Пьяный мужчина угрожал пистолетом медикам приемного отделения больницы в Василькове. ВИДЕО камер наблюдения

В приемном отделении Васильковской больницы ночью 36-летний мужчина пришел в больницу с пневматическим пистолетом и угрожал медикам.

Об этом начальник полиции Киевской области Андрей Небытов написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью 36-летний мужчина пришел в приемное отделение Васильковской больницы и после недолгих переговоров с медсестрой вытащил из сумки пневматический пистолет и направил его на врача. Хорошо, что медработница вовремя сориентировалась, захлопнула дверь и вызвала полицию" - написал Небытов.

По его словам, правоохранители оперативно прибыли на место происшествия, задержали мужчину и изъяли оружие, которое злоумышленник еще пытался тщательно скрыть.

"Как оказалось, незадолго до инцидента в больнице, этот же "рейнджер" в нетрезвом состоянии ходил по городу и угрожал пистолетом уже водителям, чтобы те доставили в больницу его жену. Понимаю, что когда с родными случается беда, некоторые могут потерять контроль над эмоциями, впрочем, оружие - не аргумент, а фактор, который только усложняет ситуацию. Сейчас "герою" грозит до 7 лет лишения свободы", - отметил Небытов.

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