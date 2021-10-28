"Заряжай и стреляй, бл#дь! Х#ярь в потолок!" - подросток-мажор, устроивший смертельное ДТП в Харькове, подарил другу пистолет. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись со дня рождения одного из друзей мажора, устроившего смертельное ДТП в Харькове. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи подросток-мажор говорит тост и под одобрительные возгласы дарит своему другу пистолет.
"Заряжай и стреляй, бл#дь! Х#ярь в потолок!" - говорит один из присутствующих.
Топ комментарии
+77 Александр Чуднивец #474549
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+74 Sergienkod
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+72 дмитрий иванов #379098
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Добре, що ця істота довго не була серед людей, він повинен бути ізольований від суспільства.
Б@я, в думках одна злоба(.
У 2019-му вже зробили вибір під гаслом "Хуже нє будєт, хоть паржом!"
От тільки депутат з адресою помилилася, частіше вони народжуються не в сім'ях безробітних, а тих, хто їздить на інфініті та інших крутих машинах.
путин-*****.
РФ- фашисская страна.
Чому водій чорної автомашини притормозив(тому що побачив на великій швидкості летівший інфініті),а шевроле обігнавши її справа (що категорично заборонено правилами дорожнього руху) поїхав!
В першу чергу винуватий сам водій шевроле,а також водій інфініті.
В них обоюдне порушення ПДР.
В Україні дозволено вже обгоняти з правої сторони як що є вільна смуга.
Й що з того що обгоняв, це виправдовує перевищення швидкості й водіння без посвідчення водія? Ти точно не друг ує#ана Колі?
Є ДТП, яке розберуть автоексперти.
Тим паче,що при розборі ДТП алкоголь,наркотики не береться до уваги (в суді береться до уваги як отягчающа обставина),а тільки розбор транспортної пригоди.
Вспомни ДТП зайцевої.так там по 10 років дали і зайцевій і другому водієві.
А знаєш хто винен в тому дтп - водій який вдарив зайцеву в бік її автомобіля!
Тому що він поїхав на жовтий сигнал світофора і це зафіксував відеорегістратор.
А далі винна зайцева,яка перевищила швидкість, та проїхала на червоне світло.