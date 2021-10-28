"Заряжай и стреляй, бл#дь! Х#ярь в потолок!" - подросток-мажор, устроивший смертельное ДТП в Харькове, подарил другу пистолет. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись со дня рождения одного из друзей мажора, устроившего смертельное ДТП в Харькове. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи подросток-мажор говорит тост и под одобрительные возгласы дарит своему другу пистолет.

"Заряжай и стреляй, бл#дь! Х#ярь в потолок!" - говорит один из присутствующих.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Да пох#й на те права. Все решают 100-200 баксов", - переписка 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП в Харькове. ВИДЕО+ФОТО