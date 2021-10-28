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Один из остановленных производителей кислорода завершил регламентные работы и возобновляет поставку, - Ляшко. ВИДЕО

Один из двух остановленных производителей кислорода уже завершил регламентные работы и начинает продавать кислород.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Проводились регламентные работы на мощностях двух производителей кислорода, которые суммарно производят 130 тонн кислорода. Регламентные работы на одном заводе уже завершились, и сегодня он начинает отпускать кислород в сеть", - отметил глава Минздрава.

Ляшко сообщил, что на втором остановленном заводе на регламентные работы будут продолжаться до 1 ноября.

"Есть больницы, где двухтонная емкость для жидкого кислорода в предыдущие волны COVID-19 использовалась в течение 7-10 дней, и эта больница нуждалась в подвозе кислорода раз в неделю. Сейчас этой емкости хватает на 1-2 дня. Потому и появляются сообщения в средствах массовой информации, что кислорода хватает на несколько дней", - подчеркнул министр.

По его словам, 80% всех госпитализированных с COVID-19 пациентов нуждаются в кислороде.

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Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) кислород (70)


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снова говорящая голова врет....
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28.10.2021 12:07 Ответить
"Регламентные работы на одном заводе уже завершились, и сегодня он начинает отпускать кислород в сеть" і він підняв ціни!
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28.10.2021 13:45 Ответить
 
 