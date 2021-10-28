"ЕС" заявила о слежке за Порошенко: Призываем Зеленского заняться ковидом, а не преследованием оппозиции. ВИДЕО камер наблюдения
За пятым президентом Украины и лидером "Европейской Солидарности" Петром Порошенко ведется слежка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Сегодня утром в Козине возле дома пятого президента был зафиксирован автомобиль Volkswagen Универсал белого цвета с затемненными окнами, номерной знак АА 2984 ЕН. Как выяснилось, такой номерной знак отсутствует в базе автомобильных номеров и является номером прикрытия для правоохранительных органов, что означает, что наблюдение за Петром Порошенко ведется по указанию власти", - говорится в сообщении.
В политсиле добавили, что по факту незаконной слежки обратились в Нацполицию.
"Европейская Солидарность" требует от власти немедленно прекратить политические преследования и давление на лидера оппозиции. Владимиру Зеленскому и его Офису, а также всем бестолковым руководителям, которых он привел во власть, нужно заняться ковидом и угрожающим энергетическим кризисом.
Господин Зеленский, украинцы задыхаются без кислорода в больницах, и скоро начнут замерзать в своих домах. Очевидно, граждане Украины представляли обещанный вами конец эпохи бедности не так", - добавили в "ЕС".
Ранее, 12 июня 2020 года во время брифинга сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Артур Герасимов сообщил, что за пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская Солидарность" Петром Порошенко ведется незаконная слежка.
24 августа 2021 Порошенко облили зеленкой. Полиция задержала нападавшего, это 22-летний уроженец Черниговщины. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы по статье о хулиганстве.
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Хтось винен, кругом зрада, а ми як жили, щоб без мату, не дуже гарно, так і живем!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3698921.html?utm_source=embed_post
У ***** з бабломойським і ВАЗеленським та "слугами урода" сРаботало. Це у наріду нічого не працює.
https://www.youtube.com/watch?v=2evo8wUrddE
А Олігархи РФії!!!!!!!!!!!!!!
Україна перейшла під зовнішнє у правління РФії.
По словам Коломойского, конфликт на Донбассе «никем не инспирированный, никакой Россией», несмотря на присутствие там российской военной техники и российских военных.
Ну і пінчук не кращий.
19-21 листопада п'ятий Президент України Петро Порошенко традиційно візьме участь у щорічній міжнародній безпековій конференції у Галіфаксі.
У колі провідних західних політиків та експертів з питань міжнародної безпеки з обох боків Атлантики Петро Порошенко представить бачення розвитку політичних процесів в Україні, прогресу у впровадженні демократичних реформ, наближення до ЄС та НАТО, а також солідарної відсічі російській агресії.
У рамках перебування у Галіфаксі планується низка двосторонніх контактів з представниками канадських і американських політичних кіл, а також спілкування із західними ЗМІ.