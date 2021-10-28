В некоторых городах не могут рассчитать потребность в кислороде из-за постоянного роста количества больных, - Данилов. ВИДЕО
Два завода, которые в Украине производят кислород для больных COVID-19, останавливались вынуждено. Один из них уже возобновил работу.
Об этом 28 октября в эфире телеканала "1+1" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
"Дело в том, что запастись кислородом в тех объемах, в которых нуждаются в больные, невозможно. То, что касается этих двух остановившихся заводов, это не была профилактика. Это была необходимость. По состоянию на сегодняшний день они уже работают и нет проблем. То есть один завод уже работает, а другой будет работать с воскресенья. Есть искусственные проблемы в некоторых городах: там не могут рассчитать, сколько им нужно кислорода из-за того, что количество больных постоянно растет", — пояснил Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что сейчас в больнице находится 47 964 человека больных COVID-19, и большинству из них требуется кислородное обеспечение.
"Я хотел бы обратить внимание, что это не только ответственность центральной власти. Я постоянно настаиваю, что в каждом городе есть громада, мэр, управление здравоохранения и это должна быть совместная работа. Не может только Ляшко отвечать за все 497 больниц, которые работают с больными коронавирусом. У нас 47 964 человека находится в больнице. Мы ожидаем, что в Украине будет 50-52 тысячи больных. В больнице будет 90 тысяч мест. Больным нужен кислород. И я надеюсь, что таких инцидентов с заводами уже не будет", — подчеркнул Данилов.
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вместо станций поклали асфальт - дышите глубже свежим битумом, украинцы !
И ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮТ
В Украине все плохо знают математику .
В Україні 15%
В Польщі просто менше дібілів , бо бути дібілом в Польщі є страшно дорого . Дорожче навіть ніж в Німеччині чи Франції.
Я взагалі не розумію , для чого надають медичні послуги не вакцинованим .
Транспорт , праця і медицина мають стати недоступними для невакцинованих, тоді 100% населення добровільно вирішать вакцинуватись.