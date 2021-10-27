"Три ствола сейчас по Гранитному долбят", - российская артиллерия продолжает обстрелы на Донбассе. ВИДЕО

Российская артиллерия продолжает обстрелы на Донбассе.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в соцсети и публикует видеозапись с фронта.

Запись, на которой слышны свуки артиллерийских выстрелов, сделана одним из бойцов ВСУ сегодня.

"Три ствола сейчас по Гранитному долбят", - говорит автор видео.

"Сегодня российская артиллерия продолжила обстрел украинских позиций в районе Гранитного. Надеюсь, в следующий раз Байрактар ударит как в Карабахе - осколочно-фугасной боеголовкой по артиллерийскому расчету, чтобы россияне понесли максимальные потери", - пишет Бутусов в комментарии к записи.

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