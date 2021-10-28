Пьяный мужчина угрожал пистолетом медикам приемного отделения больницы в Василькове. ВИДЕО камер наблюдения
В приемном отделении Васильковской больницы ночью 36-летний мужчина пришел в больницу с пневматическим пистолетом и угрожал медикам.
Об этом начальник полиции Киевской области Андрей Небытов написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Этой ночью 36-летний мужчина пришел в приемное отделение Васильковской больницы и после недолгих переговоров с медсестрой вытащил из сумки пневматический пистолет и направил его на врача. Хорошо, что медработница вовремя сориентировалась, захлопнула дверь и вызвала полицию" - написал Небытов.
По его словам, правоохранители оперативно прибыли на место происшествия, задержали мужчину и изъяли оружие, которое злоумышленник еще пытался тщательно скрыть.
"Как оказалось, незадолго до инцидента в больнице, этот же "рейнджер" в нетрезвом состоянии ходил по городу и угрожал пистолетом уже водителям, чтобы те доставили в больницу его жену. Понимаю, что когда с родными случается беда, некоторые могут потерять контроль над эмоциями, впрочем, оружие - не аргумент, а фактор, который только усложняет ситуацию. Сейчас "герою" грозит до 7 лет лишения свободы", - отметил Небытов.
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І для інформації - у людей на руках в Україні біля 4,5 млн. вогнепальних стволів. Але, в основному, стріляють ідіоти з пневматики та стволів під набої Флобера.
Да засунуть этот ствол "герою" в задницу и отпустить.
https://www.ecdc.europa.eu/en
І до іншого питання. Навіть при існуючих законах можливе правосуддя, але судді спираються більше не на закони, а на фінансову вигоду. Лсь в цьому й проблема.
1 Помню, лет 18 назад, у меня еще грудной ребенок, на руках, завернутая в одеяло. Температура 40. Ночь. На улице мороз. В приемном покое сидит толстая тварь, типа старшая медсестра, ей видите ли лень дверь открыть.
Выломал дверь, приложил тварь хорошо так. После того все бегали как угорелые, ребенка спасли.
.. там еще с ментами потом был легкий конфликт и отдельно с еейним муженьком - тоже пришлось трохы успокоить.
Нормальная ситуация. Тут или шугать или платить. Одно из двух. Запугать проще.
2. Даже на адреналине, даже в самой хреновой ситуации размахивать пукалкой (да еще и игрушечной) - идиот.
Поделом. По полной программе. На 7 лет. Ибо идиотов нужно учить.
Мусора, ну нельзя же так с людьми - даже медведь со временем способен научиться ездить на мотоцикле! А народ жеж когда-то поумнеет! И куда будете бежать?
Эвакуация правящей элиты Российской целой империи из Ялты В ноябре 1920 года, всего лишь 101 год назад. А уже забыли! Пиццы надо меньше жрать на ночь с утра!