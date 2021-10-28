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Новости Видео Мажоры на дорогах
26 206 202

Адвокат Харьковского намекнула, что в момент смертельного ДТП за рулем мог быть не он: Николай половины не помнит. ВИДЕО

Защита подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Харькове Николая Харьковского будет просить суд отправить его под домашний арест.

Об этом перед началом судебного заседания заявила журналистам адвокат Инна Данилова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Она пожаловалась, что 16-летнему "мажору" якобы не предоставили необходимую медицинскую помощь в больнице и почти сразу отправили в изолятор. Говорит: врачи якобы "приклеили ватку, рану никто не зашил, она открыта и в ней дыра".

"Обмотали бинтиком и отправили на Камышева, он в ИВС", - добавляет Данилова.

Харьковский, по ее словам, находится в шоковом состоянии и не помнит половину произошедшего. Говорит, что помнит силу удара авто во время столкновения.

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При этом защитница подозреваемого, как и его отец, допускает, что за рулем авто мог находиться не он. "Он говорит: если я действительно был за рулем, я несу полную ответственность... Он сейчас вообще... ему очень тяжело", - подытожила адвокат.

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

Также смотрите: "Я скажу, когда 200 будет": в сети появилось видео с телефонов пассажиров Infiniti за несколько минут до смертельного ДТП в Харькове. ВИДЕО

Автор: 

ДТП (7686) Харьков (7581)


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Топ комментарии
+76
" За два месяца следствие не выяснило, кто был за рулем машины в ДТП с участием нардепа Трухина"

24 октября

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28.10.2021 10:53 Ответить
+50
"приклеили ватку, рану никто не зашил, она открыта и в ней дыра".

Нужно было ему в дыру в голове кинуть монетку. на щастье
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28.10.2021 10:49 Ответить
+42
Проститутка на работе. Во всей красе.
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28.10.2021 10:51 Ответить
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ну звісно,"не він був за кермом"...мабуть терміново шукають "козла отпущения",який погодиться відсидіти, замість цього у€бана малолітнього,за "небольшую компенсацию"🤔.там би ще й батька посадити,"за укривательство и соучастие".сімейка моральних виродків 🤢🤮.погоджуся: таких треба добивати на місці 😡🤬.
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29.10.2021 06:14 Ответить
Расстрелять Николая ,,харьковского,, ,адвоката, и таких его родителей (за недбале виконання батькiвських прав) !!!
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29.10.2021 20:12 Ответить
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