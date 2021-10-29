По фактам мошенничества с ковид-сертификатами начато 870 производств, - глава Нацполиции Клименко. ВИДЕО

92% общего количества касаются подделки документов, остальные - мошеннические действия, вмешательство в работу электронных и компьютерных сетей и служебный подлог.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на управление коммуникации НПУ, об этом Глава Нацполиции сообщил в эфире программы "Право на власть".

Игорь Клименко рассказал о том, что чаще всего к совершению мошеннических действий с COVID-сертификатами причастны люди, которые дома на ксероксе производят их и продают через Интернет, или лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы и требующие у граждан перечислять за несуществующий документ деньги на карточные счета.

"Более опасна категория врачей, которые призваны защищать здоровье граждан: они прибегают к подделке медицинских документов. Более того, они имеют доступ к государственному реестру и таким образом зарабатывают деньги. И таких производств у нас более 70", - отметил председатель Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более полутысячи поддельных украинских COVID-сертификатов обнаружили в Польше

По его словам, еще одной категорией правонарушителей есть сотрудники турагентств, которые в пакете документов предлагают купить COVID-сертификаты.

Глава ведомства сообщил, что 4 000 сотрудников полиции, работающих в составе рейдовых групп или приезжающих по вызову, имеют на своих планшетах программное обеспечение для проверки сертификатов. В случае обнаружения фейковых документов на место происшествия сразу прибывает следственно-оперативная группа по документированию правонарушения.

Игорь Клименко также проинформировал о том, что проводить проверки, кроме работников полиции, могут санитарные врачи, работники Госпродпотребслужбы, проводники на железнодорожном транспорте или представители торгово-развлекательных центров. А решение о привлечении правонарушителя к ответственности принимает суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 250 долларов за документ: в Чернигове директор турфирмы и два медика продавали COVID-сертификаты невакцинированным гражданам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



