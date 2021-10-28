"ЕС" заявила о слежке за Порошенко: Призываем Зеленского заняться ковидом, а не преследованием оппозиции. ВИДЕО камер наблюдения

За пятым президентом Украины и лидером "Европейской Солидарности" Петром Порошенко ведется слежка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сегодня утром в Козине возле дома пятого президента был зафиксирован автомобиль Volkswagen Универсал белого цвета с затемненными окнами, номерной знак АА 2984 ЕН. Как выяснилось, такой номерной знак отсутствует в базе автомобильных номеров и является номером прикрытия для правоохранительных органов, что означает, что наблюдение за Петром Порошенко ведется по указанию власти", - говорится в сообщении.

В политсиле добавили, что по факту незаконной слежки обратились в Нацполицию.

"Европейская Солидарность" требует от власти немедленно прекратить политические преследования и давление на лидера оппозиции. Владимиру Зеленскому и его Офису, а также всем бестолковым руководителям, которых он привел во власть, нужно заняться ковидом и угрожающим энергетическим кризисом.

Господин Зеленский, украинцы задыхаются без кислорода в больницах, и скоро начнут замерзать в своих домах. Очевидно, граждане Украины представляли обещанный вами конец эпохи бедности не так", - добавили в "ЕС".

Ранее, 12 июня 2020 года во время брифинга сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Артур Герасимов сообщил, что за пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская Солидарность" Петром Порошенко ведется незаконная слежка.

24 августа 2021 Порошенко облили зеленкой. Полиция задержала нападавшего, это 22-летний уроженец Черниговщины. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы по статье о хулиганстве.

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