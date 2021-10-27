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"Три ствола сейчас по Гранитному долбят", - российская артиллерия продолжает обстрелы на Донбассе. ВИДЕО

Российская артиллерия продолжает обстрелы на Донбассе.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в соцсети и публикует видеозапись с фронта.

Запись, на которой слышны свуки артиллерийских выстрелов, сделана одним из бойцов ВСУ сегодня. 

"Три ствола сейчас по Гранитному долбят", - говорит автор видео.

"Сегодня российская артиллерия продолжила обстрел украинских позиций в районе Гранитного. Надеюсь, в следующий раз Байрактар ударит как в Карабахе - осколочно-фугасной боеголовкой по артиллерийскому расчету, чтобы россияне понесли максимальные потери", - пишет Бутусов в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливавшую защитников Украины, - Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27885) россия (96200) Донбасс (26957) Бутусов Юрий (4385)


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Топ комментарии
+34
А можно Байрактаром на 9е мая ликвидировать Пушилина когда он будет принимать парад по случаю победы дидов над здравым смыслом?
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27.10.2021 15:37 Ответить
+26
А могла бы быть "Ольха" по координатам беспилотника, если б не таран, ермак и его песик зюзя...
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27.10.2021 15:42 Ответить
+23
Тепер путінські терористи підготувались, підтягнули ЗРК та РЛС і чекають нагоди збити Байрактар, але ми також маємо скористатись нагодою - потрібно нанести удари по ЗРК та РЛС терористів
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27.10.2021 15:37 Ответить
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Ну Бутус правильно сказал. Чего мучаться с ними ?
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27.10.2021 15:34 Ответить
Тепер путінські терористи підготувались, підтягнули ЗРК та РЛС і чекають нагоди збити Байрактар, але ми також маємо скористатись нагодою - потрібно нанести удари по ЗРК та РЛС терористів
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27.10.2021 15:37 Ответить
Согласен. Орки хотят поднять дух своим спустившимся боевикам.
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27.10.2021 15:40 Ответить
Потрібен удар Точкою-У по артилерії, РЛС та ЗРК терористів, щоб в них взагалі все опустилось. Поки вони будуть ловити Байрактар, їх потрібно визначити і знищити ракетним озброєнням.
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27.10.2021 15:43 Ответить
Можна Вільху опробувати в реальних умовах.
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27.10.2021 15:44 Ответить
Веди нас, товариш розумний Головнокомандувач.
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28.10.2021 14:16 Ответить
Вам би що завгодно аби не стріляти по рузьких.
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27.10.2021 16:56 Ответить
куда и что подтягивать?! Они там и раньше были. Но ни Тор, ни Стрела Байрактар не видят, - это показал опыт Карабаха. Садись, - двойка!
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27.10.2021 17:26 Ответить
Три ствола як довбали так і довбають. Удар з байрактара учора, коли ствол і сепари без ушкоди. Що це було?
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27.10.2021 16:47 Ответить
то була бомба- пугалка з пилюкою
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27.10.2021 18:48 Ответить
А можно Байрактаром на 9е мая ликвидировать Пушилина когда он будет принимать парад по случаю победы дидов над здравым смыслом?
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27.10.2021 15:37 Ответить
Байрактары, йок - закончились?
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27.10.2021 15:38 Ответить
пора Байрактарами принуждать Лугандон к миру
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27.10.2021 15:39 Ответить
галабаротька запретил отвечать а то хйло нападет
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27.10.2021 15:40 Ответить
А могла бы быть "Ольха" по координатам беспилотника, если б не таран, ермак и его песик зюзя...
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27.10.2021 15:42 Ответить
Все правильно. Уничтожать в первую очередь нужно орков а не пушки которых на Рашке полно.
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27.10.2021 15:44 Ответить
Пецков передал слова Пукина, что будет обострение и тамошняя солдатня исполняет негласный приказ. Надо активнее использовать высокотехнологичное оружие. Бутусов как всегда прав. молодец!
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27.10.2021 15:46 Ответить
а что, на пушке потренировались и всё? где видео уничтоженного расчёта оккупантов?
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27.10.2021 15:54 Ответить
следующий раз байрактар сбросит листовки с портретом зе и выражением глубокой обеспокоенности
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27.10.2021 16:02 Ответить
А чотирижди не відкосивший на угоду Ху@лу(пишеться з великої, бо все таки президент злочинної держави), відвів наші гармати подалі від бойових дій, щоб угкугани не боялися стріляти в наш бік.
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27.10.2021 16:11 Ответить
Предлагаю этому Байрактару дать прозвище - "Енот"... И далее 1й, 2й....
Кто ЗА?
Как здорово будет звучать - запустить 8 Енотов !
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27.10.2021 16:27 Ответить
Байрактары уже на подлете?

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27.10.2021 16:48 Ответить
Щасс.
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27.10.2021 16:55 Ответить
это последствия недоделаной ( ну или некачественно выполненой) работы - и орки поразбегались и три ствола остались целыми
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27.10.2021 16:52 Ответить
А где беспилотники? Или пленка для видосиков кончилась?
Клоун устроил цирк во всей Украине.
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27.10.2021 17:02 Ответить
..шото 73%ного сцыкливого говнокомандувача вААще не видно в Гранитном, когда оно там надА....
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27.10.2021 17:27 Ответить
давно пора мочить конвои и железку которыми подвозят боеприпасы, там же чистое поле у границ. а также места дислокации ихтамнетов, чтобы спящими
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27.10.2021 17:31 Ответить
А случайно командующего ВСУ не оштрафовали за предыдущий удар, а воинскую часть с беспилотниками не расформировали в пользу сельского хозяйства - охранять поля корпорации "Кернел"?
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27.10.2021 17:41 Ответить
И скорее всего это те 3 ствола что били и вчера.
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27.10.2021 17:44 Ответить
А что делают в таких случаях
Депутатов на тот участок на недельку
Или президента -- и все станет само собой
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27.10.2021 18:14 Ответить
С Байрактара их вальните, только видосик не выкладывайте, а то фрау Рибентроп будет озабоченность высказывать
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27.10.2021 18:55 Ответить
Надо Ольху -М испытать в ОРДЛО на россиянах и урках , а не на полигоне под Одессой!!
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27.10.2021 19:15 Ответить
если была поставлена задача давать адекватный ответ на обстрел несанкционированным калибром, то вопрос - почему не дали ? скорее всего - попиарились один раз и хватит
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27.10.2021 19:30 Ответить
кацапо-фашисты понимают только силу!
никаких паньканей!
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27.10.2021 19:38 Ответить
вызывайте байрактары
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27.10.2021 20:22 Ответить
І де ж ці хвалені байрактари? Зняли один відосік де жодного ворога не вбито і все? Так було написано в сценарії 95-го кварталу?
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27.10.2021 20:31 Ответить
а на хрена вам байрактары?????
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28.10.2021 17:33 Ответить
 
 