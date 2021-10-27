"Без цензуры" в прямом эфире: "Байрактаром" и Бандерой - Кремлю по яйцам, спасти Молдову от Москвы. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Первое боевое использование "Байрактара", очередное ДТП из-за мажора и то, как можно защитить от Москвы Молдову - в стриме.

В стриме "Без цензуры" на Цензор.НЕТ будем говорить вот о чем.

✅ Байрактором и Бандерой – Кремлю по яйцам

Во вторник, 26 октября, беспилотник Bayraktar уничтожил российскую гаубицу, обстреливающую украинских защитников. Это было первое боевое применение Bayraktar на Донбассе, и этот приказ отдал главком ВСУ Валерий Залужный. Почему это было историческое решение и какие последствия оно будет иметь? И как на это реагирует русская пропаганда?

✅ Защитить Молдову от Москвы

Российский "Газпром" грозится оставить Молдову зимой без газа из-за долгов. В Кишиневе, однако, считают, что путем газового давления Кремль традиционно решает свои геополитические вопросы и пытается оставить Молдову на "московской орбите". За что Россия мстит Молдове? И как можно защитить Кишинев?

✅ Мажоры-убийцы

Смертельное ДТП в Харькове: Infiniti неслась на красный свет 100 км/ч. За рулем был 16-летний парень, до этого уже имевший проблемы с законом, местные называют его мажором.

Будет горячо, включайтесь!