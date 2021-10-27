"Три ствола сейчас по Гранитному долбят", - российская артиллерия продолжает обстрелы на Донбассе. ВИДЕО
Российская артиллерия продолжает обстрелы на Донбассе.
Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в соцсети и публикует видеозапись с фронта.
Запись, на которой слышны свуки артиллерийских выстрелов, сделана одним из бойцов ВСУ сегодня.
"Три ствола сейчас по Гранитному долбят", - говорит автор видео.
"Сегодня российская артиллерия продолжила обстрел украинских позиций в районе Гранитного. Надеюсь, в следующий раз Байрактар ударит как в Карабахе - осколочно-фугасной боеголовкой по артиллерийскому расчету, чтобы россияне понесли максимальные потери", - пишет Бутусов в комментарии к записи.
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+34 Підлога Маккартні
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+26 Дорогой Я
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+23 Igor L
показать весь комментарий27.10.2021 15:37 Ответить Ссылка
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Как здорово будет звучать - запустить 8 Енотов !
Клоун устроил цирк во всей Украине.
Депутатов на тот участок на недельку
Или президента -- и все станет само собой
никаких паньканей!