Один из остановленных производителей кислорода завершил регламентные работы и возобновляет поставку, - Ляшко. ВИДЕО

Один из двух остановленных производителей кислорода уже завершил регламентные работы и начинает продавать кислород.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Проводились регламентные работы на мощностях двух производителей кислорода, которые суммарно производят 130 тонн кислорода. Регламентные работы на одном заводе уже завершились, и сегодня он начинает отпускать кислород в сеть", - отметил глава Минздрава.

Ляшко сообщил, что на втором остановленном заводе на регламентные работы будут продолжаться до 1 ноября.

"Есть больницы, где двухтонная емкость для жидкого кислорода в предыдущие волны COVID-19 использовалась в течение 7-10 дней, и эта больница нуждалась в подвозе кислорода раз в неделю. Сейчас этой емкости хватает на 1-2 дня. Потому и появляются сообщения в средствах массовой информации, что кислорода хватает на несколько дней", - подчеркнул министр.

По его словам, 80% всех госпитализированных с COVID-19 пациентов нуждаются в кислороде.

Читайте: "Слуга народа" Радуцкий о нехватке кислорода для пациентов с COVID-19: "Есть подозрения, что это может быть диверсия"