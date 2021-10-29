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По фактам мошенничества с ковид-сертификатами начато 870 производств, - глава Нацполиции Клименко. ВИДЕО

92% общего количества касаются подделки документов, остальные - мошеннические действия, вмешательство в работу электронных и компьютерных сетей и служебный подлог.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на управление коммуникации НПУ, об этом Глава Нацполиции сообщил в эфире программы "Право на власть".

Игорь Клименко рассказал о том, что чаще всего к совершению мошеннических действий с COVID-сертификатами причастны люди, которые дома на ксероксе производят их и продают через Интернет, или лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы и требующие у граждан перечислять за несуществующий документ деньги на карточные счета.

"Более опасна категория врачей, которые призваны защищать здоровье граждан: они прибегают к подделке медицинских документов. Более того, они имеют доступ к государственному реестру и таким образом зарабатывают деньги. И таких производств у нас более 70", - отметил председатель Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более полутысячи поддельных украинских COVID-сертификатов обнаружили в Польше

По его словам, еще одной категорией правонарушителей есть сотрудники турагентств, которые в пакете документов предлагают купить COVID-сертификаты.

Глава ведомства сообщил, что 4 000 сотрудников полиции, работающих в составе рейдовых групп или приезжающих по вызову, имеют на своих планшетах программное обеспечение для проверки сертификатов. В случае обнаружения фейковых документов на место происшествия сразу прибывает следственно-оперативная группа по документированию правонарушения.

Игорь Клименко также проинформировал о том, что проводить проверки, кроме работников полиции, могут санитарные врачи, работники Госпродпотребслужбы, проводники на железнодорожном транспорте или представители торгово-развлекательных центров. А решение о привлечении правонарушителя к ответственности принимает суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 250 долларов за документ: в Чернигове директор турфирмы и два медика продавали COVID-сертификаты невакцинированным гражданам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По фактам мошенничества с ковид-сертификатами начато 870 производств, - глава Нацполиции Клименко 01
По фактам мошенничества с ковид-сертификатами начато 870 производств, - глава Нацполиции Клименко 02

Автор: 

карантин (16729) подделка (440) сертификат (227) Клименко Игорь (405) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
І правильно. Упоротий антиваксер - не роби вакцину і сиди дома. А за підробку сертифікату - маєш відповідати. Як за підробку інших документів.
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29.10.2021 02:04 Ответить
+8
Менты нашли себе занятие...😀
Безопасное и прибыльное...это ге убийц и грабителей ловить...
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29.10.2021 01:59 Ответить
+7
Підніму тобі настрій - кажуть що ранковий веселий настрій дає "зарядку" на цілий день! А що може буть веселіше , ніж пара анекдотів?


Помирає шалений "антивакцинатор" у ковідному відділенні "інфекційки" Хрипить:
- Покличте лікаря!
Прийшов лікар Той просить:
- Зробіть мені вакцинацію!
- Та Ви що! Яка вакцинація?! Пізно робить її! У вас легені ледь-ледь працюють!
- Лікарю! От 5 штук баксів! Зробіть , що я прошу!
Ну лікар подумав та й погодився Укололи Хворий питає:
- Ну що? Я тепер вакцинований?
- Так! Тільки скажіть - на біса Вам це потрібно?
- А от умру я і на одного вакцинованого стане менше!



Куме! Я чув - Ваш сусід «корону» підхопив?!
Ага!
Так він же ж нам сертифікат показував який купив недавно!
Показував! Тільки от перевірку справжності сертифікату йому не поліція провела, а сама болячка «ковідна»!

Все вакцинированные просто жлобы или нищеброды, которые не хотят тратиться на сертификаты , реанимацию и похороны)))

- Вот Вы говорите что вакцинация на генетику не влияет! У нас один мужик привился,

а потом его жена забеременела и родила негритёнка!



"До уваги всіх "антиваксерів"!!!
Христом-богом молимо - продовжуйте відстоювать свою позицію стосовно вакцинації від "КОВІД-19"...
Цим ви врятуєте нашу країну від шаленої кількості дегенератів , що заполонили суспільство!
Нам потрібна здорова в психічному плані нація , що не голосуватиме за естрадних "блазнів"!
Наперед дякуємо! Земля вам пухом... "





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29.10.2021 06:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Менты нашли себе занятие...😀
Безопасное и прибыльное...это ге убийц и грабителей ловить...
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29.10.2021 01:59 Ответить
Понад 80% людей мають здоровий імунітет, перехворіли і не потребують ніяких вакцин. Чого ці вакцермани так люто репетують ?
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29.10.2021 03:06 Ответить
Підніму тобі настрій - кажуть що ранковий веселий настрій дає "зарядку" на цілий день! А що може буть веселіше , ніж пара анекдотів?


Помирає шалений "антивакцинатор" у ковідному відділенні "інфекційки" Хрипить:
- Покличте лікаря!
Прийшов лікар Той просить:
- Зробіть мені вакцинацію!
- Та Ви що! Яка вакцинація?! Пізно робить її! У вас легені ледь-ледь працюють!
- Лікарю! От 5 штук баксів! Зробіть , що я прошу!
Ну лікар подумав та й погодився Укололи Хворий питає:
- Ну що? Я тепер вакцинований?
- Так! Тільки скажіть - на біса Вам це потрібно?
- А от умру я і на одного вакцинованого стане менше!



Куме! Я чув - Ваш сусід «корону» підхопив?!
Ага!
Так він же ж нам сертифікат показував який купив недавно!
Показував! Тільки от перевірку справжності сертифікату йому не поліція провела, а сама болячка «ковідна»!

Все вакцинированные просто жлобы или нищеброды, которые не хотят тратиться на сертификаты , реанимацию и похороны)))

- Вот Вы говорите что вакцинация на генетику не влияет! У нас один мужик привился,

а потом его жена забеременела и родила негритёнка!



"До уваги всіх "антиваксерів"!!!
Христом-богом молимо - продовжуйте відстоювать свою позицію стосовно вакцинації від "КОВІД-19"...
Цим ви врятуєте нашу країну від шаленої кількості дегенератів , що заполонили суспільство!
Нам потрібна здорова в психічному плані нація , що не голосуватиме за естрадних "блазнів"!
Наперед дякуємо! Земля вам пухом... "





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29.10.2021 06:55 Ответить
Как-то так паршиво выходит, что 700 чел в сутки мрут от ковида. По нелепой случайности не попадают в 80% с мощным здоровьем. Еще масса инвалиды пожизненно с разными пораженными органами и не могут работать. Кто-то пол-года слабый, сонный, дикая усталость, плохое самочувствие. Я прям не знаю что лучше - привиться и избежать тяжелого ковида, или болеть через 3-6 месяцев.
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01.11.2021 01:17 Ответить
І правильно. Упоротий антиваксер - не роби вакцину і сиди дома. А за підробку сертифікату - маєш відповідати. Як за підробку інших документів.
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29.10.2021 02:04 Ответить
+ 100

антивакцеры - недо-человеки !
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29.10.2021 02:30 Ответить
Я і вакцинований, і перехворівши й. Але ніде і ніколи в магазинах і т.п. не хожу без маски. Так що не треба гнати. Без масок ходять дибіли, які не вірять в ковід і, як наслідок, у вакцинацію.
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29.10.2021 02:46 Ответить
Выкручивают руки и ноль ответственности.
Вакцерманы - классические террористы.
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29.10.2021 03:09 Ответить
Якби я був на місці Гітлера, я би теж розділяв людей на класи. Тільки на за національною ознакою - арієць, єврей, циган, слов'янин чи ще там хтось, а за рівнем інтелекту. Проводив би тести на IQ Хто тупий, той не може голосувати, займати керівні посади, має носити якийсь знак - ну щоб нормальні люди зразу бачили хто це і не витрачали свій час на спілкування. Гм.. От цікаво, хто б я був - расист? Ні. Нацист - теж ніби ні. О, знаю. Я би був Інтелектист. Утискав би дибілів в їх правах.
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29.10.2021 02:44 Ответить
Уже таке було: в романі якогось радянського фантаста! Там люди ділилися на "довгоголових" і "круглоголових" До перших відносилася технократична "еліта" що мала привілегії
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29.10.2021 06:58 Ответить
Боже, это моя мечта !!!
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31.10.2021 14:41 Ответить
Країна шахраїв та авантюристів. Знову на весь світ прославились.
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29.10.2021 02:06 Ответить
Ти замість мене будеш розповідати, що мене хвилює? А не пішла б ти під свій зволожувач повітря, від якого у тебе мозок пліснявою вкрився.

Давай, вмикай свій гівномет з фейками, тим швидше у бан відправлять.
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29.10.2021 02:52 Ответить
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29.10.2021 02:47 Ответить
Вчора говорив по телефону з товаришем з Волині В селі де живуть його батьки - приход "РПЦ" Сам він живе в райцентрі - лікар В селі піп розказує що вакцинація "гріховна" - "скільки кому прожить - даровано Господом" А сам пописько вже давно вакцинувався у райцентрі "Пфайзером"!
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29.10.2021 09:45 Ответить
Звичайно, що попи вже давно вакциновані, так само, як і антиваксери на Цензорі, особливо ті, хто дійсно живе за кордоном, а не під проксі. Це подвійні стандарти у людей без честі та без совісті.
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29.10.2021 10:53 Ответить
Пора вже порушувати кримінальні справи за шахрайство з "вакцинацією".
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29.10.2021 06:12 Ответить
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29.10.2021 06:35 Ответить
ты смотри как усердно бросились исполнять указания ротшильдов и рокфеллеров собаки хозяина-козляина паспорта так не проверяют вот и думайте какое значение имеет для них прививка люди не нужны плюют на них а прививка как воздух вот щуки
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29.10.2021 08:39 Ответить
Що саме цікаве помітив : найпершими в "червону зону" потрапили два типи областей - "західноукраїнські" і "русскаязичниє" Ну з першими ясно - там половина жителів дорослих - заробітчани , що кочують між Європою і домом А от з іншими - цікавіше! Чому хворіють саме вони? Та дуже просто - це ті регіони , жителі яких більше всього луплять очі у російський контент телевізора! А там же "розпинаються", що вакцинація - це погано! Член стоять не буде, баби вагітніть перестануть , а діти що народяться , будуть у шерсті і з копитами!
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29.10.2021 09:33 Ответить
А саме кумедне, що у клімактерічних бабусь починаються кровотечі.
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29.10.2021 10:59 Ответить
Ой молодцы какие,фальшивые бумаги выявляют,а когда трушкина за рулём на камерах найдете,через год,и почему это у вас по Сумам наемный убийца стреляет в людей и вас совсем не боится?
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29.10.2021 09:49 Ответить
Надо быстро и образцово дать 5 лет покупателю, а продавцу штраф и крутить пару недель это по всем каналам. Думаю тогда желающих купить по-уменьшится.
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29.10.2021 10:20 Ответить
А Надюху минометчицу с ее сестрой приблудой посадят или нет...
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29.10.2021 10:55 Ответить
когда суд докажет вину, обязательно посадят
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30.10.2021 21:06 Ответить
предоставьте кто-нибудь нормативно-правовой акт, которым утвержден бланк ОРИГИНАЛА документа под названием "сертификат вакцинации"
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30.10.2021 21:05 Ответить
да и хер с ней с экономикой, плохим состоянием дорог, безопасностью... палицаи нашли новую кормушку...
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31.10.2021 09:59 Ответить
 
 