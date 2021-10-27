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"Без цензуры" в прямом эфире: "Байрактаром" и Бандерой - Кремлю по яйцам, спасти Молдову от Москвы. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Первое боевое использование "Байрактара", очередное ДТП из-за мажора и то, как можно защитить от Москвы Молдову - в стриме.

В стриме "Без цензуры" на Цензор.НЕТ будем говорить вот о чем.

✅ Байрактором и Бандерой – Кремлю по яйцам

Во вторник, 26 октября, беспилотник Bayraktar уничтожил российскую гаубицу, обстреливающую украинских защитников. Это было первое боевое применение Bayraktar на Донбассе, и этот приказ отдал главком ВСУ Валерий Залужный. Почему это было историческое решение и какие последствия оно будет иметь? И как на это реагирует русская пропаганда?

✅ Защитить Молдову от Москвы

Российский "Газпром" грозится оставить Молдову зимой без газа из-за долгов. В Кишиневе, однако, считают, что путем газового давления Кремль традиционно решает свои геополитические вопросы и пытается оставить Молдову на "московской орбите". За что Россия мстит Молдове? И как можно защитить Кишинев?

✅ Мажоры-убийцы

Смертельное ДТП в Харькове: Infiniti неслась на красный свет 100 км/ч. За рулем был 16-летний парень, до этого уже имевший проблемы с законом, местные называют его мажором.

Будет горячо, включайтесь!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+5
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27.10.2021 21:08 Ответить
+4
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27.10.2021 20:56 Ответить
+2
гнать надо германию из формата по Украине... как и францию... а вместо этих ****** создать формат с США и Великобританией...
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28.10.2021 08:39 Ответить
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27.10.2021 20:56 Ответить
внєзапно

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27.10.2021 20:57 Ответить
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27.10.2021 21:01 Ответить
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27.10.2021 21:08 Ответить
Гаубицу еще сложнее уничтожить, чем ее оставшийся в живых расчет. А снимали со второго Байрактара? Или с квадракоптера, с которого хлопушку сбросили? 22 кг масса управляемой бомбы MAM-L .... Байрактара, и она, внезапно, не так взрывается....
П.С. Сначала писали, что уничтожили гаубицу с расчетом. потом подкорректировали - только гаубицу.... потом еще подкорректируют - прицел на гаубице сбили.... И тут же Бутусыч рядом пишет про три российские гаубицы, что преспокойно стреляют.....
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27.10.2021 21:21 Ответить
кумулятивній заряд ні не чули от йолопи
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27.10.2021 21:38 Ответить
наименование заряда, плиз, и дальность действия. если ты про ПТРК UMTAS. то там дальность до 8 км... на заявленные 11 км....
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27.10.2021 21:48 Ответить
ухаха про сменную бч в сру источнегах нету инфы под MAM-L .
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27.10.2021 21:57 Ответить
Игорёк, гаубица стреляет? Какие вопросы? Зря клавиши копытом ковыряешь!
Блииин, вряд ли поймёшь, лишняя хромосома однако...
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27.10.2021 22:57 Ответить
😂🌷×××
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27.10.2021 21:57 Ответить
Че там было непонятно. Для бомбы слабо, но сказано что байрактар. Ну будем считать что да, а пук вместо взрыва - высоко снимали. А может ракету враги на лету подменили. Короче надо чет придумать )
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27.10.2021 23:44 Ответить
гнать надо германию из формата по Украине... как и францию... а вместо этих ****** создать формат с США и Великобританией...
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28.10.2021 08:39 Ответить
 
 