По фактам мошенничества с ковид-сертификатами начато 870 производств, - глава Нацполиции Клименко. ВИДЕО
92% общего количества касаются подделки документов, остальные - мошеннические действия, вмешательство в работу электронных и компьютерных сетей и служебный подлог.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на управление коммуникации НПУ, об этом Глава Нацполиции сообщил в эфире программы "Право на власть".
Игорь Клименко рассказал о том, что чаще всего к совершению мошеннических действий с COVID-сертификатами причастны люди, которые дома на ксероксе производят их и продают через Интернет, или лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы и требующие у граждан перечислять за несуществующий документ деньги на карточные счета.
"Более опасна категория врачей, которые призваны защищать здоровье граждан: они прибегают к подделке медицинских документов. Более того, они имеют доступ к государственному реестру и таким образом зарабатывают деньги. И таких производств у нас более 70", - отметил председатель Нацполиции.
По его словам, еще одной категорией правонарушителей есть сотрудники турагентств, которые в пакете документов предлагают купить COVID-сертификаты.
Глава ведомства сообщил, что 4 000 сотрудников полиции, работающих в составе рейдовых групп или приезжающих по вызову, имеют на своих планшетах программное обеспечение для проверки сертификатов. В случае обнаружения фейковых документов на место происшествия сразу прибывает следственно-оперативная группа по документированию правонарушения.
Игорь Клименко также проинформировал о том, что проводить проверки, кроме работников полиции, могут санитарные врачи, работники Госпродпотребслужбы, проводники на железнодорожном транспорте или представители торгово-развлекательных центров. А решение о привлечении правонарушителя к ответственности принимает суд.
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Помирає шалений "антивакцинатор" у ковідному відділенні "інфекційки" Хрипить:
- Покличте лікаря!
Прийшов лікар Той просить:
- Зробіть мені вакцинацію!
- Та Ви що! Яка вакцинація?! Пізно робить її! У вас легені ледь-ледь працюють!
- Лікарю! От 5 штук баксів! Зробіть , що я прошу!
Ну лікар подумав та й погодився Укололи Хворий питає:
- Ну що? Я тепер вакцинований?
- Так! Тільки скажіть - на біса Вам це потрібно?
- А от умру я і на одного вакцинованого стане менше!
Куме! Я чув - Ваш сусід «корону» підхопив?!
Ага!
Так він же ж нам сертифікат показував який купив недавно!
Показував! Тільки от перевірку справжності сертифікату йому не поліція провела, а сама болячка «ковідна»!
Все вакцинированные просто жлобы или нищеброды, которые не хотят тратиться на сертификаты , реанимацию и похороны)))
- Вот Вы говорите что вакцинация на генетику не влияет! У нас один мужик привился,
а потом его жена забеременела и родила негритёнка!
"До уваги всіх "антиваксерів"!!!
Христом-богом молимо - продовжуйте відстоювать свою позицію стосовно вакцинації від "КОВІД-19"...
Цим ви врятуєте нашу країну від шаленої кількості дегенератів , що заполонили суспільство!
Нам потрібна здорова в психічному плані нація , що не голосуватиме за естрадних "блазнів"!
Наперед дякуємо! Земля вам пухом... "
антивакцеры - недо-человеки !
Вакцерманы - классические террористы.
Давай, вмикай свій гівномет з фейками, тим швидше у бан відправлять.