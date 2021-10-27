"Слуга народа" Арахамия о цитате Сковороды "Мир ловил меня, но не поймал": Мне почему-то пришло в голову Леонардо Ди Каприо. ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не узнал и не смог объяснить одно из самых известных высказываний украинского философа Григория Сковороды - "Мир ловил меня, но не поймал".

Арахамия не смог ответить на блиц-вопрос о высказывании Сковороды на ток-шоу в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

Сначала он ответил, что "понятия не имеет", кто может быть автором высказывания "Мир ловил меня, но не поймал". В шутку добавил, что вспомнил о Леонардо ди Каприо в фильме "Поймай меня, если сможешь". Тогда ему рассказали, что речь идет о Сковороде и спросили, что могла бы означать эта фраза.

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"Без понятия, какой контекст был у Сковороды… Возможно, потому что он хотел что-то выразить и показать народу, а они этого не поняли", - предположил Арахамия.

Также, на фоне недавнего курьеза с Тищенко Арахамию спросили, ориентируется ли он в нынешних ценах на продукты. Политик сразу искренне признался, что нет. По его словам, такими вопросами у него в семье занимается только жена.