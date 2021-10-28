"Я скажу, когда 200 будет": в сети появилось видео с телефонов пассажиров Infiniti за несколько минут до смертельного ДТП в Харькове. ВИДЕО
Активистам стали доступны видео с телефонов пассажиров злополучного Infiniti под управлением Николая Харьковского. Внимание! Ненормативная лексика!
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный Telegram-канал.
Сняты ролики были за несколько минут до трагедии. Обстановка, диалоги - все на видео.
"Сейчас, я скажу, когда 200 будет", - говорит водитель и машина начинает стремительно разгоняться. После водитель сообщает о преодолении отметки в 180 км/ч.
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Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.
СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".
У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.
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сбежит за кордон и там...
совершит что-то подобное..
и суд(без всяких зе-реформ) даст коле пожизненно
ублажать попой черных в тюряге