Ответить
Це сценка з виступу "95 кварталу? У мене немає часу слухати цю єрундєнь
показать весь комментарий
27.10.2021 16:42 Ответить
Що може означати вираз "Світ ловив мене та не піймав" з точки зору мавпи?..Судячи з виразу обличчя Арахаміі тільки хороше...
показать весь комментарий
27.10.2021 17:21 Ответить
Цей слуга давно закінчив школу, тому забув чи не знав про вислів Сковороди, а ось про ціни, м"яко кажучи, здивував. І він не один такий(вважаю що добра більшість!). А яким чином вони обчисляють суму прожиткового мінімуму? мін.зарплати/пенсії та ін.соцвиплат? Довідник Стеля?
показать весь комментарий
27.10.2021 17:22 Ответить
Это чудо только 2015 году получило гражданство Украины....Какая школа?Какая Украина? Оно совершенно не украинское, хотя и причисляет себя к "украинской политической элите", мать его...Не дохрена ли "арахамий- саакашвилей" в нашей политике?
показать весь комментарий
27.10.2021 17:36 Ответить
Ара Химия
показать весь комментарий
27.10.2021 18:09 Ответить
А такі, да! Оце вже дійсно "Зелений" , як дуб! Бо інтелектом вже затьмарив і ,навіть, переплюнув Яника з його Анною Ахметовою!...Оце рівень розумової і етичної культури лідерів правлячого режиму...
показать весь комментарий
27.10.2021 18:40 Ответить
 
 