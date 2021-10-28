"Бл#дь, в дом попало! Сука!!! Ешкин кот! Еще летит!" - российские оккупанты обстреляли село Гранитное на Донбассе. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись вчерашнего обстрела российскими оккупантами села Гранитное Донецкой области. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана местными жителями. На видео слышны звуки пяти выстрелов. Судя по разговору, как минимум один из них попал в жилой дом.
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+47 Ksenia VB
показать весь комментарий28.10.2021 09:51 Ответить Ссылка
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+31 Pawlo Kit
показать весь комментарий28.10.2021 09:56 Ответить Ссылка
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не рівна мужчині, так? дурник тупий...
Чи ти ідіот чи ні.. як жінки розмовляють матами -= то я навіть часто дивуюсь! від мужчин такого не чув! а як бухають - так взагалі! Ти або дурне-наївне або просто недоумок, в видуманому собою світі живешь...
І вони готуються до наступу.
они уже признают что стреляют лугандонцы
но "если бы укры сюда не пришли наши бы ребята по нам не стреляли"