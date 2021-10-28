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В некоторых городах не могут рассчитать потребность в кислороде из-за постоянного роста количества больных, - Данилов. ВИДЕО

Два завода, которые в Украине производят кислород для больных COVID-19, останавливались вынуждено. Один из них уже возобновил работу.

Об этом 28 октября в эфире телеканала "1+1" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело в том, что запастись кислородом в тех объемах, в которых нуждаются в больные, невозможно. То, что касается этих двух остановившихся заводов, это не была профилактика. Это была необходимость. По состоянию на сегодняшний день они уже работают и нет проблем. То есть один завод уже работает, а другой будет работать с воскресенья. Есть искусственные проблемы в некоторых городах: там не могут рассчитать, сколько им нужно кислорода из-за того, что количество больных постоянно растет", — пояснил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что сейчас в больнице находится 47 964 человека больных COVID-19, и большинству из них требуется кислородное обеспечение.

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"Я хотел бы обратить внимание, что это не только ответственность центральной власти. Я постоянно настаиваю, что в каждом городе есть громада, мэр, управление здравоохранения и это должна быть совместная работа. Не может только Ляшко отвечать за все 497 больниц, которые работают с больными коронавирусом. У нас 47 964 человека находится в больнице. Мы ожидаем, что в Украине будет 50-52 тысячи больных. В больнице будет 90 тысяч мест. Больным нужен кислород. И я надеюсь, что таких инцидентов с заводами уже не будет", — подчеркнул Данилов.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) кислород (70)


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Топ комментарии
+13
якщо ви не здатні розрахувати потребу , може не те крісло займаєте ?
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29.10.2021 00:01 Ответить
+4
Ведущие университеты мира не принимают на гуманитарные специальности абитуриентов с плохим знанием математики .
И ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮТ
В Украине все плохо знают математику .
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29.10.2021 00:05 Ответить
+3
некоторые СНБО не смогли обеспечить больницы кислородными станциями.
вместо станций поклали асфальт - дышите глубже свежим битумом, украинцы !
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29.10.2021 00:02 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
якщо ви не здатні розрахувати потребу , може не те крісло займаєте ?
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29.10.2021 00:01 Ответить
некоторые СНБО не смогли обеспечить больницы кислородными станциями.
вместо станций поклали асфальт - дышите глубже свежим битумом, украинцы !
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29.10.2021 00:02 Ответить
Кисневих станцій не видно, ось дороги всім видно що їх великобудує ЗЕнаркоман, для якого піар важливіший за життя людей.
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29.10.2021 00:09 Ответить
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29.10.2021 01:12 Ответить
Ведущие университеты мира не принимают на гуманитарные специальности абитуриентов с плохим знанием математики .
И ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮТ
В Украине все плохо знают математику .
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29.10.2021 00:05 Ответить
вывод один - или подсчеты больных не верны и списывать кислород под них им сложно, либо пздж во ВСЕМ !!! нет такого количества больных !!! 700 умерших на 70 городов - это всего по 10 человек на город где есть больница и реанимация... у меня все !!!
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29.10.2021 00:12 Ответить
Плохому танцору …
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29.10.2021 00:18 Ответить
вот пока пи..дЯт большие насальника ни о чем, за это время можна было при каждой обл. больнице кислородные станции построить и проблемы снять навсегда....
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29.10.2021 00:23 Ответить
Я особисто писав цьому дятлу Данилову, що треба робити і як (до нього на прийом не пускають!). Але воно чи то розумово-недоумкувате які і всі зелебобики, чи просто голова, яка озвучує тексти Єрмака...
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29.10.2021 00:46 Ответить
а ви не починайте запис на прийом зі слів "пропоную лікувати ковід лазером."
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29.10.2021 13:06 Ответить
Когда делают подобные заявления---возникает логичный вопрос---а как такое решают например в Польше? Ведь решили там покупать медицинский кислород. И кстати в Польше тоже не простая ситуация с ковидом---а кислород могут продавать.
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29.10.2021 00:46 Ответить
В Польщі 65% вакцинованих
В Україні 15%
В Польщі просто менше дібілів , бо бути дібілом в Польщі є страшно дорого . Дорожче навіть ніж в Німеччині чи Франції.
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29.10.2021 07:09 Ответить
З чого ви робите висновок стосовно дебілізма? Добре, що в українців хоч ще не знищений інстинкт самозбереження і тому лише 20% віддали себе під досліди над собою. У поляків ситуація гірша, і у всій Західній Європі. Он про дослідження виявлених жахів при проведенні дослідження вмісту щеплень від ковіда можете переглянути відео: https://m.youtube.com/watch?v=4RjSF4QaPS4&feature=youtu.be
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29.10.2021 07:38 Ответить
Ага , розказуйте байки далі . Постійно бачу , як цих "самозбережених" мудрагелів лікарі виносять надвір в целофанових кульках і віддають родичам- антиваксерам .
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29.10.2021 13:16 Ответить
Жалко страну. Кислород для нас проблема даже.
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29.10.2021 01:21 Ответить
Для вакцинованих - не проблема . А на решту - нехай природа вирішує , чи потрібно їй така фантастична кількість дегенератів.
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29.10.2021 07:12 Ответить
"...не могут рассчитать, сколько им нужно кислорода из-за того, что количество больных постоянно растет", - этот дебил, как волнистый попугайчик повторяет бредятину, которую ему кто-то впарил. Но то, что эти мерзавцы благодаря масочному режиму, лечению всех подряд по одним и тем же протоколам, предоставленными моральными уродами с ВОЗ, окончательным развалом системы здравоохранения в Украине и античеловеческими медицинскими экспериментами на украинцах угробят массу народа, сомнений не вызывает.
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29.10.2021 06:10 Ответить
А луганская держиморда каким боком к медицине? А... оно же когда-то было хфэльдшером. Даешь ветеринара в секретари РНБО
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29.10.2021 06:24 Ответить
Нада просто піти і вакцинуватись . І кисень стане потрібен лише газо-зварювальникам .
Я взагалі не розумію , для чого надають медичні послуги не вакцинованим .
Транспорт , праця і медицина мають стати недоступними для невакцинованих, тоді 100% населення добровільно вирішать вакцинуватись.
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29.10.2021 07:03 Ответить
скоро зрозумієш ...
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29.10.2021 07:16 Ответить
Мабуть декого ще треба мітити ударом цеглини по голові; мабуть в цьому списку ви мали б бути в перших рядах...
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29.10.2021 07:41 Ответить
Де наша атомна енергетика,чому не закуплений газ,чому ковідні коши затоптали в "асфальт",чому у нас така охорона і кортежі (Санду ходить пішки і сама по магазинам),чи потрібен взагалі одороблячий ОП ,якщо керує песиголовець бєня????????Доки ще буде це свавілля?????Ви там,що всі подуріли і навипередки руйнуєте Україну??????Чому гинуть наші воїни???????
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29.10.2021 08:40 Ответить
"Дело в том, что запастись кислородом в тех объемах, в которых нуждаются в больные, невозможно. - СНБО(счетчик национальной безопасности обнулить) из-за невозможности просчитать и запастись кислородом .Но вот "прогнозируемую смертность " примерные расчеты ужо имеются - В начале ноября количество летальных исходов в результате инфицирования коронавирусом в Украине может достигнуть тысячи в сутки. -Данилов
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29.10.2021 09:11 Ответить
 
 