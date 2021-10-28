"Бл#дь, в дом попало! Сука!!! Ешкин кот! Еще летит!" - российские оккупанты обстреляли село Гранитное на Донбассе. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись вчерашнего обстрела российскими оккупантами села Гранитное Донецкой области. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана местными жителями. На видео слышны звуки пяти выстрелов. Судя по разговору, как минимум один из них попал в жилой дом.

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