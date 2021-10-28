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"Бл#дь, в дом попало! Сука!!! Ешкин кот! Еще летит!" - российские оккупанты обстреляли село Гранитное на Донбассе. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись вчерашнего обстрела российскими оккупантами села Гранитное Донецкой области. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана местными жителями. На видео слышны звуки пяти выстрелов. Судя по разговору, как минимум один из них попал в жилой дом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Три ствола сейчас по Гранитному долбят", - российская артиллерия продолжает обстрелы на Донбассе. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27913) россия (96216) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+47
А потім отой народ скаже - це укри нас обстрілювали.
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28.10.2021 09:51 Ответить
+40
Рускій мір прийшов, щастя приніс.
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28.10.2021 09:58 Ответить
+31
Що там німці, вже висловили стурбованість?
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28.10.2021 09:56 Ответить
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НАТОвские Байрактары, наверное. "Братья"- славяне ж так не делают!..
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28.10.2021 09:51 Ответить
Так и тут,"""" братья'""" ещё те, разговаривать матом при женщине это чисто казламордое.
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28.10.2021 10:12 Ответить
Ага. Але кацапам не дивно, кацапи є кацапи. Але ти ввімкни телевізор і подивись які небудь бидло - передачі типу майстер-шефа, супер-мама, супер-бабуся, один за всіх, холостяк та інші подібні. Там, коли розмовляють "женщини", незалежно, при чому, від віку, що школярня, що глибоко в роках - суцільне пищання. І це ж прямо в студії, на всю країну, без ніякого сорому. Причому, в 90% саме "солов"їномовні", дуже часто з западенським акцентом, тобто, взагалі, титульні. То це чисто чиє таке "патріотичне"?
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29.10.2021 13:04 Ответить
А что. при мужчині можна розмовляти матом? чи жінка то якась не людина, якийсь ангел? чи вона дитина?
не рівна мужчині, так? дурник тупий...
Чи ти ідіот чи ні.. як жінки розмовляють матами -= то я навіть часто дивуюсь! від мужчин такого не чув! а як бухають - так взагалі! Ти або дурне-наївне або просто недоумок, в видуманому собою світі живешь...
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26.02.2022 18:30 Ответить
А потім отой народ скаже - це укри нас обстрілювали.
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28.10.2021 09:51 Ответить
На жаль, так і є.
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28.10.2021 09:53 Ответить
Ще будуть і компенсацію за зруйновані будинки вимагати!
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28.10.2021 09:57 Ответить
Допоки російський окупант топче землю Українську , в будь-який момент може бути обстріл.
І вони готуються до наступу.
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28.10.2021 09:53 Ответить
Кацапня. Без матов уже свои мозговысеры высказать не могут.
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28.10.2021 09:54 Ответить
Не, ну если б мне в дом летел снаряд, я б наверное тоже не сдерживался в выражениях. Другое дело, зачем было звать в свой дом русский мир?
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28.10.2021 10:00 Ответить
який узкий мір Ви що, даю 100 відсоткову гарантію що ці організми думають що їх фошизди обстрілюють.
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28.10.2021 10:47 Ответить
Ці організми не думають. Хто спілкувался с лугандонами та й вихідцями відколи - зрозуміє. Я зрозумів, коли одружився на дочці лугандона ще 17 років потому. Там немає людей... При тому, що їх там не було задовго до 2014. Поспілкуйтесь с лугандоном " Переехавшим" - бидло . Друга червона лінія. З харьківским синком на Инфініті. Суддя, яка отмазувала цього ушльопка - суддя рюкзаків. Ця потвора з лугандону була перетягнута пєтею з лугандону на усі керуючі посади. Я не беру сміття з цього сайту, типа 18анмурстрелка. Це нікого не змусило включити мозок?
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28.10.2021 11:43 Ответить
Может это у вас проблемы с общением?
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28.10.2021 18:36 Ответить
Набор слов. Все кругом уевые, вы Д'Артаньян
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28.10.2021 20:14 Ответить
Какая же ты конченая мразь.
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28.10.2021 20:58 Ответить
Зачем смешивать обстрел украинского села кацапами и детёныша мажора? Видно ваша суженная всё таки повоздействовала на подсознание.
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28.10.2021 18:46 Ответить
Паша ты и есть конченый дегенерат.
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28.10.2021 21:01 Ответить
..ты Пэтю тут зацепил...и сразу его боты тебя грызть начали))
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29.10.2021 13:34 Ответить
Тебе когда на ногу лелит уроненная сковородка, вспоминаешь Клару Захаровну, училку этики и языка? Ну-ну...
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28.10.2021 18:37 Ответить
ой ***, ніби то ти матами не всловлюєшься! скільки вас тут таких лицемірів, ханжі!
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26.02.2022 18:31 Ответить
Що там німці, вже висловили стурбованість?
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28.10.2021 09:56 Ответить
очевидно, что один Байрактар только разшевелил рашистскую артилерию
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28.10.2021 09:56 Ответить
Рускій мір прийшов, щастя приніс.
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28.10.2021 09:58 Ответить
Он як махають.радіють...А потім сумки в руки та по пенсіїї та харчі до України...
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28.10.2021 14:13 Ответить
...неописуемая радость паразитов
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29.10.2021 13:35 Ответить
плохо одно, что им за эту радость ничего не было и не будет
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29.10.2021 13:37 Ответить
Вже є розбитий Домбас, вивезені та порізані на брухт заводи, затоплені шахти і прочая, прочая.
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29.10.2021 13:59 Ответить
Типові рускоміровци. Біомусор.
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28.10.2021 10:09 Ответить
Полюбому это бандеровцы, им пиндосы новые снаряды секретные дали. Снаряд летит летит потом разворачивается на 180° и назад летит. Хотят наших мишебратьев подставить.
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28.10.2021 10:14 Ответить
Вот вы иронизируете , а я про такие снаряды слово в слово слышал от жительницы Марьянки летом 2015 , когда орки ее пытались взять ... В ее квартиру прилетело , а она реально отказывалась верить что это со стороны Донецка , несмотря на факты ... Наверное до сих пор не верит
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28.10.2021 10:56 Ответить
Я именно про это
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28.10.2021 11:12 Ответить
Бухай больше с лугандонами. Они и снаряды разворачивают. И мальчиков распятых. Кстати, помню историю Дед дал нашим пацанам мед с взрывчаткой. Отпетый лугандон. И ребята погибли. Есть у кого инфа про дела, про детей, про внуков этой мрази? Ложим в сети
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28.10.2021 11:49 Ответить
Бухать судя по всему это Ваше привычное занятие . Вы ничего не поняли в том что выше написано , но при этом пытаетесь вставить свое очень важное мнение, я не вижу другого объяснения , кроме того что Вы изрядно поддатый , есть конечно вариант что Вы просто тупица , но я его откинул сразу .
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28.10.2021 13:50 Ответить
Конечно поддатый и очередное ....о попыталось показать, что кто-то тупее его. Не тупее, мальчик, не смотря на Вы
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28.10.2021 19:06 Ответить
Паша ты дегенерат.
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28.10.2021 21:02 Ответить
Десь у новинах промайнуло,що того старого пердуна майже по умовному засудили...
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28.10.2021 14:16 Ответить
Он получил 15 лет... И его обменял бубочка в декабре 19-го года...
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28.10.2021 16:06 Ответить
Спорный вопрос, хотя этого совкодрочера, как и остальных рашедр@черов стоило бы вешать на месте. Чтоб ехали бабушки в Украину за пенсией и думали, а прятать мне в подвале это немытое х@йло, которое на столбе весит? Украина повесила на себя обязателства за лугандон, пенсии, соцвыплаты. Возможно, я б так не поступал. Кормили Украину - кормите, точнее - сосите. Лугандон - регион необразованногг быдла. Полезло в шахту, вылезло, живое - пробухало. Поездил там, повидал. Жалеть этот мусор - не стоит. За что боролось...
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28.10.2021 19:16 Ответить
Паша ты кацепский троль.
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28.10.2021 21:03 Ответить
не все правильно так и должно быть ..в 2014 году крикнув путен памаги они не задумались что будет через 1 год через 10 лет ..Теперь нормальные весчи на Донбасе пулеметные очередя или выстрел ВОГа это все разрешенные минскими договоренностями калибры ..Вот когда 120мм или 152 мм калибры тогда ОБСЕ и ООН обрасчают внимание ....И так будет всегда что б им вечно снился Донецк июнь 2012 года
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28.10.2021 10:17 Ответить
Путін ввєл..
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28.10.2021 10:19 Ответить
баба не захочет, кабель - не вскочит
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28.10.2021 11:51 Ответить
Ты дебил
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28.10.2021 21:04 Ответить
хотели же рускага мира, получайте. Что за кацапское выражение, "Ешкин кот"? Котов не трогайте, ***** благодарите
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28.10.2021 10:38 Ответить
перестаньте матюкатся, а то рашисты прийдут вас освобождать
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28.10.2021 11:27 Ответить
новость )качество збс 0.3 мпх)
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28.10.2021 13:00 Ответить
Поднять пяток Байрактаров и в*№ать по складам с БП и ГСМ.
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28.10.2021 13:35 Ответить
В Гранитном большинство населения - греки, (немного немцев) симпатизирующие ху_лу и ненавидящие украинских военных. Именно наших солдат они считают виноватыми во всех бедах. У меня в Гранитном воевали лучший друг и родной брат, брат был там ранен. Местные гниды сливали всю информацию о ВСУ, даже ночью звонили сепарам, когда наша солдаты приезжали за водой, в магазинах отказывали в покупке продуктов и сигарет. На президентских выборах лидером в Гранитном стал Бойко, абсолютное большинство населения поддерживает ОПЗЖ. Короче, еще то болото с чертями. Пусть теперь получают то, что заработали у родных для них сепаров.
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28.10.2021 14:50 Ответить
Ну если так то пускай кацапы по ним и херачат, может поумнеют.
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28.10.2021 20:02 Ответить
Уверен на 100, они думают что их Украина обстреливает...
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28.10.2021 17:52 Ответить
у них уже сейчас следующая стадия
они уже признают что стреляют лугандонцы
но "если бы укры сюда не пришли наши бы ребята по нам не стреляли"
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28.10.2021 18:01 Ответить
Я так розумію, що після атаки Байрактару московіти не заспокоїлись і вирішили виманити БПЛА під вогонь ППО. Однозначно влаштували засідку.
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28.10.2021 18:02 Ответить
да... айзера уже бы залили ракетами этих уродов.....
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28.10.2021 18:28 Ответить
Прочитал коменты под видео и что хочется сказать...Вы не были на месте этих людей... и кто из вас видел, что б они кого-то приглашали? Вы ведёте себя как фашисты...Это простые люди - работяги. Ни один человек не сказал как им тяжело, все сказали так им и надо...Задумайтесь!
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28.10.2021 18:55 Ответить
Ми не фашисти, це наша українська земля, і наша українська армія боронить нашу землю від російських агресорів і окупантів. А ті, що стали на бік російських нацистів і загарбників, нехай згинуть, гниди і зрадники. Будь вони прокляті навіки і їхні нащадки -- разом з гнидами з опзж !!!
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28.10.2021 19:31 Ответить
потому что местные "работяги" должны были сразу дать п***ы всем путинпомогистам и немымжителямдомбасса, которые требовали их услышать. Просто выходят как только начинается слово на П, эти работяги должны были выйти и давать в торец. Они этого не сделали? Нет. Ну вот значит соучастник.
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28.10.2021 19:33 Ответить
Почитай коммент Атаса Злого выше и все поймешь, может быть.
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28.10.2021 20:04 Ответить
Орки
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28.10.2021 21:21 Ответить
Париж и Берлин одобряют. Вы же главное в ответ не стреляйте ато еще гаубицу рашистам сламаете и вас будут судить
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28.10.2021 23:30 Ответить
не слишно озабочености германии.
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29.10.2021 11:54 Ответить
 
 