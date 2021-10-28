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Пьяный мужчина угрожал пистолетом медикам приемного отделения больницы в Василькове. ВИДЕО камер наблюдения

В приемном отделении Васильковской больницы ночью 36-летний мужчина пришел в больницу с пневматическим пистолетом и угрожал медикам.

Об этом начальник полиции Киевской области Андрей Небытов написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью 36-летний мужчина пришел в приемное отделение Васильковской больницы и после недолгих переговоров с медсестрой вытащил из сумки пневматический пистолет и направил его на врача. Хорошо, что медработница вовремя сориентировалась, захлопнула дверь и вызвала полицию" - написал Небытов.

По его словам, правоохранители оперативно прибыли на место происшествия, задержали мужчину и изъяли оружие, которое злоумышленник еще пытался тщательно скрыть.

"Как оказалось, незадолго до инцидента в больнице, этот же "рейнджер" в нетрезвом состоянии ходил по городу и угрожал пистолетом уже водителям, чтобы те доставили в больницу его жену. Понимаю, что когда с родными случается беда, некоторые могут потерять контроль над эмоциями, впрочем, оружие - не аргумент, а фактор, который только усложняет ситуацию. Сейчас "герою" грозит до 7 лет лишения свободы", - отметил Небытов.

Читайте на Цензор.НЕТ: В центре Киева трое мужчин напали на врача и, угрожая ножом, отобрали у него медоборудование стоимостью 290 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТО

Пьяный мужчина угрожал пистолетом медикам приемного отделения больницы в Василькове 01

Киевская область (4199) нападение (2229) угрозы (853) врачи (1518) Небытов Андрей (166)


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Топ комментарии
+5
Нужны в свободной продаже гранаты,пулеметы,зенитные установки.Каждый приличный гражданин обязать иметь подобный арсенал,особенно при нарушении ПДД.
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28.10.2021 10:20 Ответить
+3
он опять в это же приемное и приковыляет, с жалобами на резкую боль
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28.10.2021 10:24 Ответить
+3
100% антивакс с подорванным естественным иммунитетом.
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28.10.2021 10:34 Ответить
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Нужны в свободной продаже гранаты,пулеметы,зенитные установки.Каждый приличный гражданин обязать иметь подобный арсенал,особенно при нарушении ПДД.
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28.10.2021 10:20 Ответить
нет, надо просто перестать стрелять
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28.10.2021 10:37 Ответить
Ось у тому й справа, що такому дятлу не продадуть справжню зброю. Бо для того потрібні гроші та терпіня для збору документів.
І для інформації - у людей на руках в Україні біля 4,5 млн. вогнепальних стволів. Але, в основному, стріляють ідіоти з пневматики та стволів під набої Флобера.
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28.10.2021 10:38 Ответить
4.5 миллиона? Каждый 10й? Шото не верится - не знаю ни одного из своих знакомых...
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28.10.2021 11:35 Ответить
А ось це суб'єктивний висновок. В мене декілька знайомих, у котрих є вогнепальна зброя. І не слід забувати, що у багатьох є по декілька одиниць зброї.
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28.10.2021 11:48 Ответить
Так то в Англии
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28.10.2021 18:13 Ответить
В Україні. А ось саме у Англії ніколи не був, хоча був у багатьох країнах Європи.
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28.10.2021 23:27 Ответить
А шо под жовто блакитним стягом впадлу комментировать? Или в рашке тусуешься?
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29.10.2021 19:46 Ответить
Це ж треба було таке придумати! Ну й дурне. По перше продивись мої коментарі на цензорі за весь час мого коментування, якщо в змозі, та аргументуй, чому я в рашкє. А по друге, ну може десь в тебе в мозгочку вмикнеться думка, що в мене зараз британська simcard в смартфоні.
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29.10.2021 21:11 Ответить
Никогда не был в Англии... британська сімка в смарте... это ты думаешь мозжечком...
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02.11.2021 11:18 Ответить
Якщо на особистості..., то ви взагалі мабуть не думаєте. Так британська симка (Vodafone), активована в Польщі. Так само можна придбати і Іспанський водафон, або французский Freemobile. Якщо ви не в темі, то не треба робити тупі висновки, навіть мозжечком.
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02.11.2021 20:28 Ответить
И много у вас таких?
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28.10.2021 18:16 Ответить
Не багато та є.
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28.10.2021 23:25 Ответить
У многих не по одному стволу. Так что почему нет?
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28.10.2021 12:16 Ответить
То есть у 100 человек нет оружия зато у 101го - 10 единиц? Шо-то не верится...
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28.10.2021 18:15 Ответить
З флобера вже не стріляють, бо один набій майже 10грн коштує...
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28.10.2021 14:21 Ответить
Сейчас "герою" грозит до 7 лет лишения свободы"
Да засунуть этот ствол "герою" в задницу и отпустить.
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28.10.2021 10:22 Ответить
он опять в это же приемное и приковыляет, с жалобами на резкую боль
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28.10.2021 10:24 Ответить
Отправить на МРТ, вот смеху-то будет.
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28.10.2021 10:27 Ответить
ага, особенно уборщице
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28.10.2021 10:35 Ответить
Немає у нас МРТ у поліклініці(((
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28.10.2021 14:22 Ответить
Так, а жену то в больницу доставили или мужа арестовали и хватит?
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28.10.2021 10:28 Ответить
"А был ли мальчик?"
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28.10.2021 10:39 Ответить
В скорой сказали, что "высокая температура не повод для вызова скорой" - послали НАХ, короче говоря!
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28.10.2021 12:17 Ответить
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28.10.2021 10:34 Ответить
Спеціально провокують. У них важелів все менше щоб нагнути. А їх спонсори тиснуть. Ще трохи, наріт отримає платіжки за тепло і тоді телевізор програє битву з холодильником.
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28.10.2021 10:55 Ответить
100% антивакс с подорванным естественным иммунитетом.
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28.10.2021 10:34 Ответить
так естественный иммунитет подрывает как раз прививка создавая искуственный иммунитет...так что скорее всего обладатель ковид паспорта, раз так настойчиво вызывал медиков
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29.10.2021 21:27 Ответить
Леня. Харэ бредить. Посмотри на нормальных людей. Может поумнеешь.

https://www.ecdc.europa.eu/en
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29.10.2021 22:02 Ответить
По пьяне думал видать шо скорая должна приехать на вызов. Понажираются и воображают себе хер знает шо.
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28.10.2021 10:40 Ответить
Коля Харьковский номер 2?
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28.10.2021 10:44 Ответить
снова щас будут писать ( задержанному обьявлено подозрение .ему грозит штраф за хулиганство предмет похож на пистолет изьят для установления...хахахаха можно и не читать и так уже ясно что напишут...(( нож похож на нож...пистолет похож на пистолет и всем кроме пидозр ничего...((
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28.10.2021 10:45 Ответить
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28.10.2021 10:56 Ответить
Взагалі, то така юридична практика. Тільки експерт може дати висновок, що то зброя (вогнепальна, пневматична, тощо), а не запальничка, незвичайний фрукт або хер моржовий.
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28.10.2021 11:10 Ответить
да я знаю и понимаю.... это что касается пистолета к примеру....а когда лежит труп порезаный и по 50 ножевых ударов ясно что не пальцем а рядом нож окровавленный также пишут найдет рядом нож окровавленный который похож на нож и передан на экспертизу,хахахахаха что ото из мухи слона делать-философствовать.... практика.... смешно такое слушать...на нервы так сказать действует... законы давно пора менять и отменять типа закон савченко! ато твари ввели так сразу а снять 5 лет не могут всех бандюганов выпустили и что, ? да и сроки пора увеличить давно! никаких приговоров серьёзных, подозрения, домашние аресты, магнитные браслеты с домашним арестом . залоги и условные сроки или всё до 5 лет максимум. это что правосудие и наказание за сепаратизм, убийства, терроризм и так далее....((
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28.10.2021 11:27 Ответить
По перше "закон Савченко" відмінили 20 червня 2017 року. А по друге - вбивство, це інша справа. Той самий ніж долучають, як імовірне знаряддя вбивства і навіть тоді експерт повинен дати висновок, що саме цим ножем вбили.
І до іншого питання. Навіть при існуючих законах можливе правосуддя, але судді спираються більше не на закони, а на фінансову вигоду. Лсь в цьому й проблема.
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28.10.2021 11:45 Ответить
ну то добре що закон савченко відмінили....видно що я пропустив чі забув вже.... бо тільки і пам"ятаю в новинах як випустили по закону всіх вбивць і маньяків... хай повернуть їх всіх досиджувати свої сроки...))
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28.10.2021 11:53 Ответить
У знакомого был случай. Он для своей торговой точки вёз полную спортивную сумку пистолетов-зажигалок. Проходя по вокзалу его стопнули менты и попросили показать что в сумке. Говорит, что менты очень напряглись, когда от расстегнул молнию и вытянул оттуда зажигалку в форме пистолета, а в сумке лежало ещё штук тридцать таких же.
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28.10.2021 12:19 Ответить
А за деньги это может оказаться хозяйственный инструмент для отстрела тараканов на кухне...
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28.10.2021 13:20 Ответить
ну, не все ж їм? і в тюрму і в лікарню...
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28.10.2021 11:08 Ответить
Ок. Потарабаню по клаве.

1 Помню, лет 18 назад, у меня еще грудной ребенок, на руках, завернутая в одеяло. Температура 40. Ночь. На улице мороз. В приемном покое сидит толстая тварь, типа старшая медсестра, ей видите ли лень дверь открыть.
Выломал дверь, приложил тварь хорошо так. После того все бегали как угорелые, ребенка спасли.
.. там еще с ментами потом был легкий конфликт и отдельно с еейним муженьком - тоже пришлось трохы успокоить.
Нормальная ситуация. Тут или шугать или платить. Одно из двух. Запугать проще.

2. Даже на адреналине, даже в самой хреновой ситуации размахивать пукалкой (да еще и игрушечной) - идиот.
Поделом. По полной программе. На 7 лет. Ибо идиотов нужно учить.
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28.10.2021 11:38 Ответить
То что дверь выломал молодец, а вот бить женщин даже таких - низко
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28.10.2021 14:39 Ответить
Не ну если подсрачами, то в такой ситуации прощается)
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28.10.2021 14:40 Ответить
Дебилы этого не знают: "Будет день - будет пища". Пока живой - пока и есть варианты, а самый хреновый вариант - когда нет вариантов.
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29.10.2021 08:36 Ответить
А що йому мішало викликати таксі і самому відвезти жінку в лікарню?
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28.10.2021 12:12 Ответить
Так он же пытался договориться, в новосьи есть об этом, но зачем то достал волыну вместо бумажника)
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28.10.2021 14:43 Ответить
Таксисты не могли разменять купюру в 1000 гривен, а тендер на бесплатную перевозку не принес результатов - подходит вариант?
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29.10.2021 08:33 Ответить
К его жене явно ОТКАЗАЛАСЬ ПРИЕЗЖАТЬ СКОРАЯ.
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28.10.2021 12:18 Ответить
На минуточку, нашим гребаным мусорам - а сколько получил Харьковский пофигист за стрельбу в лицо и пожизненную титановую пластину в черепе для женщины? Он хоть 7 недель отсидел в СИЗО?
Мусора, ну нельзя же так с людьми - даже медведь со временем способен научиться ездить на мотоцикле! А народ жеж когда-то поумнеет! И куда будете бежать?
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28.10.2021 13:23 Ответить
Нащо їм бігти коли в них Є зброя, а у наріда - НЕМА?
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29.10.2021 00:00 Ответить
Шо с народом сделали - историю не могут заставит учить!
Эвакуация правящей элиты Российской целой империи из Ялты В ноябре 1920 года, всего лишь 101 год назад. А уже забыли! Пиццы надо меньше жрать на ночь с утра!
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29.10.2021 08:25 Ответить
дебилов пока никто не отменял. потому ментам живется хорошо. на голом месте, себе гемморой, следаку неплохое подспорье.
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28.10.2021 17:55 Ответить
7 лет лишения свободы за пневмат ??? вы за убийство столько не даёте )))
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28.10.2021 21:28 Ответить
Пачему украинцам не раздают боевые револьверты? Мы не рабы, рабы не мы! Вон у мериканцев сколько револьвертов, и шо? И усьо правильно, а в нас не дают пистолей. Во!
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28.10.2021 21:38 Ответить
А я за то, шоб презервативы раздавали всем, а за неиспользование судили! Шоб дебилы вымерли! Остануться только те, кто не будет ждать милостей от природы, а проколют правительственный гандон иголочкой...
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29.10.2021 08:29 Ответить
 
 